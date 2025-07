Synthesizer mit Ecken und Kanten: Der Korg miniKorg 700Sm im Check

Der Korg miniKorg 700Sm ist eine Neuauflage des legendären Korg miniKorg 700S, eines analogen Synthesizers der 1970er-Jahre. Letzterer wurde bereits 2021 in kleiner Stückzahl unter dem Namen miniKorg 700FS neu aufgelegt und war schnell vergriffen. Nun legt der japanische Hersteller mit dem leicht geschrumpften Korg miniKorg 700Sm nach und hofft auf eine ähnlich hohe Nachfrage. Wir konnten eines der ersten Exemplare für einen Test ergattern.

Kurz & knapp Retro-Neuauflage: Der Korg miniKorg 700Sm ist eine kompakte, moderne Replik des analogen Klassikers von 1974. Unkonventionelles Design: Aufbau und Bedienung erinnern eher an Orgeln als an klassische Synthesizer. Einzigartige Klangarchitektur: Eigenwillige Filter, Modulationswege und Bedienelemente laden zum Experimentieren ein. Charakter mit Lernkurve: Der miniKorg 700Sm erfordert Einarbeitung, belohnt aber mit kreativer Inspiration. Teures Vergnügen: Trotz tollen Sounds ist der Preis von 1.339 Euro für einen monophonen Synthesizer schwer zu rechtfertigen.



Die Erwartungshaltung ist bei einem Reissue berühmter analoger Synthesizer natürlich immer sehr hoch. Beim Korg miniKorg 700Sm muss Korg allerdings niemandem mehr etwas beweisen, da es sich hier um eine Replik des miniKorg 700FS handelt. Allerdings wurde die Größe um 14 % auf etwa 86 % des Originals verringert. Das Gewicht liegt bei angenehmen 5,8 kg, sodass der Korg miniKorg 700Sm der ideale Bühnensynthesizer ist.

Doch was macht nun den Korg miniKorg 700S und seinen Nachfahren, dem miniKorg 700Sm, so besonders?

Video-Test

Ausstattung

Wie sein Vorfahre ist der Korg miniKorg 700Sm als Sub-Keyboard konzipiert. Sub-Keyboards waren zur Erweiterung des Klangpotenzials der in den 1970ern weit verbreiteten Orgeln gedacht, was auch seinen eigentümlichen Aufbau erklärt:

Die Bedienelemente sind größtenteils unterhalb der 37-tastigen Slim-Keys-Tastatur untergebracht. Das rührt daher, dass sie bei einem auf einer Orgel stehenden Synthesizer bequem vom Spieler gesehen und bedient werden können, auch wenn dieser die Orgel im Sitzen spielt.

An der Front untergebracht sind die wichtigsten Bedienelemente zur Beeinflussung des Klangs, wie zum Beispiel das Traveller-Filter, der Wahlschalter für die Fußlagen sowie der Schwingungsform. Viele Funktionen werden wie bei einer Orgel über Kippschalter bedient, andere über kleine Fader.

Einige wenige Bedienelemente sind aber auch auf der Oberseite zu finden, darunter die Programmspeicher, der Pitch-/Modulations-Stick sowie einige weitere Regler, Schalter und Fader.

Die Tastatur des Korg miniKorg 700Sm ist mit ihren Slim-Tasten etwas kleiner als eine Fullsize-Tastatur und bietet Aftertouch, jedoch keine Anschlagdynamik.

Auf der Rückseite entdecke ich den Anschluss für das externe Netzteil (warum nur?), Audio-L/R-Ausgänge, Audio In, CV/Gate In (Miniklinke), Sync In/Out (Miniklinke), MIDI IN (DIN) sowie USB.

Klangerzeugung

Die Klangerzeugung des Korg miniKorg 700Sm ist vollständig analog. Zwei Oszillatoren erzeugen die Schwingungsform, die anschließend per subtraktiver Synthese über das Traveller-Filter geformt wird.

Zwei Oszillatoren

Das Ursprungsmodell Korg miniKorg 700 besaß lediglich einen Oszillator. Korg hat beim Nachfolger Korg miniKorg 700S einen zweiten Oszillator samt Ringmodulator nachgerüstet. Auch beim Korg miniKorg 700Sm finden wir diesen zweiten Oszillator. So ist mit dem Synthesizer ein fetter Mono-Sound durch Verstimmen der Oszillatoren gegeneinander möglich. Um den zweiten Oszillator einzuschalten, nutzen wir den Effect-Schalter auf der linken Geräteoberseite. Das Mischungsverhältnis zwischen beiden Oszillatoren regelt dann der Balance-Regler direkt darüber.

