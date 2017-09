Test: Kammer Electronics Tiny K, Gitarrenverstärker

Wer unsere Artikel aufmerksam liest, der wird sich vielleicht noch an den Namen Kammer Electronic Design erinnern. Die kleine Firma am Fuße des Schwarzwalds schickte uns vor knapp drei Jahren ein Gespann aus einer Gitarren-Röhrenvor- und Endstufe zum Test, das sowohl in puncto Sound als auch in der Verarbeitungsqualität überzeugen konnte. Und zudem, trotz Handarbeit „Made in Germany“, zu einem attraktiven Preis (immer noch) angeboten wird. Die Uhr dreht sich weiter und mit ihr auch die Entwicklung im Hause Kammer, die mit dem Kammer Tiny K nun einen nahezu vollwertigen Gitarrenverstärker mit 40 Watt Ausgangsleitung in Pedalform präsentieren. Auch diesmal stellte uns Firmeninhaber und Entwickler Jürgen Kammer ein Testgerät zur Verfügung, das wir nun genau betrachten werden.

Facts & Features

Nie und nimmer käme man auf die Idee, im Innern des Kammer Tiny K eine 40 Watt leistende Endstufe zu vermuten. Denn mit nur 550 Gramm Gewicht und gerade einmal 125 x 186 x 55 mm Größe könnte in dem robusten Stahlblechgehäuse auch einfach nur ein Overdrive oder ein Echo sitzen. Dieses kompakte Design macht den kleinen Tiny K zum idealen Reisebegleiter, der schnell im Gigbag der Gitarre verschwunden ist. Einen Schönheitspreis gewinnt das Pedal mit seiner grauweißen Lackierung allerdings nicht, dafür sind aber alle Bedienelemente auf der Oberfläche klar und deutlich zu erkennen.

Zwei Kanäle bietet die Schaltung, dazu einen per Fuß zuschaltbaren Booster, der das Signal in beiden Kanälen um weitere 12 dB anhebt. Somit sind es vier Sounds, die mit dem Kammer Tiny K erzeugt werden können: Clean, Clean mit Booster, Overdrive und Overdrive mit Booster. Die Kanalauswahl und das Zuschalten des Boosters erfolgen über die zwei Metallschalter, die in genügend Abstand zu der Reihe der Potis im oberen Teil eingesetzt wurden. Man müsste sich wirklich schon sehr anstrengen, um hier beim Treten auf einen der beiden Schalter einen Regler mit zu erwischen.