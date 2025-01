Der flexibelste aller KORG Synthesizer?

Der KORG multi/poly Analog Modeling Synthesizer spielt schon mit seinem Namen auf einen berühmten Vorfahren an, den KORG Mono/Poly. Anders als sein analoger Urahn ist der KORG multi/poly allerdings ein digitaler Synthesizer. Was es mit dem neuen Synth auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Testbericht.

KORG multi/poly Analog Modeling Synthesizer

Korg setzt mit dem KORG multi/poly erstmals auf eine neuartige Analog-Modeling-Technologie. Der KORG multi/poly Synthesizer ist dabei kein digitaler Klon des KORG mono/poly, sondern verbindet dessen Konzept der Klangerzeugung mit modernen Features. Ein ähnliches Prinzip findet man auch beim ROLAND Jupiter-X, Jupiter-Xm und Juno-X.

Wichtige Merkmale

Die Tastatur des KORG multi/poly umfasst drei Oktaven und ist anschlag- und release-dynamisch. Die halbgewichteten Tasten lassen sich gut spielen.

Zwei Holzseitenteile verleihen dem Synthesizer ein schickes Äußeres. Sofort stechen neben dem Modulations- und Pitch-Rad, das Kaoss Pad und die vier MOD Knobs ins Auge, das dann weiter über die zahlreichen Regler und Taster auf der Oberfläche schweift.

Die wichtigsten Parameter lassen sich nämlich beim KORG multi/poly in Echtzeit verändern und die Reglerbewegungen auch aufzeichnen (dazu später mehr). Die einzelnen Sektionen des Synthesizers sind optisch hervorgehoben und die Regler entsprechend gruppiert. Schon nach kurzer Eingewöhnung findet man sich auf der Oberfläche gut zurecht.

Die meisten Regler und Taster besitzen Doppelbelegungen. Die Zweitbelegung ist jeweils farblich abgesetzt unter dem Regler notiert, während die Beschriftung der Erstbelegung über dem Regler angesiedelt ist.

Wie auch bei anderen Synthesizern von KORG oder auch ROLAND teilen sich die Kategorie- und Klangauswahl sowie der Step-Sequencer eine Reihe von 16 beleuchteten Tasten, die hier in vier Gruppen à vier Tasten angeordnet sind.

Wie es sich für einen modernen Synthesizer gehört, gibt es natürlich ein Display. Wie auch bei den anderen Synthesizern mit 37 Tasten wie KORG opsix oder wavestate MKII ist das Display monochrom und etwas klein geraten. Mehr lässt sich aber auch bei der Fülle an Reglern auf der kleinen Oberfläche nicht unterbringen.

Der Synthesizer hat eine maximale Polyphonie von 60 Stimmen. Auf der Rückseite befinden sich alle wichtigen Anschlüsse: MIDI In/Out (DIN), USB, Damper, L/mono und R Klinkenausgänge, Kopfhörerausgang, Anschluss für das 12 V Netzteil. Auch der Netzschalter ist hier zu finden.

Der Synth ist mit 3,5 kg schön leicht und im Lieferumfang ist ein Softbag enthalten.

Klangarchitektur

Wie für Korg typisch, ist die oberste Schicht in der Klangarchitektur die Performance. Performances lassen sich in Setlists organisieren, um zum Beispiel schnell alle benötigten Performances für einen Song oder einen Bühnenauftritt zusammen zu haben.

Jede Performance besteht aus bis zu vier Schichten (Layers). Jeder einzelne Layer hat eine eigene Lautstärke, einen MIDI-Kanal, MIDI-Eingangsfilter sowie Key- und Velocity-Zonen.

Innerhalb eines Layers befindet sich außerdem ein Sound-Programm (Program). Ein solches Program besteht aus einer Voice und drei Insert-Effekten. Innerhalb der Voice findet die eigentliche Klangerzeugung für das Program und schlussendlich auch für einen Layer statt. Das folgende Schaubild von KORG veranschaulicht diese komplexe Klangarchitektur:

Schauen wir uns nun den Aufbau einer Voice genauer an.

