Lohnt sich das Korg Plug-in Bundle?

Wie jedes Jahr, wenn der graue November Einzug hält und das Jahr sich seinem Ende neigt, bringt Korg mit einer neuen Version der Korg Collection Freude in die von vielen Netzteilen gewärmten Stuben Musikschaffender. Wie schon letzte Saison hat Korg auch dieses Jahr mit der Korg Collection 6 die Sammlung an virtuellen Korg- und ARP-Klassikern um weitere drei Instrumente erweitert.

Kurz & knapp Was ist es? Korg Collection 6, Software-Synthesizer-Bundle mit neuen virtuellen Instrumenten für PC und Mac PS-3300: Hochwertige Emulation eines Vintage-Synthesizers mit enormer klanglicher Tiefe und flexibler Modulation.

Hochwertige Emulation eines Vintage-Synthesizers mit enormer klanglicher Tiefe und flexibler Modulation. Trinity: Authentische Nachbildung einer Workstation-Legende mit 2000+ Sounds und allen Erweiterungen.

Authentische Nachbildung einer Workstation-Legende mit 2000+ Sounds und allen Erweiterungen. SGX-2: Realistische Piano-Sounds mit moderner Steuerung bei gleichzeitig geringer CPU-Belastung.

Realistische Piano-Sounds mit moderner Steuerung bei gleichzeitig geringer CPU-Belastung. Preis-Leistung: 299,- Euro für 19 Plug-ins ist fair – Updates für Bestandskunden besonders attraktiv.

Korg Collection 6 Software Synthesizer Bundle

Was ist neu?

Die Neuzugänge 2026 in der Korg Collection 6 sind virtuelle Nachbauten von Korg Trinity, PS-3300 und SGX-2.

Die Korg Trinity kam 1995 auf den Markt und war die Vorgängerin der rund vier Jahre später folgenden Korg Triton-Serie, die ja bereits als virtuelle Instrumente in der Korg Collection enthalten ist. Mit dem PS-3300 bringt Korg nach dem miniKORG 700S einen weiteren Meilenstein aus der Frühzeit der Entwicklung von Korg als detailgetreue virtuelle Nachbildung auf den Markt. Wie beim miniKORG 700S folgt auch beim PS-3300 das Plug-in auf eine Neuauflage der Hardware – nur ist ein PS-3300 ein ganz anderes Kaliber in puncto Umfang und Möglichkeiten, vergleichbar mit dem virtuellen ARP 2600, den Korg in der Korg Collection 5 ins Rennen schickte.

SGX-2 schließlich ist eine Eins-zu-eins-Umsetzung der Premium-Piano-Engine aus den Kronos- und Nautilus-Workstations, die noch immer als Hardware erhältlich sind. Korg schneidet quasi ein Filetstückchen aus seinen aktuellen Workstations heraus und transferiert dieses auf den heimischen PC oder Mac.

Installation

Zur Installation der Korg Collection 6 nur ein kurzer Absatz: Voraussetzung ist das Anlegen einer KORG-ID, also eines User-Accounts. Von diesem Account aus kann die gekaufte Software in Form von einzelnen Installern heruntergeladen oder bequem über die Korg-Software-Pass-Software installiert und aktiviert werden. Die Autorisierung kann auch offline erfolgen, man benötigt dann jedoch einen zweiten Rechner mit Internetanschluss oder ein Smartphone. Bei manchen Plug-ins wird nach dem ersten Start noch ein Datenpaket nachgeladen – ganz offline geht also nicht immer.

Korg Trinity

Die 1995 erschienene Korg Trinity als Nachfolger des Korg M1 zu bezeichnen, würde der Sache nicht gerecht werden. In coolem Silber gehalten, ausgestattet mit einem Touchscreen und einer 16-Bit/48 kHz PCM-Klangerzeugung, war die Trinity ein technischer Meilenstein und der Urvater der folgenden Korg-Workstations Triton, OASYS, Kronos und Nautilus. Zum 30. Jahrestag des Erscheinens hat Korg die Trinity als virtuelles Instrument neu aufgelegt – inklusive detailgetreuer Nachbildung der ACCESS-Klangerzeugung und des Klangverhaltens der originalen D/A-Converter sowie inklusive aller vier im Lauf der Zeit erschienenen PCM-Sample-Erweiterungen wie auch der zusätzlich in der Rack-Version TR-Rack enthaltenen Samples. Das Paket umfasst insgesamt über 2000 Combinations und Programs.

