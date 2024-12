Guter Mini-VA-Synthesizer mit Luft nach oben

Der Korg microKORG2 ist endlich da! Nach einigen Sondermodellen und Farbvarianten, die in den Jahren nach dem ersten Korg microKORG erschienen waren, hat Korg nun mit dem Korg microKORG2 endlich einen echten Nachfolger des kleinen Kult-Synthesizers auf den Markt gebracht. „Die Neuinterpretation einer Ikone“ nennt Korg selbst den „Zweier“. Dann schauen wir doch mal, was genau denn alles neu ist. Lohnt ein Neukauf, ein Umstieg oder gar die zusätzliche Anschaffung auch für Alt-microKorg-Besitzer?

Intermezzo: Die Korg microKORG-Familie

Der erste Korg microKORG erschien bereits 2002 und ist – und das ist beachtlich – auch heute noch zu kaufen. Tester Tyrell bescheinigte ihm damals einen sehr guten Klang und leichte Bedienbarkeit, hob besonders den 8-Band-Vocoder hervor und bemängelte nur das Fehlen eines USB-Anschlusses. Kein Wunder, dass Bands und Künstler wie The Prodigy, Air oder Jan Delay den microKORG gerne in ihren Produktionen einsetzten.

2009 folgte der Korg MicroKORG XL. Die Stimmenzahl wurde auf acht verdoppelt, die MIDI-Steuerung ausgebaut, ein USB-Port kam hinzu, das Mikrofon steckte in einem klassischen XLR-Eingang, die Zahl der Bedienelemente minimiert. Ohne Editor-Software war/ist die Klangbastelei am XL daher ein Graus. Daran änderte auch drei Jahre später der Korg microKORG XL+ nicht viel, der in erster Linie ein Preset- und ROM-Update darstellte, vor allem im Bereich Piano und Orgel.

Die vierte Generation, der Korg microKORG S, der 2016 erschien, ist eigentlich der Nachfolger des ersten microKORG: Wieder 4-stimmig polyphon, aber im neuen, damals zeitgemäßen weißen Outfit, mit 64 neuen Sounds für die Bank A und jetzt 256 Speicherplätzen. Auch ein internes 2.1 Lautsprechersystem kam hinzu. Bedienelemente, Soundengine und Anschlüsse mitsamt fehlender USB-Buchse sind aber identisch zum Ur-microKORG. So hat sich beim microKORG (ohne XL) in den letzten 22 Jahren eher wenig getan, trotz einiger neuer Modelle inklusive Farbvarianten. Da macht die „2“ im Namen des neuen microKORG doch Hoffnung, dass da jetzt doch mal etwas mehr passiert ist.

Das alles ist neu am Korg microKORG2

Bevor ich gleich weiter ins Detail gehe, hier schon mal als „Appetizer“ eine kurze Übersicht über die wichtigsten Neuerungen des Korg microKORG2:

grafikfähiges 2,8‘‘ Farbdisplay statt einfachem LED-Display

Verdopplung der Polyphonie auf 8 Stimmen (wie damals beim XL)

neuer Vocal-Prozessor, jetzt auch mit Harmonizer und Hard-Tuning

neu gestaltete Nutzeroberfläche

integrierter Loop-Recorder

verbesserte Effekte

Genre-basierte Kategorie- und Bankwahl

neue Patches

Das liest sich doch schon mal sehr vielversprechend. Wie sich das alles auf den Klang, die kreativen Möglichkeiten und den Workflow auswirkt, kläre ich gleich.

Lieferumfang

In dem neutral braunen Karton mit dem praktischen Tragegriff befindet sich – neben dem Korg microKORG2 natürlich samt Netzteil (Version „Klotz“, meine Mehrfachsteckdose sagt „na danke“) und einem Schwanenhalsmikrofon – noch ein mehrsprachiger Quickstart-Guide, mit dessen Hilfe man schon einmal erste Schritte unternehmen kann. Außerdem gibt es auch eine kleine Karte mit der Aufforderung „Download the KORG Software Bundle. Make music straight away!“, ohne aber konkret Namen zu nennen. Etwa eine Editor-Software?

Nein, in dem Paket – das man übrigens ganz ohne Anmeldung bekommt – befinden sich die üblichen Verdächtigen. Also einige LE-Versionen (Korg Gadget 2 LE für Mac und iOS, M1 LE, Ozone Elements), ein paar Discounts (50 % für TuneCore, drei Freimonate Skoove Premium, 90 Tage Reason+) und etwas Software (Korg Module für iOS, Lounge Lizard Session, Ultra Analog Session). Das ist das Pack, das es auch schon zum Korg King KORG NEO gab.

