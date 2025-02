Der Erbe der LoFi-Sampler

Der Kiviak Instruments WoFi ist ein transportabler Sampler, der den kreativen Aspekt des Samplings in der Vordergrund stellt. Klanglich liegt eine LoFi-Ästhetik zugrunde, die sich am Klangbild älterer Studiogeräte und günstiger Sampler aus dem Spielzeugsektor orientiert.

ANZEIGE

Kiviak Instruments WoFi Sampler

Die wichtigsten Merkmale auf einem Blick

100 MB Mono Sample-Material im Flash-RAM

diverse LoFi-Abspielmodi für die Samples

ein Lowpass-Filter

ein Granulareffekt

Hüllkurve

ein LFO

eine Klaviatur mit Velocity und Aftertouch

ein eingebautes Mikrofon

ein eingebauter Lautsprecher

ein 16-Step-Sequencer zur Aufzeichnung von Noten oder Parameterautomationen

über die Sequencersteps abrufbare Varianten eines Patches

MIDI

CV/Gate- und Sync-Anschlüsse

Das Erbe der LoFi–Sampler

Als Inspiration des Kiviak Instruments WoFi Samplers dienten kleine Spielzeug-Keyboards mit Sampling-Funktion, wie der Casio SK-1 oder der Yamaha VSS-30.

Diese Geräte haben üblicherweise ein Mikrofon eingebaut und erlauben durch dedizierte Tasten einen direkten Zugriff auf die Aufnahmefunktion, so dass Sampling schnell und unkompliziert möglich ist. Der Zugang zum schnellen und kreativen Umgang mit Samples ist dadurch sehr einfach.

Zudem trägt die magere Sampling-Qualität oft zu einem besonderen Flair bei – sie verleiht einem aufgenommenen Klang noch einmal eine andere Textur und durchaus musikalisch interessante Qualität. Ein Sample kann eher als Rohmaterial betrachtet werden, aus dem etwas ganz anderes werden darf. Diese Herangehensweise ist natürlich nichts, um den Steinway so natürlich wie möglich auch unterwegs wiederzugeben.

Die oben erwähnten Geräte haben im Laufe der Jahre eine Fangemeinde auch außerhalb von Kinderzimmern gefunden. Bezüglich des direkten Zugriffs (Keyboard/eingebautes Mikrofon) gab es auch nicht wirklich Alternativen (vom Korg microSampler und einigen kleinen Boutique-Geräten abgesehen), was die Preise in die Höhe trieb.

Hier setzen Kiviak Instruments mit ihrem WoFi an. Das Gerät emuliert den Klang der oben erwähnten Geräte. Aber auch der Klang früher 12 Bit Studio-Sampler, wie z. B. des Akai S900, inspirierte die Macher.

Gepaart wird diese Klangphilosophie mit einem direkten Zugriff auf klangformende Parameter, zeitgemäße Features wie resonanzfähiges Filter, MIDI, CV/Gate, Speicherplätze und obendrein einer Cloud-Anbindung.

Die ersten Geräte wurden über Kickstarter finanziert, jetzt gibt es den WoFi seit einigen Monaten auch im Handel.

Affiliate Links Kiviak Instruments WoFi Kundenbewertung: (2) 769,00€ bei

Hardware des Kiviak Instruments WoFi

Für meinen Geschmack sieht der WoFi sehr schick aus. Das Gehäuse des WoFi besteht aus Metall und wirkt wertig und stabil. Die Fader, Potis und Encoder haben beim Bewegen einen angenehmen Widerstand. Die Encoder lassen sich zudem drücken, was in den meisten Anwendungen zu einem Zurücksetzen eines Parameters auf den niedrigsten bzw. bei bipolaren Parametern auf den Mittelwert führt. Auch die Gummi-Funktionstasten des Gerätes geben keinen Anlass zur Kritik.

Das Keyboard des Gerätes hingegen fühlt sich leider beim Spielen ein wenig schwammig an. Es ist kein Drama, aber in Anbetracht des Preises wäre ein Keyboard von höherer Wertigkeit schon schön gewesen. Positiv hervorzuheben ist, dass das Keyboard Velocity und Aftertouch senden kann – wunderbar!

ANZEIGE

Das Display lässt sich in diversen Lichtverhältnissen auch mit etwas älteren Augen gut ablesen. Hier und da gibts es auch eine schöne Grafik, so z. B. in der Ansicht fürs MIDI-Routing.