Oszillatoren

Wie schon beim Mono/Poly setzt auch der KORG multi/poly auf vier Oszillatoren. Diese digitalen Oszillatoren bieten drei verschiedene Oszillatortypen:

Classic (Analog Modeling mit 11 Einzel- bzw. Dual-Schwingungsformen)

Digital (Wavetable mit bis zu 64 Schritten, 200 Werks-Wavetables und Import)

Waveshaper (mehr als 90 Shaper-Typen)

Auf diese Weise gelingen schon mit dem Ausgangsmaterial Klänge, die mit dem Korg Mono/Poly so niemals möglich gewesen wären. Jeder Oszillator hat seinen eigenen Oszillatortyp, sodass auch das Mischen der einzelnen Typen möglich ist. Zusätzlich zu den Oszillatoren finden wir noch einen Rauschgenerator, der sogar über ein eigenes Filter plus Sättigung verfügt.

Der Korg multi/poly ist außerdem mit einem Ringmodulator ausgestattet sowie Oszillator-Sync und Crossmodulation für die Oszillatoren.

Filter

Zahlreiche verschiedene Filtermodelle sorgen für die Formung der Schwingungsformen aus den Oszillatoren. Es finden sich typische Vintage-Filter, die denen bekannter Synthesizer oder Hersteller nachempfunden sind. Darunter natürlich das bekannte Ladder-Filter, wie es bei Moog zum Einsatz kam, Prophet 5-Filtermodell, ein Modell des Mono/Poly und des KORG MS-20 Filters und mehr. Außerdem Hochpass, Bandpass und vieles mehr in jeweils verschiedenen Varianten.

Das Multi-Filter von KORG ermöglicht Mischformen verschiedener Filtermodi, die sich sogar modulieren lassen. Also Modulator dienen jeder Oszillator oder der Ringmodulator. Während die Vintage-Filter bereits die analoge Sättigung simulieren, steht zusätzlich noch eine Drive-Schaltung zur Auswahl.

Eine Besonderheit des KORG multi/poly Analog Modeling Synthesizer im Filterbereich ist die Möglichkeit, zwei Filter gleichzeitig zu verwenden. Diese können entweder seriell oder parallel verschaltet werden.

Verwirklicht wurde das über zwei Filter-Slots A und B, die für die Klangquellen Oszillator, Rauschgenerator und Ringmodulator über eine Balance-Schaltung angesprochen werden können. Das ermöglicht viele kreative Möglichkeiten und Klänge, die mit kaum einem anderen Synthesizer möglich sind.

So lässt sich zum Beispiel der Ausgang einer Oszillatorgruppe per Balance im seriellen Filtermodus entweder zu 100 Prozent Filter A zuführen, dessen Ausgang dann dem Eingang von Filter B zugeführt wird, oder aber für einen einstellbaren Anteil Filter A umgehen. So könnten 50 Prozent des Signals Filter A und dann Filter B durchlaufen, während die anderen 50 Prozent nur Filter B zugeführt werden.

Im parallelen Filtermodus regelt Balance den Anteil des Signals zwischen Filter A und Filter B. Die Ausgänge der Filterstufe münden schließlich in der Amp & Drive-Sektion.

Modulation

Der KORG multi/poly Synthesizer stellt zahlreiche Modulationsmöglichkeiten zur Verfügung. Dazu gehören vier DAHDSR-Hüllkurven, die sich auch loopen lassen. Fünf LFOs und sechs Modulationsprozessoren (vier innerhalb einer Voice, zwei innerhalb des Programs), Motion-Sequencing 2.0 mit mehreren Spuren pro Stimme sorgen für ordentlich Bewegung im Klang.

Der KORG multi/poly Synthesizer besitzt zahlreiche Steuerungsmöglichkeiten für die Modulation, die wir gleich genauer betrachten. Schauen wir zunächst einmal auf die Hüllkurven:

DAHDSR steht für Delay, Attack, Hold, Decay, Sustain, Release. Es handelt sich hier also um eine deutliche Erweiterung der sonst üblichen einfachen ADSR-Hüllkurve. Eigentlich müsste die Hüllkurve sogar DAHDSRR heißen, denn neben der Release-Time lässt sich auch das Release-Level einstellen. Dieser letzte Parameter steht jedoch für die AMP-Hüllkurve nicht zur Verfügung, weshalb Korg verallgemeinernd von DAHDSR-Hüllkurven spricht.

