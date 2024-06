Test: Korg Opsix SE, FM-Synthesizer

FM-Bolide mit richtiger Tastatur

Der Korg Opsix SE ist das aktuelle Profimodell zu Korgs aktueller FM-Synthese, die von Yamahas DX7 übernommen wurde. Er ist ein 6-Operatoren FM-Synthesizer mit 40 Algorithmen und einem freien User-Algorithmus. Er kann mit zusätzlichen Schwingungsformen und unterschiedlichen Operatoren-Modi ein deutlich größeres Spektrum als herkömmliche FM-Synthesizer erzeugen. Weiterhin sind digitale Filter, Hüllkurvengeneratoren, LFOs, Effekte, Step-Sequencer und Arpeggiator vorhanden. Auf der 61er-Tastatur klebt ein Aufkleber „Made in Japan“.

Alle Opsix-Modelle auf einen Blick

Seit meinem letzten Test des Opsix MK1 mit 37 Tasten im Jahr 2020 hat sich einiges getan. Es gab inzwischen zwei große Updates der Firmware:

V2: neuer Effekt- Operatormodus und Pink/Blue-Noise als weitere Oszillatortypen. Aftertouch als neue Modulationsquelle.

V3: zusätzliche Parameter für den Sequencer und Bugfixes

Außerdem wurde die er durch die MKII Hardware abgelöst, wobei anhand eines neuen Prozessors von 32 auf 64 Stimmen erweitert wurde. Hinzu kamen neue Modelle: das tastenlose Opsix Module und Opsix SE mit 61 Tasten, beide sind sogar bis zu 80-stimmig, sowie eine reine Plug-in Version.

Übersicht zum Opsix SE Synthesizer

Beim Auspacken sorgt der stabile Instrumentenkoffer für einen gewissen Wow-Effekt, er ist aufwändig in Handarbeit mit Kunstleder bezogen. Korgs gewichtiges Statement, dass dieser Synthesizer erwachsen geworden ist.

Der Opsix SE wirkt durch sein braun-schwarzes Metallgehäuse sehr stabil. Das silberne Platinum-Modell gefällt mir allerdings optisch deutlich besser.

Die Tastatur, laut Korg „Premium Natural Touch Tastatur mit 61 Tasten und Aftertouch“, ist im Vergleich zum kleinen Vorgänger wesentlich robuster und befindet sich aus meiner Sicht in einer guten Mittelklasse. Die ungewichteten Tasten spielen sich ruhig, es klappert nichts, der Aftertouch reagiert etwas schwer.

In der Mitte des Panels ist die gleiche Panel-Platine wie beim Opsix Module verbaut. Links und rechts davon wirkt die Oberfläche etwas verschenkt. Auf der rechten Seite sind zwar die 6 Operatormodi aufgedruckt, was sehr nützlich ist. Es bietet jedoch kaum Platz für weitere Geräte obendrauf. Der Kopfhörerausgang befindet sich auch wieder hinten, das Spiralkabel meines Kopfhörers hängt schnell quer über die Tastatur.

Der Prototyp im Jahr 2020 hatte das Bedienpanel noch ganz links, und auf der rechten Seite war viel freier Platz.

Ich hätte es aber richtig gut gefunden, wenn Korg die gesamte Gehäusebreite für zwei Synthesizer-Engines genutzt hätte – sowohl den Opsix links, als auch z. B. den Modwave rechts, dann wäre auch der Platz im Studio besser genutzt.

Jedes Mal faszinieren mich die großen Fader für die Operator-Level, zusammen mit der Farbcodierung (rot=Träger, blau=Modulator) laden diese zum Live-Performen ein. Ich muss an einige Hammond B3 Organisten denken, die spielen und gleichzeitig die Drawbars bedienen, um den Sound zu verändern. So etwas, in einer etwas anderen Dimension, geht hier nämlich auch.

Für den PC und Apple Computer bietet Korg noch kostenlos einen Sound Librarian an, um die Sounds bequem zu sortieren und archivieren zu können. Der Import mit original DX7-Dateien im Sysex-Format ist damit problemlos möglich.

Multimode oder Multilayering?

Moment, hat der Opsix SE nicht 80 Stimmen? Mehr Stimmen als Tasten, da frage ich mich, was man damit macht? Richtig: layern, am besten 4 Programme übereinander oder Multimode mit 16 MIDI-Kanälen. Hier aber leider Fehlanzeige! Es gibt keinen Multimode, der Synthesizer kann nur mit einem einzigen Sound-Programm erklingen. Bitte Korg, hier solltet ihr unbedingt in der nächsten Firmware nachlegen! Am besten verwendet ihr einen weiteren Betriebsmodus für die Sequencer-Tasten, um die zusätzlichen Layer zu aktivieren oder stummzuschalten.

Klang des Korg Opsix SE

Zu der Beschreibung der mächtigen Soundengine sei auf den ersten Testartikel des Opsix verwiesen. Bei den neuen Modellen gibt es beim Klang auch wieder nichts zu meckern. Die jetzt 350 angewachsenen Presets sind abwechslungsreich und laden dank der vielen Regler und auch der guten Tastatur direkt zum Klangschrauben ein. Ich bin dabei auf viele überraschende Klänge gestoßen. Mit den zusätzlichen Operator-Modi bewegt man sich erfrischend leicht auch außerhalb der typischen „FM-Besselfunktion-Klänge“ der konventionellen FM-Klangsynthese.

In meinen Ohren klingen die Effekte und speziell der Hall richtig gut. Seit dem Kronos „O-verb“ hat Korg bewiesen, dass sie es können. Jetzt also den Effekt „Space“ auf dem Opsix aktivieren und die nächste halbe Stunde vergeht im Rausch. Allerdings machen auch viele Presets ausgiebig Gebrauch von diesem Effekt. Es gibt aber auch feinere Klänge, daneben auch mit [TMP] markierte Templates, die als Ausgangsmaterial für einzelne Synthesetechniken wertvoll sind.

Für mich ist der Opsix ein idealer Synthesizer für Flächen und die Interaktion mit dem Klang. Er kann natürlich auch FM-Pianos bis zum Abwinken, in den Klangbeispielen sind jedoch mehr experimentelle Sounds zu hören. Einen anderen Blickwinkel liefert der freie Algorithmus, der das System prinzipiell in ein polyphones Modularsystem verwandelt, mit frei verschaltbaren Oszillatoren, Filtern, ADSR, Waveshapern und mehr.

Yamaha TX816 vs. Korg Opsix SE

Da der Opsix DX7-Sounds importieren kann, reizte mich der Vergleich mit Yamahas ungeschlagenem FM-Klangkönig, dem TX816. In dem Klangbeispiel ist zunächst der Opsix zu hören, danach wiederholt ein Modul des TX816 die Phrase. Dabei zeigte sich, dass der Opsix allgemein etwas dünner und weniger massiv ist, der Streichersound rauscht sogar mehr. Aber die Konvertierung ist im Großen und Ganzen sehr gelungen.