Auswählen können wir für VCO 1 über einen Mode-Regler zwischen den Schwingungsformen:

Dreieck

Rechteck

Sägezahn

Chorus I

Chorus II

Chorus I und Chorus II sind jeweils Rechteckschwingungen mit Modulation, wobei Chorus II eine höhere LFO-Frequenz besitzt als Chorus I.

VCO 2 besitzt ebenfalls einen Mode-Selector für die Auswahl zwischen:

Duet: Mix aus VCO 1 und VCO 2. Mit dem Pitch-Fader lassen sich Intervalle erzeugen.

Mix aus VCO 1 und VCO 2. Mit dem Pitch-Fader lassen sich Intervalle erzeugen. Modulator 1: Ringmodulator aus VCO 1 und VCO 2

Ringmodulator aus VCO 1 und VCO 2 Modulator 2: Ringmodulator mit unterschiedlicher Oktavlage

Ringmodulator mit unterschiedlicher Oktavlage Modulator 3: Erzeugt verschiedene Töne und Skalen, folgt dabei nicht der gespielten Tonhöhe auf der Tastatur

Erzeugt verschiedene Töne und Skalen, folgt dabei nicht der gespielten Tonhöhe auf der Tastatur Noise 1: spielbares Rauschen

spielbares Rauschen Noise 2: von der gespielten Tonhöhe unabhängiges Rauschen

Die Tonhöhe der Oszillatoren umfasst sieben Oktaven.

Traveller Controller

Der Traveller Controller, auch Traveller-Filter genannt, besteht aus zwei Reglern. Ein Regler verändert die Cutoff-Frequenz des Hochpassfilters, der zweite Regler die des Tiefpassfilters. Die Regler sind dabei untereinander angeordnet: oben sitzt der des Tiefpassfilters, darunter der des Hochpassfilters. Die Besonderheit ist nun, dass sich beide Regler getrennt voneinander, aber auch gemeinsam bewegen lassen. Auf diese Weise entstehen WahWah-ähnliche Effekte.

Das Original hatte dabei Rastnasen an den Fader-Kappen, um ein gegenläufiges Einstellen der beiden Regler und damit ein Auslöschen sämtlicher Frequenzen zu vermeiden. Viele Spieler des Originals trennten diese jedoch absichtlich ab oder zogen die Fader-Kappen ab, um dennoch frei in den Einstellungen zu sein. Auch beim Korg miniKorg 700Sm Synthesizer können die beiden Regler frei, aber auch gemeinsam bewegt werden. So hat man die Wahl und alle klanglichen Möglichkeiten.

Über den Bright-Schalter lässt sich das Resonanzniveau nahe der Cutoff-Frequenz erhöhen. Mit Expand schalten wir eine simple Filterhüllkurve hinzu, die in Abhängigkeit der Regler für Attack und Percussion arbeitet. Mehr zur Hüllkurve im nächsten Abschnitt.

Interessant ist noch der Travel-Vibrato-Schalter auf der Oberseite, denn dieser erzeugt keinen klassischen Vibratoeffekt (Pitch-Modulation), sondern eine leichte und schnelle Filtermodulation, die sich ähnlich anhört wie ein sehr subtiles Vibrato.

Hüllkurve

Anders als andere Synthesizer verfügt der Korg miniKorg 700Sm nicht über die Regler einer klassischen ADSR-Hüllkurve. Stattdessen gibt es zwei Fader mit den Bezeichnungen Attack sowie Percussion. Die unterste Position dieser Regler ist mit Slow und Singing bezeichnet. Hiermit regeln wir die Attack- und die Release-Dauer der Hüllkurve. Schaltet man den Sustain-Long-Schalter ein, verzehnfachen sich die beiden Dauern für Attack und Release.

Interessant ist auch der Sustain-Schalter vorne am Keyboard. Eigentlich müsste dieser mit Release beschriftet sein, denn er verlängert den Sound nach dem Loslassen der Taste und betrifft somit die Release-Phase der Lautstärkehüllkurve.

Effekte

Hallspirale

Der Korg miniKorg 700Sm Synthesizer besitzt eine integrierte (mechanische) Hallspirale. Mit dem Spring-Reverb-Schieberegler wird das Verhältnis zwischen Direktsignal und Hallanteil eingestellt.

Vibrato

Der Korg miniKorg 700Sm Synthesizer ist mit einem Vibrato-Effekt ausgestattet, der sich einschalten und in seiner Geschwindigkeit regeln lässt. Einstellen können wir die Geschwindigkeit und die Stärke der Modulation.

Außerdem gibt es einen separaten Delay-Vibrato-Schalter für einen verzögerten Vibrato-Effekt. Das Vibrato setzt in diesem Fall nicht direkt nach dem Tastenanschlag ein, sondern mit einer sehr kurzen Verzögerungszeit, die sich leider nicht vom Musiker regulieren lässt.

