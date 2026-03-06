Performance Interface

Das Korg microAudio 722 ist ein USB 2.0 Audio-MIDI-Interface mit analogem Korg 700S-Filter und digitalen Effekten. Korg hat zeitgleich das ansonsten identische Korg microAudio 22 ohne Filter herausgebracht. Die Desktop-Geräte sind für Live-Performance sowie Streaming geeignet und nicht nur für Einsteiger interessant. Getestet haben wir das Korg microAudio 722.

Kurz & knapp Was ist es? Korg microAudio 722, Audio-MIDI-Interface mit analogem 700S-Filter und integrierten Effekten für Studio und Live-Performance. Hybrid-Konzept: USB-Interface mit analogem 700S-Filter, LFO, Hüllkurvenverfolger sowie digitalen Dynamikeffekten.

USB-Interface mit analogem 700S-Filter, LFO, Hüllkurvenverfolger sowie digitalen Dynamikeffekten. Performance-Fokus: Standalone-Betrieb, MIDI-steuerbare Parameter und Loopback-Funktion für flexible Live-Setups.

Standalone-Betrieb, MIDI-steuerbare Parameter und Loopback-Funktion für flexible Live-Setups. Klangcharakter: Gute Stereoabbildung und definierter Bass, Schwächen bei Hallfahnen und Feindynamik.

Gute Stereoabbildung und definierter Bass, Schwächen bei Hallfahnen und Feindynamik. Ausstattung: 2×2-Interface mit 192 kHz/24 Bit, internen 4×4-Routing-Pfaden und umfangreicher Software-Beigabe.

2×2-Interface mit 192 kHz/24 Bit, internen 4×4-Routing-Pfaden und umfangreicher Software-Beigabe. Fazit: Kreatives Spezialwerkzeug mit Filter-Mehrwert, dem es lediglich an zusätzlichen I/Os und DSP-Reserven fehlt.

Korg microAudio 722

Korg sammelten ja schon mit dem immer noch beliebten Korg DS-DAC-10(R) für HiFi-Liebhaber, sowie dem Korg Kronos 3 und Korg Nautilus, die als Audiointerfaces für den Computer benutzt werden können, Erfahrung. Auch die Mischpulte MW-1608 und MW-2408, bieten einen USB-Ausgang für den Stereomaster. Aber Korg microAudio ist eine neue Kategorie im Produktportfolio.

Auspacken

Das Korg microAudio 722 kommt, wie mittlerweile alle Korg Kleingeräte, in einem einfachen Karton. Außer den Schutzhüllen für Interface, USB-C-Kabel (ca. 75 cm) und den MIDI-TRS-Adapter (Typ A / MIDI-Standard) sind keine Plastikteile enthalten.

In der Verpackung finden sich eine gedruckte mehrsprachige Kurzanleitung und die üblichen Sicherheitszettel sowie zwei Rabatt-Coupons.

Der „gelbe“ Coupon dient für das kleine Software-Bundle von Korg und liegt dem microAudio 22 und dem microAudio 722 bei. Es sind (derzeit) folgende Lizenzen enthalten:

Korg Gadget 2 Discount

Korg Collection miniKORG 700S

iZotope RX Elements

Daneben gibt es beim Korg microAudio 722 noch einen weiteren Gutschein für die ganz neue Korg Collection Filter Ark Software, die 99,- USD (ca. 95,- Euro) kostet, ein deutlicher kreativer Mehrwert für das Interface. Im Gegensatz zum gelben Coupon wird diese Software aber direkt im Korg Software-Pass-Manager aktiviert.

Ursprünglich hatte ich gedacht, mit der beiliegenden Filter-Ark Software könnten zusätzliche Filtermodelle in das Korg microAudio 722 geladen werden, ähnlich wie beim Plug-Out-Format von Roland oder dem Korg logue-SDK (Prologue, Drumalogue, microKorg 2, NTS-Serie, etc.). Aber dem ist nicht so. Die Effekte sind fest eingebaut und damit hat es sich. Ein Audiointerface mit der Effekt-Engine aus dem Korg NTS-3 Kaoss Pad, das wäre was gewesen.