GUI

Öffnet man das Plug-in, so landet man auf der Basic-Page. Die Grafik ist in stylishem Silber/Grau/Blau gehalten. Bei der Formensprache der Grafik hat man zum Glück nicht versucht, das Display der originalen Trinity mit nur 320 × 240 Pixeln Auflösung zu imitieren. Alles ist modern und aufgeräumt und erinnert an das GUI des Korg Multi/Poli-Native-Plug-ins.

Links oben neben dem Korg-Logo befindet sich der Wahlschalter für den Combi- oder Program-Mode. Im Combi-Mode können bis zu acht Einzelprogramme gelayert oder gesplittet und in Kombination mit bis zu acht Insert- sowie zwei Mastereffekten abgespeichert werden. Im Gegensatz dazu wird im Program-Mode lediglich ein Single-Programm abgespielt.

Direkt unter der Kopfzeile mit dem Patch-Selector befinden sich acht Kästchen mit den möglichen acht gleichzeitig spielbaren Programs. Diese können hier schnell angewählt, solo geschaltet, stummgeschaltet und in der Lautstärke angepasst werden.

Darunter, in der nächsten Spalte, kann man die einzelnen Pages der virtuellen Trinity aufrufen. Standardmäßig befindet man sich in der Easy-Edit-Page, wo die wichtigsten Syntheseparameter des angewählten Programms schnell angepasst werden können. In die Tiefe gelangt man über die Anwahl der Oszillator-, Pitch- und Filter-Pages, weiterhin gibt es Subpages für Settings, MIDI, Zones, FX-Routings und FX-Edit.

Die acht internen Effekte und die Mastereffekte sowie der Master-EQ können ebenfalls auf der Easy-Page ausgewählt und zugemischt werden.

Presets & Synthese

Die über 2000 Presets werden über einen umfangreichen Sound-Browser verwaltet, bei dem dank Filterung über Kategorien und Soundcharakter in Verbindung mit Favoriten und Textsuche eigentlich keine Wünsche offenbleiben. Das Ganze ist ungleich komfortabler als auf der originalen Hardware.

Die ACCESS-Synthese selbst ist einfach aufgebaut, aber effektiv. Basis eines Klanges bilden PCM-Samples, die durch ein digitales, resonanzfähiges Hoch-, Tief- und Bandpassfilter geschickt werden. Die Klangqualität des Filters war zur Zeit des Erscheinens absolut top – nicht wenige Musiker befinden es sogar als besser als das digitale Filter des Nachfolgers Triton. Dazu gibt es alle weiteren wichtigen Zutaten eines vollständigen Synthesizers wie LFOs, Hüllkurven und eine Modulationsmatrix.

Jeder Oszillator umfasst zwei Slots für Samples – High und Low –, die per Anschlagsdynamik umgeschaltet werden können. Alternativ zu den beiden Oszillatoren kann ein Drum-Kit die Basis der Klangerzeugung bilden. Bei diesem Oszillatortyp werden Drum-Samples über die Tastatur verteilt. Samples können exklusiven Gruppen zugeordnet werden. SSamples einer Gruppe sind immer monophon und können nicht gleichzeitig abgespielt werden – ein klassischer Anwendungsfall wäre Closed- und Open-HiHat. Jedem Sample eines Drumkits können Lautstärke und Panorama zugewiesen werden, die Sends der zwei globalen Effekte sind ebenfalls pro Sample zuweisbar. Auch bei den Drum-Samples eines Drum-Kits sind jeweils ein High- und Low-Sample per Velocity-Switch schaltbar.

Bezüglich der Stimmung lassen sich die Oszillatoren grob- und feinstimmen und es stehen diverse Preset-Skalen samt Möglichkeit zur Erstellung von User-Scales bereit. Die Tonhöhe der Samples kann über eine Pitch-Envelope sowie über LFO1 und LFO2 moduliert werden.

Die zwei digitalen Low-, High- oder Bandpassfilter der Trinity können jeweils einem der beiden Oszillatoren separat oder gemeinsam zugewiesen werden. Sie lassen sich wahlweise parallel oder in Serie schalten. Als Modulationsquellen stehen eine dedizierte Filterhüllkurve sowie die beiden LFOs zur Verfügung.

Final ist für jeden der beiden Oszillatoren eine eigene, fix zugewiesene Lautstärkehüllkurve vorgesehen, auch Keytracking kann die Lautstärke beeinflussen.

In den rechts abrufbaren Pages, die nicht unmittelbar der Klangerzeugung zugeordnet sind, können die einzelnen Layer im Panorama bearbeitet, Skalen zugeordnet, gegeneinander verstimmt und vieles mehr vorgenommen werden. Auch können den Layern verschiedene MIDI-Kanäle zugewiesen werden, wodurch das Trinity Plug-in auch multitimbral eingesetzt werden kann. Mehr in Richtung Live-Anwendung zielen die Möglichkeiten, Tastatur- und Velocity-Zonen zuzuordnen – es lassen sich damit aber auch sehr dynamisch spielbare Soundlandschaften kreieren.

Soweit die umfangreichen Möglichkeiten, die vor 30 Jahren High-End waren, möglichst straff zusammengefasst.

Trinity als Plug-in: Wer braucht es?

Kommen wir zum Nutzungsszenario 2025. Die Akustik-Samples sind 2025 nicht mehr zeitgemäß – die Trinity kann keiner modernen Sample-Library auch nur ansatzweise das Wasser reichen. Anders sieht die Sache bei der Verwendung als Synthesizer aus: Durch die Möglichkeit, bis zu acht Patches zu kombinieren, lassen sich breite, druckvolle und abwechslungsreiche Klänge erstellen – die mitgelieferte Library demonstriert das eindrucksvoll.

Mangels Trinity oder TR-Rack im Studio konnte ich keinen A/B-Vergleich anstellen, doch im Vergleich mit dem Triton Rack oder OASYS schneidet das Plug-in überzeugend ab. Man bekommt den Korg-Sound der 90er, der sich auch sehr gut mit aktuellen Klangerzeugern – egal ob Hard- oder Software – mischen lässt. Auch für Besitzer und Fans der Hardware ist die virtuelle Trinity interessant, denn es sind alle PCM-Erweiterungen und die zusätzlichen PCM-Samples des TR-Rack enthalten. Man hat somit ein überkomplettes digitales Komplett-Backup.

KORG PS-3300

Vom originalen Korg PS-3300 wurden zwischen 1977 und 1981 nur ca. 50 Stück gebaut. Auf der Superbooth 2024 wurde die unter Entwickler Fumio Mieda entwickelte Neuauflage präsentiert, die mit ca. 15.000 Euro Anschaffungspreis für die meisten nur ein Traum bleiben wird – abgesehen davon, dass die erste Charge ohnehin sehr schnell ausverkauft war. Korg hat dieses mächtig klingende und im Original mit 144 (!) Stimmen vollpolyphone Instrument virtuell als Plug-in nachgebaut.

Der PS-3300 war auch abgesehen von den 144 Stimmen unkonventionell und seiner Zeit voraus: Er verfügte über ein ungewöhnliches Filterdesign, Oktav-Divider-Oszillatoren, sehr charakteristische Hüllkurven, unkonventionelle Modulationsmöglichkeiten, ein 3-Layer-Design und ein semi-modulares Patch-Panel. Seine e-Band-Resonatoren konnten nicht nur zur Erzeugung von Vocal- und Saitenklängen, sondern auch zur Erzeugung von Phaser-, Wah- und anderen dynamischen Effekten eingesetzt werden.

Korg hat das Original laut eigenen Angaben mithilfe von Komponentenmodellierung detailgetreu nachgebaut, das Plug-in jedoch auch um zusätzliche Optionen erweitert. So kann die Filtercharakteristik vom eher sanften PS-3300 auf das aggressivere MS20-Filter umgeschaltet werden. Es sind separate Hüllkurven für Filter und Amp möglich, die sich von der Charakteristik des PS-3300 auf moderne exponentielle oder logarithmische Verläufe umschalten lassen.

Weiterhin ergänzt wurden zusätzliche Modulationsprozessoren wie Multiplier, Attenuator und LAG-Prozessoren sowie zusätzliche LFOs. Die drei Layer des Synths lassen sich im Panorama verteilen, die Panoramaposition ist modulierbar. Ergänzend dazu wurde der Ensemble-Effekt des PS-3100 und PS-3200 nachmodelliert und implementiert. All das ist natürlich über die DAW automatisierbar und auf Wunsch stets temposynchron.

Die Möglichkeiten des Instruments wirken zunächst erschlagend – nach einer kurzen Einarbeitungszeit kommt man jedoch gut zurecht und hat den Signalfluss verinnerlicht. Das virtuelle Patchen kommt dann noch obendrauf, ist für die Grundfunktionalität jedoch nicht erforderlich. Die Werks-Library zeigt die Möglichkeiten des Plug-ins gut auf, ist allerdings nicht sonderlich umfangreich.