Portamento & Bend

Natürlich besitzt der Korg miniKorg 700Sm Synthesizer einen Portamento-Effekt, wie es sich für einen monophonen Synthesizer gehört. Die Geschwindigkeit, mit der die Tonhöhe von einem Ton zum höheren oder tieferen Ton gleitet, ist über einen Fader einstellbar. Zusätzlich gibt es noch einen Bend-Effekt, eine Art Auto-Bender, bei dem bei jedem Tastenanschlag die Tonhöhe von einer festen tieferen Frequenz zur Zieltonhöhe gleitet.

Arpeggiator

Hinter dem Repeat-Schalter verbirgt sich nicht nur die standardmäßige Tonwiederholung mit einstellbarer Geschwindigkeit, sondern beim genaueren Betrachten ein einfacher Arpeggiator mit einigen Standard-Arpeggio-Patterns wie Up, Down, Up & Down oder auch Random. Um die Repeat-Funktion zu konfigurieren, muss der Bank-Schalter bei eingeschaltetem Repeat-Schalter länger gedrückt werden. Nun blinkt der Bank-Schalter und auch der gerade eingestellte Modus in Form einer der sieben Programmspeicher. Durch die Wahl eines anderen Programmspeichers ändert sich das Arpeggio-Pattern. Dies muss dann noch mit dem Write-Schalter gespeichert werden.

Was macht den Korg miniKorg 700Sm besonders?

Die wohl größte Besonderheit des Korg miniKorg 700Sm ist der eigentümliche Aufbau des Synthesizers – sowohl hinsichtlich seiner Optik als auch seiner Klangarchitektur. Die üblichen Begriffe, die man von anderen subtraktiven Synthesizern her kennt, fehlen hier komplett.

Das macht aber auch den besonderen Charme des Korg miniKorg 700Sm aus, denn viele Funktionen erschließen sich selbst Synthesizer-Kennern dank der ungewöhnlichen Nomenklatur oder der außergewöhnlichen Schaltung nicht sofort. Das nur knappe, mehrsprachige Handbuch beschreibt die Bedienelemente auch nur oberflächlich: Es darf – beziehungsweise muss – ausprobiert werden!

Und genau das ist das Spannende am Korg miniKorg 700Sm: Statt sofort mit dem erlernten Synthesizer-Fachwissen loslegen zu können, verlangt der Korg miniKorg 700Sm zunächst einmal die komplette Aufmerksamkeit des Musikers, um mit ihm Musik machen zu können. Am Anfang steht also eine Entdeckungsreise auf dem Programm.

Dass sich hinter „Repeat“ ein einfacher Arpeggiator versteckt, würden wohl die wenigsten Musiker vermuten.

Auch ist die Tastatur mit Aftertouch versehen, besitzt aber keinerlei Anschlagdynamik. Das ist eine spannende Sache, an die sich der Keyboarder in der heutigen Zeit erst einmal gewöhnen muss, denn heutzutage ist eher die Anschlagdynamik die Regel und Aftertouch die Ausnahme. Beim Korg miniKorg 700Sm Synthesizer ist das umgekehrt.

Immerhin sind im Handbuch – auf beste 80er-„Keyboards“-Magazin-Art – die Reglerstellungen für einige Preset-Sounds skizziert, die man somit als Ausgangspunkt für eigene Kreationen nutzen kann.

Systemeinstellungen

Da der Korg miniKorg 700Sm Synthesizer kein Display besitzt, aber – wie die meisten modernen Synthesizer – sehr viele globale Einstellmöglichkeiten bietet, muss man mit Tastenkombinationen und bestimmten Bedienschritten vorliebnehmen. Dies geschieht teilweise, indem man beim Einschalten den Program-1-Schalter gedrückt hält und dann über Bank- und Program-Schalter bestimmte Einstellungen vornimmt, oder im laufenden Betrieb durch bestimmte Tastenkombinationen und Bedienschritte.

Hier ein Beispiel für das Einstellen der Aftertouch-Funktion:

Zunächst muss der Bank-Schalter gedrückt werden, bis die zugehörige LED blinkt. Nun drückt man eine Taste herunter und löst durch weiteren Druck den Aftertouch-Sensor aus. Währenddessen bewegt man einen der Fader, um die Modulation durch Aftertouch diesem Fader zuzuweisen. Mit den Programm-Schaltern 1 bis 7 stellt man nun die Breite der Modulation ein, während man mit dem Panel-Schalter die Polarität umkehren kann. Mit dem Write-Schalter speichert man das Setting.

Das ist natürlich wenig komfortabel. Ich hatte etwas gehofft, dass sich das – ähnlich wie bei Behringer – auch per Software bewerkstelligen lässt, konnte allerdings dazu keine Angaben auf der Website finden.

