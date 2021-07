Test: Korg NC-Q1, Noise-Cancelling Kopfhörer

Luxus-Look mit Überraschungen

Der Musikalienmarkt-Bigplayer Korg sorgt mal wieder für gehörigen Nachschub in einem seiner vielfältig bedienten Geschäftsfelder. Der Korg NC-Q1 ist ein recht hochpreisig angesetzter Kopfhörer, welcher sich vor allen Dingen an DJs und Studiomusiker mit professionellem Anspruch richten soll. Die Besonderheit an diesem recht wohldimensionierten Pärchen „Cans“ ist vor allen Dingen die eigens entwickelte Technik für das angeblich sehr pegelfeste Noise-Cancelling. Der Hersteller Korg wirbt unter dem Slogan „designed to protect your ears“ mit der wohl ersten, im Club zuverlässig funktionierenden Nebengeräusche-Dämpfungstechnik. Nach dem Einsatz im Club lässt sich der Kopfhörer auch via Bluetooth mit dem Endgerät verbinden – Dienste wie Siri oder Hey Google lassen sich via Knopfdruck aktivieren, ein Mikrofon zum Telefonieren findet sich ebenfalls. Wie sich der Kopfhörer im Test behauptet und ob sich das Noise-Cancelling-Prinzip in lauten Umgebungen bewährt, erfahrt ihr im nachfolgenden Artikel.

Die Äußerlichkeiten zum Korg NC-Q1

In einer unscheinbaren Verpackung erreicht der neue Kopfhörer seinen Besitzer. Für meinen Geschmack deutlich zu viel gestanztes Plastik sorgt dafür, dass der Kopfhörer fest in seiner Verpackung sitzt – nach dem Lüften der Plastik Abdeckung fällt der Blick auf die schneeweiße Ausführung des Modells, welches auch in matt-schwarz erhältlich ist. Das komplette Gerät ist bis auf die klappbaren Aluminiumbügel, welche die Ohrmuscheln mit dem Kopfhalter verbindenden, in glattem Hartplastik ausgeführt; die Ohrpolster sowie die Polsterung des Kopfbügels aus einem Lederimitat.

Die pure Größe sowie das gewählte Design für die NC-Q1 erinnern tatsächlich unmittelbar an die Kopfhörer-Art, welche in wirklich lauten Arbeitsumgebungen wie etwa bei einer Tätigkeit als Flugzeuglotse, in der Verkehrsabfertigung oder eben als Recording-Schlagzeuger vonnöten sind – sprich: Sie gewännen in meinen Augen weder einen Schönheitspreis noch einen Wettbewerb in Sachen Praktikabilität.

Für jemanden, der ein Freund von „form follows function“ ist, wären die bisher genannten Faktoren mit Sicherheit allesamt zu verschmerzen, sofern der Rest stimmt. Natürlich, in Aktion hinter dem DJ-Pult würde man sich vielleicht etwas ästhetischeres wünschen, aber zum Beispiel für den FOH oder ähnliche Orte scheint der Kopfhörer wie gemacht. Beim Blick auf das beigelegte Kabel schwindet die bis hierhin aufrecht erhaltene Hoffnung auf ein solides Produkt des Traditionsherstellers leider weiter dahin. Dieses ist zu beiden Seiten nicht schraubbar, besitzt immerhin noch Alu-Enden zu beiden Seiten, in welchen die TRS Miniklinken sitzen.

Eine so persönliche Wertung bereits so früh in einem Testbericht anbringen zu müssen, ohne in einen praktischen Teil oder eine klangliche Beurteilung übergegangen zu sein, erscheint mir unprofessionell und fällt mir als Autor nicht leicht – aber die Ausführung seitens Korg bei diesem Einkaufspreis hat mich dann doch stark verunsichert.

