Programmierbares Performance-Effektgerät

Das Korg Kaoss Pad V (im folgenden Test oft nur KPV genannt) ist ein Multieffektgerät mit fünf Effektblöcken, deren Effekte sich schnell und intuitiv über ein X/Y-Feld steuern lassen. Dazu kommen eine einfache Sampler- und Looper-Sektion mit Fokus auf schnellem Aufnehmen und der Wiedergabe von Phrasen. Neu beim Kaoss Pad V ist, dass die Effekte und ihre Steuerung über das X/Y-Feld anwenderseitig programmiert werden können. Eine andere Neuerung ist, dass das X/Y-Feld bei Berührung durch einen weiteren Finger zusätzliche Parameter steuern kann. Das Kaoss Pad V kann auch als MIDI-Controller verwendet werden und sowohl über DIN-Buchsen als auch über USB MIDI-Daten senden.

Kurz & knapp Was ist es? Korg Kaoss Pad V, Multieffektgerät mit XY-Pad-Steuerung, Sampler- und Looper-Funktionen für Live-Performance, DJing und Sounddesign. Performance: Intuitive Steuerung über das große XY-Pad mit kreativen Echtzeit-Effekten und Dual-Touch-Funktion.

Intuitive Steuerung über das große XY-Pad mit kreativen Echtzeit-Effekten und Dual-Touch-Funktion. Looper & Sampling: Schnelles Aufnehmen, Loopen und Zerschneiden von Beats und Phrasen direkt im laufenden Betrieb.

Schnelles Aufnehmen, Loopen und Zerschneiden von Beats und Phrasen direkt im laufenden Betrieb. Effektdesign: Eigene Multieffekt-Programme mit frei verschaltbaren Effektblöcken, Modulatoren und Routings erstellen.

Eigene Multieffekt-Programme mit frei verschaltbaren Effektblöcken, Modulatoren und Routings erstellen. Klang: Hochwertige und musikalisch abgestimmte Effekte für elektronische Musik, Gesang, Gitarre und Sounddesign.

Hochwertige und musikalisch abgestimmte Effekte für elektronische Musik, Gesang, Gitarre und Sounddesign. Kritikpunkt: Leichte Synchronisationsabweichungen zwischen MIDI-Clock und internen Loops bei sehr langen Laufzeiten.

Bewertung KORG KAOSS PAD V Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

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Die Historie des KORG KAOSS PAD V

Die Korg Kaoss Serie gibt es schon seit Ende des letzten Jahrtausends und diverse Inkarnationen wurden bei uns schon getestet. Im folgenden Artikel gibt es einen schönen Überblick der Geräte über die Zeit:

Die Kaoss Pads erweckten mein Interesse schon bei ihrem ersten Auftauchen. Trotzdem dauerte es Jahre (Jahrzehnte), bis ich mir eines zulegte. Ich gebe zu, es war nur das Mini KAOSS Pad 2s und ausschlaggebend für dessen Kauf war die geringe Größe, die für den vorgesehenen Einsatzbereich (Bearbeitung der Summe beim Live-Spiel) perfekt war. Allerdings war die kleine Spielfläche doch ein wenig fummelig. Das Mini war ein nützliches Zusatzgerät, aber kein Instrument. Von mir jetzt zum Test vorliegenden Korg Kaoss Pad V erwarte ich mir etwas anderes.

Der Test basiert also nicht auf Erfahrungen zu Vorgängermodellen, sondern ist aus einer frischen und unverbrauchten Perspektive geschrieben. Alte Kaoss Pad Hasen mögen mir also verzeihen, wenn hier auch alte Hüte nochmal angesprochen werden. Für Menschen, die das KAOSS Pad nicht kennen, mag die Perspektive dagegen genau die richtige sein.

Außerdem ist das letzte KAOSS Pad 3 vor so langer Zeit veröffentlicht worden, dass Menschen, die damals geboren wurden, heute schon in der Pubertät sind. Insofern ist eine Auffrischung des Wissens, dessen was die Kaoss Pads machen, sicher nicht verkehrt.

