Drei Wege - ein akustisches Zentrum

Ein neuer Stern am weiten Speaker-Himmel: Die Kali Audio SM-5 gehören zur Santa Monica Serie, den nach eigenen Aussagen bislang besten Studiomonitoren des kalifornischen Herstellers. Der SM-5 ist dabei die kompakte Variante der Serie und wurde mit höchsten Ansprüchen an Klang, Präzision und Detailreichtum entwickelt. Kali Audio erreicht dies durch eine durchdachte Coincident-Architektur, die wir in diesem Test näher erklären und klanglich einordnen.

Kurz & knapp Was ist es? Kali Audio SM-5, aktiver 3-Wege-Studiomonitor aus der Santa-Monica-Serie für präzises Mixing und professionelles Monitoring. Klangcharakter: Sehr neutrale, analytische Wiedergabe mit hoher Auflösung, exakter Ortung und außergewöhnlich stabiler Stereobühne.

Sehr neutrale, analytische Wiedergabe mit hoher Auflösung, exakter Ortung und außergewöhnlich stabiler Stereobühne. Architektur: Coincident-Design mit koaxialem Mittel- und Hochtöner sorgt für Punktschallquellen-Charakter und phasenkohärente Abstrahlung.

Coincident-Design mit koaxialem Mittel- und Hochtöner sorgt für Punktschallquellen-Charakter und phasenkohärente Abstrahlung. DSP & Workflow: Umfangreiche DSP-Funktionen mit Kali Control Panel, Netzwerk-Anbindung und Mehrkanal-Unterstützung bis 9.1.6.

Umfangreiche DSP-Funktionen mit Kali Control Panel, Netzwerk-Anbindung und Mehrkanal-Unterstützung bis 9.1.6. Zielgruppe & Fazit: Präzisionsmonitor für anspruchsvolle Anwender, die Transparenz und Kontrolle über Klangästhetik stellen – verdiente 3 Sterne.

ANZEIGE

Was ist der Kali Audio SM-5?

Der Kali Audio SM-5 ist ein aktiver 3-Wege-Studiomonitor, konzipiert für professionelles Mixing und Monitoring, bei hohen Ansprüchen an Klangtreue und Transparenz. Er kombiniert einen 5-Zoll-Woofer, einen 4-Zoll-Mitteltöner und einen koaxialen 1-Zoll Metallkalotten-Hochtöner in einem robusten, strömungsoptimierten Gehäuse.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Besondere am SM-5 ist die Koinzidenz-Architektur der Speaker: Diese vereint Mittel- und Hochtöner so in einem gemeinsamen akustischen Zentrum, dass der Schall zeit- und phasenkohärent aus einem einzigen Punkt abgestrahlt wird. Der Hochtöner sitzt also im Midrange. Dieses Design macht den SM-5 zu einer Punktschallquelle, wodurch die Abstrahlcharakteristik enorm natürlich wird und das Stereobild stabil und ausgeglichen bleibt, auch wenn man sich von der Sweet-Spot-Position entfernt.

Darüber hinaus besitzt der Class-D-Verstärker des Kali Audio SM-5 verschiedene benutzerdefinierbare DSP-Parameter, die über die Kali Control Panel App eingestellt, gespeichert, und Speaker-übergreifend programmiert werden können. Der SM-5 ist mit seiner vielseitigen DSP-Einbindung somit auch als Teil eines reproduzierbaren Workflows gedacht, nicht nur als isolierte Box.

Kali Audio: From the heart of California

Kali Audio wurde 2018 in Kalifornien gegründet und die Lautsprecher werden in Burbank, Los Angeles entwickelt. Der firmeneigene Anspruch ist es, ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit professionellen Features und hochwertigen Materialien zu verbinden und damit sowohl Homestudios als auch semi-professionelle Tonstudios und Produzenten anzusprechen.

Insbesondere die Serien LP und IN – alle nach Orten/Gegenden in Kalifornien benannt – gelten im Bereich der Budget- bis Mittelklasse-Monitore in den USA bereits bei vielen als Referenz und werden oft als überdurchschnittlich gut für ihr Geld bezeichnet – manchmal sogar als alternativlos im jeweiligen Budget-Segment.