Verschiedene Hüllkurven-Presets simulieren bei Bedarf die Hüllkurven verschiedener Synthesizer. Als Preset stehen zur Auswahl:

Custom (separate Attack, Decay, Release Curve Parameter)

Mono/Poly

MS-20 EG 1

MS-20 EG 2

Odyssey ADSR

Odyssey AR

Mini (Minimoog)

Pro (Prophet-5)

Linear

Es stehen zahlreiche Trigger-Optionen wie verschiedene Modulationsquellen, Trigger-Threshold, Trigger at Note-on oder Loop zur Auswahl. Diese alle aufzuführen, sprengt den Rahmen dieses Testberichts. Ich empfehle hier das Studium der Anleitung oder das Ausprobieren am Synth selbst im Musikgeschäft.

LFO

Die fünf LFOs haben ebenfalls viele Möglichkeiten, um den Klang zu modulieren. Normalerweise ist es nicht meine Art, Parameterlisten in Testberichten herunterzubeten, allerdings sind die LFOs im KORG multi/poly Synthesizer sehr mächtig und die folgende Liste zeigt deutlich, warum:

Tempo (Synchronisation zum Systemtempo oder einstellbarer Frequenz)

Base Note (Notenwert von 1/32 bis doppelter Brevis, verfügbar, wenn Synchronisation zum Systemtempo eingeschaltet ist)

Multiplikator (Faktor x zur Multiplikation mit dem unter Base-Note eingestellten Notenwert)

Frequency (0,001 bis 32.000 Hz, wenn Tempo auf off steht)

Waveform (19 Schwingungsformen)

Start Phase (-180, +180)

Random Start Phase (ein, aus, Beginn ab einer zufälligen Stelle der Schwingungsform)

Offset (Veränderung der 0-Position der LFO-Schwingung nach oben oder unten)

Curve (rundet die Basisschwingungsform ab)

Fade (Einblenden der Schwingungsform)

Sync Notes (ein, aus, separater Start der LFOs pro Note oder Synchronisierung)

Sync Notes Mode (Free Run: alle Noten verwenden denselben LFO, Sync Notes: jede Note mit eigenem LFO)

Curve Mode (Asymmetric, Symmetric, beeinflusst Curve)

Delay (0-22 Sekunden)

Trigger (Off, On)

Trigger Source (Quelle, mit der der LFO ab Start-Phase neugestartet wird)

Trigger Threshold (Modulationswert, ab dem der LFO getriggert wird)

Die LFOs sind eine der großen Stärken des KORG multi/poly und ein mächtiges Werkzeug für die Klanggestaltung. Gemeinsam mit den Modulationsprozessoren ermöglichen sie Klänge, wie sie sonst nur mit großen modularen Synthesizern möglich sind.

Modulationsprozessoren

Wie erwähnt, verfügt der KORG multi/poly Analog Modeling Synthesizer über insgesamt sechs Modulationsprozessoren. Diese wirken auf das Modulationssignal und formen es um. Es gibt Modulationsprozessoren auf Programmebene und auf Performance-Ebene. Diese unterscheiden sich zum Beispiel in den Modulationszielen. Erneut sind diese zu komplex, um sie hier einzeln aufzulisten oder ins Detail zu gehen und ich verweise auf das (deutschsprachige) PDF-Handbuch.

Virtuelle Voice Cards

Der Korg multi/poly Analog Modeling Synthesizer ist für jede Stimme mit einer virtuellen Voice-Card ausgestattet, so wie man es auch von analogen Synthesizern kennt. Auf diese Weise werden ähnliche Schwebungen durch Varianzen zwischen den einzelnen Stimmen erzeugt wie es bei einem analogen Synthesizer der Fall wäre. Die Stärke dieser Varianzen lässt sich für zahlreiche Parameter einstellen. Zusätzlich finden wir Oszillator Drift für das Erzeugen fetter Analog-Sounds.

