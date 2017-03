Test: Kawai K5000 K5000S K5000R

Die Kawai K5000 Serie

Wer einen additiven Synth sucht wird selbst im Jahre 2001, 4 Jahre nach dem erscheinen der K5000 Serie, in dieser Preisklasse nichts besseres finden.

Geschichtliches

1996 erschien die K5000-Serie als Nachfolger der Kawai K5-Synthesizer, die 1987 immerhin einen Achtungserfolg zu verzeichnen hatten – und seinerzeit die ersten bezahlbaren additiven Synthesizer am Markt waren. 9 Jahre und einige CPU-generationen später, wagte sich Kawai erneut an die Realisation eines additiven Synthesizers mit nachgeschalteter subtraktiver Synthese.

Übersicht

Den K5000 gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. Angefangen mit dem K5000W, einer 32 Fach multitimbraler Workstation mit eingebautem Sequenzer und zusätzlicher General MIDI Tonerzeugung für die Brot und Butter Sounds.

Dem K5000S mit 4-fachem Multi Mode, Arpeggiator und ‘ner ganzen Menge „Knöpfchen“ zur Kontrolle des Sounds.

Und für alle die sich vor Keyboards nicht mehr retten können gibt’s noch den K5000R fürs Rack.

Die beiden letzteren sind reine Synthesizer, deren Klänge sowohl PCM basiert als auch mit Hilfe der additiven Synthese erstellt werden können, aber dazu komme ich später noch.

Allen Geräten gemein ist das 3 1/5 Zoll HD (High Density = Hohe Dichte) Diskettenlaufwerk und das schöne 240×64 Punkte große Hintergrund beleuchtete Display, welches die Bedienung stark vereinfacht. Wobei das Display von Gerät zu Gerät unterschiedlich laut vor sich hin summt und die Hintergrundbeleuchtung mit der Zeit immer dunkler um dann wohl irgendwann ganz den Betrieb einzustellen. Die Folie die für die Hintergrundbeleuchtung sorgt lässt sich relativ leicht wechseln und ist schon für weniger als 50 Euro zu bekommen, trotzdem ist es vielleicht günstiger, das Gerät immer dann auszuschalten, wenn es gerade nichts zu tun hat.

Unter Umständen ist es auch von Vorteil sich das Gerät oder besser das Display im Laden erst mal anzuhören, um vielleicht eine leise Version zu erwischen.

Und hier noch ein Amazona-Report zu einem wahren Exoten, dem Kawai DUAL K5000.

Die Bedienung

Das Gehäuse der K5000 Synthesizer, besonders der Rack Version, erinnert mehr an einen Sampler als an einen Synthesizer.

Man merkt aber deutlich dass es sich um keinen virtuell Analogen handelt, hier hat nicht jeder Parameter sein eigenes Rädchen, aber alleine die bis zu 68 Hüllkurven pro Oszillator wären bei einem normal großen Keyboard auch einfach nicht Unterzubringen.

Um das Display sind Tasten angebracht, so dass man nicht lange durch Menüs wandern muss und das meiste nach dem zweiten oder dritten Druck auf eine Taste erreicht. Schön ist auch das Rad zur Eingabe der Parameter, reißen und ziehen sollte man an ihm nicht, da es nicht sonderlich stabil zu sein scheint.