Unter dem Display befindet sich ein Touchstrip, der diversen Parameter zugewiesen werden kann. An sich eine schöne Idee, aber leider ist die Aussparung für den Touchstrip zumindest für die Wurstfinger des Testers etwas zu schmal. Zudem bewegt sich die Kunststoffabdeckung des Displays, wenn der Touchstrip exzessiv genutzt wird und dabei die Ränder der Aussparung berührt werden.

Der Funktion tut das keinen Abbruch, aber es trübt ein wenig das wertige Bild, das das Gehäuse ansonsten macht. Laut Hersteller ist das Wackeln des Plexiglases auf Toleranzen in der Produktion zurückzuführen und betrifft nur den ersten Batch. Es wurde für die nächsten Batches behoben, so dass das Display-Glas dann festsitzt.

In dem Gerät sind ein Mikrofon und zwei Lautsprecher enthalten. Beides passt hervorragend zum Konzept eines High-End-Nachfolgers der kleinen Sampler-Tischhupen. Insbesondere das Mikrofon ist super zum schnellen und unaufwändigen Aufnehmen von Klängen. Es ist kein Neumann, aber der Klang ist innerhalb des Konzepts „Aufnehmen und Verbiegen“ vollkommen ausreichend. Die Lautsprecher sind in Ordnung, um aufgenommenes Material gleich zu testen und sofort mit dem Sounddesign loszulegen, man sollte hier klanglich aber keine Wunder erwarten.

Die Anschlüsse des Kiviak Instruments WoFi

Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Steckernetzteil, eine blaue LED neben dem Netzschalter zeigt an, ob der Akku geladen wird, erlischt sie, ist er voll.

WoFi zeigt sich äußerst kontaktfreudig. Da wären zum einen die Klassiker:

Stereo-Audioausgang über zwei große Klinkenbuchsen und eine Kopfhörerbuchse, ausgeführt als kleine Klinke

Audioeingang über zwei große Klinkenbuchsen. Sampling erfolgt nur Mono, es lassen sich aber auch externe Signale durch den Texturer-Effekt schicken.

das gute alte MIDI-Buchsen-Trio, bestehend aus In, Out, und Thru als 5-polige DIN Buchse

eine USB-B-Buchse zur MIDI-Anbindung, aber auch für Backups, Datenaustausch und Firmware Updates

Insbesondere die Fans modularer oder semi-modularer Synthesizer können sich über eine Vielzahl von CV/Gate-Buchsen freuen:

zur Synchronisation mit analogen Sequencern und Drumcomputern stehen eine SYNC In und eine SYNC Out-Buchse zur Verfügung,

eingangsseitig gibt es Gate- und CV-Buchsen,

ausgangsseitig stehen die Buchsen CV, Gate und Mod zur Verfügung.

Die Qualität der Buchsen ist wie zu erwarten: Alles arbeitet ohne böse Überraschungen und wirkt stabil. Die großen Klinkenbuchsen sind zudem mit dem Gehäuse verschraubt. Die CV/Gate-Buchsen lassen sich frei konfigurieren, z. B. können sämtliche Encoder-Bewegungen als Spannung ausgegeben werden, aber auch die Hüllkurven oder der LFO lassen sich als Quelle auf die Ausgangsbuchsen legen. Die Fader geben theoretisch auch bei Bewegung eine Spannung aus – sie sind zumindest als Quelle wählbar. Leider hat das aber in der aktuellen Firmware bei mir (noch) nicht funktioniert.

Den Touchstrip (Stripe) als CV-Quelle zu verwenden, wäre für mich noch eine tolle Option, da er das einzige Element am WoFi ist, das nicht zwangsläufig eine andere Aufgabe erfüllen muss. Er taucht in der Liste der Quellen aktuell nicht auf, aber evtl. lässt sich das ja in einem Firmware-Update nachreichen.

