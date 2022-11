Test: KS Digital C100 Reference, koaxialer Studiomonitor

Der perfekte Monitor?

Die KS Digital C100 Reference sind die neuesten Nahfeldmonitore der KSdigital GmbH aus Saarbrücken. Die Firma wurde 1996 von Dieter Klein und Johannes Siegler gegründet und befasst sich mit der Entwicklung und dem Bau von Studiomonitoren. Nach dem Rückzug von Dieter Klein in die KS Beschallungstechnik GmbH legte Johannes Siegler richtig los und ergänzte die Studiolautsprecherserie mit dem Kauf der legendären deutschen Lautsprechermanufaktur Backes & Müller. Somit konnten die aufwendigen technischen Entwicklungen sowohl im Studio als auch im HiFi-Bereich Einzug finden. Schauen wir uns also das neueste Kind von KS Digital an und versuchen wir – ansatzweise – zu verstehen, warum es sich hier eigentlich schon um Lautsprecherbau der nächsten Generation handelt.

ANZEIGE

Die Technik der KS Digital C100 Reference

Zunächst die Basics: Die C100 Ref. ist ein 2-Wege koaxialer Aktivmonitor mit den Abmessungen 285 x 350 x 350 mm und einem Gewicht von 15 kg. Das eingesetzte Koaxial-Chassis hat einen Durchmesser von 10 Zoll mit einem 1“ Kompressionshorn im Zentrum. Der Öffnungswinkel des Horns beträgt 70 Grad und im Gegensatz zu vielen PA Hochtonhörnern besteht dieses aus solidem Metall.

Im Inneren arbeiten zwei Endstufen mit jeweils 250 Watt für Hoch- und Tief/Mitteltöner. Der Frequenzgang wird mit 35 Hz bis 22.000 Hz angegeben und der maximale Schalldruck beträgt 118 dB (SPL). Die eingesetzten Endstufen arbeiten nach dem Class-D (nein, D steht nicht für Digital!) -Prinzip. Wer sich hier mehr einlesen möchte, findet im Netz jede Menge Details. Wichtig ist nur: Class-D ist nicht mehr Synonym für Billigverstärker, die schlecht klingen, sondern sie sind eine Weiterentwicklung der klassischen Class A, B, A/B und C Verstärkertechnik.

Spannend wird es, wenn wir uns die Filtertechnik ansehen, denn hier wird das Prinzip der Finite Impulse Response eingesetzt. Johannes Siegler hat sich damit im Rahmen seiner Diplomarbeit befasst und dieses mathematische Modell mithilfe neuer Materialien und Erkenntnisse zu einer eigenen Marke gemacht: den FITRTEC Filtern (Patent:19823110).

FIR Filter – allgemeinverständliche Erläuterung

Das Gehäuse und das Lautsprecherchassis bilden zusammen mit dem Dämmmaterial ein schwingendes mechanisches und Verstärker, Frequenzweiche und Schwingspulen (im Chassis) ein elektrisches System. Beide Systeme sind fehlerbehaftet, denn Membrane unterliegen der Massenträgheit, Druckschwankungen, Resonanzen etc. und im elektrischen Umfeld haben wir es mit Amplitudenschwankungen, Bauteiletoleranzen und Phasenungenauigkeiten zu tun. Somit ist ein klassischer Lautsprecher eigentlich ein sehr ungenaues System zur korrekten Wiedergabe von Musik- oder Tonsignalen, denn es macht prinzipbedingte Fehler.

ANZEIGE

Durch einen digitalen Chip in der Verstärkerelektronik (DSP) werden bei KS Digital die relevanten Daten erfasst und korrigiert: das Überschwingen der Membran, eine Schallwellenbrechung an den Gehäusekanten, Resonanzen, Phasenverschiebungen durch die Bauteile in den Frequenzweichen. Durch komplexe mathematische Algorithmen werden diese Daten im DSP korrigiert und so an die Chassis ausgegeben, dass die nun phasenrichtig und mit linearem Frequenzgang spielen.

