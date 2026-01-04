Tweed-Sound im Hosentaschenformat

Der Joyo BanTamP XL Tweedy bringt klassische Tweed-Crunch-Ästhetik ins Mini-Amp-Format – mit zwei Kanälen, echter Röhre, FX-Loop, Bluetooth und Speaker-Sim für flexible Einsätze vom Wohnzimmer bis zum Gig.

ANZEIGE

Kurz & knapp Worum geht es? Joyo BanTamP XL Tweedy, kompakter Hybrid-Gitarrenverstärker mit Röhrenvorstufe, zwei Kanälen, FX-Loop, Bluetooth und Speaker-Sim. Drive mit Charakter: Der kräftige, rau abgestimmte Drive-Kanal liefert authentische Tweed-Zerre mit ordentlichem Punch.

Der kräftige, rau abgestimmte Drive-Kanal liefert authentische Tweed-Zerre mit ordentlichem Punch. Vielseitige Ausstattung: Zwei Kanäle, FX-Loop, Bluetooth, Speaker-Simulation und Fußschalter inklusive.

Zwei Kanäle, FX-Loop, Bluetooth, Speaker-Simulation und Fußschalter inklusive. Tragbar & robust: Kompaktes Metallgehäuse mit 12AX7-Röhre – ideal für Proberaum, Recording und kleine Bühnen.

Kompaktes Metallgehäuse mit 12AX7-Röhre – ideal für Proberaum, Recording und kleine Bühnen. Fairer Preis: Hoher Nutzwert für kleines Geld – ideal für Vintage-Fans mit wenig Platz.

Affiliate Links Joyo BanTamP XL Tweedy Kundenbewertung: (54) 125,00€

Joyo BanTamP XL Tweedy

Der chinesische Hersteller Joyo ist seit vielen Jahren für budgetfreundliche Effektgeräte, Verstärker und Zubehör bekannt. Mit der BanTamP-Serie hat sich das Unternehmen in einem Marktsegment etabliert, das lange Zeit kaum Beachtung fand: ultrakompakte Hybrid-Topteile mit echter Röhrenvorstufe. Der BanTamP XL Tweedy führt dieses Konzept fort und versteht sich als Joyo-Interpretation eines klassischen Tweed-Clean-/Crunch-Sounds – also jener charakteristischen Amp-Schule, die man traditionell mit frühen Fender-Verstärkern wie dem Deluxe oder Princeton verbindet. Ziel ist ein kompakter Mini-Amp, der dieses Vintage-Feeling in moderner, tragbarer und bezahlbarer Form reproduzieren soll.

Mit rund 1,2 kg Gewicht, einer 12AX7-Röhre im Preamp, zwei Kanälen, 20-Watt-Class-D-Endstufe, Bluetooth-Funktionalität und einem seriellen FX-Loop bringt der Tweedy ähnliche Features wie seine Geschwister aus der BanTamP-Serie mit. Er unterscheidet sich jedoch durch seine klangliche Ausrichtung: weniger „Westcoast-Clean“, mehr „Mid-Rich Crunch“, mehr Charakter in den oberen Mitten und eine tendenziell frühere Sättigung. Joyo beschreibt das Modell als Lösung für Wohnzimmer, Studio, Proberaum und kleinere Auftritte – und genau dort lässt sich der Amp auch realistisch verorten.

Spannend ist die Frage, wie nah der kleine Tweedy wirklich an klassische Tweed-Schaltungen herankommt. Kann eine einzelne 12AX7-Röhre in Kombination mit einer digitalen Endstufe diese Mischung aus Offenheit, Wärme und natürlicher Kompression abbilden? Und wie viel Headroom bleibt in der Praxis? Der folgende Test bringt Klarheit.

Facts & Features

Der Joyo BanTamP XL Tweedy präsentiert sich in einem kompakten, robusten Metallgehäuse, das trotz seiner geringen Größe erstaunlich solide wirkt. Seitliche Lüftungsschlitze sorgen für eine zuverlässige Wärmeabfuhr der 12AX7-Röhre, während ein kleiner Tragebügel auf der Oberseite das Handling erleichtert. Optisch orientiert sich der Amp mit seinem warmen Goldton an klassischen Tweed-Combos der 1950er-Jahre, ohne deren Retro-Look zu kopieren. Das Resultat: ein moderner, futuristischer Auftritt mit charmantem Vintage-Akzent – ein stimmiger Rahmen für das klangliche Konzept, das Joyo hier verfolgt.

Die Frontseite des Tweedy bietet zwei vollständig unabhängige Kanäle, jeweils identisch ausgestattet mit Gain-, Voice-, Tone- und Volume-Regler. Der Voice-Regler fungiert als variabler Mitten-/Presence-Shaper, Tone bestimmt die Höhenbalance. Die Kanalwahl erfolgt über einen robusten Metallschalter. Alle Bedienelemente sind sauber verarbeitet, laufen mit definiertem Widerstand und vermitteln einen wertigen Eindruck.

Auch die Verarbeitungsqualität liegt – gemessen an der Preisklasse – auf überraschend hohem Niveau: Das Gehäuse ist stabil, die Wärmeableitung durch die Lüftungsschlitze effizient und der Transport dank Tragebügel komfortabel. Rückseitig finden sich alle praxisrelevanten Anschlüsse: Lautsprecherausgang (ab 8 Ohm), 3,5-mm-Kopfhöreranschluss mit integrierter Speaker-Simulation, Aux-In für externe Zuspieler sowie der Netzeingang.