Klang

Der Korg miniKorg 700Sm ist ein hervorragend klingender monophoner Analogsynthesizer mit einem breiten Klangspektrum – von druckvollen Bässen bis zu schneidenden Leads und effektvollen Sounds.

Modulationsmöglichkeiten wie bei Modularsystemen oder modernen Synthesizern darf man nicht erwarten. Der zweite Oszillator ist eher rudimentär. Doch gerade das entspricht dem Konzept: Laut Entwickler Fumio Mieda sollte der miniKorg von Anfang an anders sein als westliche Modelle – optisch wie funktional.

Die ungewöhnliche Architektur mit eigenständiger Beschriftung und Bedienlogik fordert auch erfahrene Nutzer heraus – macht aber gerade den Reiz aus. Statt standardisierter Funktionen steht spielerisches Entdecken im Vordergrund.

Mich hat der miniKorg 700Sm von der ersten Minute begeistert – als zweiter Synthesizer nach dem Roland Juno-106 meiner Jugend. Er singt, dröhnt, blubbert, klingt perkussiv oder leicht FM-artig – ein echtes Klangabenteuer.

Demo-Song

Für meinen Demo-Song nutzte ich Bass, Lead, FX und Arpeggios aus dem miniKorg, Flächen aus dem Korg Multi/Poly Native Plug-in und Drums aus Logic Pro.

Hier Auszüge aus den verwendeten Sounds. Zunächst die zwei Lead-Sounds: eine Synth-Flöte und ein Lead Synth, jeweils mit Effekten:

Als nächstes die zwei verwendeten Synthie-Bässe:

Ein wichtiges Element stellen auch die Arpeggios/Repeat-Patterns dar, hier jeweils mit und ohne Effekte:

Außerdem habe ich noch einen Lead FX Sound verwendet:

Und hier noch einmal das Video des kompletten Demo-Songs, sodass ihr auch die einzelnen Spuren in Logic sehen könnt. Alle Spuren des Korg miniKorg 700Sm wurden live als Audiodateien eingespielt, der Arpeggiator war zum Logic-Tempo synchronisiert.

Zielgruppe

Eine klare Zielgruppe für den Korg miniKorg 700Sm zu benennen, ist nicht einfach. Für junge Musiker ist er als monophoner Erst-Synthesizer wenig attraktiv – erst recht angesichts des hohen Preises von 1.339 Euro.

Selbst erfahrene Nutzer dürften angesichts günstigerer Alternativen ins Grübeln kommen. Der Moog Messenger bietet mehr Funktionen, ein Behringer DeepMind 12 sogar Polyphonie zum halben Preis. Analoge Technik muss heute nicht teuer sein.

Trotz seines großartigen Sounds und hohen Spielspaßes ist der Korg miniKorg 700Sm für Einsteiger schwer zu empfehlen. Stattdessen richtet er sich an erfahrene, vielleicht etwas gelangweilte Synth-Fans, die einfache subtraktive Synthesizer wie den Minimoog schätzen, aber keine Lust auf komplexe oder modulare Systeme haben.

Mit dem Korg miniKorg 700Sm zu spielen fühlt sich an wie das Erlernen eines neuen Instruments – die ersten Stunden voller Neugier, Entdeckung und Begeisterung. Genau das hat mich im Test begeistert.

Korg miniKorg 700Sm digital

Plug-in Version

Wie bei Korg üblich, liegt dem Kauf des miniKorg 700Sm ein umfangreiches Software-Paket mit mehreren Software-Synthesizern bei. Besonders interessant ist jedoch das digitale Plug-in des miniKorg 700Sm, das sogar per Hardware-Synth gesteuert werden kann.

Das Plug-in läuft unter macOS und Windows, sowohl standalone als auch in DAWs. Neben einem detailgetreuen 3D-Modus bietet es auch eine klar strukturierte 2D-Ansicht. Virtuelle Effektpedale und bis zu 256 Stimmen Polyphonie erweitern die Möglichkeiten gegenüber der Hardware deutlich.

Allerdings klingen Sounds, die auf dem Plug-in mit der Hardware erzeugt werden, nicht identisch mit der analogen Version. Eine direkte Übertragung der Sounds ist nicht möglich.

Zudem zeigt die Software Schwächen bei der Fernsteuerung durch die Hardware: Manche Regler sind gegensätzlich belegt, was im Zusammenspiel verwirrend wirkt. Besonders problematisch ist die fehlerhafte Synchronisation der VCO1-Schwingungsform – Chorus 2 lässt sich über die Hardware nicht korrekt im Plug-in ansteuern.

Korg sollte diese Inkonsistenzen dringend beheben.