Laufzeitunterschiede mehrerer Chassis, Kopfbewegungen des Hörers und andere Effekte werden eliminiert und das Ergebnis ist ein neutraler, impulstreuer und zeitrichtig spielender Lautsprecher.

In der Praxis äußert sich dies durch eine sehr exakte Räumlichkeit, hohe, sehr saubere Impulswiedergabe und eine sehr natürliche Charakteristik (die eigentlich gar keine ist).

Bei einem Nahfeldmonitor, wie der C100 Reference, ist hier im Wesentlichen Schluss, während komplexere Lautsprecher, wie das KSD Line Array oder die „Line“ Serie von Backes Müller, durch spezielle Abstrahlcharakteristika auch den Raum einbezieht bzw. ausblendet.

Übrigens: Da es unvermeidbare Streuungen bei der Herstellung von Chassis gibt (z. B. beim Auftragen des Klebers, der Schwingspule und Membran verbindet), werden alle KSD Lautsprecher final vermessen und mittels DSP in Frequenz und Phase linearisiert.

Ausstattung und Verarbeitung der Studiomonitore

Auf der Rückseite der C100 Ref. finden wir die Elektronikabteilung: Volume, Bass- und Höhenanpassung (natürlich phasenkorrigiert), On/Off-Schalter, Analog In (XLR), Digital In (XLR) und der RJ45 Anschluss für den externen KSD-RC Remote-Controller, mit dem man eine Feinabstimmung mit einem 6-Band parametrischen EQ, Volume, Delay etc. durchführen kann.

Digital In? Was ist denn das? Die Endstufen der C100 Ref. lassen sich digital ansteuern, d. h. es wird nur das digitale Musiksignal an die Endstufe weitergegeben – Vorverstärkung findet komplett im Lautsprecher statt. Backes und Müller Lautsprecher können dafür mit den hauseigenen ICE Vorstufen befeuert werden, die eigentlich keine Preamps sind, sondern nur als Medienzentrale fungieren. Eine sehr elegante und verlustfreie Lösung, bei denen keine teuren symmetrischen Kabel benötigt werden. Der AD/DA-Wandler in der C100 Ref. arbeitet mit 192 kHz bei 24 Bit.

Die Fernbedienung (KSD-RC) mit der man das Feintuning der Lautsprecher macht, ist nicht im Lieferumfang enthalten und kostet immerhin 899,- Euro. Das schmucke Kistchen ist aus einem Kunststein gefertigt und kann für viele Monitore (und B&M Modelle) ab 10/2017 verwendet werden. Auf Wunsch kann man sich diese auch für einen kurzen Zeitraum und gegen eine geringe Gebühr vom Hersteller ausleihen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Gehäuse besteht aus einem Metallrahmen, an dem man Stative oder die hauseigenen U-Elemente zur Positionierung befestigen kann. Die Frontplatte ist schwarz oder Kirsche echtholzfurniert.

Thema Preis: Der Listenpreis für den 2-Wege Monitor beträgt 2.299,- Euro / Stück, was auf den ersten Blick wirklich sehr teuer wirkt. Auch optisch und haptisch wirkt die KSD C100 Ref. nicht wie z. B. eine Focal TWIN6, die in derselben Preisstufe zuhause ist (1.999,- Euro / Stück). Um bei diesem Beispiel zu bleiben: In einer Focal sind keinerlei Maßnahmen zur Korrektur verbaut.

Die Franzosen vertrauen auf schwere Hölzer, hochwertige Chassis und klassischen „analogen“ Lautsprecherbau. Das wirft natürlich Glaubensfragen auf: wenig Technik im Signalweg, keine Latenzen – dafür aber eine systembedingte Fehleranfälligkeit oder hochpräzise Korrekturen, modernste Technologie, dafür aber minimale Latenzen durch die DSP-Berechnungen im Bereich von 3 ms. Ich freue mich auf viele Kommentare zum Thema!

Wie klingt die KS Digital C100 Reference?

