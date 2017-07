Test: Korg MS2000 & MS2000R

VINTAGE LEBT

Geht es Ihnen auch so? Die schönsten Autos gab es in den 60igern, die tollsten Altbauten stammen aus der Jahrhundertwende, die abgefahrensten Modekreation entstanden zu Zeiten der Prohibition.

Und wann immer dieser Wunsch nach der „guten alten Zeit“ in mir aufkeimt, wundert es mich, dass Architekten am liebsten Weltraumstationen in Altstädten parken, Autodesigner alle mit Nachnahmen „Windkanal“ zu heißen scheinen und Frauen die Ringe nicht mehr am Finger, sondern im Nasenflügel tragen. („So, sie dürfen der Braut nun den Hochzeitsring durch die Nase piercen…“) Nur eine kleine Branche von unbeugsamen Firmen leistet erbitterten Widerstand…. (vor allem, wenn es um Synthesizer, Gitarren und Mikrofone geht.)

Den Anfang machte der Plastikbolide JP8000 der Firma ROLAND, der jederzeit als Ableger seines berühmten Vorfahren JUPITER 8 hätte durchgehen können, während all die Nachfolger aus der virtuellen Ecke wie z.B. der ACCESS VIRUS oder der „WALDORF Q“ dem Trend des ausgehenden 20sten Jahrhunderts treu blieben.

Als ich den neuen KORG Synthesizer MS2000 zum ersten Mal auf der Messe SIEL in PARIS sah (fand parallel zur NAMM SHOW in Kalifornien statt), dachte ich wirklich im ersten Augenblick, es handele sich um einen äußerst seltenen KORG Synthesizer aus den späten 70ern, der mir als Sammler entgangen sein musste. Warum hatte ich denn nie davon gehört oder gelesen??? Erst die kleine Subline unter der Produktkennung brachte mich auf die richtige Spur „ANALOG MODELING SYNTHESIZER“ – aha!