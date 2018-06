Test: Korg Konnect, Kompakt-PA

Liebling, ich hab die PA geschrumpft

Mit Konnect bringt der japanische Musikelektronik-Hersteller Korg ein portables Beschallungssystem auf den Markt und verspricht dabei nicht weniger als großartigen Stereo-Sound im Kompaktformat. Dabei hat Korg vor allem die Situationen im Blick, bei denen schnell und unkompliziert Stimmen, Musik und Instrumente für ein überschaubares Publikum verstärkt werden sollen. Das umfasst kleine Live-Shows, Partys und Tanzveranstaltungen, aber auch Seminare, Ausstellungen und Präsentationen gleichermaßen. Dank der drahtlosen Steuerung per Tablet- oder Smartphone-App gelingt die Bedienung auch aus der Ferne und die automatische Feedback-Unterdrückung schützt vor allem unerfahrene Anwender vor unerwünschten Rückkopplungen. Ob die Mini-PA das Versprechen nach großartigem Sound auch auf der AMAZONA.de Teststrecke halten kann, wird der folgende Testbericht zeigen.

Ausstattung des Korg Konnect

Korg Konnect erinnert äußerlich an eine moderne Version des Ghettoblasters aus den 90ern. Diejenigen, die ihre Musik noch von Kassetten abgespielt haben, werden sich an die Zeit der auf der Schulter getragenen Musik-Kisten erinnern. Korgs Kompakt-PA präsentiert sich technisch jedoch wesentlich moderner und beherbergt neben drei Lautsprechern ein digitales 4-Kanal-Mischpult mit integrierten Effekten. Der Bass- und Tiefmittenbereich wird dabei von einem 6,5 Zoll Tieftöner wiedergegeben. Die zugehörige Endstufe wird mit 140 Watt Spitzenleistung angegeben. Der Hochtonbereich wird von zwei 1 Zoll-Treibern abgestrahlt, die jeweils von einer Endstufe mit 20 Watt Spitzenleistung angetrieben werden. Die Treiber werden dabei von einer Limiter-Schaltung gegen zu hohe Signalspitzen geschützt. Die beiden Hochtöner sitzen links und rechts des mittig angeordneten Tieftöners und strahlen bei Stereo-Signalen auch jeweils nur einen der beiden Kanäle ab. Hier offenbart sich also die Stereo-Fähigkeit des Korg Konnect. Man sollte bei einer Stereobasis von ca. 30 Zentimetern aber nicht allzu viel Stereo-Klang erwarten.

Die Lautsprecher werden von einem Metallgrill geschützt, während die Bassabstrahlung über die beiden Bassreflex-Ports unterstützt wird. An der Oberseite des Konnect wurde ein großzügiger Handgriff eingearbeitet, die Oberflächenbeschichtung des Kunststoffgehäuses würde ich mir aber etwas robuster und kratz-resistenter wünschen. An der Unterseite befindet sich ein 35 mm Boxenflansch für die Montage auf ein Boxenstativ.

Ein- und Ausgänge des Korg Konnect

Auf der Rückseite des Korg Konnect befinden sich die Eingänge der vier Mischpultkanäle. Kanal eins und zwei sind als Mono-Kanäle mit jeweils einem XLR-Eingang für Mikrofone und einem unsymmetrischen Line-Eingang im 6,3 mm Klinkenformat ausgestattet. Eine Umschaltung der Klinkeneingänge auf Hochohm-Betrieb für den direkten Anschluss von E-Gitarren ist leider nicht implementiert wie eine 48 V Phantomspeisung. Benötigt man derlei Features , muss man auf externe Vorverstärkung zurückgreifen.

Kanäle drei und vier sind als Stereo-Kanal zusammengefasst. Als Eingänge stehen wahlweise zwei unsymmetrische 6,3 mm Klinkenbuchsen und eine Stereo-Miniklinkenbuchse zum analogen Anschluss von mobilen Abspielgeräten zur Verfügung. Kanal 3/4 kann alternativ aber auch per Bluetooth mit Audiodaten beschickt werden. Dazu muss nur kurz die Pair-Taste auf dem Bedienfeld der Rückseite gedrückt und Konnect in den Bluetooth-Einstellungen des Mobilgerätes ausgewählt werden. Die analogen Eingänge haben hier Priorität, ist also ein Stecker in den analogen Eingängen von Kanal 3/4 gesteckt, wird kein Bluetooth-Signal wiedergegeben. Für Bluetooth-Signale sowie analog eingespeiste Musik lässt sich eine Center-Cancel-Funktion aktivieren. So lassen sich z.B. Stimmen weitgehend aus Musik entfernen, was für Karaoke-Zwecke durchaus interessant ist.

Bedienung des Korg Konnect

Die grundlegende Bedienung kann auf der Rückseite des Gehäuses vorgenommen werden. Mit den vier Reglern und fünf Druckknöpfen kommt man dabei schon recht weit. Direkt am Konnect lässt sich die Gesamt- und Einzelkanal-Lautstärke, der Hallanteil, das Hallprogramm und verschiedene EQ-Voicings einstellen. Mit den beiden rechts gelegenen Reglern wird immer der aktive Kanal bearbeitet, wobei sich der aktive Kanal durch das Aufleuchten der zugehörigen gelben LED erkennen lässt. Auch Center-Cancel und die Feedback-Unterdrückung für die Mikrofonkanäle lassen sich direkt am Gerät aktivieren. Die einzelnen Kanäle werden mithilfe sogenannter Voicings im Klang verändert. Direkt am Konnect kann zwischen fünf Voicings ausgewählt werden (Music, Male Vocal, Female Vocal, Electric Guitar, Acoustic Guitar). In der Konnect-App, zu der ich später noch komme, stehen viele weitere Voicings zur Verfügung. Der integrierte Hallprozessor besitzt mit SMALL, MEDIUM, LARGE und BRIGHT & LARGE insgesamt vier Hallprogramme, die sich direkt am Gerät auswählen lassen. Leider wird hier der Reverb-Typ und die Lautstärke mit ein und demselben Regler vorgenommen. In der Konnect App ist das zum Glück anders. Doch grundlegend kommt man auch ohne die App ans Ziel, was für die anvisierte Zielgruppe wichtig sein dürfte.