ANZEIGE

Mit der SM-Serie tritt Kali nun auch im höherpreisigen Bereich an und bietet damit eine weitere Alternative für Audiophile und Professionals. Der Markt der Studiomonitore ist zwar groß und vielfach dominiert von etablierten Firmen, dennoch liefert Kali Audio einen interessanten Blickpunkt.

Kali Audio SM-5 – von außen betrachtet

Der Kali Audio SM-5 erscheint farblich komplett in Schwarz und bauartbedingt vertikal-länglicher Form. Die Optik ist minimalistisch, fast etwas düster-futuristisch. Vorne fällt sofort die breite geschwungene Port-Öffnung auf, die mit ihrer speziellen Geometrie Luftgeräusche und Port-Kompression minimiert. Schöne Kurven hat die Frontplatte auch um den Mitteltöner: Sie folgt der Form des Treibers und geht nahtlos von dessen Rand in das restliche Gehäuse über. Auch dies dient der Minimierung von Artefakten und Verbesserung des Abstrahlverhaltens.

Auf der Rückseite zeigt sich ein im Gehäuse versenktes Anschlussfeld, was eine problemlose Platzierung der Monitore direkt vor einer Fläche oder Wand ermöglicht. Die Anschlussmöglichkeiten umfassen einen symmetrischen Analog-Eingang (XLR oder TRS), einen AES/EBU-Digitaleingang mit BNC-Anschluss sowie ein RJ45-Netzwerkanschluss, über den die Lautsprecher mit der Kali Control Panel App (macOS/Windows) vernetzt und gesteuert werden können.

Für eine schnelle Einrichtung ohne Software stehen acht kleine DIP-Schalter zur Verfügung, mit denen grundlegende Einstellungen für typische Aufstellungen der Speaker sowie Low- und High-Frequency-Anpassungen vorgenommen werden können. Der Drehregler an der Rückseite erlaubt die stufenweise Einstellung der Lautsprecherlautstärke von -12 dB bis +6 dB. Man hat keine Pegelwerte an dem Lautstärke-Encoder, was doch etwas ungewohnt ist.

Praktisch ist das kapazitive Touch-Logo auf der Front über dem Tieftöner, das den Standby-Modus steuert und über EQ-Tuning informiert, sowie die mehrfarbige LED, die über Betriebs- und Statuszustände informiert. Für Montagezwecke sind auf Ober- und Unterseite jeweils vier M5-Gewindeeinsätze vorgesehen, sodass die SM‑5 problemlos an Decken, Wänden oder in Racks befestigt werden kann. Zielgruppe sind also auch Atmos-Studio-Installationen.

Die Features des Kali Audio SM-5

Eines der Haupt-Features des SM-5 – koaxiale und koinzidentes Design – haben wir ja schon kennengelernt. Schauen wir noch etwas mehr in die Tiefe, ins Innere sozusagen.

Technische Eckdaten:

Frequenzbereich (+/-3 dB): 47 Hz – 21 kHz

Frequenzbereich (+/-10 dB): 39 Hz – 25 kHz

Max. SPL: 117 dB @ 1 m

Leistung: 225 W

THD: <0,75 % (100–450 Hz), <0,5 % darüber

Eingänge: XLR analog, AES/EBU BNC, RJ45 für Control

Ausgang: AES/EBU BNC Thru

Abmessungen: 39,6 × 20 × 24,8 cm, Gewicht: 9,5 kg

Die Treiber sind auf hohe Dynamik, geringe Verzerrung und gleichmäßige Wiedergabe optimiert. Der Woofer verfügt über Induktivitäts-Linearisation und Flux-Stabilisierung zur Minimierung von Verzerrungen. Der sogenannte Waveguide im SM‑5 ist ein clever konstruiertes Element des Mitteltöners, das gleichzeitig als akustische Leitung für den Hochtöner dient. Da der Hochtöner koaxial im Mitteltöner sitzt, sorgt der Waveguide dafür, dass dessen Schallabstrahlung gleichmäßig verteilt wird und sich optimal mit dem Mitteltöner verbindet.