Zur Speicherung von Daten verfügt der WoFi über einen Schlitz, in den sich spezielle Speicherkarten einführen lassen. Diese stellen dann jeweils 100 MB externen Flash-ROM-Speicher zur Verfügung, auf den direkt zugegriffen werden kann. Das ist toll, die Karten sind glücklicherweise nicht sehr teuer (15,- Euro). Ein SD-Karten-Slot wäre für mich auch okay gewesen, aber hätte wahrscheinlich nicht den gleichen Zugriff ermöglicht. Leider stehen die Karten seitlich ein Stück aus dem Gerät heraus, was etwas unpraktisch ist und auf mich wie eine Sollbruchstelle wirkt. Auf der Rückseite wäre mir der Schlitz lieber gewesen.

Aufnahme und Sample-Bearbeitung

Das Aufnehmen eines Samples im WoFi geht sehr schnell vonstatten:

einmal REC drücken, Pegel via GAIN aussteuern und eine Keyboard-Taste drücken, um die Basistonhöhe festzulegen, nochmal REC drücken, um die Aufnahme zu starten, ein drittes Mal REC drücken, um die Aufnahme zu stoppen

Ein Sample lässt sich zum Abhören an den Ausgang durchschleifen. Das lässt sich aber leider nicht im Aufnahme-Menü aktivieren. Stattdessen muss die Funktion in den Genral-Settings aktiviert werden. Sie trägt den knackigen Namen „Line In Render“. Da externe Signale auch in den Genuss des Texturer-Effekts kommen können, kann ich Ort und Namen der Funktion einerseits verstehen, aber ein alternativer Eintrag mit „Monitor on“ auf der Aufnahmeseite wäre auch nicht verkehrt.

Nach dem Aufnehmen können Samples mit Namen versehen und bei Bedarf auch normalisiert und mit einem Fade-In oder Fade-Out versehen werden. Generell belegt ein Sample nur einmal Platz auf der Speicherkarte. Wenn also acht Patches auf dasselbe Sample zugreifen, wird kaum mehr Speicher benötigt. Allerdings würde ein Löschen dieses Samples dann auch acht Patches ruinieren. Es ist also etwas Vorsicht beim Sample-Management vonnöten.

Die Abspielmöglichkeiten eines Samples sind:

einmal vorwärts

einmal rückwärts

im Loop vorwärts

alternierend, sprich: Loop vorwärts <-> Loop rückwärts <-> Loop vorwärts <-> usw.

Zur Festlegung dessen, was von dem Sample denn tatsächlich abgespielt werden soll, lassen sich 16 CUE-Points festlegen. Jeder dieser CUE-Points kann einen anderen Start- und Endpunkt haben. So kann z. B. bei einem Breakbeat CUE-Point 1 nur die Bassdrum, CUE-Point 2 nur die Snare wiedergeben und zwischen diesen beiden lässt sich dann über die Pads lustig hin- und herschalten.

Zudem ist es im Loop-Modus möglich, für jeden CUE-Point festzulegen, wie oft der Loop gespielt wird und welcher CUE-Point als nächstes gespielt werden soll. So sind theoretisch verschachtelte Loops möglich, wie z. B. beim Casio FZ-1. Aus einem aufgenommen „1-2-3-4-5“ ließe sich z. B. „1-1-1-2-2-5-5-5-5-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4 …“ machen.

Weitaus gewöhnlicher, aber wichtiger, wäre die Anwendung eines CUE-Points mit einmaligem Abspielen für die Attack-Phase und weiteren CUE-Points in Dauerschleife für die Sustain-Phase. Leider konnte ich zwar die Parameter einstellen, das Abspielen der CUE-Points erfolgte dann aber nicht so wie erwartet. Die Funktion ist erst mit dem letzten Firmware-Update hinzugekommen, die Dokumentation hier noch sehr dürftig. Daher kann ich nicht sagen, ob hier ein Fehler meinerseits oder ein noch zu behebender Bug vorliegt.

Was mir persönlich zum Glück und einem würdigen Nachfolger eines VSS-30 oder S-612 noch fehlt, ist eine Möglichkeit, Samples übereinander zu legen. Bei oben genannten Samplern erfolgt das mit Hilfe eines Overdub-Buttons, über den sich Aufnahme über Aufnahme schichten lässt. Eventuell lässt sich so etwas wie das Verschmelzen zweier Samples beim WoFi ja noch als Offline-Bearbeitungsfunktion nachreichen?

Eine andere gern gesehene Funktion ist ein definierbarer Schwellwert, ab dem die Aufnahme startet. Auch das gibt es hier leider nicht. Aber dafür lässt die Aufnahme via MIDI starten, was beim Absampeln von Synthesizern sehr praktisch ist.

Klangbearbeitung im Kiviak Instruments WoFi

Ist ein Sample einmal aufgenommen und festgelegt, welcher Bereich abgespielt werden soll, lässt sich der Klang weiter verbiegen.

An erster Stelle stehen die sogenannten Machines. Hier wird gewissermaßen der LoFi-Faktor beim Abspielen des Samples festgelegt. Der Parameter beeinflusst sowohl die Bit-Tiefe als auch die Sampling-Rate, zudem aber auch die Art und Weise, wie ein Klang beim Transponieren ausgelesen wird. Die Umschaltung erfolgt in zwölf Stufen. Bestmögliche Auflösung sind 16 Bit/32 kHz. Die übelsten Klangmassaker spielen sich dann bei 1 Bit/33 kHz bzw. 2 Bit/2 kHz ab.

Dann lassen sich über Stretch und Glitch weitere Artefakte hinzufügen. Stretch gefiel mir sehr gut, mit Glitch konnte ich persönlich hingegen nicht so viel anfangen.

Über Pitch lässt sich wie zu erwarten die Tonhöhe ändern. Dabei bleibt die Abspielgeschwindigkeit aber gleich. Bei extremen Einstellungen klingt auch das ziemlich glitchy.

Subtil den LFO auf Pitch gelegt, lässt sich ein klassisches Vibrato oder Leiern des Klangs erzielen.

Zum Entfernen von Obertönen gibt es ein Tiefpass-Filter, das mit 12 oder 24 dB zupacken kann.

Und anschließend folgt – Überraschung! – ein Verstärker (DCA) zur Formung der Lautstärke. Das Filter klingt in beiden Modi wirklich gut und vermag es, den in den MACHINES hinzugefügten Schmutz wieder ein wenig mit akustischer Creme zu bedecken. Die Resonanz habe ich auch in höheren Werten nicht als unangenehm empfunden. Sie klingt immer gut und es lassen sich im oberen Bereich schöne „Zapps“ erzeugen. Allerdings scheint das Filter nicht wirklich bis zur Selbstoszillation treibbar zu sein, schicke ich Stille ins Filter (also ein extrem leises Sample), produziert das Filter auch bei hoher Resonanz keinen Ton.

Das Audiosignal lässt sich nach Filter und DCA noch durch den Effekt „Texturer“ aufhübschen bzw. verbiegen. Dieser ist eher von der ungewöhnlichen Sorte. Am ehesten lässt sich der Effekt als Granular-Delay beschreiben.

Ich empfinde den Effekt ein wenig als ein One-Trick-Pony. Wird er stark aufgedreht, werden alle damit versehenen Klänge etwas ähnlich. Es gibt zwar drei Parameter (+ die Intensität), aber auch diese führen doch zu einem immer recht ähnlichen Ergebnis. Ich würde mir daher z. B. noch einen pro Patch alternativ wählbaren Hall oder ein schnödes Delay wünschen.

Bewegung lässt sich via LFO und einer ADSR-Hüllkurvengenerator in den Klang bringen. Der Hüllkurvengenerator lässt sich auf Lautstärke, Filter oder beides gleichzeitig anwenden.

Der LFO hingegen kann auf diverse Parameter des WoFi einwirken – einfach den Learn-Taster drücken und danach an dem Parameter drehen, der moduliert werden soll. Es lässt sich aber immer nur ein einziger Parameter vom LFO modulieren. Vibrato und gleichzeitige Filtermodulation via LFO sind nicht möglich.

Eine Modulation z. B. auf dem Stretch-Parameter fand ich klanglich sehr spannend. Leider sind die Hüllkurvenparameter oder die MACHINES kein mögliches Ziel, aber evtl. kommt das ja noch.

Klangbeispiele zum WoFi

Der WoFi ist ein Sampler und bringt keine eigene Klangerzeugung mit, wohl aber Klangbearbeitung.

Hier ein paar Beispiele mit Werks-Sounds des WoFi. Bei den Klängen ist der Texturer Effekt gut zu hören. Und auch der Schmutz, den manche Machines dem Signal hinzufügen.

Folgende Sequenz wird stupide wiederholt und jedesmal eine MACHINE weitergeschaltet. Also stetig von HiFi zu LoFi.

Hier eine Sequenz mit einem Werk-Sound, dem ich mit Hüllkurve und Filterspiel ein wenig zu Leibe rückte.

Im Folgenden eine Melodie mit einem über das interne Mikrofon aufgenommene Kalimbaton. Es wird zwischen diversen Varianten des Klangs umgeschaltet, die sich in Hüllkurven, Filter und anderen Parametern unterscheiden.

Die folgenden Beispiele basieren auf der Aufnahme eines Tons eines sehr heruntergekommenen Klaviers. Aufgenommen über das interne Mikro.

Zuerst ein Akkord in allen Lagen auf dem WoFi gespielt. In den unteren Lagen sind die Artefakte gut hörbar.

Nun eine Tonleiter, die in den drei Beispielen mit unterschiedlichen Einstellungen gespielt wird. Im letzten Beispiel aber noch nach unten oktaviert.

Hier wurde ein Ton des Makenoise O-Coast als Rohmaterial verwendet. Zuerst pur. Im Laufe des Klangbeispiels wird zunehmend gefiltert, es kommen die Hüllkurven zum Einsatz, der LFO moduliert die Filterresonanz und schließlich werden auch noch die Machines umgeschaltet. Für höheren Genuss würde ich hier eigentlich einen externen Hall drauflegen. Ich überlasse das aber der Phantasie der Leserschaft.

Und hier noch ein Klang mit einem O-Coast-Sample. Hier wird in verschiedenen Lagen ein C gespielt und der Stretch Parameter via LFO moduliert.

Sequenzen und mehr

Die Pads des Kiviak Instruments WoFi

Die 16 Pads über der Klaviatur können verschiedene Aufgaben übernehmen. Es gibt vier Modi:

Steps: ein 16-Step-Sequencer. Hierbei können Tonhöhen oder aber Parameterwerte die Sequenz bilden. Die Programmierung ist einfach: einen Step gedrückt halten und Tonhöhe via Keyboard-Taste eingeben. Oder aber einen der Regler auf die gewünschte Position bewegen, um z. B. eine Sequenz mit Filterwerten zu erstellen.

Es sind natürlich auch weniger als 16 Schritte möglich. Es lassen sich auch einzelne Steps temporär deaktivieren und dann wieder einschalten. Wird ein Pad gedrückt gehalten, wird der entsprechende Step wiederholt, bis man ihn loslässt. So lässt sich auch mit den erst einmal mager erscheinenden 16 Schritten viel anstellen.

Außerdem kann eine Sequenz mit der Klaviatur transponiert werden oder sie läuft durch, während auf der Klaviatur eine andere Melodie gespielt wird.

Natürlich wären 64 Schritte noch besser gewesen, aber der Sequencer ist durchaus inspirierend. Und sogar mit 8 oder 12 Steps sind schon unzählige Hits im EBM, Techno oder Synthpop entstanden.

CUE Points . Die Pads ermöglichen die Auswahl der 16 programmierbaren CUE POINTS des Samples. Zwischen verschiedenen Abschnitten eines Breakbeats umherspringen, geht auf diese Weise spielend einfach.

. Die Pads ermöglichen die Auswahl der 16 programmierbaren CUE POINTS des Samples. Zwischen verschiedenen Abschnitten eines Breakbeats umherspringen, geht auf diese Weise spielend einfach. Revisions. Die verschiedenen Varianten eines Patches. Wird ein Patch erneut unter gleichem Namen gespeichert, wird eine Variante dieses Patches gespeichert und lässt sich dann mittels Step-Taster direkt anwählen. Das ist wirklich toll, da sich so z. B. schnell zwischen verschiedenen Filtereinstellungen wechseln lässt. Oder aber ein langsamer LFO auf dem Filter für den Break und ein schnelles Vibrato für die Strophe ohne Scrollen im Patch-Menü ermöglicht wird.

Die verschiedenen Varianten eines Patches. Wird ein Patch erneut unter gleichem Namen gespeichert, wird eine Variante dieses Patches gespeichert und lässt sich dann mittels Step-Taster direkt anwählen. Das ist wirklich toll, da sich so z. B. schnell zwischen verschiedenen Filtereinstellungen wechseln lässt. Oder aber ein langsamer LFO auf dem Filter für den Break und ein schnelles Vibrato für die Strophe ohne Scrollen im Patch-Menü ermöglicht wird. Compose. Die Pads stellen Parameter eines algorithmischen Sequencers dar. Entweder in der Bedienungsanleitung schauen, was die Steps bedeuten, oder einfach nach Herzenslust aktivieren und deaktivieren und dann mit dem Tap-Taster bestätigen. Es wird auf diese Weise eine neue Sequenz geschrieben, die sich dann im Step-Modus weiter manipulieren lässt.

Firmware, Backups, Cloud

Als Besonderheit bietet WoFi eine Cloud-Anbindung. So können Samples und Patches bei Bedarf in der Cloud gespeichert und dort auch mit anderen Benutzern ausgetauscht werden.

Der Entwickler hat wohl einen beruflichem Background im Programmieren von Cloud-Anwendungen und es war ihm (wenn ich das aus einem Video-Interview richtig entnahm) daher ein persönliches Anliegen, den WoFi mit Cloud-Anbindung auszustatten. Ich selbst hätte das bei diesem Gerät nicht unbedingt gebraucht, aber andere Anwender sehen das bestimmt anders.

Die Cloud-Anbindung ist nicht zwingend notwendig. Es gibt auch ein Standalone-Programm zur Patch-Verwaltung und für Updates. Das Gerät kann über WiFi oder aber auch via USB mit dem Rechner verbunden werden. Was nicht geht, ist Standalone-Manager und Cloud-Anbindung. Daher warnt der Standalone-Manager beim Start, die Verbindung zur Website zu unterbinden, um Problemen vorzubeugen.

Ein Backup vom und zum Gerät, aber auch auf die externe Speicherkarte funktioniert gut. Die Firmware-Upgrade-Prozedur, aber insbesondere der Prozess zur Aktivierung des Gerätes, scheinen dem geschulten Kopf eines Software-Ingenieurs entsprungen zu sein. Mir war da einiges trotz Lesen der Anleitung erst einmal unklar und ich brauchte für diese Prozesse eine ganze Weile. Da ich in den Genuss einer Pre-Release-Version der Firmware kommen wollte, die nicht auf der Website frei zur Verfügung stand, musste ich das Gerät registrieren, was einige wirre Moment produzierte, aber schließlich klappte.

Release-Versionen der Firmware sind allerdings auch ohne Registrierung auf der Website verfügbar. Diese können dann über den Standalone-Manager auf das Gerät gespielt werden, was nach dem ersten Mal ganz problemlos ging.

Der WoFi im Einsatz

Vieles an Praxiserfahrungen zum Gerät habe ich bereits in die oben stehenden Abschnitte einfließen lassen. Zu Beginn des Tests waren noch einige kleine Bugs vorhanden, die aber mit dem letzten Firmware-Update größtenteils behoben wurden. Zudem kamen noch einige Funktionen hinzu. Trotzdem funktioniert einiges aber immer noch nicht ganz so, wie es soll. Die Entwickler sind sich dessen bewusst und arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung des Gerätes.

Zum Hintergrund: Das Gerät startete als Kickstarter-Projekt und ich vermute, zu einem gewissen Zeitpunkt wollte man die „Backer“ des Projekts (Investoren/Förderer, wie auch immer) mit Geräten versorgen: Lieber früher mit einer noch leicht holprigen Firmware als ein Jahr später mit einer stabilen. Das ist okay, da so auch Erfahrungen der Nutzenden in die Firmware einfließen können.

Da es sich um eine kleine Firma handelt, kann ich dieses Vorgehen verstehen.

Was mir momentan nicht gefällt, ist das Verhalten beim Umschalten von Sounds in Bezug auf die Hüllkurven. Da es ja keine Motorfader sind, stimmt die Fader-Position meist nicht mit dem gespeicherten Wert überein. Der WoFi spielt dann den Sound mit der aktuellen Fader-Position und zeigt die Diskrepanz zwischen den Werten mit einem blinkenden Button an. Wird dieser gedrückt, bewegen sich die Werte langsam auf den gespeicherten Wert. Das passiert allerdings sehr langsam und ist meines Erachtens auch nicht wirklich sinnvoll.

Mir wäre so was wie ein Abholmodus lieber. Also: Patch wird immer so abgespielt wie gespeichert und wenn der Fader dann die gespeicherte Position überstreicht, übernimmt der Fader. Die Entwickler mögen den aktuellen Zustand auch nicht und arbeiten an einer Lösung.

