Einsteiger-Piano zum günstigen Preis

Vor wenigen Wochen stellte Korg sein neueste Digitalpiano vor. Das Korg B2+ tritt die Nachfolge des beliebten Korg B2 an. Wir haben das mobile Digitalpiano Korg B2+ für euch getestet.

Kurz & knapp Design & Verarbeitung: Minimalistisches Gehäuse, sauber verarbeitet und mit 11,4 kg gut transportabel. Bedienung: Einfach gehalten, aber viele Funktionen nur über Tastenkombinationen erreichbar. Klang & Tastatur: Gute Sounds und ordentliches Spielgefühl Ausstattung: USB-C-Schnittstelle und verbessertes Lautsprechersystem, aber kein Bluetooth. Fazit: Solides Einsteiger-Piano mit Facelift-Update, insgesamt gute Wahl für Einsteiger.



Aufbau des Korg B2+

Im Einsteigersegment hat Korg mittlerweile einige Pianos zu bieten. Neben dem hier getesteten Korg B2+ gibt es da beispielsweise das Korg Liano, das der Hersteller als leichtestes Digitalpiano der Welt vermarktet. Ebenfalls zum Korg Portfolio gehört das Korg D1, das mit 539,- Euro auf dem gleichen Preisniveau liegt wie das B2+.

Holt man das Korg B2+ aus seiner Verpackung, hält man ein minimalistisch designtes E-Piano in den Händen, dessen Großteil der Bedienoberfläche mit Stoff bespannt ist. Nur auf einer kleinen Fläche, im linken Teil des Gehäuses, hat Korg eine Handvoll Bedienelemente untergebracht. Gegenüber dem Vorgänger B2 hat sich optisch also nichts getan.

Erhältlich ist das mobile Piano weiterhin in den Farben Schwarz und Weiß.

Das Gehäuse des Korg B2+ besteht aus Kunststoff und ist sauber verarbeitet. Die oberen Ecken des Gehäuses sind abgerundet und grundsätzlich ist hier alles ordentlich gefertigt, verschraubt und verbaut.

Die Maße des Pianos belaufen sich auf 131,2 x 11,7 x 33,6 cm und das Gewicht liegt bei moderaten 11,4 kg. Damit lässt sich das Piano noch gut transportieren und zur Not auch einmal wegräumen, sofern im Wohn- oder Kinderzimmer kurzfristig Platz benötigt wird.

Auf Wunsch lässt sich das B2+ auch auf einem festen Holzständer platzieren. Korg bietet hierfür die passenden Unterbauten in weißer und schwarzer Farbe an:

Auch eine passende 3-fache Pedaleinheit bietet Korg für sein neueste Piano an. Im Lieferumfang enthalten ist lediglich ein einfache Haltepedal, ein Notenständer sowie eine gedruckte Bedienungsanleitung.

Bedienung

Wie bereits erwähnt, verfügt das Korg B2+ über gerade einmal fünf Bedienelemente, wobei zwei davon bereits auf den Power-on/off-Schalter und den Lautstärkeregler entfallen. Darüber hinaus bietet das Piano drei Buttons, die mit Piano Play, Sound und Metronom beschriftet sind.

Insgesamt ist die Bedienung, wie so oft bei Pianos der Einsteigerklasse, größtenteils über Tastenkombinationen gelöst, d. h. zusätzlich zum Drücken der Sound-Taste muss eine Taste der Klaviatur gedrückt werden, um einen der 12 internen Preset-Klänge aufzurufen. Die Piano Play-Taste aktiviert automatisch den Haupt-Klaviersound.

Welcher Sound auf welcher Klaviaturtaste liegt, ist am Piano nicht ersichtlich, aber in Bedienungsanleitung nachlesbar. Das ist am Anfang vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber nach einiger Zeit, hat man den Dreh raus und weiß, wo welcher Sound liegt.

Alternativ kann man sich durch Drücken der Sound-Taste auch Schritt für Schritt durch alle 12 Klänge klicken.

Auch die weiteren Funktionen des Korg B2+ werden über Tastenkombinationen eingestellt, so u. a. die in drei Stufen einstellbare Anschlagsdynamik, die Transponierung, die internen Effekte und das Metronom. Da diese Funktionen in der Regel nur selten aufgerufen werden, lohnt es sich, die Bedienungsanleitung in der Nähe des Pianos zu platzieren. Denn diese Tastenkombinationen wird man sicherlich nachschauen müssen.

Anschlüsse

Das Korg B2+ verfügt über zwei 3,5 mm Miniklinkenanschlüsse, wovon der eine als kombinierter Line- und Kopfhörerausgang dient. Einen separaten Kopfhörerausgang bietet das Einsteiger-Piano leider nicht. Die zweite Miniklinkenbuchse dient zum Einspeisen von Signalen, d. h. hieran lassen sich externe Zuspieler anschließen. Was vor einigen Jahren noch mehr als praktisch gewesen wäre, darf im Jahr 2025 zumindest mal in Frage gestellt werden, denn heutzutage wird alles ohnehin nur noch gestreamt. Eine Bluetooth-Schnittstelle, über die man ein Smartphone oder Tablet einbinden könnte, wäre da deutlich aktueller gewesen.

Allerdings lassen sich über die rückseitige USB-C-Schnittstelle neben Computern auch mobile Endgeräte mit dem Piano verbinden und Audio wie auch MIDI-Daten übertragen. Zumindest kabelgebunden geht es also.