Die Filter Ark-Software werden wir euch in einem eigenen Test ausführlich vorstellen.

Die Coupons können im Korg Lizenz-Center eingelöst werden. Nach Eingabe der Coupon-Codes erhält man Informationen zum Einlösen bei den verschiedenen Herstellern. Dem microAudio 22 ist nur der gelbe Coupon beigelegt. Für die Korg Software wird ein Benutzerkonto bei Korg-ID benötigt.

Das Interface selbst wiegt ca. 580 Gramm und hat die Abmessungen 220 x 128 x 68 mm.

Die Anschlüsse des Korg microAudio 722

Auf der Rückseite befinden sich ein Stereokopfhöreranschluss im 6,3-mm-Klinkenformat, ein 1×1 MIDI-Interface im 3,5-mm TRS-Klinkenformat (Typ A / MIDI-Standard), zwei Audioausgänge als große Klinkenbuchsen und zwei analoge Eingänge als XLR-Combo-Buchsen. Der Dynamikumfang wird mit 109 dB bzw. maximal +16 dBu angegeben.

Über den USB-C-Port wird das Korg microAudio 722 mit Strom versorgt und arbeitet am Computer als USB 2.0 Interface bis 192 kHz bei 24 Bit und vier USB-Eingangs- und Ausgangskanälen, wobei 3 und 4 die Loopback-Kanäle sind. Dazu später mehr.

Der Stromverbrauch wird mit „maximal 900 mA“ angegeben, aber der MacOS Systemreport meldet nur 500 mA (USB 2.0 Limit).

Am iPad (M2, iPad Pro) lässt sich das Interface sogar direkt betreiben, ohne weitere Stromversorgung. Damit wäre das Korg microAudio 22 auch ein guter (und deutlich flexiblerer) Ersatz für das schon länger nicht mehr erhältliche Korg PlugKey für iPhone und iPad.

Ich finde es schade, dass Korg hier nicht geklotzt hat und nicht mindestens ein 2×4-Interface herausgebracht hat. Dadurch werden doch sehr viele Standardaufgaben im Studio ausgeschlossen und als alleiniges Interface ist das Gebotenen doch etwas mager. Vielleicht kommen Korg ja nochmal mit einen microAudio 7744 um die Ecke, damit sich auch die „Profis“ angesprochen fühlen. Dann würde sich auch das Kensington-Lock rentieren.

Bedienelemente des Interfaces

Zuerst einmal haben wir die zwei symmetrische Audioeingänge jeweils in Mono vorliegen, deren Gain auf bis zu 65 dB eingestellt werden kann. Über den LINK-Schalter können sie zu einem Stereokanal kombiniert werden. In diesem Fall steuert der IN 1-Regler den Gain-Wert für beide Kanäle.

Die 48 Volt Phantomspeisung für Kondensatormikrofone kann nur für beide Kanäle zusammen geschaltet werden. Der maximal Eingangspegel der Mikrofone beträgt -2 dBu bzw. einfach gesagt: aufpassen, dass die rote LED nicht leuchtet!

Die Eingänge sind aber auch HI-Z-kompatibel. Mit einer Impedanz von 1 Megaohm und 2 Megaohm, bzw. 1,5 Kiloohm für die Mic-Eingänge, können problemlos auch Synthesizer und E-Saiten etc. angeschlossen werden.

Am Ausgang gibt es den Monitor-Mix Regler, mit dem vom USB-Audiosignal des Computers zum latenzfreien Direktsignal der analogen Eingänge umgeblendet werden kann. Dazu kommen wir später nochmal.

Unter dem Monitor-Regler befindet sich ein Mono/Stereo-Schalter der bestimmt, ob die analogen Eingänge gemischt (Mono) werden oder nicht. Das macht es einfacher zwei verschiedene Instrumente anzuschließen und beim Kontrollhören, ganz besonders mit Kopfhören, nicht die Krise zu bekommen.

