Unendlicher Spaß bis dass die Batterie uns scheidet

Der Joyo Infinite Sustainer verspricht endloses Sustain, schwebende Töne und violinartige Klangflächen – ganz ohne Einbau oder Modifikation der Gitarre. Ob das günstige EBow-Prinzip in der Praxis überzeugt, klärt dieser Testbericht.

Kurz & knapp Was ist es? Joyo Infinite Sustainer, handgeführter Gitarren-Sustainer nach EBow-Prinzip für endlose Töne und Ambient-Sounds. Funktionsprinzip: Magnetfeld versetzt jeweils eine Saite in dauerhafte Schwingung.

Magnetfeld versetzt jeweils eine Saite in dauerhafte Schwingung. Modi: Normal-Mode und Harmonic-Mode für Grundton oder Obertöne.

Normal-Mode und Harmonic-Mode für Grundton oder Obertöne. Spielpraxis: Erfordert Übung, ermöglicht aber Swells, Arpeggios und flächige Texturen.

Erfordert Übung, ermöglicht aber Swells, Arpeggios und flächige Texturen. Einsatzgebiet: Ambient, Sounddesign, atmosphärische Leads und Experimente.

Joyo Infinite Sustainer – was ist das?

Der Infinite Sustainer von Joyo ist keine neue Erfindung. Das Funktionsprinzip entspricht dem des EBow, einer Erfindung von Greg Heet aus den späten 60er-Jahren, die dann rund zehn Jahre später als serienreife Version auf der NAMM Show vorgestellt wurde.

Den speziellen Effekt, den ein solcher Sustainer erzeugt, kennt man unter anderem von The Edge, der im Song With or Without You Gebrauch vom EBow macht. Ansonsten hört man den EBow in unzähligen Songs – von Genesis über die Foo Fighters und die Red Hot Chili Peppers bis hin zu Frank Zappa und Tom Petty.

Eine Saite der Gitarre wird mittels eines Magnetfeldes zum Schwingen gebracht und kann so einen endlos langen Ton erzeugen – jedenfalls so lange, wie die Batterie das mitmacht. Das Ergebnis ist ein der Geige verwandter Ton, bei der ja bekanntermaßen die Saite durch einen Bogen zum Schwingen angeregt wird. Das Kolophonium ist hier quasi der volle 9-V-Block.

Bauartbedingt kann immer nur eine Saite in Schwingung versetzt werden, die jeweils daneben liegenden Saiten werden als „Führungsschienen“ zweckentfremdet. Das hat aber den Vorteil, dass auch nur die gewünschte Saite schwingt und die Nachbarsaiten die Klappe halten.

Wer sich mit dem Gerät ein wenig beschäftigt und übt, kann auch schnellere Saitenwechsel vollziehen und sogar Arpeggios spielen – dazu später mehr. Der Joyo Infinite Sustainer (E-Bow ist ein eingetragenes Warenzeichen) verfügt über zwei Modi: Zum einen wird die Saite „normal“ zum Schwingen angeregt, zum anderen gibt es den Harmonic-Mode, der die Obertöne mit anregt.

Der Umgang mit dem Sustainer

Der Infinite Sustainer wird mit der rechten Hand über die Saiten geführt, wobei der Schalter laut Produktbeschreibung und -video Richtung Hals zeigt. Dass das nicht unbedingt richtig oder wichtig ist, zeigt das verlinkte Video von Josh Smith. Will man etwa die G-Saite zum Schwingen bringen, liegen die Vertiefungen des Joyo Infinite Sustainer auf der D- und der B-Saite.

Am einfachsten funktioniert der Sustainer mit eingeschaltetem Hals-Pickup. Durch Vor- und Zurückbewegung kann nun der Sweetspot ermittelt werden, an dem die Saite am schnellsten und besten schwingt. Das braucht ein wenig Übung, dann lassen sich mit dem Infinite Sustainer aber auch Volume-Swells erzeugen, indem man sich von hinten an den Sweetspot herantastet.

Jetzt kann natürlich mit dem Greiffinger der linken Hand nach Herzenslust auf der Saite umhergerutscht werden. Auch das Ziehen der Saiten ist bis zu einem gewissen Grad möglich.

Wer jetzt noch mit Reverb, Delay, Harmonizer, Granular-Effekten, Whammy, Looper und weiß der Geier was sonst noch für Effekte herumspielt, bekommt schnell wunderbare Ambient-Flächen oder verträumte Leadlines gezaubert. Hat man die Arbeitsweise des Infinite Sustainers verinnerlicht, kann man sich an Arpeggios wagen. Hierzu greift man mit der linken Hand einen Akkord und bewegt den Sustainer am Sweetspot vertikal über die Saiten. Dabei dürfen dann auch die benachbarten Saiten mitschwingen.

Die Praxis

Das Einsetzen der mitgelieferten (!) Batterie erfolgt, indem man den auf der Oberseite befindlichen Kunststoffdeckel öffnet und das Minikraftwerk einsetzt. Das war’s – los geht’s. Der kleine Schalter am Ende des Gehäuses erweckt den Infinite Sustainer zum Leben. Nach vorne geschoben befindet sich das Gerät im Normal-Modus, nach hinten im Harmonic-Modus, die Mittelstellung schaltet den Effekt aus.

Mit einem Clean-Sound und dem Pickup-Wahlschalter auf „Hals“ geht’s los, zum Einsatz kommt meine Ibanez AZ226. Mit der Suche des Sweetspots startet die Reise. Einmal gefunden, bekommt die linke Hand Arbeit und rutscht mehr oder weniger zielgerichtet hin und her. Das Heranschleichen an den Sweetspot ist die erste Übung. Hier hört man bereits sehr gut das violinenartige Verhalten. Dreht man den Tone-Regler an der Gitarre zu, verändert sich der Klang eher in Richtung Flöte.

Mit etwas Delay und Reverb bekommt der Ton gleich mehr Gewicht.

Mit ein wenig Gain vom Amp geht alles gleich leichter von der Hand. Die stehenden Töne bekommen zusätzliches Sustain vom Amp und die linke Hand hat nun etwas mehr Spielraum. Um den Ton klanglich anzureichern, habe ich Ambient-Sounds aus dem Scuffham S-Gear Plug-in verwendet, die von Artur Tadevosyan programmiert wurden.