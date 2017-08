Test: KS Digital A200, Studiomonitor

Die Monitore des deutschen Herstellers KS Digital aus Saarbrücken finden sich nun schon seit 20 Jahren oft bei Rundfunk und Theater. Die koaxialen Modelle C5 und C8 werden gerne auch als Nahfeldmonitore in Projektstudios eingesetzt. Die gesamte C-Serie wurde übrigens gerade frisch aktualisiert, wir berichteten. Am anderen Ende der Preisskala bietet KS Digital die Monitore der A-Line an. Hier haben wir heute den KS Digital A200 in Test, ein Fullrange-Monitor für mittlere Abhörentfernungen.

Das Produkt

Die KS Digital A200 ist ein 3-Wege Monitor mit einem 8“ Woofer aus Carbon, einem 2“ Kalotten-Mittenlautsprecher und einem 1“ Hochtöner. Damit kann die Box einen Frequenzgang von 32 Hz bis 22 kHz abdecken.

Der Monitor wird liegend betrieben, folgerichtig gibt es eine linke und eine rechte Box. Das Bassreflexgehäuse mit zwei nach vorn ausgerichteten Ports hat die Maße H/B/T 28 x 42 x 33 cm. Es ist aus MDF gefertigt, das Gewicht liegt bei 18 kg.

Optisch sehr ansprechend ist die Naturholzeinfassung aus Kirsche des Mittel- und Hochtöners. Die Kanten der Einbaumulden sind zur Vermeidung von unerwünschten Reflexionen abgerundet und dienen beim Hochtöner als Waveguide. Hier sitzt auch die, leider blaue, Betriebs-LED.