Das Material der Tieftöner ist schlicht Papier. Man kann zwar mehr Geld für „edlere“ Materialien ausgeben, der Nutzen sei laut Kali Audio aber, falls überhaupt vorhanden, vernachlässigbar.

Entscheidend ist hingegen der unsichtbare Teil von Woofer und Mitteltöner, der in der Santa Monica-Serie signifikant verbessert wurde. Mehr Magnetmasse, mehr Kupfer in der Schwingspule und Bauteile wie Kurzschlussringe, die den Magnetfluss reduzieren. Dadurch wurde die Verzerrung drastisch gesenkt: beim IN‑5 liegt sie bei etwa 2 %, beim SM‑5 nur bei 0,75 % (jeweils gemessen bei 85 dB auf 1 m). Das ist ordentlich.

Ein großer Vorteil der dreifachen elektro-akustischen Architektur zeigt sich beim dual-coincidence Mitteltöner/Hochtöner: Bass- und Mitteltöner können jeweils für ihre spezifischen Aufgaben optimiert werden, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Da der oben sitzende Mitteltöner also keine Bassfrequenzen wiedergeben und die Membran nur geringe Hübe umsetzen muss, ist der Aufhängungsring erkennbar schmal geraten. Auch aus eines Elektroingenieurs ist dieser winzige Membranring absolut sinnvoll, denn er bildet gewissermaßen die Voraussetzung für den Waveguide. Ein größerer Ring würde wiederum mehr Diffraktion erzeugen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der durch verschiedene Maßnahmen erreichte Punkschallquellen-Charakter der SM-5 ist sein stärkstes klangliches Feature, denn dies ist das Fundament für seine absolut präzise natürliche Wiedergabe, die perfekte Ortung und Panoramebühne bereitstellt. Weiter geht’s zum nächsten grundlegenden Feature-Bereich, dem DSP.

Digitale Signalprozessierung: Kali Control Panel

Nach der Installation erkennt die Kali Control Panel App schnell alle über RJ45 verbundenen SM‑5-Monitore im Studio-Netzwerk. Die Software ist übersichtlich gestaltet und auf Multi-Channel-Monitoring ausgelegt, inklusive Atmos-Systemen bis 9.1.6 oder individuell erweiterten Setups. Monitore lassen sich per Drag & Drop einem virtuellen Hörraum zuordnen, umbenennen und über eine blinkende LED am Frontpanel identifizieren. Verschiedene Monitoring-Konfigurationen können als Presets gespeichert und wieder abgerufen werden.

Jeder Kali Audio SM-5 Monitor kann mit EQ, Verzögerung und Pegeltrim versehen werden. Die weniger als 5 ms Latenz im System sind sehr ordentlich.

Der 8-Band-Equalizer bietet Peak-, High-/Low-Pass sowie High-/Low-Shelf-Filter mit Einstellmöglichkeiten für Frequenz, Pegel und Q-Faktor. Solange die Lautsprecher mit der App verbunden sind, werden EQ-Anpassungen live umgesetzt, sie lassen sich aber auch auf die Lautsprecher übertragen – entweder über das Netzwerk oder über USB.

Der EQ dient sowohl der Anpassung an persönliche Klangvorlieben als auch der Raumoptimierung. Im Praxistest half beispielsweise ein leichter Boost um 200 Hz, um die Klangbalance zu verbessern und mir bekannte Schwächen bzw. Moden des Raums an der Abhörposition zu kompensieren. So lässt sich das SM‑5-Klangbild auf den Hörraum abstimmen. Aber es geht noch wesentlich tiefer.

Kalibrierung der Kali Audio SM-5

Zusätzlich zu den beschriebenen anwenderbasierten Einstellungsmöglichkeiten ist der Kali SM-5 „messbar programmierbar“. Ein 128 Seiten umfassendes PDF „Measuring your Monitors“ beschreibt den Vorgang der Kalibrierung der Lautsprecher. Der SM-5 ist Teil eines Systems, in dem die Klangsignatur messdatenbasiert angepasst werden kann und das nicht nur grob, sondern in fein segmentierten Schritten: Sweep-Messung, Moving Microphone Measurement, Erstellen eigener Lautsprecher-EQ, Laden von .keq-Profilen in den Speaker, Verifizierung der Kalibrierung. Eine überaus vorbildliche Dokumentation für diesen sehr umfangreichen Prozess.