Effekte

Es stehen diverse Effekte zur Auswahl, von denen sich drei Effekte auf der Program-Ebene befinden, sowie ein EQ und Halleffekt auf der Performance-Ebene. Die Effekte auf der Program-Ebene unterteilen sich in PRE FX, MOD FX und DELAY. Die Effekte lassen sich in vielen Parametern den eigenen Bedürfnissen anpassen. Hier fehlt es meiner Meinung nach an nichts. Die Effekte sind von guter bis sehr guter Qualität und heben den ohnehin schon sehr guten Grundklang auf eine noch höhere Stufe.

PRE FX

Für die PRE FX-Sektion stehen 10 Effekte zur Auswahl. Hier finden sich vor allem Effekte wie EQs, Kompressoren, aber auch Distortion-Effekte:

Decimator: erzeugt den Effekt von LoFi-Digitalgeräten mit reduzierter Sampling-Rate und Wortbreite

Graphic EQ

Parametric EQ

Modern Compressor

Red Compressor (Simulation eines Effektpedals)

Guitar Amp

Ring Modulator

Tremolo

Wave Shaper

Vintage Distortion (Valve, Fuzz, Driver, Scream)

MOD FX

Viele Sounds verlangen geradezu nach einem Modulationseffekt wie Chorus, Phaser oder Flanger. In der MOD FX-Sektion stehen 17 solcher Effekte zur Auswahl:

Black Chorus/Flanger

Black Phase

CX-3 Vibrato/Chorus

EP Chorus

Harmonic Chorus

Modern Chorus

Modern Phaser

Orange Phase

Orange Phase V2

Polysix Ensemble

Small Phase

Talking Modulator

Vintage Chorus

Vintage Flanger

Vintage/Custom Wah

Vox Wah

CX-3 Rotary Speaker

DELAY

Fünf verschiedene Delay-Effekte vom L/C/R-Delay über Reverse-Delay bis zum Tape-Echo sind hier zu finden. Interessant ist das Multiband-Modulation-Delay, mit dem sich das Eingangssignal in vier Frequenzbereiche unterteilen lässt, die dann anschließend jeweils einem modulierbaren Delay zugeführt werden. Die Delay-Sektion ist solide Standardkost und bietet eigentlich alles, was man im Alltag so benötigt.

Master Reverb und Master EQ

Der globale Reverb-Effekt hat zwei Algorithmen, aus den gewählt werden kann: Early-Reflections für kleinere Hallräume und Gated-Reverbs sowie Overb für größere Räume und lange, dichte Hallfahnen. Nur zwei Algorithmen mag dem einen oder anderen Leser zu wenig vorkommen. Durch die weitreichenden Möglichkeiten der beiden Algorithmen lässt sich aber eigentlich fast alles verwirklichen, was auch mit anderen Synthesizern möglich ist.

Der Master EQ ist ein vollparametrischer 4-Band-EQ, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.

Motion Sequencing 2.0

Motion Sequencing 2.0 ist eine Erweiterung vom Wave Sequencing 2.0 des Korg wavestate. Motion Sequencing 2.0 wirkt auf jede einzelne Stimme.

Motion Sequencing 2.0 arbeitet mit Zeilen zum Beispiel für Step-Sequence (A bis D), Timing, Pitch und Shape. Jede Zeile kann unterschiedlich viele Schritte beinhalten, Schleifenpunkte für Loops besitzen, vorwärts oder rückwärts laufen und so weiter. Reglerbewegungen lassen sich aufzeichnen.

Der Motion Sequencer ist extrem mächtig und verfügt über dermaßen viele Parameter, dass spätestens hier die Grenzen dessen erreicht sind, was das kleine Display des Synthesizers darstellen kann. Glücklicherweise lässt uns KORG nicht im Regen stehen und bietet mit dem multipoly Editor eine Lösung an, mit der sich der Synth komplett programmieren lässt.

