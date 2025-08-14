Scratchen, loopen und Schallplatten genießen überall!

Der Korg handytraxx play ist ein batteriebetriebener Plattenspieler für unterwegs. Er ist ideal für alle, die Fans von Portablism-Performances sind und ihre Scratch-Skills jederzeit und überall verfeinern möchten.

Die Korg-handytraxx-Reihe wurde bereits auf der diesjährigen NAMM angekündigt. Für unseren Test haben wir das Modell „Play“ erhalten. Dieses ist wahrscheinlich auch am zielführendsten für alle, die scratchen wollen. Abseits der hier getesteten Variante gibt es beispielsweise auch eine „Tube“-Ausführung, die mit einem Röhrenverstärker ausgestattet ist. Das handytraxx-Modell ist an sich nichts Neues, denn das Gerät gab es ursprünglich noch unter der Marke Vestax. Bei der Ausführung von Korg hat auch der ehemalige Präsident von Vestax, Toshide Nakama, mitgewirkt. Leider verstarb Nakama im Jahr 2023, aber wir freuen uns, dass seine Vision nun abgeschlossen und verfügbar ist.

Kurz & knapp Was ist es? Korg handytraxx play, portabler Plattenspieler mit Effekten, Looper und Crossfader für Scratch- und Portablism-Fans. Portabel: Kompakte Maße, nur 2,3 kg, Batteriebetrieb bis zu 11 Stunden.

Kompakte Maße, nur 2,3 kg, Batteriebetrieb bis zu 11 Stunden. Effekte: DJ-Filter, EQ/Isolator, Peaking Wah und Delay für kreative Sessions.

DJ-Filter, EQ/Isolator, Peaking Wah und Delay für kreative Sessions. Looper: 20-Sekunden-Aufnahme mit Overdub-Funktion und einfachen Controls.

Was ist das eigentlich für ein Plattenspieler?

Zunächst haben wir hier einen Plattenspieler in einem sehr portablen Format. Die Abmessungen von 37 × 28 × 8,4 cm (B × T × H) und das Gewicht von nur 2,3 kg verdeutlichen dies. Die gute Nachricht: Im Lieferumfang befindet sich ein vorinstalliertes Keramiksystem. Der Kauf einer Nadel entfällt somit erst einmal.

Die Portabilität des Geräts ist zudem nicht nur durch die Abmessungen möglich. Im Lieferumfang befindet sich eine Abdeckung, die sich einfach aufsetzen und mit zwei Schiebern feststellen lässt. Für den Einsatz außerhalb der eigenen vier Wände oder die Verwendung ohne lästige Kabel können auf der Unterseite des Korg handytraxx play sechs AA-Batterien platziert werden. Außerdem verfügt der Plattenspieler über Lautsprecher an der Vorderseite. Wer also nur Scratchen üben möchte, braucht nur noch eine geeignete Schallplatte und kann direkt loslegen.

Die Anschlüsse des Korg handytraxx play

An der rechten Seite des Geräts befinden sich einige Anschlüsse und Einstellungsmöglichkeiten. Zum einen kann hier die Richtung des Faders auch umgekehrt werden. Über den 3,5-mm-Klinkenanschluss ist das Vorhören via Kopfhörer möglich und selbstverständlich kann auch die Lautstärke angepasst werden. Darüber hinaus gibt es einen Schalter, mit dem zwischen einer Keramik- und einer MM-Cartridge gewechselt werden kann. Hierfür sind allerdings Lötkenntnisse erforderlich. Über einen weiteren Schalter können die Lautsprecher ausgeschaltet werden, da das Audiosignal über den verfügbaren Cinch-Anschluss auch einfach auf größere Lautsprecher geleitet werden kann. Schließlich gibt es noch einen 3,5-mm-Klinkenanschluss, mit dem ein AUX-Signal eingespeist werden kann. So ist auch die Wiedergabe eines Backing-Tracks zum Scratchen problemlos möglich.

