Die KS Digital C55 Reference ist der jüngste Spross der Coax-Reference-Modellreihe der Saarbrückener Studiomonitor-Manufaktur KS Digital. Als 2,5-Wege-Monitor ist sie oberhalb der kleinen C5-Reference platziert. Der hinzugekommene 5,5-Zoll-Tieftöner soll den Frequenzbereich nach unten erweitern und dazu den Coax-Treiber entlasten. Ich höre seit Ende 2018 mit der KSD C88 Reference ab und so können wir gut vergleichen, wie nah der neue Emporkömmling an die größere C88 herankommt. Das wird spannend!

KS Digital C55 Reference: Worum geht es?

Die Saarbrückener Firma KS Digital baut seit über 25 Jahren Studiolautsprecher im mittleren und oberen Preissegment. Alle Lautsprecher werden im Unternehmen entworfen und zum großen Teil auch dort gebaut. Nur diverse Chassis und Bauelemente lässt man nach eigenen Vorgaben von Fremdherstellern erstellen, aber das Herz eines jeden KS Digital Monitors liegt im Saarland.

Johannes Siegler und André Hammerschmidt arbeiten dabei als Geschäftsführer akribisch an der Entwicklung von Monitorlösungen, die in ihrer Komplexität sicherlich einzigartig sind. So ist man einer der weniger Hersteller, der es geschafft hat, das mathematische Modell der Finiten Elemente (FIRTEC) so in den Lautsprecherbau zu integrieren, dass im Ergebnis alle Frequenzen den Hörer linear in Amplitude und Phase erreichen. Diese „Zeitrichtigkeit“ ist ein wesentlicher Baustein, der für eine nahezu holografische räumliche Abbildung sorgt.

Die Studiomonitore von KS Digital findet man deswegen auch in sehr elitären Umgebungen, wie der Semperoper Dresden oder in den Münchener Kammerspielen. Auch bekannte internationale Künstler, wie Stevie Wonder oder auch Herbert Grönemeyer schwören auf die saarländischen Speaker.

Die Ausstattung der KS Digital C55 Reference

KSD-typisch sitzt die Technik der C55 in einem Stahlgehäuse mit zwei rückseitigen Ventilationsöffnungen. Auf der Front haben wir einen 5,5-Zoll-Koaxialtreiber mit zentralem 1“ Seidenhochtöner und daneben einen ebenso großen Tieftöner.

Beide Chassis der KS Digital C55 Reference verfügen über eine Fiberglasmembran und sind recht hart aufgehängt, wie man es ansonsten von PA-Speakern kennt. Um solch „steife“ Chassis zu bewegen, benötigt man eine Menge Power und die C55 Reference hat wahrlich genug davon: Jeweils 350 Watt stehen den Chassis pro Lautsprecher zur Verfügung.

Die Speaker werden zwar ganz klassisch analog angeschlossen, aber die interne Verarbeitung findet digital mit 192 kHz/24 Bit AD/DA-Wandler statt.

Die Einstellung der Frequenzweiche und die Anpassung der Lautsprecher erfolgt bei der KS Digital C55 Reference über digitale, phasenkompensierende Filter nach der patentierten FIRTEC-Technologie.

Dabei unterstützt die eigenentwickelte koaxiale Anordnung von Hoch- und Mitteltöner mit der Simulation einer punktförmigen Schallquelle. Das Team um Johannes Siegler hat es dabei geschafft, die Interferenzen beider Treiber zu eliminieren, so dass beim Hörer alle Frequenzen vom tiefsten Bass bis hin zu über 20 kHz gleichzeitig beim Hörer ankommen (Coax).

Dazu kommt auch die sehr gerichtete Abstrahlung aller KSD-Lautsprecher, die vertikale und horizontale Reflexionen weitgehend ausschließt. Nachteil einer solchen Konstruktion ist allerdings der sehr enge Sweetspot.

Um die Lautsprecher optimal auf den Hörplatz anzupassen, gibt es auf der Rückseite, hinter einer kleinen Plexiglas-Abdeckung, zunächst drei Potis.