Korg Kaoss Pad V: Übersicht

Beim ersten Öffnen des schick und schlicht gehaltenen Kartons erscheint mir das Kaoss Pad V kleiner, als ich es anhand der zuvor gesehenen Fotos erwartet hatte.

Die Größe des KPV ist identisch mit dem Vorgängermodell Kaoss Pad 3. Das Gerät ist erstaunlich schwer. Das Gehäuse besteht entgegen meiner Vermutung nicht aus Plastik, sondern aus silbrig-weißem Metall. Auch die Bodenplatte ist aus Metall. Das Gerät liegt dadurch schwer und stabil auf Unterlagen und macht einen sehr wertigen Eindruck.

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Zum Lieferumfang gehören:

das Kaoss Pad V,

ein 9-V-Netzteil mit Pluspol am inneren Leiter,

ein Tütchen mit Kurzanleitung, einem jener Entsorgungs- und Nutzungs-Warnzettel in etlichen Sprachen und einem Zettel mit Informationen zum Import des Gerätes.

Die Kurzanleitung geht kaum über das Anschließen des Gerätes hinaus. Das ist zwar besser als nichts, aber eigentlich wird hier nur beschrieben, was anhand der Beschriftung auf dem Gerät schon klar ist. Aber für absolute Einsteiger, die noch nie ein Effektgerät verkabelt haben, ist sie sicher hilfreich.

Die Online abrufbare Anleitung liegt auch in deutscher Sprache vor (zumindest wurde in meinem Fall beim Öffnen automatisch eine deutschsprachige Version generiert). Von der Gliederung her ist sie übersichtlich, ein hilfreiches Nachschlagewerk und durchaus gut geschrieben. Angesichts der Funktionsübersicht des Gerätes ist sie hier und da sicherlich von nöten, um alle Funktionen des Gerätes zu erfassen.

Ich persönlich begrüße die Verwendung eines 9-V-Netzteils statt eines USB-Netzteils, weiß aber auch, dass viele Nutzer es genau anders herum empfinden.

Anschlüsse des Korg Kaoss Pad V

Mir gefallen die 6,3 mm Klinkenanschlüsse auf der Vorderseite. Hier können ein Kopfhörer und an den Eingang wahlweise Mikrofone oder hochohmige Quellen wie elektrische Gitarren angeschlossen werden. Der Umschalter dafür befindet sich auf der Unterseite des KPV, was nicht wirklich praktisch ist. Die Bedienungsanleitung warnt davor, den Schalter bei angeschaltetem Gerät zu betätigen (dazu passt dessen versteckte Position). Ich vermute bzw. hoffe aber, dass das Gerät in dem Fall nur ein lautes Geräusch produziert und nicht wirklich Schaden nehmen kann.

Der Lautstärkeregler für Mikro-/Gitarreneingang regelt leider nur von normal bis ganz laut. Eine Möglichkeit, den Pegel bei Bedarf auch abzuschwächen, hätte ich besser gefunden.

Mich persönlich können die Cinch-Ein- und Ausgänge auf der Rückseite nur wenig begeistern, was daran liegt, dass ich das Gerät persönlich im Studio oder beim Live-Spiel mit Grooveboxen einsetzen würde, hier wären große Klinken natürlich die bessere Wahl. Gut, Adapter tun es auch, und die Cinch-Anschlüsse machen klar, dass die Zielgruppe (auch) DJs sind.

Die MIDI-Anschlüsse hingegen verweisen wieder mehr auf den Bereich der produzierenden Musiker. Zu meiner Freude sind sie klassisch als 5-polige DIN-Buchse ausgelegt. Es gibt einen MIDI-Ein- und Ausgang. Ich hätte gern eine Möglichkeit gesehen, den MIDI-Out auch als Soft-Thru zu schalten. Insbesondere beim Live-Spiel mit wenigen Geräten finde ich das äußerst nützlich. Diese Option existiert zurzeit aber nicht.

MIDI-Verbindungen sind außerdem auch über die USB-Buchse (Typ B) möglich. Und auch zur Audioverbindung lässt sich die USB-Buchse erfreulicherweise nutzen.