Ich selbst betreibe in meinem Studio die KS Digital C88 Ref., die über 2x 8“ Tiefmitteltöner verfügen, wobei einer davon als 2-Wege-Koaxialtreiber mit einer 1“ Gewebekalotte ausgelegt ist. Deren Frequenzbereich wird mit 32 Hz – 22 kHz angegeben, also etwas tiefer gehend als die C100 (35 Hz). Auch sind die C88 7 kg schwerer, und insgesamt voluminöser.

Mein Hörabstand liegt bei ca. 1,20 m zu jeder Box. Der Ursprungspreis der C88 war ca. 1.700,- Euro und liegt aktuell bei 1.495 Euro / Stück – also rund 800,- Euro / Stück günstiger, als die hier getestete C100 Reference. Obwohl fast 1.600,- Euro günstiger pro Paar hat Johannes Siegler der C88 Ref. Kevlar Membranen spendiert – dafür fehlt die Möglichkeit der direkten digitalen Ansteuerung. Die Abstimmung mittels KSD-RC ist aber ebenfalls möglich.

Lassen Sie uns also herausfinden, ob die C100 Ref. den Aufpreis wert ist!

Bevor man sich einer KS Digital (oder einer Backes & Müller) nähert, sollte man auf eine sehr ehrliche Reproduktion der Tonkonserve gefasst sein. Hören Sie Ihre Musik in der heimischen HiFi Anlage z. B. über passive Bowers & Wilkens Lautsprecher oder lieben Sie den Klang glühender Röhren, dann steht Ihnen bei KS Digital eine Anfang sehr emotionslose Klangwand entgegen. Hmm, die Stimme hat einen seltsamen Hall. Muss das so zischen? Wo ist denn der schön brummende Oberbass?

Die Erkenntnis kommt meist später. Wo einem viele Hersteller eine ohrschmeichelnde Sauce präsentieren, da gehen die digital geregelten C100 (und C88) mit einem Klangskalpell ran. Ein Kontrabass ist kein tiefer Brummton, sondern eine Rezeptur, bestehend aus resonierendem Bogen, schwingenden Saiten und klingendem Holz. Darüber lassen KSD Lautsprecher keinen Zweifel. So ist es für den Tontechniker ein leichtes, die Transienten mittels Kompressor oder Transientendesigner exakt auf die gewünschte Tonalität einzustellen. Soll die Pauke trocken und kühl klingen oder soll das Nachschwingen im Fokus stehen – kein Problem. Die Aktivmonitore bilden ein mikroskopisches Bild des Frequenzspektrums samt Oberschwingungen ab.

Das ist nicht gleichzusetzen mit dem, was man von einem Monitor z. B. mit AMT Hochtöner oder Berylliumkalotte kennt. Es ist bei KSD nicht die Auflösung eines speziellen Frequenzsprektrums, sondern das phasenrichtige Darstellen einzelner Klangereignisse. KSDs klingen weder hell noch dunkel, weder basslastig noch übertransparent. Durch die exakte Abstimmung auf den Raum mittels Fernbedienung kann ich die Boxen völlig neutral auf meinen Hörplatz eichen oder (im Falle von Backes & Müller HiFi Lautsprechern) den Charakter geben, den ich bevorzuge.

Das hat viele Vor-, aber auch Nachteile. Mal eben einen Mix machen erlauben die C100 nicht. Sie zwingen förmlich zum genauen Hinhören und zur Durchführung von Mikrokorrekturen am Mischpult. Die fast schon holografische Platzierung der Band im virtuellen Raum erlaubt keine Überlappungen – ein erfahrenes Ohr stellt die Musiker mit einer KSD C100 zentimetergenau auf seine Position. Die Produktion eines Songs wirkt wie das Scharfstellen eines Fotos mit sehr geringem Schärfebereich. Aber wenn der getroffen wurde, dann ist es eben knackscharf und nicht „passt schon“.

