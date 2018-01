Die Koaxial-Serie von KS Digital aus dem Saarland steht schon seit 10 Jahren in Studios verteilt über die ganze Welt. Die Fullrange-Studiomonitore bestechen in erster Linie durch den koaxialen Aufbau. Hiermit werden auch bei suboptimaler Raumakustik bestmögliche Informationen transportiert. Das sagt zumindest die Produktbeschreibung.

Bei den neuen KS Digital C5-Reference wurde die Performance wie Klirrfaktor und Linearität optimiert. Dazu wurden sie mit dem patentierten FIRTEC-DSP-Processing ausgestattet, das die Leistung noch mal anhebt. Er ist weltweit der erste phasenlineare Kompaktmonitor, der auch exakt alle Instrumente im Stereobild anzeigen soll. Diese Technik ist der A-Serie des Herstellers entliehen. Schauen wir mal, was das überarbeitete Modell so zu bieten hat.

Der KS Digital C5-Reference

Angeliefert werden beide separat verpackt und gut gesichert, so wie man das kennt. Da es das kleinste Model dieser Serie ist, hält es sich auch mit dem Gewicht in Grenzen. Die aktiven Nahfeldmonitore bringen jeweils 8 kg auf die Waage. Was bei den Abmessungen von 200 x 220 x 245 mm aber ein beachtliches Gewicht ist. Nicht ganz unschuldig ist das zum größten Teil aus Stahlblech gefertigte Gehäuse, durch dieses bekommen die KS Digital C5-Reference auch ein sehr robustes Erscheinungsbild. Einzig die Front zeigt ein hübsches Kirschholzgesicht, wahlweise aber auch in Mattschwarz.

Mit dem Nahfeldmonitor KS Digital C5-Reference bekommt man ein 2-Wege Koax-System, dazu gibt es einen digitalen 24 Bit Signalprozessor, basierend auf dem von KSD patentierten FIRTEC™ Equalizer. Der Hochtöner ist 1 Zoll groß und aus Neodym gefertigt. Der 6 Zoll Tief- und Mitteltöner besteht aus Kevlar, beides wertige und oft gewählte Materialien. Das aktive System beinhaltet jeweils eine Endstufe mit 80 Watt Nennleistung und 175 Watt im Peakbereich, das sollte in jedem Falle genügen. Ob der Bass für die meisten Fälle ausreichend ist, sehen wir im Praxisteil, der dargestellte Frequenzbereich liegt zwischen 48 Hz und 22 kHz (+/-3 dB). Die Stromversorgung liefert ein Spanne von 110 bis 220 Volt, somit sollte einem weltweiten Einsatz nichts im Wege stehen.

Auf der Rückseite der KS Digital C5-Reference findet man diverse übliche Einstellmöglichkeiten. Neben dem Einschalter liegt die Buchse für das Kaltgerätekabel (mit im Lieferumfang), daneben befindet sich ein Netzwerk-Eingang. Dieser kann verwendet werden, um die „Remote“ anzuschließen.

Die optionale Remote-Control KSD-RC funktioniert als Lautstärkeregler der Monitore und ermöglicht einen Zugriff auf sechs verschiedene Benutzer-EQ-Einstellungen. Anschluss finden die Monitore über einen analogen XLR-Eingang mit Abzugssicherung. Neben der XLR-Buchse befinden sich drei mit Plexiglas abgedeckte Trimmregler. Ein Lowshelf-, ein Highshelf-Filter und eines für die Eingangsempfindlichkeit. Somit kann man räumliche Defizite ausgleichen und bei optimaler Reglung auch wieder abdecken, so dass es nicht zu versehentlichen Einstellungsveränderungen kommt.

Im Lieferumfang befinden sich neben den schon erwähnten Kaltgerätekabeln jeweils ein Ständer aus schwarz lackiertem Metall. Dazu gibt es eine Schraube und Gummipads. Dieses System ermöglicht ein optimales Aufstellen und Angleichen des bestmöglichen Abstrahlwinkels oder eine Befestigung an der Wand.

Koaxial

Seit 1995 entwickelt KS Digital Studiomonitore mit dem übergeordneten Ziel, lineare und zielgerichtete Lautsprecher zu entwickeln. Das Koaxialsystem liegt da natürlich auf der Hand, zu mal Hoch- und Tief/Mittentöner auf einer Linie fungieren. Zielgerichteter kann man Signale wohl nicht übertragen. Dennoch gibt es auch hier gewisse Schwierigkeiten. Vor allem in der akustischen Abstimmung. Um das in den Griff zu bekommen, sollte KSD aber genug Zeit gehabt haben, zumal die aktuellen C5 eine überarbeitete Version sind.

FIRTEC™

Das von KSD pantentierte System liest sich ausgeschrieben: Finite Impulse Response Technology. Was im Grunde eine endliche Impulsantwort ist. Impulse Response (Impulsantwort) ist ja momentan gerade bei Speaker-Simulationen im Gitarrenbereich hoch im Kurs, sollte man zumindest schon mal gehört haben. Bei vielen analogen Systemen durchläuft das Signal verschiedene Frequenzweichen und Filter, die aufgrund von Laufzeit und Phasendrehung zeitliche Verzögerungen haben. Die digitale FIRTEC™ Filterung von KSD verhindert genau das und beseitigt diese Fehler im digitalen Signalprozessor.

Das soll sich im Idealfall positiv auf das räumliche Hören übertragen, indem Einbrüche und Überhöhungen der Frequenzübertragungskurve elektronisch durch Filter korrigiert werden. Praktisch kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Jeder Schallwandler wird mit der FIRTEC™ Technologie vermessen, diese Systemantwort bildet dann den Grundsatz für den Datensatz des FIR-Systemfilters, welches das inverse Verhalten zum realen Lautsprecher darstellt. Das Signal wird nun zuerst durch das FIR-Filter geschickt und danach über den Lautsprecher, hier wird das Signal im Idealfall wieder originalgetreu abgestrahlt.

Natürlich laufen da noch ein paar mehr Prozesse ab. Dennoch denke ich kann man es sich so ganz gut vorstellen. Die erste Frage, die hier natürlich auftaucht ist: Wie groß ist die Latenz? Darum kümmern wir uns im Praxisteil.