Die Erdungsschraube finde ich nicht wirklich glücklich gewählt. Sie ist als Kreuzschlitzschraube ausgeführt. Ein herausstehender Typ, wie er bei DJ-Mixern oft verwendet wird bzw. eine Rändelschraube, wären hier wesentlich besser gewesen. Dass bei (aufgrund fehlender Erdung) auftretenden Brummproblemen ein Schraubenzieher vorhanden ist, ist nicht selbstverständlich.

Die Bedienelemente des Korg Kaoss Pad V

Die Bedienelemente bieten mechanisch keinen Anlass zur Kritik: Die Taster sind Soft-Buttons, also keine Microschalter, geben aber bei Betätigung eine haptische und akustische Rückmeldung, letztere in Form eines Klickens.

Der Kippschalter für die Wahl des Eingangssignals kommt bei einigen Korg Geräten zum Einsatz und ist mit seiner Riffelung sowohl schick als auch praktisch.

Die silbernen Regler für die Eingangslautstärke und den Effektanteil sind durchaus schnieke, aber leider in manchen Lichtverhältnissen nicht gut ablesbar, da der Markierungsstrich ebenfalls in silber gehalten ist.

Das Vier-Zeichen-LED-Display ist nicht gerade üppig, aber ok. Teilweise werden längere Namen mit Hilfe einer Lauflichtanzeige dargestellt, die Buchstaben wandern also über das Display.

Auch das beleuchtete X/Y-Feld zeigt in manchen Menüs oder z. B. beim Programmwechsel Namen im Lauflichtverfahren an.

Wirklich beeindruckend und auch etwas überfordernd ist die Licht-Show, die das X/Y Pad nach dem Hochfahren des Gerätes ausgibt. Diese ist zum Glück abstellbar, es lässt sich zwischen verschiedenen Varianten wählen und sogar eine benutzerdefinierte Variante kann bestimmt werden.

Die Empfindlichkeit des Pads auf Berührung ist großartig: Ein leichtes Berühren reicht hier vollkommen aus. Hier muss keinerlei Kraft aufgewendet werden, um das Pad zur Reaktion zu bemühen.

In einigen Menüs wird das X/Y-Feld zu einer Bedienoberfläche, die das Ändern mehrerer Parameter erlaubt und deren aktuelle Position anzeigt, wie z. B. bei der Einstellung der Pegel der vier Samples. So wird es nicht nur bei der Performance verwendet, sondern kann seine Stärken an vielen Punkten der Editierung voll ausspielen. Am meisten kommt diese Funktionalität beim Programmieren eigener Effektprogramme zum Einsatz.

Grundsätzliches zum Korg Kaoss Pad V

Das Kaoss Pad V ist sowohl ein Performance-Effekt als auch ein Sampler/Looper. Es stehen verschiedenste Effektprogramme zur Verfügung, zwischen denen sich mittels des Encoders umschalten lässt. Die Effektprogramme sind in Gruppen sortiert, so dass z. B. alle Filtereffekte und alle Halleffekte (Reverb) direkt nebeneinander liegen.

Ein Effektprogramm kann bis zu fünf Effekte gleichzeitig enthalten. Ein Reverb-Programm kann daher durchaus auch noch einen EQ, einen Ringmodulator und ein Hochpassfilter enthalten. Programme lassen sich bei Bedarf editieren, einzelne Effekte abschalten, verändern usw., hierzu später mehr.

Acht Lieblingsprogramme lassen sich auf die Nummerntasten des Korg Kaoss Pad V legen und bei Bedarf direkt anwählen. So hält sich das Scrollen mit dem Encoder in Grenzen und während einer Performance kann fix zwischen sehr unterschiedlichen Effekten hin und her gesprungen werden.