Vertrautes Design, viel Neues bei der Bedienung

An den Basics des Korg microKORG2 wurde im Vergleich zu seinen beiden direkten Vorgängern (microKORG und microKORG S) nichts geändert. Kunststoffgehäuse, 37 Minitasten mit Velocity, aber ohne Aftertouch, samt MOD- und Pitch-Wheel, fünf Drehregler zum Echtzeiteditieren der Sounds, ein großformatiges, achtstufiges Programmwählrad plus acht Taster zur Aktivierung der dazugehörigen Sounds.

Die Drehregler sitzen übrigens deutlich fester als auf meinem microKORG XL und scheinen jetzt mit dem Gehäuse verschraubt zu sein, dafür wackelt der Netzstecker recht ordentlich. Leider sind die Drehregler immer noch keine Endlosregler, so dass man bei Parameteränderungen den Wert erst abholen muss, will man keine Sprünge riskieren.

Beim Design hat man sich lediglich von den aufgesetzten Seitenteilen im Analog-Synthesizer-Style verabschiedet, zudem wurde die Benutzeroberfläche mit ihrem Regelwerk mit einem umlaufenden breiten Rand optisch etwas ansprechender integriert. Die Grundfläche des microKORG2 ist mit 542 x 238 x 65 mm gegenüber den 524 x 232 x 70 mm des microKORG S in etwa gleich geblieben, sein geringeres Gewicht (2,1 kg gegenüber 2,5 kg) erklärt sich durch den Wegfall der Holzseitenteile und des 2.1 Lautsprechersystems. Genau, das fehlt beim microKORG2.

Beim Bedienkomfort des neuen microKORGs haben die Japaner jedoch kräftig aufgerüstet. Zentrale Anlaufstelle des neuen Konzepts ist das 2,8‘‘ große, grafikfähige Farbdisplay, das daher dann auch mittig untergebracht wurde. Hier werden sämtliche Bewegungen der fünf Edit-Regler abgebildet, wobei für feinere Einstellarbeiten auch zwei Taster unter dem Display bemüht werden können (DEC/INC).

Mit drei weiteren Tastern lassen sich Einstellungen speichern, ein Oszilloskop anzeigen (was eher eine nette Spielerei ist) und mit der FUNC-Taste in Kombination mit einer der anderen Tasten auch Sonderfunktionen wie Copy oder Init aufrufen oder ein QR-Code zum Abrufen des Handbuchs einblenden. Sogar ein kleines Trophäen-Fenster gibt es, wie auf einer Spielkonsole, dessen Abzeichen erst dann farbig werden und ihren Inhalt verraten, wenn ich eine bestimmte Funktion des microKORG erstmals oder oft genug ausgeführt habe. „Record something with the loop recorder“ oder „Change an EQ parameter“. Das motiviert, einfach mal alles auszuprobieren.

Neu ist auch, dass die Textwüste unterhalb der fünf Edit-Regler verschwunden ist, auch die beiden Datenräder wurden eingespart. Stattdessen befinden sich dort jetzt acht Taster, um die einzelnen Sektionen des aktuellen Klanges zu bearbeiten oder das Arpeggio einzustellen, was deutlich komfortabler und übersichtlicher ist. Und weil darunter noch viel Platz ist, haben auch die überarbeitete Effektsektion (MOD, Delay, Reverb), der 2-Band-EQ inklusive Feedback und die neue Vocal-Processor-Unit, bestehend aus Vocoder, Hard-Tune und Harmonizer, ihre eigenen Taster bekommen.

Auch hier wird alles im Display abgebildet, geregelt wird mit den fünf Edit-Reglern. Drei weitere neue Taster gehören zum (ebenfalls neuen) Loop-Recorder, den wir uns gleich noch genauer anschauen.

Der Korg microKORG2 ist übrigens – neben dem schwarz-grauen Standardmodell – auch in zwei limitierten Farbvarianten erhältlich, nämlich MBK (Schwarz-Metallic) und MWH (Perlweiß/Aluminium). Funfact am Rande: Die Bezeichnung „microKORG2“ taucht nirgends auf dem Gehäuse auf, dort ist lediglich ganz klein in einer Ecke „microKORG“ vermerkt.

