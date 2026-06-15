Multiband-Effekt (nicht nur) für Sounddesigner

Kilohearts Multipass ist ein Multiband-Effekt-Plug-in, bestehend aus bis zu 42 verschiedenen Effekten. Diese Effekte lassen sich nach Bedarf auf bis zu fünf Frequenzbänder nutzen, durch interne Modulatoren steuern und getrennt zuweisen. Ob sich solch eine Einladung für komplexe Effektketten in der Praxis bewährt, wollen wir in folgendem Test herausfinden.

Kurz & knapp Was ist es? Kilohearts, Multipass, Multiband-Effekt-Plugin, ein modulares Effekt-Plugin zur Bearbeitung von Audiosignalen über mehrere Frequenzbänder mit umfangreicher Effekt- und Modulationsstruktur. Konzept: Modularer Multiband-Effekt-Host mit bis zu fünf Frequenzbändern und flexibler Signalführung über Pre- und Post-FX.

Modularer Multiband-Effekt-Host mit bis zu fünf Frequenzbändern und flexibler Signalführung über Pre- und Post-FX. Snapin-System: Integration von bis zu 42 Effekten aus dem Kilohearts-Ökosystem, die frei kombiniert und gesteuert werden können.

Integration von bis zu 42 Effekten aus dem Kilohearts-Ökosystem, die frei kombiniert und gesteuert werden können. Modulation: Umfangreiche Modulatoren und Makro-Steuerung ermöglichen komplexe, dynamische Sounddesign-Workflows.

Umfangreiche Modulatoren und Makro-Steuerung ermöglichen komplexe, dynamische Sounddesign-Workflows. Fazit: Sehr flexibles Sounddesign-Tool mit intuitiver Bedienung, hoher Klangqualität und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis.

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Kilohearts und das Snapin-Ökosystem

Die schwedische Firma Kilohearts wurde 2012 gegründet, präsentierte allerdings bereits 2011 ihr erstes Produkt, den kHs One, damals noch unter dem Namen Mode17. Der kHs One war ein VA-Synthesizer, wurde 2023 eingestellt und ist nun als Legacy-Download kostenlos verfügbar.

Danach widmete man sich bei Kilohearts den Effekten. Dies wurde so sehr zur Leidenschaft, dass 2016 Multipass erschien, womit man die Effekte innerhalb einer modularen Struktur nutzen konnte und diese seitdem liebevoll „Snapins“ genannt werden. Multipass ist dabei ein sogenannter Snapin-Host, in den sich die Effekte laden lassen. Von diesen Snapin-Hosts gibt es noch zwei weitere: Snap Heap und Phase Plant. Snap Heap ist dem Multipass sehr ähnlich, arbeitet aber nicht frequenzabhängig. Phase Plant ist dagegen ein semi-modularer Synthesizer.

Kilohearts-Plug-ins stehen für schnelle und einfache Bedienung, einen modularen Aufbau und eine verhältnismäßige geringe CPU-Last. Das Firmenmotto „We Love Sound Design“ ist authentisch und glaubwürdig. Vor allem Reason-User werden mit Kilohearts vertraut sein, da es schon seit Langem einige Rack-Extensions gibt.

Kilohearts Multipass: Spezifikationen

Kilohearts Multipass gibt es für Windows und macOS in den Formaten VST2, VST3, AU und AAX. Die Installation erfolgt über den Kilohearts Installer und funktionierte bei mir (macOS) problemlos und ohne Umwege.

5 Frequenzbänder

Pre- und Post-FX

35 bereits integrierte Effekte

7 zusätzlich erwerbliche Effekte

20 Modulatoren

8 Makro-Regler

Mix-Sektion

Stereo-Ausgang mit 5 zusätzlichen Stereo-Aux-Ausgängen

Signalfluss des Kilohearts Multipass

Das Kilohearts Multipass vereint nicht nur zahlreiche Effekte mit nützlichen Hilfsmitteln, auch die durchdachte Signalstruktur lohnt sich, zu Beginn zu Gemüte zu führen. Das Signal wandert zunächst von einem Pre-FX-Kanal zum Band-Splitter. Im Pre-FX-Kanal können bereits die ersten Effekte seriell geladen werden. Nach dem Band-Splitter lassen sich weitere Effekte für jedes Band laden und anschließend mischen. Der Mixer bietet pro Band einen Gain-, Pan-, Mix-, und Post-Regler. Letztere schicken das Signal anteilig zum Post-FX-Kanal, der beliebig mit allen möglichen Effekten belegt werden kann.

