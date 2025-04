Rhythmus gefällig?

Die Marke Korg liefert seit Jahrzehnten interessante große, aber eben auch kleine Instrumente und Helferlein fürs Tonstudio. Diese kleinen Maschinen haben bei Korg Tradition. Heutzutage kennt man natürlich die Volca-Serie und die kleinen NTS-Geräte. Eines der ersten Produkte aus dem Hause Korg war die Doncamatic, eine Rhythmusmaschine mit fertig programmierten Drum-Patterns, um andere Instrumente zu begleiten. Mit dem KR-11 bietet Korg nun einen kompakten, kleinen Drumcomputer für unterwegs an.

Konzept des KORG KR-11

Der Korg KR-11 ist in erster Linie als Übungsbegleiter für Instrumentalisten konzipiert. Ohne viel Kenntnisse können blitzschnell Genre-typische Drum-Patterns abgespielt werden. Wer mag, kann die Drum-Sounds auch anschlagsdynamisch live spielen und sogar eigene Patterns aufnehmen und speichern.

Als nützliche Tools stehen zahlreiche Metronomvariationen mit vielen unterschiedlichen Vorgaben, Einzähler und Referenztöne zur Instrumentenstimmung zur Verfügung.

Erst Eindruck vom Korg KR-11

In einem überraschend kleinen Päckchen wird der KORG KR-11 bei mir angeliefert. Nach dem Öffnen der Verpackung finde ich im Karton neben dem KR-11 lediglich eine Schnellstartanleitung in mehreren Sprachen. Weder Batterien (4x Typ AA), noch ein Netzteil liegen bei. Eines davon wird aber für den Betrieb benötigt. Das Netzteil muss 9 V Spannung (bis max. 1.300 mA) zur Verfügung stellen und kann optional bei Korg erworben werden.

Auf Korgs Website kann das Handbuch im PDF-Format in unterschiedlichen Sprachen heruntergeladen werden. Die Anleitung in deutscher Sprache ist leicht verständlich und sehr hilfreich, da einige Funktionen nur über bestimmte Tastenkombinationen erreichbar sind, die sich nicht automatisch erschließen.

Der Korg KR-11 verfügt über ein stylisches, weißes Kunststoffgehäuse und wirkt auf den ersten Blick sehr übersichtlich. Mit den Reglern, Tastern, dem Display und der Lautstärkeregelung an der Seite erinnert fast ein wenig wie ein altes, portables Transistorradio aus den 80ern.

Das Gerät wirkt trotz des Plastikgehäuses robust und unempfindlich. Das ist wichtig, denn es ist als mobiles Gerät konzipiert und mit knapp unter 300 g sehr leicht.

Es verfügt über einen eingebauten Lautsprecher, der besonders darauf ausgerichtet wurde, tiefe Bassdrum-Sounds übertragen zu können. Das klingt ehrlich gesagt aber vielversprechender als es in Wirklichkeit ist. Dennoch besteht zumindest die Möglichkeit, ohne zusätzliches Equipment wie Mixer oder Lautsprecher, das Gerät zum Klingen zu bringen. Und der Tiefgang und Druck der Bassdrum ist tatsächlich zu hören. Trotzdem klingt der Sound aus dem eingebauten Lautsprecher eher mäßig.

Anschlüsse

Um den KR-11 mit der Außenwelt zu verbinden, verfügt er über einen 3,5 mm Kopfhörer-/Line-Ausgang. Dies ist der einzige Weg nach draußen. Hier verhält sich der Drumcomputer analog zu Volcas oder den NTS-Geräten.

Auf der Rückseite des Gehäuses befinden sich zwei 6,3 mm Klinkenbuchsen. Hier können zwei Fußschalter angeschlossen werden. Während des Spielens im Pattern-Modus werden damit Patterns weitergeschaltet, die Start- und Stopp-Funktion oder Fill-ins ausgelöst.

Im Pad-Modus können über die Fußschalter werkseitig die Bassdrum und HiHats gespielt werden. Im Menü kann man die Einstellung auf jeden beliebigen Sound pro Basis-Rhythmus ändern.

Die Bedienoberfläche des KORG KR-11 Drumcomputers

Der Korg KR-11 ist übersichtlich aufgebaut. Auf der linken Seite ist er mit einem Drehgeber ausgestattet, mit dem der Basis-Rhythmus ausgewählt wird. Korg nennt es Genre. Es geht los mit dem Standard 8-Beat Rhythmus. Es folgen 16-Beat, Country, Island, Rock, Blues/R&B, Jazz/Latin, EDM, 3/5/7 (andere Taktarten als 4/4 Takt), Metronome und User. Kein Lambada.

Der Encoder auf der rechten Seite der Bedienoberfläche stellt das Tempo im Bereich zwischen 30 bis 252 bpm ein. Mit der Tap-Taste kann das Tempo auch eingeklopft, die Swing-Funktion kann in mehreren Stufen geregelt werden.

Die dreistellige 7-Segment-Anzeige in der Mitte des Gerätes informiert über das aktuelle Tempo oder die Swing-Intensität.

Im unteren Drittel der Bedienoberfläche befinden sich 16 Pads. Über die ersten 14 werden vorprogrammierte Pattern-Variationen pro Basis-Rhythmus, sowie zwei Fill-Variationen ausgewählt. Ergänzt wird der Bereich mit einer großen Start/Stopp-Taste. Ich hätte mir persönlich noch eine Intro/Ending-Funktion mit entsprechender Taste gewünscht. Insgesamt stehen 126 Patterns als Presets zur Verfügung.