Über das X/Y-Pad des Korg Kaoss Pad V lassen sich stets zwei Ebenen eines Effektprogramms steuern: horizontal und vertikal. Beispielsweise wird der Klang (im Falle eines Hochpassfilters) bassärmer bei Bewegung von links nach rechts und ertrinkt zunehmend in einem Hall bei Bewegung von unten nach oben. Berührt man das Pad, ist der Effekt aktiviert. Sobald die Finger das Pad verlassen, ist der Effekt aus. Bei Hall oder Delay klingt der Effekt natürlich entsprechend nach.

Es lässt sich aber auch zusätzlich zu jedem Effektprogramm über den Fader ein Delay mit definierbarer Nachklingzeit aktivieren. So klingt auch ein Ringmodulator oder Verzerrer nach Loslassen des Pads noch nach und das Spiel auf den Effekten wirkt grundsätzlich etwas geschmeidiger und musikalischer.

Über die HOLD-Taste lässt sich die zuletzt gedrückte Position auch „einfrieren“. War der Finger zuletzt in einer Position, in der ein Tiefpassfilter den Klang jeglicher Höhen und Mitten beraubte, bleibt das bei aktivierter Hold-Funktion auch nach Wegnehmen des Fingers so.

Für stetiges Filtern von Signalen oder ein Anreichern mit Hall oder Delay ist die HOLD-Funktion die erste Wahl.

Geht es um temporäres Verbiegen z. B. mit kurzen Stutter- und Loop-Effekten zum Ende einer Phrase oder eine kurze Filterfahrt als Break, würde ich HOLD nicht aktivieren.

Die Bewegung auf dem Pad lässt sich auch aufnehmen und dann als Schleife temposynchron wiedergeben, so dass die Hände für das Spiel auf und an den Instrumenten oder Plattentellern frei sind. Das X/Y-Feld zeigt dann auch durch die Beleuchtung die vollführte Bewegung an. Die Effektfahrt kann auch anders herum wiedergegeben werden, so lassen sich fix Variationen eines komplexen aufgezeichneten Effektverlaufs machen.

Leider wird die Wiedergabe der Aufzeichnung abgeschaltet, sobald der Effekt innerhalb einer Gruppe gewechselt wird. Das finde ich schade, warum soll die Bewegung der Filterfahrt nicht auch mit dem Hall funktionieren? Dafür lassen sich Pad-Bewegungen als Teil eines der acht „Program Memories“ speichern. Ist also der perfekte Filterverlauf gefunden, kann dieser später genau so wieder abgerufen werden.

Jetzt aber Tempo

Um temposynchrone Effekte aber auch mit Loops mit dem Korg Kaoss Pad V zu erstellen, muss das Gerät das Tempo des jeweiligen Musikstücks kennen.

Wirklich praktisch ist hierfür die automatische Geschwindigkeitsermittlung. Diese funktionierte für mich bei 4-to-the-floor-Tracks sehr gut. Bei langsamen Hip-Hop-Beats nicht unbedingt, in dem Fall ist es besser, das Tempo manuell via Tap-Taste festzulegen bzw. mit dem Encoder entsprechend dem Song einzustellen.

Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, lässt sich das Gerät zum Glück aber auch via MIDI synchronisieren. Allerdings laufen Clock und Loops nach einiger Zeit ein wenig auseinander. Hierzu mehr im Praxisabschnitt weiter unten.

Um das aktuelle Tempo zu sehen, muss der Encoder kurz gedrückt werden und die BPM-Anzeige auf dem Kaoss Pad leuchtet.

Wird er erneut gedrückt, leuchtet die PROGRAM-Anzeige und zeigt, dass der Encoder die Effektprogramme wählt. Leider sind die Anzeigen immer leicht beleuchtet und der Unterschied zwischen der aktivierten Anzeige und der inaktiven könnte durchaus etwas stärker sein.

Loops und Samples im Korg Kaoss Pad V

Vier Samples lassen sich beim Korg Kaoss Pad V gleichzeitig nutzen und über die Taster unter dem Display spielen. Ein Sample kann dabei maximal 26 Sekunden lang sein. Ein Streaming längerer Samples von der SD-Karte für längere atmosphärische Klänge wäre schön gewesen, gibt es aber leider nicht.