Neues vom Anschlussfeld

Auf der Rückseite hat sich bei den Anschlüssen ebenfalls einiges getan. Weggefallen ist die MIDI-Thru-Buchse, auch sind die Eingänge jetzt etwas anders gestaltet:

Beim microKORG S gibt es die Einteilung in „Audio 1“ (große Klinkenbuchse für dynamisches Mikrofon und Instrumente mit Umschalter plus eine kleine für Kondensatormikrofone) und „Audio 2“ (große Klinkenbuchse für „Line“). Hatte man dort zum Beispiel einen Synthesizer angeschlossen, diente dessen Audiosignal als Schwingungsform für Oszillator 1.

Beim microKORG2 hingegen existiert nur noch ein „Mic In“ (große Klinke für dynamische, kleine für Kondensatormikrofone) und eine weitere Stereo-Miniklinkenbuchse als Aux-In für den Anschluss einer externen Audioquelle. Dessen Signal kann an den Loop Recorder oder die Effektsektion geschickt werden, nicht aber an den Oszillator. Die beiden Lautstärkeregler auf der Rückseite für Audio 1 und 2 sind weggefallen. Stattdessen gibt es nun einen Volume-Regler allein für das Mikrofon auf der Gehäuseoberseite, während die Lautstärke anderer angeschlossener Audioquellen nun an der Quelle selbst geregelt werden muss.

Neu sind zudem auch eine Buchse zum Anschluss eines Pedals oder Fußschalters, um Dämpfereffekte oder die Aufnahme des Loop-Recorders zu steuern, sowie eine USB-C-Buchse. Darüber lassen sich DAW-Software und andere Klangquellen ansteuern oder die Klangerzeugung des microKORG2 von der DAW triggern. Zudem kann ich den microKORG2 als USB-Laufwerk anmelden und darüber dann die Programme und globalen Daten sichern. Allerdings mit einer Einschränkung – mehr dazu im nächsten Kapitel.

Der Loop-Recorder des Korg microKORG2

Der neue Loop-Recorder ist ein praktisches Tool, um mal eben ganz unkompliziert einen Backing-Track oder – in Verbindung mit dem Arpeggiator – eine lebendige Sound-Fläche einzuspielen. Dabei lassen sich per Overdub auch nacheinander mehrere Tracks mit unterschiedlichen Klängen übereinander schichten. Was dank der simplen 3-Tasten-Bedienung (Rec, Play, Ein-Schritt-Undo/Redo) kinderleicht und schnell zu bewerkstelligen ist.

Durch einen längeren Druck auf die Rec- bzw. Play-Taste kann ich die Aufnahme- und Abspielparameter ebenso kinderleicht verändern, wie etwa Loop-Länge von einem bis 128/16 (also acht Takte), Recording-.Start per Keyboard-Trigger oder mit Vorzähler, Overdub-Mode oder Recording-Quality. Beim Abspielen lässt sich ein Stutter-Effekt mit frei wählbarer Richtung und variablem Abstand (1/1 bis 1/128) aktivieren, was die Sache noch lebendiger macht. Per Undo/Redo lassen sich Patzer ausbügeln: Habe ich beispielsweise Drums und Bass perfekt, mich dann aber bei den Stabs verhauen, kann ich die (als letzten Overdub) wieder löschen und es noch einmal probieren.

Hier mal einige auf die Schnelle gebastelte Audiobeispiele:

Allerdings findet sich leider auch ein Haar in der Loop-Recorder-Suppe: Ich kann meinen vielschichtigen Loop tatsächlich nicht speichern, denn der wird beim Daten-Dump via USB nicht mit erfasst. Schalte ich den microKORG 2 aus, ist der Loop gelöscht. Was ich für einen schweren Designfehler halte, denn so teuer sind Speicherbausteine nun wirklich nicht. Ich behelfe mir da, indem ich die Loops auf meinen Korg microSAMPLER überspiele, wo ich sie dann zumindest über die dortige Tastatur abfeuern kann. Was aber angesichts des schmalen Speichers auch nicht der Hit ist. Das sollte Korg unbedingt per (noch nicht vorhandenem) Software-Editor oder mit einem Firmware Update nachholen. In jedem Fall ist der Looper ein klasse Ideenlieferant und ein Kreativspielzeug, das lange beschäftigen kann.

Die Klangerzeugung des Korg microKORG2

Die Klangerzeugung des microKORG2 basiert – wie bei den Vorgängern auch – auf der Analog-Modeling-Synthese. Wie das funktioniert, hatten meine Kollegen schon in den Tests zu den Vorgängern Korg microKORG und Korg microKORG S recht ausführlich erklärt. Weshalb ich mich hier auch mehr auf die Neuerungen konzentrieren will, denn es wurde ordentlich aufgerüstet. So hat der microKORG2 jetzt drei Oszillatoren (plus Noise-Generator) statt nur zwei wie sein Vorgänger, der microKORG S, und ist acht- statt nur vierstimmig polyphon.