Pad-Modus des Korg KR-11

Rechts neben dem Tempo-Encoder kann zwischen dem standardmäßig eingestellten Pattern- und dem Pad-Modus umgeschaltet werden. Dann stehen die 16 Pads jeweils mit einem eigenen Drumsound zum Selberspielen zur Verfügung. Dabei kann nach Herzenslust auf dem Drumcomputer herumgeklopft werden.

Aber was ist das? Beim Klopfen auf den Pads kommen die Sounds nur statisch aus dem Ausgang. Gibt es doch keine Anschlagsdynamik? Auf der Website des Herstellers wird dies doch als Feature angepriesen?

Ein Blick ins Handbuch des KORG KR-11 verrät die Lösung. Die Anschlagsdynamik ist in der Werkseinstellung deaktiviert, was mir ein wenig überrascht. Aber mit wenigen Tastendrücken in den globalen Einstellungen lässt sich die Dynamik dann in 15 Schritten an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Anschließend klappt es auch mit dem dynamischen Spielen.

Aber der Spaß währt nicht lange, denn im Gegensatz zu ausgewachsenen Drumcomputern sind die Pads zum Spielen einfach zu klein. Die Anordnung ist auch nicht ergonomisch gestaltet und ein Umsortieren im Sinne der eigenen Ergonomie ist nicht vorgesehen. Für mich bleibt es daher eher eine Gadget-Funktion und ersetzt keine echte Drummachine.

Wie klingt der Korg KR-11?

Die Drum-Samples sind den Genres fest zugeordnet. Wer elektronische Sounds mag, wählt als Genre also beispielsweise EDM. Die anderen Sets klingen überwiegend nach akustischen Drum-Samples, mit einigen Variationen in der Auswahl der Schlaginstrumente.

Schade ist, dass die Samples recht kurz sind, was gerade bei den Becken-Sounds und bei langsamen Tempi auffällt, da die Sounds einfach zu schnell ausklingen. Die Samples klingen irgendwie matt und statisch, es fehlt die Brillanz und der Klang hat die Anmutung von günstigeren Home-Keyboards. Für Recording-Zwecke ist das leider nicht geeignet, aber letztlich ist das auch nicht der Fokus dieses Gerätes.

Patterns aufnehmen

Wer mag, der kann bestehende Patterns an den eigenen Geschmack anpassen oder von Grund auf neue Patterns erstellen. Das ist eine tolle Sache, denn nicht jedes Pattern ist so, wie man es sich vorstellt. Nervt die HiHat oder das Ride-Becken? Dann raus damit! Das groovige Pattern, das ich brauche, ist nicht an Bord? Dann erstelle ich es mir einfach selbst.

Nun, das alles geht, aber nur in einem gewissen Rahmen. So ist die Auswahl der Drumsounds in einem Set durch den Basis-Rhythmus stets vorgegeben. Und es gibt keine Step-Eingabe, nur das Einspielen in Echtzeit ist möglich. Aber immerhin gibt es Overdub und es können sowohl die Quantisierung als auch der Swing-Faktor im Pattern mitgespeichert werden. Einzelne Noten können wieder gelöscht werden, sofern das Ergebnis nicht überzeugt.

Ohne Bedienungsanleitung kommt man hier allerdings nicht klar, da muss man sich kurz einlesen, was aber aus meiner Sicht vollkommen ok ist. Das Prinzip ist schnell erklärt. Die eigenen Kreationen werden im Genre User gespeichert.

Alternativen zum Korg KR-11

Der Korg KR-11 ist in seinem Bereich nicht allein auf dem Markt. Aus dem eigenen Hause gibt es den KR Mini als Konkurrenz. Dieser Drumcomputer ist ebenfalls sehr kompakt, batteriebetrieben und etwas günstiger. Er bietet die gängigen Basis-Rhythmen und jeweils sechs Variationen, also nicht ganz so viele wie der KR-11. Dafür gibt es einen Pattern-Chain-Modus, was für manchen Anwendungsfall sicherlich ganz reizvoll sein kann.

Vom Konzept her interessant ist der Mooer Stereo Drummer X2. Dieser kommt in einem kompakten und sehr robusten Format als Gitarrenpedal daher und bietet – wie der KR-11 – die schnelle Auswahl von Genre und Pattern. Allerdings ohne Batteriebetrieb, bei ähnlichem Preis.

Preislich ein paar Euro drüber ist der Alesis SR-16 Drumcomputer. Er bietet mehr Drum-Samples und Drum-Sets und hat neben Stereoausgängen Anschlussmöglichkeiten für Fußschalter und auch für MIDI-Geräte. Dafür ist dir SR-16 nicht ganz so kompakt und benötigt zum Betrieb ein Netzteil.

Wer noch ein paar Euro drauflegt, könnte sich die Roland AIRA Compact T-8 Beat-Machine anschauen. Diese verfügt über einen eingebauten Akku (als Alternative zum Netzteilbetrieb), Schnittstellen zur Synchronisation und die Möglichkeit, die Sounds klanglich zu beeinflussen. Hier ist der Fokus jedoch schon auf einer anderen Zielgruppe ausgerichtet.