Und so ertappe ich mich beim Abhören mit der C100 Ref. – noch mehr, als bei der C88 – dabei, weniger die Lautsprecher zu hören als mehr die Veränderung am Pegelregler, am Kompressor oder dem Equalizer. Diese Erkenntnis macht einen gleichzeitig stutzig – ist aber auch das größte Kompliment, das man einem Monitor machen kann.

Wo sind die Grenzen der C100? Sie können laut, aber nicht extrem laut (118 dB Peak). Ab einer schon sehr hohen Dynamik merkt man die physikalischen Grenzen des 10-Zöllers. Dann leidet auch der Lupencharakter. Bei der Auslegung als Nahfeldmonitor sollte dies aber nur selten zu einem Problem werden. Die C88 bietet durch ihre beiden 8-Zöller eine deutlich größere Membranfläche (ca. 40 cm²), als der 10-Zöller der C100 (25,4 cm²) – was man im Tiefbassbereich schon hört und spürt. Dafür scheint die C100 nochmal eine Schippe exakter zu spielen als die etwas breitere Schallwand der C88. Das konsequente Koax-Prinzip des neuen Modells zeigt hier seine Stärken auf.

Die KS Digital C100 Ref. im Vergleich zu den Mitbewerbern

Ohne direkten Vergleich ist es natürlich schwierig, verschiedene Lautsprecher miteinander zu vergleichen. Ich versuche Ihnen dennoch aus meiner Hörerfahrung ein paar Tendenzen mitzugeben, mit denen Sie Ihren Monitorkauf besser planen können.

Den Charakter der KSD Lautsprecher ist hier im Detail beschrieben. Die meisten anderen Marken schaffen diese exakte und holografische Abbildung nicht – was nicht immer ein Nachteil sein muss. Eine Focal oder eine Dynaudio sind in vielerlei Hinsicht gnädiger.

Wenn Sie überwiegend Podcasts, Hörbücher oder TV machen, dann kann einem eine KSD schon auch auf den Keks gehen. Viel zu viel Information ist manchmal auch ermüdend. Insgesamt kommen die Neumann Lautsprecher dem Feeling der KSD sehr nahe.

Extrem neutral und impulstreu, wobei gerade die KH310A schon etwas mehr Abstand benötigt und eher im Midfield zuhause ist. Im Nahfeld sind hier die Chassis Positionen zu lokalisieren: Höhen von links oben, Mitten links unten etc.

Genelec geht einen anderen Weg: Hier wird nicht der Lautsprecher mit seinen Fehlern kompensiert (wie bei KSD), sondern der Speaker wird im Raum optimiert. Auch das ist ein sehr guter Ansatz, der auch sehr gut funktioniert.

Adam und Eva, ähh Eve mit ihren AMT Hochtönern sind eine ganz eigene Sache. Man muss schon Fan dieses sehr crispen Sounds sein, um diese Monitore (in der Preisklasse um 2.000,- Euro/Stück) einer Neumann oder einer KS Digital vorzuziehen.



Noch mal: Das sind Tendenzen, die für den jeweiligen „Signature Klang“ der jeweiligen Hersteller stehen. Eine Dynaudio kann nie und nimmer einen trockenen Bass-Schlag wie eine KSD wiedergeben. Dafür hatte ich beim Test der famosen Focal Trio11 auch schon eine Träne im Knopfloch ob der emotionalen Darbietung.

Conclusio

Wenn es bei KSD ein Problem gibt, dann ist es das Marketing. Eine wirklich unterdurchschnittliche Homepage (sorry, Johannes) und sehr wenig Markenpräsenz machen die Lautsprecher aus dem Saarland nach wie vor zu Geheimtipps, die nicht mit Optik, aber mit Fakten, Klang und Technologie begeistern. Es gibt höherauflösende Lautsprecher und es gibt bassstärkere Speaker, aber diese ganz scharfe Ausrichtung als Abhörmonitor, als Präzisionswerkzeug ist in dieser Konsequenz kaum zu finden. Für sehr große Studios muss man bei KS Digital in ein höheres Preisregal greifen, aber in kleinen bis mittelgroßen Räumen ist die C100 Ref. eine ganz klare Empfehlung.