Kaoss Physics Engine

Die Kaoss Physics Engine, die seit dem KORG Kaoss Pad KP-1 und nunmehr 26 Jahren in zahlreichen KORG-Produkten zu finden ist, stellt das physikalische Modell einer Kugel dar. Diese Kugel wird über eine Oberfläche bewegt.

Diese Oberfläche ist keinesfalls eben, sondern enthält Unebenheiten wie Bodenwellen, Hügel oder „Schlaglöcher“. Von Wänden prallt die Kugel ab. Diese „Unebenheiten“ lassen sich mit verschiedenen Parametern einstellen und bestimmen, wie die Kugel sich auf der Oberfläche verhält.

Die Position der Kugel, die Distanz, die sie zurückgelegt hat, und ihr Winkel im Verhältnis zu X-Achse erzeugen Modulationsparameter. Diese lassen sich für die interne Klangerzeugung nutzen, aber auch per MIDI ausgeben und aufzeichnen.

Die Kaoss Physics Engine ist sehr mächtig und es empfiehlt sich das Studium der Bedienungsanleitung. Sie ist ein mächtiges Modulations-Tool und in dieser Form einzigartig.

Arpeggiator, Chord, Layer Rotate

Der Arpeggiator erzeugt fünf verschiedene Patterns: Up, Down, Alternierend 1, Alternierend 2 und Random. Die einstellbaren Parameter sind Resolution (1/32-Triole bis Viertelnote), Swing, Oktavraum (1 bis 4 Oktaven), Sort (On, Off, Notenreihenfolge), Gate, Sync Notes (On, Off, Synchronisation), Latch (On, Off).

Chords ermöglicht, mit einem einzigen Tastendruck bis zu acht Töne gleichzeitig zu spielen. Chord wird auf der Program-Ebene gespeichert. Die Eingabe der Töne kann auch über die Tastatur erfolgen.

Layer Rotate ist eine interessante Funktion, mit der mit jedem Tastenanschlag ein anderer Layer innerhalb einer Performance abgespielt wird. So lassen sich die Layer vorwärts oder rückwärts der Reihe nach abspielen, weitere Möglichkeiten sind vorwärts, dann rückwärts und eine zufällige Auswahl der Ebene beim Tastenanschlag. Die Funktion lässt sich über eine eigene Taste ein- und ausschalten.

Praxis

Nun sind schon rund 2000 Worte geschrieben und doch kratze ich gerade an der Oberfläche dessen, was mit dem KORG multi/poly Synthesizer möglich ist. Doch halten wir uns nicht weiter mit Features auf und begeben uns hinein ins Getümmel: Wie funktionierrt der Synth in der Praxis und wie klingt er?

Wir es sich für einen virtuell-analogen Synthesizer gehört, laden die zahlreichen Regler und Schalter zum Schrauben von Sounds geradezu ein. Gut gelöst ist, dass die wichtigsten Parameter stets auf der obersten Ebene der doppelt belegten Regler zu finden sind. So verändern wir schnell die Cutoff-Frequenz des Filters, drehen die Resonanz rein oder bearbeiten Attack, Decay, Sustain und Release der Hüllkurve.

Durch vier Schalter in der Hüllkurvensektion lässt sich sehr schnell anwählen, ob die Hüllkurve für Filter A, Filter B, Amp oder Pitch bearbeitet werden soll. Die seltener benötigten Funktionen Delay, Hold und Release Level der DAHDSR-Hüllkurve sind als Zweitfunktionen untergebracht.

Insgesamt wirkt die Oberfläche des KORG multi/poly gut durchdacht und man findet sich schnell darauf zurecht.

Mit den vier MOD KNOBS und dem Kaoss Pad bringen wir zusätzlich Bewegung in den Klang und auch die Position von Modulations- und Pitch-Rad samt der darunter liegenden Oktavschalter ist gut gewählt. Man kann die linke Hand prima beim Solospiel auf der linken Holzleiste ablegen und mit dem Daumen die beiden Räder erreichen.