Die Samples können One-Shots oder Loops sein. Ich sehe den größten Nutzen der Sample-Sektion eher als Looper. Da ein Overdub möglich ist, also das Mischen einer neuen Aufnahme mit dem bereits aufgenommen Material, lässt sich das Korg Kaoss Pad V nämlich auch als 4-Spur-Looper mit Overdub verwenden.

Die veränderbaren Parameter sind für die beiden Sample-Modi unterschiedlich. So lässt sich bei One-Shots z. B. die Tonhöhe des Samples ändern. Das geht bei Loops nicht über einen eigenen Parameter. Es geschieht aber automatisch, wenn das Tempo geändert wird, so wie bei Tonbandaufnahmen, Schallplatten oder alten Samplern ohne Timestretch und Pitch-Shift: Wenn’s schneller wird, geht die Tonhöhe auch hoch und umgekehrt. Timestretching gibt es beim KPV nicht.

Für den späteren Gebrauch können Samples auf einer SD-Karte gespeichert werden. Auch der Import von Samples von der SD-Karte ist möglich.

Das Aufnehmen von anliegenden Signalen geht sehr schnell: Sample scharfschalten, einen Slot auswählen und schon geht’s los. Stimmt das Tempo (siehe oben), dann startet und stoppt das Korg Kaoss Pad V die Aufnahme synchron und gibt das Sample anschließend als perfekten Loop wieder.

Was richtig toll ist: Samples werden im Slice-Mode in (acht) Teile zerschnippelt. Das geht superschnell und ohne das Gerät zu stoppen. Die Schnipsel (Slices) lassen sich dann über das X/Y-Pad in der Reihenfolge frei anordnen, wiederholen oder auch rückwärts abspielen.

Die Nummerntasten erlauben das Überspringen oder alternativ auch das Stummschalten von Slices. So lassen sich bei laufendem Betrieb ganz fix Loops erstellen, eingehende Beats verdrehen, Breaks erstellen, die Taktart ändern usw. Eine Spielwiese nicht nur für Drum & Bass-Fans.

Ein abgespieltes Sample oder laufender Loop kann dann wiederum durch die Effekte des Kaoss Pads bearbeitet und anschließend mit Effekten auf einen anderen Slot gesampelt werden.

Hier werden auch die Drum-Programme des Korg Kaoss Pad V interessant: Da das X/Y-Pad in manchen Programmen mehrere Klänge ansteuert, lassen sich in diesen Programmen zwei Drum-Sounds alternierend spielen. Diese können dann eingespielt und geloopt werden und so als Basis-Beat für einen Track herhalten, bei Bedarf mit einem der internen Synth-Sounds oder einer Aufnahme vom Mikrofon kombiniert werden usw.

Es gibt noch viele praktische Funktionen, so z. B. Aufnahmestart ab einem bestimmten Pegel oder Angleichen des Startpunkts der Loops aneinander. Auch die Einstellung der temposynchronen Loop-Länge in Vierteln oder aber vom globalen Tempo unabhängige Loop-Längen sind möglich. So können Beat, Bass und Vocal synchron laufen, während die letzte Spur einen unabhängig laufenden 26-sekündigen Loop mit Vogelstimmen und Industriegeräuschen wiedergibt.

Die Konfiguration von Effekten

Wie schon erwähnt, enthält ein Programm des Kaoss Pad V bis zu fünf Effekte, die auf unterschiedlichste Art miteinander verschaltet werden können.

Ist eine Effektkombination als Programm gespeichert, können die einzelnen Effekte auch deaktiviert werden. Durch das temporäre Aktivieren und Deaktivieren von Effektblöcken lässt sich u. U. schon mit einem einzigen Programm eine Menge anstellen und eine halbe Performance bestreiten.

Das An- und Abschalten der Effekte passiert über die Sample-Taster (A-D), so dass ein Starten und Stoppen der Samples in diesem Modus nicht möglich ist. Da es nur vier Taster gibt, können Effekt 4 und 5 nur gemeinsam aktiviert und deaktiviert werden.

