Westcoast-Sound zum Taschengeldpreis

Der Joyo BanTamP Bluejay ist ein ultrakompakter Hybridverstärker mit echter Röhrenvorstufe – ideal für cleane US-Sounds im Wohnzimmer, Studio oder auf der Bühne.

Der chinesische Hersteller Joyo ist seit Jahren für seine budgetfreundlichen Effekte, Verstärker und Utility-Tools für Gitarristen bekannt und beliebt. Die BanTamP-Serie, zu der auch der Bluejay gehört, ist eines der erfolgreichsten Produktsegmente des Unternehmens. Die Idee ist simpel: Mini-Topteile mit echter Röhrenvorstufe, moderner Class-D-Endstufe, möglichst vielen praxisrelevanten Funktionen und einem Preis, der weit unter dem klassischer Röhrenverstärker liegt. Der Bluejay ist dabei die „Clean-/US-orientierte“ Variante der Serie – also inspiriert von klassischen amerikanischen Clean-Sounds, wie man sie etwa mit Fender-artigen Schaltungen verbindet.

Mit nur rund 1,2 kg Gewicht, einer 12AX7-Röhre im Preamp, Bluetooth für Playalongs, einem seriellen FX-Loop und einer angegebenen Ausgangsleistung von 20 Watt richtet sich der Bluejay vornehmlich an Gitarristen, die einen möglichst kompakten Verstärker suchen, der vor allem mit brauchbaren Clean-Sounds punktet. Joyo bewirbt das Gerät als Hybridlösung für Wohnzimmer, Studio, Proberaum und kleinere Bühnen – ein Ansatz, der in dieser Geräteklasse inzwischen ein eigenes Marktsegment bildet.

Die Frage lautet also: Kann der kleine Bluejay wirklich das leisten, was ein traditioneller Clean-Amp bietet? Oder bleibt er klanglich doch hinter seinen großen Vorbildern zurück? Im Test zeigt sich, dass der Bluejay durchaus ernst zu nehmen ist – auch wenn man seine Grenzen kennen sollte.

Facts & Features

Der Bluejay ist als Hybrid-Topteil konstruiert: In der Vorstufe arbeitet eine einzelne 12AX7-Röhre, die für die Grundcharakteristik und harmonische Struktur des Zerr- und Cleansounds verantwortlich ist. Die Endstufe hingegen ist eine moderne Class-D-Schaltung mit einer Ausgangsleistung von 20 Watt. Das klingt zunächst wenig, ist jedoch – abhängig vom verwendeten Lautsprecher – für Proben und kleinere Gigs überraschend durchsetzungsfähig.

Die Bedienelemente fallen minimalistisch aus: Gain, Tone und Volume als Hauptregler, dazu zwei Schalter. Einer aktiviert den „Bright“-Modus, der dem Signal mehr Höhen und Präsenz verleiht. Der zweite Schalter aktiviert das integrierte Bluetooth-Modul, über das sich Playalongs oder Songs direkt an den Amp streamen lassen. Mechanisch ist alles ordentlich verarbeitet; die Metallkonstruktion erinnert eher an ein Effektgerät im größeren Format als an ein klassisches Topteil. Der kleine Bügelgriff auf der Oberseite erleichtert den Transport, lässt sich aber nicht einklappen – ein Kaltgetränk obendrauf abstellen, ist also nicht.

Auf der Rückseite befinden sich der Netzeingang, der Lautsprecherausgang (6,3 mm; Impedanz ab 8 Ohm), ein 3,5 mm Kopfhörerausgang mit Speaker-Simulation sowie der serielle FX-Loop. Letzterer ist in dieser Preisklasse keineswegs selbstverständlich und macht den Amp besonders interessant für Spieler, die auf ihre liebgewonnenen Pedale nicht verzichten möchten. Für eine stabile Bluetooth-Verbindung sorgt eine kleine Antenne, die in das Gehäuse eingeschraubt ist. Im Lieferumfang befinden sich das passende 18 V Netzteil und ein Lautsprecherkabel.

Der Kopfhörerausgang liefert ein überraschend brauchbares Signal. Zwar ersetzt die Speaker-Sim keine hochwertige IR-Sektion, aber zum Üben reicht der Klang vollkommen aus, ohne unnatürlich zu wirken oder das Spielgefühl übermäßig zu verändern. Das Bluetooth-Modul ist eher ein Komfortfeature: Für Jam-Sessions oder zum Üben praktisch, aber um Songs über eine Gitarrenbox abzuhören, nur bedingt geeignet. Mit Kopfhörern funktioniert das besser, aber auch hier sind andere Klangquellen vorzuziehen.