Nimmt man noch die getrennten Lautstärkeregler für den Audio- und Kopfhörerausgang dazu, fühlt sich das Signal-Handling schon luxuriös an. Allerdings verträgt der Kopfhörerausgang nur niedrigohmige Kopfhörer mit einer Impedanz von max. 20 Ohm! Da muss man schon aufpassen, sonst klingt es recht krachig. Kandidaten sind somit bspw. Sennheiser HD 400S, In-Ear-Phones von Superlux und Shure, aber auch High-End-Kopfhörer wie der Dan Clark Audio Aeon oder der Audeze LCD-X.

Das Korg microAudio 722 bietet eine saubere Fertigungsqualität. Die Oberseite des Gehäuses besteht aus Plastik, die Unterseite aus Metall und endlich wurden mal die Gummifüße nicht auf die Gehäuseschrauben geklebt.

Die Potis mit Hartplastik (ohne Gummiüberzug!) laufen weich mit genügend Widerstand gegen unabsichtliches Verstellen und obwohl sie nicht am Gehäuse verschraubt sind, wackelt hier nichts. Genau wie bei den Audioausgangs- und MIDI-Buchsen. Nur die XLR- und die Kopfhöherbuchse sind am Gehäuse verschraubt. Die Gesamtrobustheit ist also in Ordnung, da gibt es nichts auszusetzen, wenn man nicht vorhat, das Gerät häufiger vom Tisch auf den Kachelboden fallen zu lassen.

Bis hierhin unterschieden sich das Korg microAudio 22 und Korg microAudio 722 nicht und auch einen Netzschalter sucht man bei beiden vergebens.

Korg 700S Filter

Das Korg microAudio 722 bietet zusätzlich allerdings noch das Korg 700S-Filter mit einer Flankensteilheit von 12 dB/ Oktaven, wie es u.a. auch schon beim Korg Volca Keys und natürlich dem Korg miniKorg 700FS zu finden ist. Der Charakter des Filters gilt im Allgemeinen als „warm“ und „musikalisch“.

Das originale Korg 700S Traveller-Filter ist allerdings, ähnlich wie Korg MS-20, eine Hochpass- & Tiefpasskombo, deren Cutoff-Frequenzen getrennt eingestellt werden können. Das 700Ser-Filter beim Korg microAudio 722 bietet zwar auch Hochpass und Tiefpass, aber leider nur zum Umschalten. Das Filter kann auch aus dem Signalweg genommen werden.

Als weitere Einstellung zwischen Cutoff-Frequenz und Resonanz lässt sich das Filter entweder auf die Audioeingänge oder auf das Audiosignal vom USB-Port anwenden. Auch darauf kommen wir später nochmal zurück.

Als weitere Modulationsmöglichkeiten haben Nutzer die Wahl zwischen einem analogen LFO mit fünf Schwingungsformen, die aber nicht am Gerät eingestellt werden können, und einem Hüllkurvenverfolger. Bei Letzterem bestimmt der Rate-Regler den Amplitudengrenzwert zur Aktivierung der Modulation. Der Intensitätsregler bestimmt die Modulationstiefe und das sogar in positiver oder negativer Richtung, d.h. die Modulationsauslenkung dem Signal addiert oder abgezogen wird.

Der Free/Sync-Schalter des Korg microAudio 722 steuert nur den LFO und nur bei eingehender MIDI-Clock über USB oder MIDI-TRS. Auf den Hüllkurvenverfolger hat das keine Auswirkung.

Wer mehr über den Korg miniKORG 700 FS erfahren möchte findet hier unseren Test.