Im Single-Modus stehen nun acht Stimmen zur Verfügung, im Dual-Modus mit zwei Timbres dann jeweils vier. Da jetzt also drei Oszillatoren synchronisiert und auch ringmoduliert werden können, gewinnt natürlich auch der Klang an Möglichkeiten und Durchsetzungsvermögen hinzu. Was auch daran liegt, dass jetzt alle drei Oszillatoren beim microKORG2 mit Sägezahn, Rechteck, Dreieck, Sinus, DWGS (Digital Waveform Generator System mit 64 Schwingungsformen) und One-Shot (32 PCM-Sounds ohne Ausklingen) gefüttert werden können, wobei die Symmetrie der vier Grundformen frei einstellbar ist.

Oszillator 3 kann die Oszillatoren 1 und 2 modulieren. Zur Wahl stehen da Ring, Sync, Ring & Sync und VPM (Variable-Phase-Modulation).

Sortiert sind die 192 Sounds/Programme wie gewohnt in acht Kategorien, die über den großen Drehschalter angewählt werden, der mit einem schönen lauten Knack einrastet. Die Kategorien unterscheiden sich von denen der Vorgänger:

Pop/Rock

Funk/Soul

HipHop /R&B

House/Disco

Ambient/Electronica

Techno/Trance

DNB/Dubstep

Game/SFX

Die jeweils 24 Klänge einer Kategorie, die über die acht Taster darunter angewählt werden, sind wiederum in drei Bänke unterteilt. Die heißen jetzt „Classic“, „Modern“ und „Future“, könnten aber genauso gut als Radieschen, Käsebrot und Gewürzgurke firmieren. Denn keiner dieser Sounds ist nun wirklich eindeutig einer Epoche zuzuordnen. Kleines Ratespiel gefällig? Hier sind drei Sounds. Welcher davon ist Classic, welcher Modern, welcher Future? 1, 2 oder 3? Auflösung im letzten Absatz.

Eine vierte Bank ist frei für User-Sounds, wobei prinzipiell aber alle Plätze überschrieben werden können. Die jeweils acht Programme einer Bank folgen meist der ungefähren Ordnung Bass (1, 2), Lead (3, 4), Pad (5-7) und Vocoder. Letzterer war bisher eine eigene Kategorie.

Arpeggiator und Vocal Processor

Auch der Arpeggiator ist gewachsen und bietet nun 10 Typen (Vorgänger: sechs). Diese laufen über bis zu vier Oktaven bei einer Auflösung zwischen ¼ und 1/32.

Über die acht Program-Number-Tasten lassen sich einzelne Steps herausnehmen, zudem kann ich die Länge des Arpeggios im Menü mit dem Befehl „Last Step“ auch von den acht voreingestellten Step verkürzen. Gate-Time (Notenlänge), Key-Sync und der Swing-Faktor sind ebenfalls einstellbar. Ich kann den Arpeggiator auch nur einem Timbre zuweisen, so dass ich zum Beispiel dann einen langen Pad-Akkord mit einem Arpeggiato-Bass spielen kann.

Es ist aber nicht möglich, die beiden Timbres eines Programms mit unterschiedlichen Arpeggiator-Einstellungen laufen zu lassen, was ja recht interessante gegeneinander verschobene Flächen produzieren würde. Trotzdem insgesamt eine feine Sache, an der man – auch dank der leichten Bedienung – gerne mal länger herumbastelt. Hier einige Klangbeispiele:

Zum Vergleich zwei Arpeggiator-Sounds aus dem Korg microKORG XL, dessen Arpeggiator etwas limitierter ist, aber trotzdem gut klingt:

Die Vocoder-Abteilung – mit regelbarem Envelope-Follower und jetzt mit 16 Bändern statt zuvor mit acht, mit jeweils variablem Pegel und Panning – wurde um die Sektionen „Hard Tune“ und „Harmonizer“ erweitert. Mit Hard-Tune regelt oder korrigiert man die Tonhöhe der Stimme, also so eine Art Autotune, während man beim Harmonizer der Stimme zwei weitere Stimmen hinzufügen kann.

Dabei muss man sich aber entscheiden, ob man den Vocoder oder das Hard-Tune/Harmonizer-Duo einsetzen will, alle drei gleichzeitig geht nicht. Auch ist es nicht möglich, den Vocoder zusammen mit Synthesizer-Klängen zu spielen. Das funktioniert nur, wenn man zuvor mit dem Looper etwas aufgenommen hat, darüber lassen sich dann auch Vocoder-Klängen legen. Wahlweise können Vocoder, Harmonizer und Hard-Tune vom Mikrofonsignal selber oder von der Tastatur getriggert werden, wobei sich Scale-Key und Scale-Type einstellen lassen, was im Ergebnis dann mal mehr, mal weniger genau funktioniert.