Vor allem die Pre- und Post-FX-Kanäle ignorieren die meisten Nutzer zu Beginn vermutlich, da es natürlich erstmal reizvoller erscheint, einzelne Bänder getrennt voneinander mit Effekten zu belegen. Doch man begreift ziemlich schnell, wie enorm das Potential dieser Dreier-Kombination ist, die den schöpferischen Geist zu ganz neuen Ideen und Ergebnissen verleiten.

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Die Bedienoberfläche des Kilohearts Multipass

Die Bedienoberfläche passt sich für mein Empfinden sinnvoll der eben gezeigten Struktur an. Beim Laden einer neuen Instanz des Kilohearts Multipass wird die Effekt- und Modulator-Sektion in großen Buchstaben angezeigt.

Zunächst haben wir am oberen Rand, von links nach rechts, einen Bypass-Schalter, eine Anzeige der aktuellen Version, den Browser inklusive Display und Funktionen für Save, New, Undo und Redo.

Ganz rechts sitzt ein kleines Gamepad-Symbol und wenn man es anklickt, öffnet sich ein Fenster, um den Klassiker „Snake“ zu spielen. Dort werden Punkte gezählt und Rekorde gespeichert – neue Presets oder Effekte lassen sich allerdings nicht freispielen.

Unterhalb der beschriebenen Leiste sitzen eine Anzeige für das Modwheel und acht Makro-Controller. Links ist der Pre-FX-Kanal angebracht, rechts der Post-FX-Kanal und mittig sind, von oben nach unten, Band-Splitter, Effekt-Slots und Mixer platziert.

Sowohl die einzelnen Bänder als auch der Pre-FX-Kanal besitzen einen eigenen Solo-Schalter, die einzelnen Bänder zusätzlich noch einen Mute-Schalter. Alle Kanäle und Bänder lassen sich aber auch einfach deaktivieren.

Der Band-Splitter zeigt das Audiomaterial auch visuell an. Das Verschieben der Frequenzbänder erfolgt intuitiv über die im Display gut sichtbaren Markierungen. Unterhalb des Displays wird die Grenzfrequenz bzw. der Frequenzbereich eines Bandes und dessen Eingangspegel angezeigt. Der Eingangspegel wird aber nicht in dB angezeigt, sondern ist nur anhand eines Peak-Meters abzuschätzen.

Für die Frequenzaufteilung verwendet Multipass Linkwitz-Riley-Crossover, wodurch die Bänder beim Zusammenführen phasenstabil summiert werden. Unterhalb des Band-Spitters sitzen die fünf Effekt-Lanes, in denen die Effekte geladen und auch gruppiert werden können.

Am unteren Rand befinden sich noch das Display für die Modulatoren und rechts daneben zwei Schieberegler für Gain und Mix. Unterhalb davon gibt es zuletzt noch eine schmale Infoleiste, eine Option für das Ausgangs-Routing (Main, Main & Aux, Aux only) und eine Latenzanzeige.

Vor allem der Ausgang kann für einige nochmals sehr interessant sein, denn über den Aux lassen sich alle fünf Bänder nochmals separat in Stereo ausspielen, je nachdem ob die DAW mit Multi-Outs umgehen kann oder nicht. Getestet habe ich es nur in Bitwig, wozu es nur einen Mausklick benötigte.

Die Effekte des Kilohearts Multipass

Die 35 bereits integrierten Effekte kann ich hier zwar nicht im Detail erläutern, jedoch sind die meisten davon auch für Einsteiger selbsterklärend – und zwar was ihre Bezeichnung, Funktion und Bedienung betrifft. Folgende Auflistung sollte für etwas Aufschluss sorgen:

3-Band-EQ

Bitcrush

Channel Mixer

Chorus

Clipper

Comb Filter

Compactor

Compressor

Delay

Distortion

Dual Delay

Dynamics

Ensemble

Filter

Flanger

Formant Filter

Frequency Shifter

Gain

Gate

Haas

Ladder Filter

Limiter

Nonlinear Filter

Phase Distortion

Phaser

Pitch Shifter

Resonator

Reverb

Reverser

Ring Mod

Shaper

Stereo

Tape Stop

Trance Gate

Transient Shaper

Dazu kommen noch potentiell sieben weitere Effekte, die allerdings kostenpflichtig sind:

Carve EQ

Convolver (Faltungshall)

Disperser

Faturator

Filter Table (Wavetable-Filter)

Shaper Table

Slice EQ

Presets, die auf diese Effekte zurückgreifen, können trotzdem geladen werden. Die Einstellungen des jeweiligen Effekts lassen sich allerdings nicht ändern.

Die Modulatoren des Kilohearts Multipass

Die Modulatoren sind in vier Gruppen aufgeteilt: Shapes (Hüllkurven und LFOs), Audio, MIDI und Utilities. Zu „Shapes“ gehören eine Hüllkurve, ein klassischer LFO, ein Wavetable-LFO, ein MSEG-Modulator und ein Zufallsgenerator. Zu den Audio-Modulatoren gesellen sich ein Envelope Follower und ein Pitch Tracker und unter „MIDI“ gibt es die Optionen Note, Pressure, Velocity, Pitch Wheel, Note Gate, MIDI CC und MPE Timbre.

Zuletzt gibt es noch eine Auswahl für Utilities, die weniger verbreitet als die eben genannten Helferlein sind. Remap ist eine Art Waveshaper für eingehende Modulationsquellen, Lower Limit und Upper Limit begrenzen solche Signale, Scale schwächt sie ab und Sample and Hold beschreibt sich am besten selbst.

Auch die Modulatoren lassen sich gruppieren. Einige der Modulatoren haben außerdem einen Trigger-Schalter mit den Optionen Auto, Never, Always und Legato.

Alle relevanten Parameter lassen sich als Modulationsziel auswählen. Hierfür klickt man das orangene Plussymbol an einem der Modulatoren an, womit Multipass in den Mapping-Modus versetzt wird. Nun kann man einen gewünschten Parameter wählen und durch ziehen der Maus die Intensität der Modulation bestimmen.

Der Kilohearts Multipass als eigener Snapin-Effekt

Multipass beherbergt nicht nur alle Snapin-Effekte von Kilohearts, es kann auch selbst als Snapin-Effekt genutzt werden. Somit lässt es sich als Snapin für Hosts wie Snap Heap, Phase Plant oder auch sich selbst verwenden.

Wenn man den Multipass als Snapin-Effekt lädt, werden auf dem verkleinerten Interface praktischerweise alle Makro-Regler angezeigt, die eine Zuweisung haben. Weiterhin gibt es noch einen externen Eingang um ein Sidechain-Signal einzuspeisen.

Der Kilohearts Multipass in der Praxis

Da ich bereits seit einiger Zeit regelmäßig auf das Kilohearts-Essential-Bundle zurückgreife, hat mich die gute Klangqualität von Multipass bzw. dessen Effekten nicht überrascht. Der Spaßfaktor steigt aber nochmals enorm, wenn man alle Effekte auch noch frequenzabhängig nutzen kann. Über kleine Umwege wäre das zwar ziemlich genau auch in Bitwig (und vermutlich auch in manch anderer DAW) möglich, jedoch ist die Bedienoberfläche bei Kilohearts deutlich kompakter und übersichtlicher.

Durch die saubere Anordnung von Pre-FX, Band-Splitter, Effekt-Lanes und Post-FX, kommt man für mein Empfinden auch auf andere Ergebnisse. Dann hat man noch die zahlreichen Modulatoren, bei denen ich ebenfalls nichts vermisste.

Mit Multipass sind tatsächlich Effekte möglich, die man so noch nicht gehört hat – auch wenn diese Aussage natürlich etwas überspitzt formuliert ist. Doch die Presets zeigen bereits recht anschaulich, was so möglich ist. Dynamische Reverbs, Stutter- und Harmonizer-Effekte, modulierte Tape-Delays, Multiband-Distortion und ganze Mix- und Mastering-Ketten – es gibt eigentlich nichts, was der Multipass nicht kann.

Alternativen zum Kilohearts Multipass

Wirkliche Alternativen zum Kilohearts Multipass zu finden, ist kaum möglich. Es gibt natürlich Tools die einzelne Frequenzbänder bearbeiten können, jedoch keine mit so vielen unterschiedlichen Effekten und einem modularen Konzept. Es gibt ein paar Multi-Effekte wie beispielsweise ShaperBox von Cableguys, jedoch kenne ich keines mit einem ähnlichen Umfang wie Multipass.

Die einzige Software, die hier in Frage kommen würde, wäre MXXX von MeldaProductions. Mit 999,- Euro ist das Plug-in allerdings deutlich teurer. Fairerweise bietet MeldaProductions aber auch eine kleinere Version namens MXXXCore an, die nur 35,- Euro kostet und bei der Effekte einzeln erworben werden können. Mit MXXXCore kann man somit dann aber schnell auf die Summe der großen Version kommen – oder sogar noch höher.