Die USB-C-Schnittstelle ist im Übrigen auch eine der wenigen Neuerungen gegenüber dem Korg B2.

Abgerundet wird die Rückseite des Pianos mit dem Anschluss für ein externes Netzteil und einem Pedalanschluss, wobei Korg hier leider keine 6,3 mm Klinkenbuchse verbaut, sondern auf ein eigenes Format setzt. Neben dem beiliegenden Pedal, was zwar gute Dienste verrichtet, aber extrem kurz ausfällt, und der Korg-eigenen 3-fachen Pedaleinheit, lässt sich also kein handelsübliches Haltepedal anschließen.

Software

Im Vergleich zum B2 liefert Korg das B2+ mit einem größeren Software-Paket aus. Neben einem 3-monatigen Probe-Abonnement der Online-Piano-Plattform Skoove gehören Korg Module und Korg Gadget 2 LE zum Lieferumfang des Pianos dazu.

Wie lässt sich das Korg B2+ spielen?

Im Gegensatz zum gleich teuren Korg D1, das über eine RH3-Tastatur verfügt, gibt Korg beim B2+ keine genaueren Informationen hinsichtlich der Tastatur. Man kann also davon ausgehen, dass es sich hierbei um eine etwas einfacher aufgebaute Tastatur handelt.

Die Gewichtung fällt mittelschwer aus, so dass auch Einsteiger oder Umsteiger vom Keyboard mit dieser Tastatur gut zurechtkommen werden. Grundsätzlich spielt sich die Tastatur recht gut und die Tasten vermitteln ein ordentliches Spielgefühl.

Für meinen Geschmack agiert sie allerdings etwas behäbig und federt vergleichsweise langsam zurück. Dennoch bekommt man für die aufgerufenen 549,- Euro eine gute Tastatur geboten.

Die Sounds des B2+

Insgesamt hat Korg das B2+ mit 12 Sounds ausgestattet. Hierbei handelt es sich um die gleichen Sounds wie beim B2, hinsichtlich der Klangerzeugung und der verwendeten Samples gibt es also keinerlei Unterschiede zwischen den beiden E-Pianos.

Zunächst bietet das Korg B2+ fünf akustische und drei elektrische Pianos. Vor allem die fünf A-Pianos bieten eine schöne Abwechslung, unterscheiden sie sich in ihrem Klangcharakter doch sehr. Egal ob klassische Literatur oder etwas heller und moderner abgestimmt, mit dem B2+ lässt sich eine Vielzahl von Klavierliteratur abdecken.

Die drei E-Pianos gefallen mir etwas weniger gut, denn sie klingen insgesamt sehr brav und clean, haben kaum Charakter. Rhodes, Wurlitzer und FM-E-Piano lassen sich im gewissen Rahmen aber gut einsetzen. Abgerundet wird das klangliche Portfolio mit Streichern, zwei Orgeln und einem Cembalo.

Insgesamt würde ich die Qualität des Korg B2+ Sounds mit „gut“ bewerten.

Extras

Wie im Verlauf des Tests bereits hier und da angemerkt, verfügt das Korg B2+ über einige Extra-Funktionen. So gehört u. a. ein Metronom und ein Hall- und Chorus-Effekt zur Ausstattung des Pianos dazu.

Allerdings fehlen ein Recorder, um das eigene Spiel aufzuzeichnen, und die Möglichkeit, zwei Sounds als Split bzw. Layer zu spielen – eigentlich beides Funktionen, die zur Standardausstattung eines Pianos gehören.

Das Korg B2+ verfügt über ein internes Lautsprechersystem, das mit 2x 15 W ausreichend Leistung bietet und das Piano vom Korg D1 unterscheidet. Neben der bereits erwähnten USB-C-Schnittstelle gehört auch das überarbeitete Lautsprechersystem zu den Neuerungen gegenüber dem Korg B2.

Alternativen

Zwar liegen das gerade erwähnte Korg D1 und das B2+ preislich auf einem identischen Niveau, qualitativ ist das D1 aber höher einzustufen, da es neben der besseren RH3-Tastatur über mehr Sounds (30 anstatt 12 Klänge) sowie Key-off-Simulation und Dämpferresonanz verfügt. Dafür muss es aber wie gesagt ohne Lautsprechersystem auskommen. Wen das nicht stört, sollte meiner Meinung nach lieber zum Korg D1 greifen.

Eine weitere Alternative zum Korg B2+ stellt das Roland FP-30X dar. Rolands Einsteigerpiano bietet eine solide PHA-4 Tastatur mit Ivory Feel sowie 12 SuperNatural Piano Klänge, 20 E-Pianos und 24 weitere Sounds. Dazu ist es mit einem Lautsprechersystem, zahlreichen Anschlüssen und einer Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet.

Gerade im Einsteigerbereich schneidet der Hersteller Kawai mit seinen mobilen Pianos in unseren Tests immer recht gut ab. Für aktuell 599,- Euro bekommt man beispielsweise das Kawai ES-120, das 25 Sounds, 100 Drum-Rhythmen zum Üben, vier Registrierungen sowie Bluetooth (MIDI und Audio), Dual-/Split-Modus und einen Recorder bietet.

Seit Kurzem bietet Kawai dazu auch das ES-60 an. Ein Testbericht dazu folgt in Kürze.