Die Oberfläche des Korg handytraxx play ist klar strukturiert. Mittig befindet sich der Plattenteller, der für 7″-Schallplatten ausgerichtet ist. Rechts daneben befindet sich ein gerader Tonarm mit dem vorinstallierten System. Spannend ist aber, was rechts folgt: Neben dem logischerweise notwendigen Crossfader unten und dem Poti für das Master-Volumen oben gibt es beim Korg handytraxx play nämlich einiges an Möglichkeiten, mit denen sich die Performance auffrischen lässt.

Filter, Loop-Sektion und Delay stehen hier zur Auswahl und wir gehen natürlich in unserem Praxisteil näher auf die einzelnen Segmente ein.

Der Korg handytraxx play in der Praxis

Packen wir den Korg handytraxx play aus und werfen natürlich noch einen Blick auf den Lieferumfang. Neben dem Plattenspieler und der Abdeckung haben wir ein Slipsheet, eine Antirutschmatte und ein Netzteil mit so ziemlich allen Adaptern, um auf der ganzen Welt zu scratchen.

Der erste Eindruck des Geräts ist gut. Das Gerät wirkt recht leicht, aber auch robust. Wir legen das Slipsheet und die Antirutschmatte auf und unsere 7″-Schallplatte und schon kann es losgehen. Wer sich fragt, wie man den Plattenteller zum Drehen bewegt, muss lediglich den Tonarm in Richtung Schallplatte bewegen, schon startet der Motor.

Hier wurde übrigens ein Riemenmotor verbaut. Laut Bedienungsanleitung sollte man beim Scratchen darauf achten, den Plattenteller nicht zu stark herunterzudrücken, da dies nicht gerade förderlich für Motor und Riemen sein soll.

Wie bereits besprochen, kann das Auflagegewicht des verbauten Systems über eine Schraube am Ende des Tonarms eingestellt werden. Dies ist bei dem angeschlossenen System jedoch nicht notwendig, da hier alles von Haus aus abgestimmt ist. Das ist super angenehm für alle Anwender!

Nachdem wir eine Schallplatte aufgelegt haben und die ersten Scratch-Versuche starten, dürfen wir sagen, dass der Motor ein erstaunlich starkes und konsistentes Drehmoment aufweist. Der Crossfader läuft gut, aber nicht so butterweich wie beispielsweise ein Innofader. Dennoch kann man damit gut cutten. Allerdings soll angemerkt werden, dass der Cut-in erst nach 1 bis 2 mm greift.

Über einen Schalter neben dem Master-Volume-Poti können der Crossfader und die Effektsektionen deaktiviert werden, sodass einfach nur Schallplatten genossen werden können. Auf der Oberseite befindet sich außerdem ein Adapter für Schallplatten mit einer größeren Aussparung in der Mitte.

Zugegeben, es sieht recht lustig aus, wenn man hier eine normale 12″-Schallplatte auflegt, aber das Abspielen ist kein Problem. Scratchen sollte man hier jedoch nicht. Wenn man die Platte außem anfasst, merkt man schnell, dass die Nadel springt und das Drehmoment dann doch nicht stark genug ist. Dafür brilliert der Korg handytraxx play natürlich bei den kleinen 7″-Schallplatten. Hier kann man problemlos seine Scratch-Routinen üben.

Gute Nachrichten für alle Linkshänder: Das gesamte Bedienfeld kann ausgebaut und spiegelverkehrt wieder eingebaut werden.

Die verbauten Lautsprecher sind in Ordnung und können eine solide Lautstärke erreichen. Man sollte jedoch keine Wunder erwarten. Für eine spontane Session auf dem Sofa oder draußen sind die Boxen jedoch gut geeignet.

Die Batterielaufzeit hängt natürlich stark von den eingesetzten Batterien ab. Laut Hersteller beträgt sie beim Korg handytraxx play bis zu 11 Stunden, was durchaus zufriedenstellend ist.