Effekte und Kontroll-Software

Korg geht beim microAudio 722 einen hybriden Weg, wie die meisten anderen Hersteller von Audiointerfaces auch, d.h. ein Teil der Funktionen ist nur über eine Kontroll-Software zu erreichen. Das Plus hier ist allerdings die MIDI-Anbindung des Interface. Alle ~35 Funktionen lassen sich nämlich per MIDI über USB und TRS kontrollieren. 11 Parameter geben dabei sogar ihren MIDI-Status aus.

Das Korg microAudio 722 bietet als Multieffekt eine Mischung aus analogen und digitalen Effekten. Filter, LFO und Hüllkurvenverfolger sind hier analog, Noise Gate, Kompressor und Limiter sind digital und können sogar wahlweise an zwei Stellen im Signalpfad, nämlich Pre-und Post-Filter, eingefügt werden. Das bedeutet aber auch, hier werden bis zur analogen Ausgabe immer mindestens zwei interne ADDA-Stufen durchlaufen.

Der Eingangssignalpfad sieht also prinzipiell also folgendermaßen aus:

Eingangssignal (analog) -> A/D-Wandlung -> Digitale Effekte (Pre) -> D/A-Wandlung -> Analoges Filter -> A/D-Wandlung -> Digitale Effekte (Post) -> Digitales Signal über USB zum Computer…

Ein ziemlicher Aufwand! Aber Korg hat ja eine Geschichte mit solch „verstecktem Luxus“. Ich denke da z.B. an das Auto-Tuning der Keyboards, selbst bei den Volca- und monotribe-Serien. Genau genommen ist das Korg microAudio 722 also ein 4×4 Interface. Die eine Hälfte der ADDAC-Pfade ist halt nur intern verfügbar.

Allerdings gibt es dann doch einen kleinen Dämpfer, denn laut Korg arbeitet das Interface im Standalone Betrieb „nur“ mit 44,1 kHz und 24 Bit. Ich hätte eigentlich erwartet, dass im autarken Betrieb mindestens 48 kHz verwendet werden. Das ist bei Effektpedalen eigentlich mittlerweile Standard.

Der Korg microAudio-Editor (bei Testlegung V1.00) für macOS und Windows ist also, genau wie die Korg Kontrol-Editor-App, lediglich ein besseres MIDI-Front-End. Warum hier eine eigene App an den Start musste, ist nicht ganz ersichtlich, aber zumindest scheint die microAudio-Software moderner zu sein, denn die Skalierbarkeit der Oberfläche bis 140 % ist schonmal ein Fortschritt.

Im Filter-Panel gibt es die gleichen Einstellungen für Filter, LFO und Hüllkurvenverfolger wie am Interface. Allerdings lässt sich hier nicht nur das Filter auf die Eingänge oder den USB-Weg schalten, sondern auch gezielt auf die Eingänge 1, 2 oder beide (Stereo).

Für den LFO lassen sich fünf Schwingungsformen (Dreieck, positiver und negativer Sägezahn, Rechteck und Sinus) auswählen. Eine kleines, aber sehr feines Feature, ist das Zurücksetzen der LFO-Phase, wenn ein MIDI-Start-Befehl eingeht (Stop und Continue haben keine Auswirkung).

Auf der FX-Seite kann für beide Eingänge gemeinsam ein Noise Gate (nur für den Eingang) und ein Kompressor oder Limiter (Eingang oder Ausgang) geschaltet werden.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die digitalen Effekten nicht dazu geeignet sind, das Signal vor Clipping zu schützen, da sie nach dem Analog/Digital-Wandlungsprozess sitzen! Somit sind sie „nur“ zur Klangformung geeignet. Ein Übersteuerungsschutz ist also nur über die Gain-Regler zu erreichen.