Ein Modus, in dem alternativ die Nummerntasten zur Effekt-Aktivierung verwendet werden könnten, hätte ich schön gefunden. Es wäre so der Zugriff auf alle fünf Effekte separat möglich und Samples ließen sich parallel spielen.

Die Möglichkeiten zur Einflussnahme auf Effektprogramme sind aber noch wesentlich größer, denn sowohl die Art der Effekte als auch ihre Reihenfolge kann frei definiert werden. Effekte können hintereinander, parallel und gemischt verschaltet werden. Hiermit wird das Korg Kaoss Pad V von einer potenten Effekt-Preset-Schleuder zu einem echten Multieffekt-Gerät.

Bei der Effektgestaltung stehen zur Verfügung:

5 Effektblöcke

ein Audiomischer

4 LFOs

4 Hüllkurven

2 Envelope-Follower

An Effekten zum Einsatz in den Effektblöcken stehen zur Verfügung:

Klangerzeuger: Analog Osc (virtuell analoger Oszillator), Sample Osc (nutzt kurze geloopte Samples als Schwingungsformen), Drone

Raumeffekte: Delay, Tape Echo, Early Reflection, Reverb, Shimmer

klassische Modulationseffekte: Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo, Ring Modulator

Effekte zur Frequenzbearbeitung: Parametric-EQ, Filter, Isolator, Graphic-EQ

Anderes: Compressor, Distortion, Decimator (für digitale LoFi-Effekte), Pitch Shifter, Grain Shifter, Looper, Vinyl Break, IR Loader, Vocal FX , Chord Resonator

Damit lässt sich schon sehr viel anstellen, zumal die Effekte teilweise auch mit einer sehr üppigen Anzahl an veränderbaren Parametern ausgestattet sind.

Der IR-Loader ist für kurze Impulsantworten gedacht, also um z. B. einen Gitarren-Amp oder ein Megafon zu simulieren. Für einen Hall sind die erlaubten Sample-Längen zu klein.

Das Tollste ist, dass natürlich pro Effekt bestimmt werden kann, welcher Parameter in welchen Grenzen vom X/Y-Pad auf welcher Achse (hoch-runter oder links-rechts) beeinflusst wird. Für die Dualtouch-Steuerung gibt es dann jeweils noch eine separate Einstellung für jede Achse.

Und da wird es wirklich spannnend: Es kann z. B. beim Streichen des Pads ein Filter-LFO schneller werden, während die Trägerfrequenz eines Ringmodulators abnimmt und gleichzeitig eine immer kürzer werdende Hallfahne in einen Verzerrer geschickt wird, der zunehmend stärker verzerrt.

Kommt dann ein weiterer Finger dazu, aktiviert dieser ein Delay, das nur den Ausgang des Ringmodulators mit einem Echoeffekt aufhübscht, aber bei Bewegung dieses Fingers einen auf die Delay-Zeit wirkenden Envelope-Follower immer stärker werden lässt, so dass laute Pegel die Delay-Zeit verkürzen, niedrige sie verlängern. So sind bei Bedarf wunderbar wüste Effektforschungen möglich.

Gefundene und mit Schweiß erarbeitetet Effektkombinationen oder auch nur Bearbeitungen der Werksprogramme können natürlich abgespeichert werden. Leider geht das nur auf SD-Karte, ein Überschreiben der internen Programme ist nicht möglich. Auf der SD-Karte können dann bis zu 100 Programme gespeichert werden.

Korg Kaoss Pad V in der Praxis

Im Gegensatz zu vielen der Performance-orientiertwn Funktionen des Korg Kaoss Pad V ist das Zusammenfügen von Effekten leider nicht selbsterklärend und wirkt am Anfang doch erst einmal ziemlich kompliziert. Nach einer gewissen Einarbeitungszeit geht es dann aber ganz gut von der Hand.

Schön ist, das am Gerät selbst eine Programmierung der Effekte möglich ist! Ich erinnere mich mit Schrecken daran, wie ich manche Studiogeräte in der Vergangenheit nicht mehr programmieren konnte, weil mit einem neueren Rechner-Betriebssystem plötzlich der Editor nicht mehr lief und es am Gerät selbst gar nicht ging.