Wenn man die vielen einzelnen Schritte des Kalibrierungsprozesses dann erfolgreich abgeschlossen hat, können die Raumdaten an Kali Audio gesendet werden. Für eine Gebühr von 50,- US‑Dollar erhält man daraufhin ein maßgeschneidertes Profil, das über das Kali Control Panel auf die SM‑5 geladen werden kann. Hier hätte zwar man auch ein kostenloses Erstprofil anbieten können, dennoch ist der Vorgang schön für alle, die die Monitore einmessen und kalibrieren möchten.

Praxiseinsatz: Klang und Verhalten des SM-5

Für den Hörtest der Kali Audio SM-5 habe ich bewusst sehr unterschiedliches Musikmaterial eingesetzt und die Monitore direkt mit meinen PSI Audio A17 verglichen, die in meinem Studio als Referenz dienen und ebenfalls für ihre hohe Phasentreue und zeitliche Kohärenz bekannt sind. Das Ziel war es, sowohl musikalische als auch analytische Aspekte zu beurteilen. Zum Einsatz kamen akustische Jazz-Aufnahmen, elektronische Produktionen, moderne und dicht gemixte Pop- und Rock-Titel sowie orchestrales klassisches Material.

Gehört wurde überwiegend im klassischen Nahfeld, also zwischen etwa 70 cm und 1 m Hörabstand, sowohl auf dem Studiotisch als auch auf Stativen, bei leisen und moderaten Pegeln ebenso wie bei höheren Lautstärken. Dabei habe ich auf Frequenzbalance, Transientenverhalten, räumliche Abbildung, Langzeittauglichkeit, Positionsabhängigkeit und das Verhalten in Grenzbereichen geachtet.

Mein Eindruck nach der ersten Hör-Session verfestigte sich: Die Monitore sind eindeutig auf Auflösung, Kontrolle und Präzision im Mittel- und Hochtonbereich ausgelegt. Der Frequenzgang wirkt insgesamt neutral, mit einem leicht betonten Oberbass und einem eher zurückhaltenden unteren Mittenbereich. Im direkten Vergleich zu den PSI A17, die im Grundton etwas mehr Dichte und Gewicht vermitteln, erscheinen Stimmen und Gitarren über die SM-5 zunächst schlanker, gleichzeitig profitiert aber die Durchhörbarkeit komplexer Mischungen deutlich davon. Die Hochtondarstellung über 10 kHz bleibt kontrolliert und frei von Schärfen, ähnlich wie bei den A17, was die SM-5 sehr langzeittauglich macht.

Das Transientenverhalten gehört klar zu den Stärken des Systems. Kicks und Percussion werden mit sehr präzisem Attack und sauberem Release dargestellt, es fühlt sich wirklich natürlich an. Auch bei schnellen elektronischen Impulsen oder dichtem Material bleibt die Wiedergabe kontrolliert. Diese Eigenschaften wurden auch in nahezu allen Reviews hervorgehoben, die ich im Zuge meiner Recherche gelesen habe und lassen sich direkt auf die 3-Wege-Architektur und die koaxiale Mittel-/Hochtonsektion zurückführen.

Überzeugend ist in diesem Kontext auch die räumliche Darstellung. Die Phantommitte sitzt stabil, einzelne Klangquellen lassen sich sehr exakt lokalisieren und auch die Tiefenstaffelung wirkt für einen kompakten Nahfeldmonitor mit 5″ überaus präzise. Die sehr gleichmäßige Abstrahlung sorgt dafür, dass sich das Stereobild selbst bei leichten Positionsänderungen kaum verändert. Gerade im Nahfeld zeigt sich der SM-5 hier weniger kritisch als viele klassische 2-Wege-Monitore. Das hat mich wirklich fasziniert und ging auch über die Fähigkeiten eines 2-Wege-Monitors wie dem PSI Audio A17 hinaus.