Allerdings können die Kompressor und Limiter helfen, das Ausgangssignal vor Clipping zu schützen. Beide Effekte können dem Signal aber durchaus noch etwas Druck verleihen und damit auch interne Übersteuerung unwahrscheinlicher machen. Der Limiter macht es nahezu unmöglich das Ausgangssignal zu übersteuern (immer vorausgesetzt, das Eingangssignal ist nicht schon übersteuert) und obwohl Kompressor und Limiter hier keine „Charaktereffekte“ sind, wie beispielsweise ein 1176 oder LA-2A, können sie sich durchaus positiv auf den Sound auswirken. Daher ist es schade, das sie nur per MIDI erreicht werden können und keine Hands-On-Regler haben. Ein paar mehr Parameter wären hier sicher auch nützlich gewesen.

In den Settings gibt es die Einstellung REC OUT. Hier wird fesgelegt, ob der Audiosignalpfad erst durch die Effektsektion des Korg microAudio 722 geht (Processed) oder nicht (Raw), bevor sie an die USB-Audio-Eingänge 1 und 2 weitergereicht werden.

Mit AUTO RECALL werden die Parametereinstellungen des Korg microAudio 722 beim Anschluss automatisch in die Editor-Software geladen. Eine geräteinterne Speicherung der Einstellungen existiert aber nicht.

Audio & MIDI-Routing

Die USB-Kanäle 3 und 4 stellen die Loop-Back-Kanäle dar. Das ist also quasi ein „zweites Audiointerface“, das dazu benutzt wird, Audiosignale und USB 1-2 aus dem Computer heraus und direkt wieder in die Eingangskanäle USB 3-4 zurückzuführen. Das ermöglicht z.B. Audiosignale von anderen Programm aufzeichnen zu können, die sonst keine gemeinsame Schnittstelle haben, ohne zwei weitere Ein- / Ausgänge zu opfern oder die Routing-Matrix von komplexeren (und teureren) Audiointerfaces (wie bspw. RME, MOTU oder Metric Halo) zu nutzen.

Audio

So können bei Video-Chats z.B. die USB-Kanäle 1 und 2 als Ausgang angewählt und dann die Eingänge von USB 3 und 4 in der DAW aufgenommen werden. Anders herum, also wenn man USB 3 und 4 als Ausgang wählt, werden diese wieder direkt den analogen Ausgängen 1 und 2 zugemischt.

MIDI

Die MIDI-Clock-Quelle kann von USB- oder den MIDI-Eingängen kommen. Das ist allerdings nur relevant, wenn man explizit nicht möchte, dass die Clock vom USB-Port erkannt wird, denn auch in der Einstellung Auto hat USB-MIDI stets Vorrang vor TRS-MIDI.

Die wichtigere Einstellung ist allerdings das MIDI-Routing. Mit der Einstellung MIDI I/O agiert das Korg microAudio 722 als vollwertiges MIDI-Interface für den Computer, während sich das Gerät mit der CONTROL-Einstellung nur von den TRS-MIDI-Eingängen steuern lässt.

Das Korg microAudio 722 In der Praxis

Fangen wir einfach an: eine Signalquelle (Synthesizer, Smartphone o.ä.) an die analogen Eingänge anschließen und die Ausgänge an zwei Lautsprecher, Filterquellen auf „IN“ stellen und Spaß haben. Klar.

Dabei ist das Zusammenspiel von analoger/digitaler Eingangslautstärke und positiver/negativer Modulationsintensität für die Wirkung bzw. den Groove des Filter von bedeutender Entscheidung, was jetzt nicht all zu überraschend sein sollte.

Das Korg microAudio 722 kann hier richtig gut punkten und es macht sehr viel Spaß, damit live zu performen. Wie zuvor erwähnt ist das 700S von der gutmütigen Sorte. Resonanz ist zwar da, aber nie zu viel und immer musikalisch.

Nehmen wir noch die USB-Audiokanäle mit ins Spiel, wird das schon komplexer. Am Computer stellt das Interface vier USB-Audiokanäle zu Verfügung. Die USB-Eingänge 1 und 2 greifen die analogen Eingänge ab und die USB-Ausgänge 1 und 2 senden direkt an die analogen Ausgänge.