Die Effekte des Korg handytraxx play

Fangen wir doch mal damit an. Das Filter tut zweifellos seine Arbeit. Es gibt drei Filtertypen, die über verschiedene LED-Farben angezeigt werden:

Grün: klassisches bipolarer DJ-Filter

Orange: EQ und Isolator, mit Fokus auf den Tieftonbereich. Gegen den Uhrzeigersinn werden die Bässe angehoben, im Uhrzeigersinn werden sie durch den Isolator abgesenkt.

Rot: „Peaking Wah“-Filter mit integrierter Modulation, deren Intensität sich je nach Stellung des Potis verstärkt.

In erster Linie haben wir das DJ-Filter benutzt. Es ist immer angenehm, mit einem Handgriff die Höhen oder Bässe zu cutten. Für den zweiten Filtertyp haben wir nicht allzu viele Anwendungszwecke gefunden und der dritte ist eine nette Spielerei, da er ein wenig mehr Bewegung in den Sound bringt. Man sollte ihn jedoch eher dezent einsetzen.

Die Loop-Sektion ist relativ simpel, aber effektiv: Man drückt erst Rec, dann Stop und schließlich Play, schon ertönt der Loop. Cool ist, dass der Loop immer startet, wenn man auf Play drückt. So hat man hier ein kleines Sample-Pad. Die Speed-Varianten sind ein nettes Gimmick, wir haben jedoch überwiegend versucht, einen guten Loop als Backing-Track aufzunehmen, zu dem wir dann scratchen können. Angenehm ist, dass der Korg handytraxx play direkt auch eine Overdub-Funktion bietet und natürlich können Loops auch wieder gelöscht werden. Die Aufnahmezeit von 20 Sekunden hat in der Praxis ausgereicht.

Bleibt noch der Delay-Effekt, der uns wirklich gut gefallen hat. So simpel ein Delay auch sein mag, so effektiv ist dieser Effekt doch immer wieder. Schön ist, dass man hier direkte Modulationsmöglichkeiten hat und dass sich beim nahtlosen Verstellen des Timing-Potis interessante Klanglandschaften erzeugen lassen, bei denen das Delay höher oder tiefer klingt, eine gute Priese Dub-Delay gibt es also beim Korg handytraxx play.

Das Einspeisen externer Audioquellen durch den 3,5-mm-Klinkenanschluss funktioniert denkbar einfach. Eine kabellose Möglichkeit via Bluetooth wäre jedoch wünschenswert gewesen, um den kabellosen Vorteil des Geräts weiterhin nutzen zu können. Darüber hinaus würden wir uns wünschen, dass wir das externe Signal auch mit Effekten bearbeiten können. Filter, Delay und auch die Loop-Sektion wären gut anwendbar, um den Backing-Track zu formen, während man am Scratchen ist.

Die Zielgruppe des Korg handytraxx play

Der Korg handytraxx play eignet sich für alle Fans von Portablism- und Scratch-Einheiten. Darüber hinaus kann das Gerät natürlich auch als normaler Plattenspieler verwendet werden, der sich schnell auf- und abbauen lässt. Der Fokus liegt hier allerdings mehr auf den Sessions, die sich bequem überall starten lassen. Am besten ist natürlich eine ebene und solide Fläche, aber im Test haben wir das Gerät auch mal auf den Schoß genommen und uns aufs Sofa gesetzt. Ja, das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, denn ab einem gewissen Winkel springt natürlich der Tonabnehmer ab. Mit ein wenig Übung und Feingefühl ist das aber gut handzuhaben.

Der Preis des Plattenspielers

Der Korg handytraxx play kostet 429,- Euro, was wir für einen recht stolzen Preis halten. Ein vergleichbares Modell von Reloop ist beispielsweise für 245,- Euro erhältlich und verfügt trotz seiner Einführung im Jahr 2019 bereits über Bluetooth. Dafür gibt es aber keine Effekte oder einen Looper. Die Features beim Korg handytraxx play können je nach Vorliebe und Ideen für die eigene Performance einen gewaltigen Unterschied machen und den Preis rechtfertigen.