Nichtsdestotrotz verspürte ich nach 15 Minuten Programmierung am Kaoss Pad das starke Bedürfnis, den Editor herunterzuladen. Die Darstellung farbiger Kästchen auf dem X/Y-Feld lässt am Anfang doch nur bedingt Rückschlüsse auf das Routing zu und beim Editieren der Effekte erfolgen Text-Rückmeldungen hauptsächlich über das 4-Zeichen-Display, was auch zuerst viele Fragezeichen im Kopf produziert.

Leider stellte ich fest, dass der Editor nicht zum Programmieren von Effektprogrammen dient. Er erlaubt lediglich das Verwalten (Senden, Laden, Umbenennen) von Effektprogrammen und Samples. Das ist zwar nützlich, aber das Editieren von Effektprogrammen wäre in meinen Augen nötiger gewesen.

Also zurück ans Kaoss Pad und ein inniges Eintauchen in die Bedienungsanleitung. Und doch: Das Bedienkonzept ist gut durchdacht, folgt einer Logik und ist durchaus erlernbar. Es macht regen Gebrauch vom X/Y-Feld und am Anfang sollten die Bedienungsanleitung bzw. das PDF mit den Effektparametern bereitliegen. Insbesondere die Abläufe und Parameter beim Verknüpfen von Modulationsquellen und -zielen wollen erst einmal erlernt werden.

Mein Tipp: Mit der Mixerseite anfangen. Diese finde ich, wenn das Konzept der Darstellung grundsätzlich durchdrungen wurde, sehr übersichtlich gestaltet.

Wie klingt das Korg Kaoss Pad V?

Der Klang der Effekte ist hochwertig. Grundsätzlich weisen die Effekte immer eine gewisse Zurückhaltung auf, selbst in extremen Einstellungen. Sie stechen weder in die negative noch die positive Richtung heraus, weder extremes High-End noch LoFi, sondern einfach gut. Grundsätzlich wirken die Effekte dadurch immer irgendwie passend, auch wenn sie nur einen kurzen Auftritt zum Ende einer Phrase haben. Das macht das Korg Kaoss Pad V insbesondere als temporären Effekt auf der Stereosumme nützlich, Effekt-Breaks fügen sich organisch in einen Track ein.

Eine Information zu den folgenden Klangbeispielen: Diese sind keine Eigenkompositionen und sollen nicht der akustischen Erbauung dienen. Sie sollen lediglich die klanglichen Möglichkeiten des Korg Kaoss Pad V demonstrieren. Als Signalquelle wurden ein Yamaha Reface CP und die Werks-Patterns eines Akai XR20 Drumcomputers verwendet.

Das Korg Kaoss Pad V im Einsatz

Das Spiel mit den Effekten macht einfach Spaß, insbesondere durch die Zweipunktberührung des X/Y-Feldes, die in manchen Programmen noch eine zusätzliche Ebene in die Effekte bringt. Vieles an Einstellungen lässt sich durch die Beschriftung auf dem Gerät einfach finden. Für tiefergehende Einstellungen ist die Bedienungsanleitung notwendig.

Das 4-Zeichen-LED-Display macht einen guten Job bei der Auswahl von Effektprogrammen und Parametern. Oft läuft der komplette Name aber als Lauflichtschrift durch und anschließend wird der Name abgekürzt dargestellt. Manchmal zeigt es auf den ersten Blick unverständliche Kürzel an, die an vergessene Schriftzeichen vor Jahrtausenden untergegangener Kulturen erinnern. Glücklicherweise zeigt in solchen Fällen meistens das X/Y-Feld in Laufschrift den Parameter noch einmal ausgeschrieben an. Da die Schrift auf diesem, aber doch sehr groß ist, muss man sich zum Lesen ein Stück vom Gerät wegbeugen (zumindest bei der Arbeit im Sitzen), nicht ideal, aber ok.

