Die 500m/1000m Kabellänge sind sicher Wunschdenken des Herstellers. Cat5e Kabel ist nur bis 100 zertifiziert und wenn dann noch PoE ins Spiel kommt, wäre ich skeptisch was hinten ankommt. Bei 12V, 2.5mm Querschnitt, kommt nach Nach 10 Metern Kabel liegt nur noch eine Spannung von 10,81 V an. Nach 20 Metern sinkt die Spannung auf unter 10 V. Ich finde die Aussage von Kenton bei 9V und 82 mA etwas sportlich. Oder hat man in UK anderes Kupfer? Oder besseres Cat5e Kabel?

„Kenton: For distances over 100 metres, 24 AWG solid copper core CAT5e cable should be used.“ Da ist dann aber nach 305 Metern Schluss. Bleibt immer noch der Spannungsabfall auf die Länge von 100/305 Metern. 50 Meter halte ich für realistisch aber mehr als 100 Meter nicht.