Bei unterschiedlichen Lautstärken bleibt der Klangcharakter erhalten. Auch bei niedrigen Pegeln sind Details gut nachvollziehbar, während bei höheren Abhörlautstärken kaum Anzeichen von frühzeitiger Kompression auftreten. Insbesondere der große, speziell designte Bassport tut hier einen guten Dienst. Erst nahe des Maximalpegels greift der Limiter ein, aber vergleichsweise unauffällig. Ob der SM-5 nun also eine wahre Tri-Amp-Architektur hat oder nicht, hat für mich im Test auch in Grenzbereichen keinen hörbaren Unterschied erzeugt. Dennoch wäre eine Präzisierung, ob es sich um einen echten Triamp-Aufbau handelt, wünschenswert.

In Summe zeigen sich die Kali Audio SM-5 im Praxiseinsatz als sehr analytische, präzise und ehrliche Monitore aus, die eher auf Transparenz und Übersetzbarkeit als auf ein eindrucksvolles Klangerlebnis setzen. Diese Eigenschaften habe ich im Zuge der Recherche auch in anderen Reviews und Berichten von Nutzern aus bekannten Foren gesehen. Die SM-5 sind definitiv ein ernstzunehmendes Werkzeug, auch im Vergleich zu deutlich teureren Systemen.

Alternative mit 8-Zoll-Woofer, der Kali Audio SM-8 (aufgrund einer Promo-Aktion aktuell sogar günstiger als der SM-5):

Affiliate Links Kali Audio SM-8 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.999,00€

Marktposition der Kali Audio SM-5

Mit einem Preis von rund 2.000,- Euro pro Monitor positioniert sich der Kali Audio SM-5 klar im professionellen High-End-Nahfeldsegment und tritt damit direkt gegen etablierte Studiomonitore von Genelec, Neumann, Focal, Dynaudio, PSI Audio und ATC an. In dieser Klasse wird der SM-5 nicht mehr primär über Preis-Leistung, sondern auch über Architektur, Funktionstiefe und Systemfähigkeit bewertet.

Im Vergleich zur Konkurrenz setzt Kali auf eine 3-Wege-Coincident-Bauweise, die ist in dieser Preisklasse seltener ist und ein signifikantes Alleinstellungsmerkmal darstellt. Stabile Ortung, phasenkohärente Abstrahlung und konstantes Verhalten außerhalb der Achse: Diese Eigenschaften sind beim SM-5 sehr schön ausgeprägt.

Technisch definiert sich der SM-5 außerdem durch netzwerkfähigen DSP mit Mehrkanal-Unterstützung (bis 9.1.6 Atmos), digitale AES3-Ein- und Ausgänge, Kali Control Panel Software für EQ, Delay, Pegel und Presets, mechanische Montagepunkte (M5-Gewinde) für Wand-, Decken- und Frame-Montage und Frontport-Design für flexible Platzierung.

Im Vergleich bietet Genelec bietet ein stärker geschlossenes, sehr effektives, aber auch kostenintensiveres System (GLM, SAM-Ökosystem). Neumann fokussiert sich auf maximale Neutralität und Messgenauigkeit, während Focal emotionale Präsenz und musikalische Ansprache stärker hervorhebt. PSI und ATC hingegen setzen kompromisslos auf analoge Signalwege und traditionelle Studiophilosophie.

Der Kali SM-5 positioniert sich zwischen diesen Welten. Er kombiniert moderne DSP- und Netzwerk-Features mit klassischer Studiopräzision und einem erkennbaren Fokus auf technisch-klangliche Kohärenz.

Für eine kritischere Zielgruppe, die an die Expertise, Markenreife und den hohen Verarbeitungs- und Klangstandard etablierter Hersteller gewöhnt ist, mag der SM-5 nicht in allen Disziplinen mithalten können. Als neuer Hersteller hat man es eben nicht einfach und muss einen Mehrwert bieten auf diesem relativ gesättigten Segment der Studiomonitore. Sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, die präzise Abbildung und der klare Fokus auf funktionale Neutralität sowie die Flexibilität in verschiedenen Abhörumgebungen machen ihn aber zu einer ernstzunehmenden Alternative. Kali Audio verkörpert auch in ihrer Unternehmenskommunikation Ernsthaftigkeit und technische Expertise, was Vertrauen schafft.