Ein weiteres Feature ist die Bluetooth-Funktion, die das drahtlose Einspielen von Playalongs erlaubt. Für eine stabile Verbindung sorgt eine kleine, verschraubte Antenne auf der Rückseite – bekannt aus kompakten Streaming- oder Funkgeräten. Der serielle FX-Loop rundet die Ausstattung ab und erlaubt die saubere Integration von Modulations- und zeitbasierten Effekten hinter der Vorstufe.

ANZEIGE

Im Lieferumfang enthalten sind ein passendes Netzteil, ein Lautsprecherkabel sowie ein Fußschalter zur Kanalwahl.

Der BanTamP Tweedy in der Praxis

In der Praxis zeigt der Joyo BanTamP XL Tweedy schnell, wohin die Reise geht: ein kompaktes Arbeitsgerät, das den klassischen amerikanischen Tweed-Charakter in moderner Form transportiert – dabei aber deutlich flexibler ist, als es die minimalistische Optik vermuten lässt.

Clean-Kanal

Nach kurzer Aufwärmphase der 12AX7-Vorstufenröhre präsentiert sich der Clean-Kanal mit einem hellen, eher schlanken Grundsound. Dieser erinnert zwar an klassische Tweed-Sounds, erreicht jedoch bei weitem nicht deren Fülle oder Dynamik. Der Ton bleibt klar umrissen, wirkt im direkten Vergleich zum kräftigeren Drive-Kanal aber deutlich dünner und spricht etwas verhalten auf Anschlagsnuancen an. Gain, Tone und Voice ermöglichen sinnvolle Eingriffe ins Klangbild, die Änderungen bleiben jedoch eher subtil und verschieben den Charakter nur in moderatem Rahmen.

Auch bei höheren Pegeln bleibt der Kanal sauber und transparent, lässt jedoch jene lebendige Ansprache vermissen, die man von echten Röhrenklassikern kennt. Für Funk, Indie-Rhythmusarbeit oder cleane Begleitungen ist er dennoch gut geeignet – vor allem, wenn die verwendete Gitarre selbst ein wenig Fundament mitbringt. Pedale nimmt der Clean-Kanal problemlos entgegen, insbesondere leichte Boosts oder transparente Overdrives, die dem Signal etwas mehr Fülle verleihen. Mit Singlecoils klingt der Kanal betont drahtig, während Humbucker ihn runder erscheinen lassen und den fehlenden Tiefgang etwas ausgleichen.

Drive-Kanal

Der Drive-Kanal bildet das klangliche Zentrum des Tweedy. Schon bei moderaten Gain-Einstellungen wirkt der Ton spürbar voller, wärmer und mit einem angenehmen Schub in den unteren Mitten, der dem Amp eine deutlich präsentere Stimme verleiht als der Clean-Kanal. Die zusätzliche Sättigung sorgt für ein organischeres Spielgefühl, die Dynamik ist merklich ausgeprägter: Anschläge klingen differenzierter, Palm-Mutes besitzen mehr Gewicht, Akkorde öffnen sich musikalisch.

Im Test kam eine 1×12″ Celestion Vintage 30 zum Einsatz – eine Box, die den Mittencharakter des Tweedy zusätzlich unterstützt und dem Sound mehr Druck verleiht. Ab dem mittleren Gain-Bereich zeigt der Amp, wie viel Reserven wirklich in ihm stecken. Zwar betritt er nie echtes High-Gain-Territorium, deckt aber mühelos Stilrichtungen wie Rock, Classic Rock, Bluesrock, Garage oder rauen Indie ab. Leichtes Vorstufenrauschen bei höherem Gain ist vorhanden, bleibt aber im Rahmen.

Voice und Tone-Regler erweitern das Spektrum des Joyo BanTamP XL Tweedy sinnvoll: Mit zurückgenommenem Voice entsteht ein weicher, fast vintage-artiger Crunch, bei hohen Voice-Einstellungen liefert der Tweedy einen präsenten, mittig fokussierten Sound, der sich gut im Bandgefüge behaupten kann.

Insgesamt wirkt der Drive-Kanal wie das natürliche Habitat des Amps – kernig, roh, direkt und dabei dennoch musikalisch. Ideal für Roots-Rock, Retro-Sounds und dreckigen Rock’n’Roll.

Bluetooth & FX-Loop

Die Bluetooth-Funktion des Tweedy – realisiert über eine rückseitig montierte Schraubantenne – funktionierte im Test einwandfrei. Wer kein Problem damit hat, Audio-Tracks über eine Gitarrenbox abzuhören und gleichzeitig dazuzuspielen, kann hier Playalongs bequem drahtlos einspeisen oder den Amp sogar als einfache Musikanlage nutzen.

Besonders erfreulich ist der sauber arbeitende serielle FX-Loop. Modulations- und Time-Effekte wie Reverb oder Delay lassen sich ohne Klangmatsch hinter der Vorstufe einbinden. Das funktionierte im Test mit meinem Pedalboard problemlos und hebt den Tweedy deutlich von vielen anderen Mini-Hybrid-Amps dieser Preisklasse ab.

BanTamP XL Tweedy Klangbeispiele

Für die folgenden Klangbeispiele wurde der Joyo BanTamP XL Tweedy mit einer 1×12″ Celestion Vintage 30 Box verbunden. Vor der Box kam ein AKG C3000 Mikrofon zum Einsatz, eingespielt wurden die Tracks mit einer Fender Deluxe US-Stratocaster. Auf Effekte wurde vollständig verzichtet, einzig auf den Master-Out in Logic wurde ein Limiter gelegt, um Pegelspitzen – insbesondere bei den Clean-Sounds – abzufangen.