Das Korg Kaoss Pad V ist als Effekt wirklich zugänglich, macht aber auch als MIDI-Controller eine gute Figur. Das X/Y-Feld sendet zwei MIDI-CCs, bei Dual-Touch-Berührung zusätzlich zwei andere. Auch der Fader, der FX-Depth-Regler und die Taster senden MIDI-Daten. Die Anbindung via USB funktioniert super, zumindest im Test mit meinem betagten Mac. MIDI wurde sofort erkannt und auch als Audioeingang und Ausgang ließ sich das KPV problemlos ansteuern.

Während meiner Recherchen zu den Vorgängermodellen las ich, dass es manchmal nach einiger Zeit Schwierigkeiten mit der Synchronisation der Kaoss Pads via MIDI gab. Also machte ich folgenden Test:

Ich stellte den KPV auf externe MIDI-Clock. Dann ließ ich als Clock-Geber bei 88 bpm einen Drumcomputer (Akai XR20) laufen und sampelte diesen synchron als Loop ins KPV. Der Loop lief dann parallel zum Drumcomputer. Zusätzlich spielte ich hier und da zusätzlich mit den Effekten des KPV.

Der obige Aufbau lief ca. 10 Minuten ohne Probleme, Beat und Sample lagen aufeinander. Ab da wurde der Klang aber immer phasiger, nach ca. 13 Minuten ging es schon Richtung Flanger. Nach 17 Minuten erinnerte das Ergebnis an einen Double-Track-Effekt, nach ca. 22 Minuten Flam, bei 30 Minuten ging es langsam Richtung Slap-Back-Echo.

Abhilfe schafft, die Clock-Quelle zu stoppen und dann wieder zu starten. Da sind schon halbwegs lange Zeiträume und in einigen Anwendungen werden die Samples/Loops womöglich gar nicht so lange eingesetzt. Trotzdem doof, dass dieses Problem, das ja anscheinend schon beim Vorgänger bestand, noch immer vorliegt.

Alternativen zum Korg Kaoss Pad V

Die größte Konkurrenz hat das Korg Kaoss Pad V wahrscheinlich im eigenen Hause, zum einen durch die gebraucht erhältlichen Kaoss Pads älterer Generationen, zum anderen durch zwei aktuell erhältliche Produkte: das KAOSS Replay und das NTS-3 kaoss pad kit.

Allerdings sind beide Geräte zwar mit einem X/Y-Feld bestückt, verfügen ansonsten aber über andere Features. Das NTS-3 ist wesentlich kleiner und auch nicht so robust wie das KPV. Es ist eher interessant, wenn ein Kaoss Pad zur gelegentlichen Anwendung bei geringem Gewicht und Platz verwendet werden soll. Oder als Einstiegsgerät, um zu testen, ob das Spiel mit dem X/Y-Feld in den eigenen Arbeitsfluss passt

Das Kaoss Replay hingegen kann noch einiges mehr als das Kaoss Pad V und legt den Fokus noch stärker auf abspielbare Samples und verfügt hierfür über anschlagsdynamische Pads. Es ist aber auch um einiges teurer als das Kaoss Pad V und steht, was die Zielgruppe angeht, etwas unklar da. Es richtet sich tendenziell noch mehr an DJs.

Das Korg Kaoss Pad V ist dagegen interessant, wenn das kreative Spiel mit Effekten ein zentraler Bestandteil einer Performance sein soll. Dann lohnt sich im Live-Spiel auch der vom Gerät eingenommene Platz und die stabile Bauweise. Und die Größe des X/Y-Feldes erlaubt zwar keine superpräzisen Einstellungen, lässt sich aber auch aufgrund des beleuchteten Displays sehr gut und reproduzierbar spielen.

Durch die Möglichkeit, eigene Effektprogramme zu erstellen, wird das Korg Kaoss Pad V auch zu einer ernsten Konkurrenz für frei konfigurierbare Effektgeräte und ist im Studio oder beim Sounddesign sinnvoll einsetzbar, setzt aber eben noch das tolle X/Y-Feld oben drauf.