Die Funktionen, Noise-Cancelling und Bedienelemente

Der für seine Größe mit 321 Gramm recht leichte Kopfhörer ist vollgestopft mit Treibern in beide Richtungen. Neben jenem Mikrofon, welches für die Sprache beim Telefonieren vorgesehen ist, finden sich vier weitere, welche wohl allesamt dem wohl recht ausgeklügelten Noise-Cancelling System dienen. Bislang war der problematische Aspekt dieser Technik immer dessen begrenzte Einsatzfähigkeit – bedingt durch die begrenzten Aussteuerungskapazitäten der verbauten Mikrofone. Ein verbautes Mikrofon nimmt die Umgebunsgeräusche auf, die Phase des eingefangenen Signals wird gedreht und zusätzlich auf die Kopfhörer geschickt, wodurch sich eine teilweise Auslöschung oder Dämpfung des Umgebungsschalls ergibt. Dieses Prinzip funktioniert eben nur so gut, wie das Mikrofon den Pegel der Umgebungsgeräusche auch in ein sauberes Signal wandeln kann – übersteuert das Mikrofon einmal, so landet das dadurch entstehende, zumeist extrem unangenehme, Geräusch ebenfalls in unseren Lauschern.

Beim Korg NC-Q1 sollen nun zwei Mikrofone den Aussenschall einfangen und zwei weitere prüfen, was innerhalb der Ohrmuschel an Nebengeräuschen anliegt. Auf eine intelligente Art und Weise gleichen sich die beiden Schallwandler-Pärchen laut Hersteller ab und passen das Filtering und den Aussteuerungspegel an. Ist die Umgebung zu laut, lassen sich die außen liegenden Mikrofone zusätzlich noch über einen Schieberegler an der rechten Ohrmuschel in ihrer Sensitivität einstellen – Pegelfestigkeit bis zu einem Außenschall von rund 110 dB verspricht Korg hier den Nutzern – was die Nutzung im professionellen Clubkontext von 105 dB Peak gewährleisten – und bei einer versprochenen Abdämpfung von rund 30-35 dB auch eine angenehme Arbeitslautstärke ermöglichen sollte. Per Berührung der rechten Ohrmuschel kann der Kopfhörer gedimmt und die Umgebung über die Mikrofone in den Signalweg gebracht werden, wodurch man ebenfalls den Livesound überprüfen kann, ohne den Kopfhörer dafür abnehmen zu müssen. Gleich vorweg: Diese Touch-Berührung passiert leider nicht induktiv wie etwa bei einem modernen Smartphone, weswegen sich dieser Effekt häufig aus Versehen aktiviert – und zwar bei jeder Berührung der Ohrmuschel von oder durch egal was. Der Klang der eingebauten Ambience-Mikrofone lässt sich durch einfache Equalizerkurven wie „Hishelf“ oder „Locut“ anpassen – wofür das im Nutzungskontext gut sein soll, erschließt sich mir leider überhaupt nicht. Auf den Direktklang an sich lassen sich keine Filter anwenden. Neben der kompletten Dämpfung des internen Signals lässt sich der Umgebungssound über einen weiteren Schieberegler auf der rechten Ohrmuschel auch stufenlos in sein Signal mit einblenden.

Ein Positivum des Kopfhörers stellt dessen Batterie dar: Der 1.200mA Lithium/Polymer Akku hält im Bluetooth-Betrieb 12 Stunden, bei Nutzung mit Kabel ganze 35. Ist der Akku leer und hat man ein Kabel zur Hand, so lässt sich der Kopfhörer auch passiv – sprich: ohne die Noise-Cancelling-Funktionalität zu nutzen. Geladen wird der Akku via Bluetooth 2.0, ein Kabel hierfür ist dem Kopfhörer beigelegt. Der verbaute Bluetooth Chip ist leider veraltet, hier werkelt ein Bluetooth 4.1 – der fünfer Standard hat sich längst etabliert. Für eine Hi-Res-Übertragung auf kurze Distanz reicht es trotzdem, eine Verbindung mit meinem recht aktuellen Studiorechner möchte der Kopfhörer aber nicht eingehen. Dafür aber mit dem Handy. Beim Abnehmen des Kopfhörers im Bluetooth-Betrieb wird die Wiedergebe der Musik automatisch pausiert und beim wieder Aufsetzen fortgesetzt.