Jetzt gibt es aber noch die Loopback-Kanäle 3 und 4. Über diese kann ich auf dem Computer Audiosignale von einem anderen Programm an das Interface schicken (USB 1-2) und in der DAW wieder aufnehmen (USB 3-4). Wichtig ist hier, dass alle vier USB-Kanäle auch wieder an den analogen Ausgängen ausgegeben werden.

Hier kommen noch zwei weitere Funktionen des Korg microAudio 722 ins Spiel. Das ist zum einen der Monitor-Mix-Regler. Dieser ist fix auf die analogen Ausgängen geschaltet und blendet zwischen den analogen Eingängen und den USB-Streams vom Interface stufenlos um. Die Lautstärke der USB-Streams kann hier zwar im Verhältnis zu den analogen Eingängen geregelt werden, aber direkt eingestellt werden, kann sie nur im Computer.

Genauso, wenn man nur am Computer die USB-Streams abhört/aufnimmt. Dann hat der Monitor-Mix-Regler natürlich keine Auswirkungen, da er nicht die Lautstärke der USB-Streams regelt.

Die andere Funktion ist der IN ↔ USB-Schalter für die Filtersektion, die so entweder nur auf die analogen Eingänge oder die USB-Streams angewendet werden kann.

Als Trick lassen sich z.B in der DAW die USB-Eingänge 1 & 2 auf die USB-Ausgänge 3 & 4 routen. Dann kann das Filter sowohl auf die analogen Eingangssignale als auch die USB-Streams angewendet werden und das Korg microAudio 722 lässt sich auch als reines USB-Effektgerät nutzen, ganz ohne analoge Signale. Das macht das Korg microAudio 722 in der Anwendungsbandbreite deutlich flexibler als es auf der ersten Blick scheint.

Wenn man dann noch anfängt die ganzen Parameter per MIDI zu automatisieren, entweder mit einem Controller oder in der DAW, eröffnen sich noch ganz andere performative Welten.

Messungen

In den Loop-Messungen mit Plugin Doctor 2.5.5. auf einem Mac M4 Pro (macOS 26.2) zeigt sich das Korg microAudio 722 unaufgeregt und stabil. Besonders die Exaktheit Übersteuerungsrückmeldung der roten LEDs weiß zu gefallen. Gemessen wurde mit dem Ausgang auf Vollausschlag und dem Gain knapp unter der Clipping-Grenze.

Der Frequenzgang ist sehr sauber, da gibt es nicht zu bemängeln.

Was die harmonischen Verzerrungen unter der Clipping-Grenze angeht, sind diese bis knapp unter -3 dBFS Signal im Normalbereich. Darunter sind sie sogar noch geringer.

Das Gain ist sehr sauber, so lange alles unter der roten Clipping-Grenze bleibt. Rote LEDs sind, wie sonst auch, unbedingt zu vermeiden! Sowohl am Eingang als auch am Ausgang!

Auch die Hammerstein-Analyze zeigt nichts ungewöhnliches.

Was nicht unerwähnt bleiben sollte, ist wie sauber das Interface nur mit USB-Strom vom Computer arbeitet und wie wenig Einfluss die Stromversorgung auf das Signal hat. Das liegt deutlich über dem was die Korg NTS-Serie zu bieten hat. Was das Korg microAudio 722 hier „im Verborgenen“ leistet, ist beachtlich – Hut ab!

Latenzen

Gemessen wurde die Round-Trip-Latenz von den analogen Ein- und Ausgängen mit der App RTL Utility von Oblique Audio:

48 kHz, 16 Samples Buffer RTL: 229 Samples / ~4,7 ms

48 kHz, 32 Samples Buffer RTL: 295 Samples / ~5,4 ms

48 kHz, 64 Samples Buffer RTL: 325 Samples / ~6,8 ms

48 kHz, 128 Samples Buffer RTL: 453 Samples / ~9,5 ms

192 kHz, 64 Samples Buffer RTL: 749 Samples / ~3,9 ms

192 kHz, 128 Samples Buffer RTL: 871 Samples / ~4,54ms

Die Latenz zu den USB-Kanälen ist etwa schneller. Von Analog 1 & 2-Ausgang zu USB 3 & 4-Eingang, hier nur an einem Beispiel:

48 kHz, 32 Samples Buffer RTL: 202 Samples / ~4,2 ms

Das sind sehr gute Werte, die auch im Live-Betrieb kaum Schwierigkeiten machen dürften.