Das mittig angeordnete Display ist sehr scharf und lässt sich gut ablesen. Für tiefergehende Klangforschungen würde ich aber doch lieber auf den kostenlosen Mac/Windows-Editor zurückgreifen. Die Navigation mit Page-, Page+ sowie den beiden Pfeiltasten ist auf die Dauer schon etwas ermüdend.

Natürlich lebt der Sound des KORG mono/poly insbesondere von dessen Klangarchitektur mit vier Schichten, die jeweils ein komplexes Program enthalten können. Obwohl neben Layer-Sounds hier natürlich auch Split-Sounds möglich sind, sind diese nur dann sinnvoll, wenn man eine zweite, größere Tastatur per MIDI an den Synthesizer anschließt.

Ich hoffe, dass KORG wie beim KORG Wavestate und opsix geschehen auch noch eine Version mit 61 Tasten nachliefert, denn die Sounds sind sehr mächtig und Synthesizer-Fans werden ihre wahre Freude daran haben: Von klassischen Sounds subtraktiver Synthesizer über Wavetable bis hin zu Effektklängen, von warm bis schrill oder schneidend ist alles möglich.

Der KORG mono/poly schlägt in die gleiche Kerbe wie die übrigen 37-Tasten-Synthesizer von KORG: Er ist der perfekte Synthesizer für die zweite Ebene, vielleicht über einer Workstation wie Yamaha Montage M oder Roland Fantom.

Gerade aber in Verbindung mit einem Nord Stage 4 oder Nord Electro 6 macht sich der KORG mono/poly sehr gut und erweitert deren Klangfundus beträchtlich. Ein auf Bühnen oft gesehener Synth auf der zweiten Keyboard-Ebene war lange Zeit der Access Virus TI2 in den Versionen Polar oder Dark Star. Und genau hier könnte ich mir den Korg multi/poly als perfekten Ersatz für den schon lange nicht mehr erhältlichen Access Virus TI2 vorstellen.

Der flexibleste KORG Synthesizer?

Durch die vielfältigen Oszillatoren ist die Bezeichnung als „Analog Modeling Synthesizer“ durch KORG eigentlich irreführend, denn es steckt so viel mehr in diesem Synth als nur der x-te digital modellierte Aufguss einer subtraktiven Synthese. Das hört man deutlich, wenn man die sehr guten Presets durchhört. Die meisten VA-Synthesizer wären schlichtweg nicht in der Lage, diese Sounds zu erzeugen. Punkt. Und hier wird es spannend:

Der KORG multi/poly Synthesizer erzeugt neben sehr guten analog anmutenden Sounds eben auch erstklassige digitale Sounds, die klanglich oft in Richtung FM gehen (z. B. sehr dynamische und drahtige Synth-Bässe). Außerdem kommt durch Wavetable und die vielen Modulationsmöglichkeiten wie Motion-Sequencing sowie Layer-Rotate viel Bewegung ins Spiel, wie man es zum Beispiel von einem Korg wavestate her kennt. Statische Klänge waren gestern, hier wird moduliert, was das Zeug hält. Das macht den KORG multi/poly Synthesizer zu einem sehr flexiblen Instrument, das deutlich mehr Klangpotential besitzt als andere KORG Synthesizer wie KORG wavestate, opsix oder modwave.

Für mich ist der neue KORG multi/poly Synthesizer deshalb der klanglich flexibelste aller KORG Synthesizer. Ich möchte deshalb die Namensgebung auch gerne in diese Richtung deuten: „multi“ steht für mich für die riesige Flexibilität und Wandelbarkeit des kleinen Synthesizers.

Auch als Korg multi/poly Software

Kurz vor der Fertigstellung dieses Testberichts erreicht mich mit allen weiteren NAMM 2025 News die Nachricht, dass der Korg multi/poly auch als Software-Synthesizer erhältlich sein wird. Besitzer der Hardware können die Software für 49,- Euro erstehen, der reguläre Preis des multi/poly Software-Synthesizers liegt bei 199,- Euro. Das ist ein faires Angebot und macht den Kauf der Hardware sogar noch einmal interessanter.