Die Sounds lassen sich mit drei Insert-FX-Slots veredeln – 31 Effektalgorithmen stehen zur Verfügung. Der virtuelle PS-3300 klingt sehr gut und ist neben dem ARP 2600, dem Prophecy und dem miniKORG 700S mein persönliches Highlight der Korg Collection. Die aufwändige Modellierung und die theoretisch mögliche hohe Stimmenzahl erfordern allerdings entsprechende Rechenleistung.

Korg SGX-2

Der letzte Neuzugang in der Korg Collection 6 ist das Korg SGX-2 Piano-Plug-in. Vier Konzertflügel und ein Klavier deutscher, italienischer und japanischer Herkunft (die Herstellernamen wurden wohl aus Lizenzgründen nicht genannt) wurden aufwändig gesampelt. Die Klangprogramme lassen sich mit verschiedenen Parametern anpassen – ähnlich wie bei Spectrasonics Keyscape.

Über die Einstellung der Deckelposition, die Wahl der Abhörposition (aus Sicht des Spielers oder des Publikums), die Anpassung des dynamischen Verhaltens sowie des Resonanz- und Dämpfungsverhaltens und die Mischung mechanischer Geräuschanteile lassen sich die Patches individuell gestalten. Die Klangqualität ist dabei gut bis sehr gut und vergleichbar mit der von Spectrasonics Keyscape. Die SGX-2-Engine kommt auch in den Korg Workstations Kronos und Nautilus zum Einsatz. Vom Ressourcenverbrauch her zeigt sich das Plug-in erfreulich genügsam.

Korg Collection 6: Zusammenfassung

Die Neuzugänge 2025 erweitern die Korg Collection 6 sinnvoll. Die PS-3300-Emulation ist dabei neben dem ARP 2600 der beste Synthesizer bisher und spielt klanglich ganz oben mit. Die umfangreiche Umsetzung benötigt allerdings einiges an Rechenleistung. Das SGX-2-Plug-in bringt gut klingende und dynamisch spielbare Klaviersounds auf den Rechner und das Trinity-Plug-in liefert digitale Workstation-Sounds der 90er – in Masse und Klasse.

Der Einführungspreis von 299,- Euro für 19 Plug-ins ist dabei attraktiv – die Plug-ins sind auch einzeln erhältlich.

Zukunftsaussichten

Korg arbeitet seinen Back-Katalog konsequent auf. Was kann man sich da für die Zukunft erwarten? DW-8000, DSS-1, OASYS, Karma, Z1, MS-2000, Radias – es gäbe noch einige Highlights, die ich mir wünschen würde. Karma, OASYS und Kronos beinhalten die von Stephen Kay lizenzierte Karma-MIDI-Engine, die nicht mehr im Nautilus übernommen wurde.

Es ist fraglich, ob Korg für Plug-ins erneut Karma lizenzieren möchte oder kann. Begrüßen würde ich es, da Karma sehr spannende musikalische Ergebnisse liefern kann. Z1 und Radias hingegen sollten machbar sein – den Prophecy hat Korg schließlich auch sehr überzeugend portiert, sogar mit der Möglichkeit, diesen polyphon spielen zu können. Es bleibt spannend. Bis dahin kann man mit der Korg Collection 6 viel Spaß haben – und Musik machen.

Alternativen

Neben dem Einzelkauf der neuen Plug-ins der Korg Collection 6 stellt sich natürlich die Frage nach Alternativen zu den neuen Plug-ins. Vorweg: Wer auf die digitalen Emulationen der digitalen Korg Instrumente aus ist, sollte zur Korg Collection 6 greifen. Zu einzelnen Produkten aus der Korg Collection 6 gibt es aber durchaus Alternativen:

Cherry Audio PS-3300

Cherry Audio bietet mit dem Cherry Audio PS-3300 einen überzeugenden Nachbau des Korg PS-3300, die darüber hinaus noch sehr günstig ist. Einen Test zum Cherry Audio PS-3300 findest du hier.

Arturia V Collection 11

Auch für einige andere Synthesizer aus der Korg Collection 6 gibt es natürlich Alternativen, zum Beispiel bei Arturia, Cherry Audio und anderen. So ist zum Beispiel in der Arturia V Collection 11 sowohl ein Korg MS20 als auch ein ARP 2600 enthalten sowie eine VOX Continental Orgel. Insgesamt gibt es mehr Produkte, aber auch einen deutlich höheren Preis.