Wie klingt das Korg microAudio 722?

Messungen sind nur eine Sache die so gut wie gar nichts über den Klangcharakter des Korg microAudio 722 – oder jedes beliebigen anderen Audiointerfaces – aussagen. Hier kann ich in der Tat dem Interface Musikalität bescheinigen, die sich aber meistens wenig von der Interface-Klasse um 200,- Euro abhebt.

Einer meiner ersten Test ist immer der R-Test. Dieser wird ausfühlich in meinen Test zum Mytek Brooklyn DAC beschrieben.

Den R-Test mit dem Track Ghost in The Shell (Anime) Sountrack „Making of Cyborg“ besteht das Interface durchaus mit einem verschliffenen R, aber einem verschluckten S. Daraus lässt sich schließen, dass die Transienten-Impulstreue adäquat ist, da hatte ich Interfaces zum Test, die das schlechter machten. Aber High End ist das natürlich auch nicht. Sollte einen aber auch nicht verwundern.

Was das Korg microAudio 722 allerdings nicht gut packt, sind Hallfahnen. Diese werden sehr früh abgesenkt, das machen z.B die Focusrite-Interfaces (Sapphire, Clarett) besser. So ist auch das Ausklingen der Schellen bei „Making of Cyborg“ schon sehr kurz und auch das Auschwingen des Trommelfells der Taiko wird einfach verschluckt. Mit leisen Signalen und Feindynamik ist das Korg microAudio 722 also eher überfordert.

Das hindert das Korg microAudio 722 allerdings nicht, eine immens gute Stereoabbildung mit Phantommitte und Raumtiefe zu offenbaren, die wiederum deutlich über dem liegt was z.B. Focusrite (Clarett/ Scarlett) zu bieten hat. Auch der Bassbereich ist erstaunlich gut definiert. Hier glänzt das Korg microAudio 722.

Die Höhen sind klar und scharf, aber ohne negativ auszufallen, zumindest meistens. Bei akustischen Aufnahmen scheint das Interface allerdings in den Höhen etwas mehr zu „rasseln“ als bei elektronischer Musik, wie z. B. von Pan Sonic, die gerne das gesamt Frequenzspektrum ausnutz(t)en. Dennoch erscheint die Abbildung des Frequenzspektrums aber recht ausgewogen.

Dieser Eindruck bleibt durch die Bank weg bestehen, auch bei meinen sonstigen Test-Tracks, ob akustische oder elektronische. Würde das Korg microAudio 722 die Hallfahnen besser meistern, es könnte glatt am High-End-Bereich kratzen. ­So bleibt es klanglich immer noch ein gutes bis sehr gutes Interface seiner Preisklasse. Mastern würde ich damit aber jetzt nicht wollen. Hier bleibt wohl die Audient ID-Serie die Referenz bei Klein-Interfaces. Für die Live-Performance sehe allerdings keine Probleme.

Audiodemos

Die Drums kommen von Bram Bos Ruismaker FM.Drum Machine vom iPad auf die analogen Ausgänge. Die Synthesizer kommen vom Computer (Korg Collection Mono/Poly und Gadget Kamata) über USB.

Es wurden immer die analogen Ausgänge abgegriffen und mit einem Metric Halo 2882 3D aufgezeichnet.

Die Aufnahmen hätten technisch auch direkt vom 722 über USB aufgezeichnet werden können, aber das hätte meiner Meinung nach den performativen, praktischen Aspekt untergraben.

Die Audiodemos wurde auf -6 dBFS normalisiert.