Das Gerät misst 163 × 110 × 140 mm und steht auf vier ausreichend großen Gummifüßen. Der Formfaktor prädestiniert es für mobile Einsätze oder Gitarristen, die ihr Setup häufig transportieren und auch mal mit „kleinem Besteck“ bei kleinen Gigs auskommen möchten. Die Bedienelemente überzeugen: Die Regler laufen sauber und ohne Spiel, die Schalter rasten knackig ein und auch die Buchsen an Vorder- und Rückseite hinterlassen einen robusten Eindruck.

In der Praxis

Nach einer kurzen Aufwärmphase der 12AX7-Röhre präsentiert sich der Joyo BanTamP Bluejay mit einem klaren und direkten Grundcharakter, der an klassische Clean-Amps der amerikanischen Westküste erinnert. Der Klang ist hell und offen, ohne dünn zu wirken und besitzt diese feine, natürlich wirkende Kompression, die bei sauber gespielten Akkorden oder Soli für einen harmonischen Eindruck sorgt. Besonders gefällt die unmittelbare Ansprache: Spieler mit kontrollierter Dynamik werden belohnt, während unpräzise Anschläge gnadenlos offengelegt werden – eben typisch Röhrenamp.

Der Bright-Schalter greift spürbar ins Klanggeschehen ein, indem er die oberen Mitten und Höhen anhebt. Das Ergebnis ist kein künstlicher Höhen-Boost, sondern eher eine Spektrumverschiebung in Richtung Durchsetzungskraft und Artikulation. Besonders bei rhythmisch betonten Parts oder mit Singlecoil-Gitarren entsteht ein klar definiertes Attack, das sich im Bandkontext gut behauptet. Wichtig: Das Tone-Poti sollte nicht zu extrem eingestellt werden – in Kombination mit dem Bright-Modus kann der Sound sonst etwas zu spitz wirken. Bei moderater Einstellung entsteht jedoch eine angenehme, durchsichtige Brillanz, die den Westcoast-Charakter des Bluejay unterstreicht.

Mit Singlecoils liefert der Amp eine schnelle Ansprache, gute Transparenz und den typischen „glassy“ Ton – ideal für Funk, Country oder soulige Rhythmusarbeit. Mit Humbuckern klingt er runder und voller, die Sättigung setzt früher ein. Gerade für bluesige Phrasen oder jazzige Lines bekommt man ein warmes, leicht komprimiertes Sustain mit dynamischer Kontrolle. Die Tone-Regelung bietet viel Spielraum: Linksanschlag ergibt dunkle, vintage-artige Cleansounds, Rechtsanschlag deutlich mehr Brillanz – manchmal auch zu viel.

Besonders überzeugend kann der Joyo BanTamP Bluejay im Bereich zwischen Clean und leichtem Crunch. Ab etwa 60 bis 70 % Gain entsteht eine organische, harmonische Zerrung, die nicht in klassische Overdrive-Sounds abdriftet, aber dennoch viel Charakter bietet – und das bei erfreulich geringem Nebengeräuschpegel. Perfekt für Indie, Blues oder rhythmische Classic-Rock-Parts. Wer allerdings auf eine vollwertige Röhrenzerre mit viel Gain hofft, wird enttäuscht: Der Bluejay ist eine Clean-Plattform – und darin stark. Für mehr Verzerrung gibt es andere Modelle der BanTamP-Serie, die speziell für Overdrive und High-Gain konzipiert wurden. Auch diese werden wir demnächst näher vorstellen.

Mit Overdrive-Pedalen harmoniert der Amp gut. Ein transparenter Overdrive liefert einen definierten Zerrsound, der den Bassbereich nicht verwaschen lässt. Leadlines bleiben konturiert, der Amp reagiert fein auf Anschlagsdynamik. Modulation und Delay profitieren vom seriellen FX-Loop: Reverbs, Delays und Modulationseffekte fügen sich sauber ins Signal ein.

Lautstärkemäßig hat der Bluejay mehr Reserven, als sein Format vermuten lässt. Mit einer effizienten 1×12- oder 2×12-Box lässt sich problemlos mit einer moderat lauten Band proben. Zwar erreicht er nicht den Clean-Headroom großer 40 bis 60 Watt Amps, aber für Proben, Sessions und kleinere Bühnen reicht es locker.

Joyo BanTamP Bluejay Klangbeispiele

Für die folgenden Klangbeispiele kam der Joyo BanTamP Bluejay in Kombination mit einer 1×12″ Celestion Vintage 30 Box zum Einsatz. Vor der Box wurde ein AKG C3000 Mikrofon platziert. Als Gitarre diente meine Music Man Silhouette Special. Die Overdrive-Sounds wurden mit einem NUX Queen of Tone Pedal erzeugt.