Verbaute Treiber & ups! – das unangenehme Rebranding

Im Korg NC-Q1 kommt ein Ein-Treiber-pro-Seite-Design zum Einsatz – ganze 41 mm Durchmesser messen die laut Korg fünflagigen und weich gehangenen Film-Membranen. Der als „PEEK“ Membran bezeichnete Treiber besteht aus einem Verbund aus Polyether-Ether-Ketone mit Filmschicht und ist laut Webseite fünflagig geschichtet – dessen Frequenzgang wird angegeben mit 10Hz bis 25kHz.

Bei der weiteren Recherche zu exakt diesem Treiber begegnete mir allerdings noch eine andere extrem unangenehme Überraschung – und zwar der Vox VH-Q1. Ja, glaubt man das denn? Bis auf eine andere Farbgebung findet sich hier EXAKT das gleiche Produkt – nur von der Marke VOX und mit einer Corporate Identity, welche sich hier nicht an DJs oder Studio-Nerds und -Nerdinnen, sondern an Gitarristen/Gitarristinnen wendet! Der perfekte Kopfhörer für eben jene. Wir reden hier immer noch über ein Produkt für 349,- €, also über einen Chrysler mit Rolls-Royce-Rebranding und den Sitzen eines Wolgas.

Praxis – Klang und Nutzbarkeit des Kopfhörers

Beim Aufsetzen der wohldimensionierten Kopfhörer merkt man, dass sich diese mit ihrem ohrumschließenden Design lange Zeit auf angenehme Art und Weise tragen lassen.

Wenn man einen der Knöpfe an der rechten Ohrmuschel betätigt oder wenn man seine Kopfhörer per Druck auf die rechte Ohrmuschel mutet oder durch Absetzen eine Unterbrechung der Wiedergabe auslöst, teilt einem das eine weibliche Roboterstimme auf sehr prominente Art und Weise mit. Auch informiert einen die Stimme zwischendurch über halbnützliche Informationen wie „Battery Level Medium“. Hinzu kommt, immer wenn man den Kopfhörer im Kabelbetrieb absetzt, wird der Mute des Direktsignals getriggert und man muss nach dem Aufsetzen des Kopfhörers wieder auf sein rechtes Ohr klopfen, damit der Sound wieder so ist wie vorher.

Das Noise-Cancelling funktioniert schon bedeutend besser als beispielsweise bei meinen Bose QuietComforts – das Prinzip der vier Mikrofone mit niedrigerer Sensitivität geht also auf – die 110 dB nehme ich dem Hersteller Korg somit einmal ab. Peaks, welche diese 110 dB übersteigen, zwiebeln dafür aber umso mehr ins Ohr hinein. Bei der Nutzung als Keyboarder, im Proberaum neben dem Schlagzeuger positioniert, habe ich den Kopfhörer nach zehnminütiger Nutzung deswegen wieder gegen meine In-Ears ausgetauscht. Zudem: Immer wenn man „head-banging“ oder ähnliches betreibt, verändert sich der Luftdruck innerhalb der Ohrmuscheln, wodurch man durch den dadurch entstehen Überdruck die innen liegenden Mikrofone zum Quietschen bringt.

Auch klanglich kann sich der Korg NC-Q1 leider in meinen Ohren nicht überzeugen – höchstens, was den möglichen Pegel anbelangt. Die Klangkulisse des Kopfhörers könnte man als modern charakterisieren. Sehr weich gehangene, groß dimensionierte Treiber sorgen für einen weichen und etwas schwammigen Sound, welcher eine Überbetonung des Basses bis hoch zu den unteren Mitten besitzt. Natürlich – eine Überbetonung des Basses ist die Regel und gerade im DJ Sektor häufig als nützlich anzusehen – der 349,- € teure Korg NC-Q1 hat jedoch gefühlt nur Bass und gibt einem weder Überblick über die Transienten noch über die Stereobühne oder irgendwas anderes, was für den geübten Musiker von Bedeutung sein könnte. Ganz egal, ob DJ oder Gitarrist! Der maximal hohe Pegel bleibt das Beeindruckendste am Klang.