Ansonsten geht das Arbeiten mit dem WoFi sehr gut von der Hand. Da macht das Aufnehmen und Rumspielen mit Samples wirklich Spaß. Insbesondere der Sequencer hat mich sehr positiv überrascht. Ich muss gestehen, ich hatte ihn mit seinen 16 Steps erst als eine unnötige Dreingabe betrachtet. Aber das schnelle Manipulieren bestehender Sequenzen durch Wiederholen und Entfernen von Steps, aber auch das Erstellen algorithmischer Sequenzen und das alles bei laufendem Sequencer, bringen viel mehr an musikalischer Inspiration, als ich gedacht hätte.

Auch die einfache Integration des Geräts in ein Eurorack-Setup ist toll. Einfach mal schnell einen komplexen Modular-Sound über CV/Gate ansteuern und absampeln und dann polyphon spielen – super. Aufnehmen ist übrigens auch bei laufendem Sequencer möglich, so dass sich ein Modular-Synth ansteuern und die komplette Sequenz im WoFi anschließend bearbeiten lässt.

Zum Beispiel über die CUE-Points in Einzelteile zerlegen und diese dann getrennt anspielen. Oder den WoFi von einem Eurorack-Sequencer aus ansteuern …

Der Kiviak Instruments WoFi am Markt

Der WoFI ist für das Gebotene relativ teuer und das macht es am Markt sicher nicht leicht. Für den aufgrufenen Preis bekommt man eine ausgewachsenen Sampling-Workstation wie die MPC oder den Torso. Wenn der Preis des WoFi sich über die Zeit ein wenig senken lassen würde, wäre das sicher gut und den Verkäufen zuträglich. Ich wünsche Kiviak und dem WoFi, dass das Gerät Anklang findet, denn es macht Spaß, ist inspirierend und ist irgendwie ein mutiges Produkt.

Wenn man das Gerät in seiner Gänze betrachtet und nicht nur als Sampler, sondern auch als Masterkeyboard mit Minitasten für kleine Setups mit Aftertouch, MIDI, USB-MIDI, Sync und sehr üppiger CV/Gate-Ausstattung sowie einem Performance-Sequencer betrachtet, wird das Preis-Leistungs-Verhältnis besser und dem WoFi eher gerecht.

Der direkteste Konkurrent dürfte der Chompi Club Chompi Sampler sein. Dieser ist allerdings in einem ähnlichen Preissegment angesiedelt wie der WoFi.

Er bietet zwar Sampling-Funktionen in der Art des WoFi, aber nicht die oben erwähnten Fähigkeiten als kleines Masterkeyboard oder eine Eurorack-Anbindung. So gesehen wirkt der WoFi dann geradezu günstig.

Auf dem Gebrauchtmarkt könnte der Korg microSampler als Alternative durchgehen. Auch er bietet direktes Sampling und ein Keyboard. Die Spielzeug-Keyboards VSS-30 und Casio SK-1 können bei weitem nicht mit dem WoFi mithalten, daher würde ich sie hier ausklammern.

Bedingt ist auch der Roland P-6 ein Konkurrent. Dieser hat auch ein eingebautes Mikrofon und Akku, allerdings kein Keyboard und keine CV/Gate-Anbindung. Dafür aber einiges mehr an Funktionen und das zu einem wesentlich geringeren Preis. Allerdings kann Roland sicherlich auch wesentlich günstiger (da in höheren Stückzahlen) produzieren als eine kleine, neue Firma wie Kiviak Instruments, die sich überhaupt erst einmal am Markt etablieren muss. Dieser Aspekt wird bei Preisdiskussionen ja oft nicht mit einbezogen. Und die Zugänglichkeit ist beim WoFi durch das Keyboard und die dedizierten Bedienelemente eine andere und weniger fummelig als beim P6.

Geräte wie die MPC empfinde ich nicht als Konkurrenzprodukte zum WoFi, da die Zugänglichkeit eine ganz andere ist.

Und um schon vorab den Kommentaren bezüglich des Funktionsumfang von Software-Samplern entgegenzutreten: Ja, Software-Sampler können viel mehr und sind viel günstiger. Aber der WoFi bietet einen direkten Zugriff, er ist ein Instrument, das berührt werden kann und möchte, reagiert und Spaß macht.