Hier kann man den Input-Gain (+6 dB / -10 dB), einen Lowshelving- (± 12 dB) und Highshelving-Filter (± 12 dB) anpassen.

Doch dies ist nur für die grobe Anpassung gedacht, wenn man in einem sehr „harten“ oder „weichen“ Raum sitzt, der die Schallwellen stark reflektiert oder absorbiert. Für die optimale Anpassung kann man bei KS Digital die KSD_RC Remote Control kaufen oder gegen Gebühr für einige Tage ausleihen.

Mit dieser Fernbedienung kann man über ein Ethernet-Kabel (RJ45, mind. CAT5) bis zu sechs Frequenzbänder bearbeiten. Dabei stehen Pegel, Frequenz und Q-Faktor als Parameter zur Verfügung.

Um dies professionell durchzuführen, muss man natürlich ein entsprechendes Messequipment besitzen, aber im Endergebnis hat man dann eine absolut lineare und zeitrichtige Abstrahlung – zu gut Deutsch: einen nahezu neutralen Lautsprecher.

Man kann die KS Digital C55 Reference liegend oder stehend betreiben. Das KSD-Logo ist magnetisch befestigt und kann entsprechend gedreht werden. Auch gibt es die Option, die Beleuchtung des Logos abzuschalten.

In Sachen Aufstellung gibt die Bedienungsanleitung einige Tipps und für eine Wand-/Deckenbefestigung. Hier wird das K&M 24471 empfohlen.

Die KS Digital C55-Reference wird wahlweise in Schwarz, Weiß oder mit Kirschholzfront geliefert. Wie bei den Mehrwegesystemen der Saarländer üblich, muss man für einen symmetrischen Betrieb je einen rechten und linken Speaker ordern.

Im Vergleich mit der größeren C88-Reference wirken die neuen „Kleinen“ nahezu zierlich, wobei das Gewicht von 12,2 kg schon erheblich ist (bei der C88 sind es 22 kg).

Maße B x T x H C55: 400 x 200 x 240 mm (C88: 480 x 240 x 310 mm)

Frequenzbereich: 35 Hz – 22.000 Hz (C88: 32 Hz – 22.000 Hz)

Maximaler Schalldruck SPL: 108 dB Peak (C88: 118 dB)

Die Ausstattung der größeren C88-Reference ist in Sachen Anschlüsse identisch. Diese sind allerdings echte 3-Wege-Lautsprecher mit zwei 8-Zoll-Carbonchassis und einem 1-Zoll-Seidenhochtöner.

Gerade bei digital geregelten Monitoren kommt häufig Kritik in Sachen Latenz auf. Hier darf ich Entwarnung geben: Schon die C88 liegt bei deutlich unter 5 ms und auch bei der C55 konnte ich keine arbeitsrelevante Latenz wahrnehmen. Dazu rauscht die C55 nochmals deutlich weniger als meine C88. Für ein extrem leises „sssss“ muss man mit dem Ohr schon ganz nah an den Hochtöner heran.

Die KS Digital C55 Reference in der Praxis

Ein paar Anmerkungen im Vorfeld. Die preisliche Einstufung der unterschiedlichen KS Digital Monitore der Coax-Serie sollte kein Argument für eine Kaufentscheidung sein. Vielmehr geht es darum, welcher Lautsprecher am besten in mein Studiosetup passt. Die Preisunterschiede der Speaker sind relativ gering.

Hier die Stückpreise laut Thomann.de (Stand 05/2025):

Klanglich reiht sich die KS Digital C55 Reference ganz klar in das typische KSD-Feeling ein. Das Motto „Alles unter Kontrolle“ ist auch hier die oberste Priorität. Einmal richtig eingepegelt und ca. 3 Tage eingespielt, verschwinden die C55 komplett aus der Wahrnehmung.

Der Klang ist einfach da und das Gehirn blendet die beiden Kisten komplett aus. Jedes Instrument steht bombenfest und klar umzeichnet an seiner Stelle mit genügend Abstand zur nächsten Klangquelle. Der Raum ist in Tiefe und Breite exakt ausgeleuchtet und selbst präsente Stimmen (z. B. Adele) werden in der korrekten Größe abgebildet.

Dabei spielt die C55 tatsächlich in den Mitten etwas neutraler als meine C88, die immer einen Hauch (!) Hohlheit in den mittleren Lagen mitbringen. Dieser leichten Betonung der unteren Mitten konnte ich erst mit dem Sonarworks SoundID System beikommen und ist nun als Calibration Profil in meinem Universal Audio X6 fest integriert. Die C55 benötigen diese Korrektur nicht.

Die Seidenhöchtöner aus eigener Fertigung spielen ebenfalls sehr natürlich, kommen aber an die Auflösung von Beryll-Hochtöner (Focal) oder sehr gut integrierten AMTs (z.B. Adam Audio) nicht heran.

Interessanterweise fehlt einem dies im Gesamtklang der KS Digital C55 Reference nicht, denn auch hier gilt: Die Höhen sind „einfach da“ und man hat alle Informationen für ein konzentriertes Arbeiten an Transienten oder dem Abstimmen verschiedener Becken.

Am unteren Ende des Frequenzbereichs darf man den Saarländern ebenfalls nur gratulieren. Meine Partnerin kam des Öfteren im Tonstudio vorbei und fragte, ob ich neue Basslautsprecher hätte. Die C55 Reference braucht für das tägliche Arbeiten definitiv keine weitere Bassunterstützung.

Der Bass ist laut und durch die Regelung extrem kontrolliert. Die größeren Treiber der C88 spielen noch einen Hauch tiefer und können große Studios mit mehr Macht und Fülle ausleuchten, aber hier kommen wir wieder zum oben genannten Punkt. In einem kleinen und mittleren Studio sind die C55 völlig ausreichend. Nur wenn der Raum groß und voluminös ist und man viel in den untersten Lagen abmischt, dann empfiehlt sich der Griff zu den C88ern.

Zusammengefasst kann man also den neuen KS Digital C55 Reference höchste Neutralität in allen hörbaren Frequenzbereichen und eine sehr exakte Räumliche Abbildung attestieren.

Gibt es denn nichts zu meckern? Der Autor hat doch definitiv die Markenbrille auf und wird jeden Sommer vom Hersteller in das schöne Saarland eingeladen … oder?

Kritik zur C55-Reference

Die KS Digital C55 Reference sind absolute Profigeräte, keine Frage, aber wirklich schön sind sie nicht und auch die Verarbeitung ist dem Kredo der Professionalität folgend. Das Gehäuse einer Focal ist so viel eleganter und macht im Studio viel mehr her als die nüchternen Kisten von KSD. Da hilft auch die Kirschholzfront und das drehbare Logo nichts.

Auch sind die Pegelregler auf der Rückseite nur mit einem Schraubenzieher erreichbar und nach dem Einstellen muss man die kleine Plexiglasscheibe wieder fest anschrauben, denn sonst pfeift der Bass durch diese Öffnung.

In Sachen Preis haben die Saarländer in den letzten Jahren deutlich zugelegt, aber ich finde: zu Recht! Gemessen an den Mitbewerbern waren die Speaker teilweise zu preisgünstig. Ob die Taktik mit den ähnlichen Preisen bei C55, C88 und C100 aufgeht, weiß ich nicht. Aber ich finde es gut: Kauft euch Lautsprecher, die zu euch und euer Studio passen und nicht „Viel hilft viel“!

Die Mitbewerber der C55-Reference

Im Preisbereich von 1.800,- Euro bis 2.200,- Euro finden sich neben den KSDs einige bekannte und bewährte Monitore.

Vorneweg die sehr beliebte (zu Recht!) Neumann KH310A, die ich aber eher im Midfield einsetzen würde, die Focal Twin6, die sehr ausgewogen klingt, aber ein wenig bassschwach ist und einige Genelecs, wie die 8331, die aber in Sachen Maximalpegel etwas begrenzt sind. Innerhalb dieser Preisklasse sehe ich die C55 als neue Referenz, an der sich die Marktbegleiter messen lassen müssen.