Auch hier wieder einige Klangbeispiele. Erst zum Vocoder:

Und noch zwei zum Hard-Tune/Harmonizer:

Zum direkten Vergleich auch hier mal zwei Vocoder-Klänge aus dem Korg microKORG XL, der im Gegensatz zum Korg microKORG S ebenfalls bereits mit 16 Bändern ausgestattet worden war, aber nicht so viele Einstellmöglichkeiten hat(te):

Die Effekte des Korg microKORG2

Der Korg microKORG2 hat drei Effekt-Slots (MOD, Delay, Reverb), die sich gleichzeitig einsetzen lassen, auch in unterschiedlichen Varianten für die beiden Timbres. Der MOD-Slot wiederum kommt mit neun Effekttypen (Chorus, Flanger, Ensemble, Phaser, Tremolo, LoFi, Comp, Distortion, Amp-Simulator), alle mit eigenen, regelbaren Parametern und Subtypes, klanglich sehr ansprechend.

Das Delay zeigt sich mit Stereo, Ping-Pong, Tape-Echo, Pitch-Shift, Reverse und LoRes äußerst variabel und lässt sich zum Tempo synchronisieren. Und auch das Reverb bietet u. a. mit Rust, Pitch-Shift oder LoRes einiges an recht ungewöhnlichen Varianten an und bewegt sich so weniger auf dem vertrauten „Small-Room-Cathedral“-Spielfeld. Am Ende der Effektkette schließt sich ein 2-Band-EQ an, der mit einem Output-Feedback inklusive Phasenumkehr für überraschende Klangergebnisse sorgen kann.

Die Sounds des Korg microKORG2

So, nachdem ich zum Looper, dem Arpeggiator und der neuen Vocal-Unit weiter oben schon Klangbeispiele geliefert habe, möchte ich hier dann noch einige weitere Sounds vorstellen. Der Korg microKORG2 ist da schon recht breit aufgestellt, wobei die „Butter & Bread“-Abteilung jedoch etwas dünner bestückt ist als bei den Vorgängern. Starten wir mal mit den Pads. Besonders im Bereich Ambient/Electronica liefert der Korg microKORG2 da sehr interessante, vielschichtige Flächen:

Er kann es aber auch ganz konventionell, wenn er will:

Bei den Bässen trumpft der microKORG2 mit sattem Sound aus dem Keller auf, besonders, wenn man eine Hand frei hat für die (Filter-) Regler:

Dank One-Shot und Noise bekommt der neue Zweier auch ganz lebendige Drumsounds hin. Die Stimme hier im ersten Beispiel habe ich gleichzeitig über das Schwanenhalsmikrofon aufgenommen, der Einsatz der Vocal-Unit ist dabei dann aber nicht möglich.

Einige wenige klassische Keyboard-Sounds gibt es auch, doch klingen die eher nach „na ja, ein paar müssen wir schon bringen“. Das hier sind fast schon alle:

Bei den Solo-Sounds liefert der Korg microKORG2 durchaus brauchbare Standards für die Bühne:

… mag es aber durchaus auch „dirty“:

Und auch hier noch mal zum Vergleich einige Sounds aus dem Korg microKORG XL von 2009. der eher konventionell instrumentiert ist, dabei dann aber sehr ordentlich klingt:

Ach ja: Die richtige Reihenfolge beim 1, 2 oder 3 Quiz wäre übrigens „Future, Classic, Modern“ gewesen.

Auf Soundcloud gibt es auch eine Reihe offizieller Demosongs und Sounds zum Korg microKORG2 von Korg selbst.

Die Konkurrenz

Stand der Korg microKORG bei seinem ersten Erscheinen mit dem Konzept „Minitastatur + günstiger Preis“ noch so ziemlich alleine da, ist das Angebot jetzt ungleich größer. Als direkte Konkurrenten sehe ich da in der Mini- und Slim-Tasten-Liga z. B. den ASM Hydrasynth Explorer (mit Aftertouch, zwei Filtern, CV-Gate-Ausgang), den Arturia MiniFreak (mit Step-Sequencer, Aftertouch, Wavetable, aber nur 6-stimmig polyphon) und vielleicht auch den Korg Minilogue XD (zwar nur 4-stimmig, aber klangstark und mit Sequencer).

Der Korg microKORG2 auf YouTube: