Test: KSdigital, C55, aktiver Coax-Studiomonitor

Die C55 ist ein aktiver 3-Wege-Studiomonitor in koaxialer Bauweise. Der Hochtöner sitzt dabei mittig auf dem Mittel-Tieftöner auf, ein weiterer Tieftöner erweitert den Frequenzbereich nach unten. Jeder Lautsprecher besitzt seinen eigenen Verstärker, wobei Tieftöner und Mittel-Tieftöner mit jeweils 180 Watt befeuert werden, der Hochtöner besitzt eine 80 Watt starke Endstufe. Eine Menge Holz also für diese kompakte Box.



Von außen betrachtet

Der erste Eindruck, welcher sich nach dem Auspacken einstellt, ist ein sehr typischer „Made in Germany Charme“, mit dem sich früher viele unserer Produkte einen sehr guten Ruf erworben haben. Das bedeutet jetzt nicht, dass die C55 irgendwie altbacken wirkt, ganz im Gegenteil. Sie ist nur vom Anfassgefühl und von dem schnörkellosen Anschlussfeld mit überraschend kleinem Kühlblech so offensichtlich auf „deutscher Maschinenbau“ getrimmt, dass es tatsächlich beeindruckt. Man sieht und spürt, dass es sich hier nicht um einen auf preiswert heruntergestutzten Homerecording-Möchtegernprofi-Monitor handelt, sondern um echte „Männerware“ für Profistudio, Rundfunk- und Fernsehanstalt.

Deshalb muss er mir oder euch noch lange nicht klanglich zusagen, aber wir werden das ja nun mal abklopfen. Immer schön der Reihe nach, sehen wir uns erst einmal das Anschlussfeld im Detail an. Okay, die Details sind schnell abgehakt, denn es gibt lediglich einen XLR-Anschluss, einen Hauptschalter sowie drei Justagepotis zum Regeln von Gain, Bass und Höhen.

Mit welcher Musik wurde getestet?

Neben meinen eigenen Mischungen habe ich wieder mein Standardsortiment verwendet, welches bei jedem Lautsprechertest zum Einsatz kommt:

Sigi Schwab & Percussion Academia: LIVE

Diese Aufnahme ist exzellent zur Beurteilung von dynamischen Feinheiten geeignet, da erstens Spitzenmusiker an bestem Instrumentarium aufspielen und zweitens der Scheibe (entgegen dem derzeitigen Blödsinn der Totkomprimierung) auch eine wohltuende Portion Dynamik gelassen wurde.

Status Quo: BLUE FOR YOU

Knackiger Blues-Rock zum Lautstärketest und wie es so mit dem Druck einer Box aussieht. Besonders der „Mystery Song“ eignet sich dazu besonders gut, da er sich langsam aufbaut, zudem sollte der starke Choruseffekt auf der Gitarre am Anfang des Songs auch bei monophoner Wiedergabe einer Box noch angenehm klingen.

Yello: FLAG

Wundervoll gemischtes Meisterwerk mit edlem Synthsound und vielen musikalischen/tontechnischen Gimmicks. Gibt Aufschluss darüber, wie „edel“ diese Mischung wiedergegeben werden kann.

Dolcenera: UN MONDO PERFETTO

Eine emotionelle Frauenstimme vom Allerfeinsten mit einer erstklassigen Band im Hintergrund. Dolceneras Stimme erscheint vor guten Studiomonitoren wie plastisch davorstehend. Hier zeigt sich, wie „in sich stimmig“ und räumlich ein Lautsprecher arbeitet.

Wie klingen die C55?

Beim ersten Hören fällt als erstes der mächtige und präzise zeichnende Bass ins Auge (gut… ins Lauschläppchen), den man dieser kompakten Größe so nicht zutraut, die Box ist ja lediglich 44 cm breit, 24 cm hoch und 24 cm tief. Ein zusätzlicher Subwoofer dürfte in vielen Fällen überflüssig sein, außer man möchte den Tiefstbassbereich auch noch auf Fehler abklopfen. Man könnte zuerst vermuten, die Höhen wären etwas unterbelichtet, allerdings legt sich dieser Eindruck nach längerem Hören, sie sind stets gut vorhanden und bestens ortbar. Der Lautsprecher ist einfach eine kleine Spur „bassverliebt“ und dies macht eben auch seinen Charakter aus. Für einen langjährigen Genelec-Hörer (früher 1030, heute 8040) wie mich zuerst sehr ungewohnt, im Laufe der Stunden gefiel mir diese Abstimmung aber zunehmend besser.

Die Mitten sind unaufdringlich, aber immer präsent, zudem klingt es niemals scharf oder spitzig-unangenehm (außer ihr habt euren Pult-EQ in eine solchige „Ätz-Zone“ bewegt). Die Gesamtabstimmung der Box ist in meinen Ohren gelungen unaufdringlich, obgleich mir persönlich manchmal ein kleiner Schuss Spritzigkeit abgeht.

Alles in allem handelt es sich bei der C55 um einen Monitor der Spitzenklasse, der durch seine Ausgewogenheit überzeugt, da er auch nach stundenlangem Abhören nicht nervt oder das Gehör übermäßig ermüdet. Die stets vorhandene Tendenz zu einem vollen Bass ist Geschmackssache, keinesfalls aber mulmt die Wiedergabe. Selten habe ich bei Billy Joels „Root Beer Rag“ eine so deutliche und konturierte Trennung von Bassdrum und Bass gehört, welche aber im Zusammenspiel dann wieder füllig im Raum stand. Zur Beurteilung der Bassbereiche gehört die C55 zum Besten, was man sich vorstellen kann.

Interessant ist auch der Vergleich zum kleinen Bruder C5, welchen ich vor einiger Zeit getestet habe:

Erwähnt sollen auch die Klangregler auf der Rückseite sein, denn damit lässt sich schnell und effektiv der Höhen- und Tiefenbereich den persönlichen Abhörverhältnissen anpassen, und wer wie ich etwas weniger Bass mag, hat mit einer kleinen Verstellung diesen Bereich schnell und unkompliziert ausgeglichen.