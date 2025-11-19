Kurzweils Kraftpaket auf dem Prüfstand

Vorgestellt wurden die neuen Kurzweil K2088 und K2061 Synthesizer bereits vor vielen Monaten auf der NAMM 2024. Auf der Superbooth 25 in Berlin hatten wir dieses Jahr die Gelegenheit für einen Kurztest des Kurzweil K2061. Nun sind die ersten Geräte offiziell in den Shops angekommen. Es wird also Zeit, dass wir der Neuheit auf den Zahn fühlen. Zum Test stand uns der Kurzweil K2088 V.A.S.T Synthesizer zur Verfügung. Hat sich das lange Warten gelohnt?

Kurzweil K2088 V.A.S.T Synthesizer

Das Warten hat ein Ende

Es scheint in der Branche fast schon üblich, neue Geräte mit langem Vorlauf anzukündigen. Aber dann macht sich nach erster Vorfreude doch etwas Ungeduld breit: Feature: angekündigt – Bug: erscheint nie. Die vertröstenden Nachrichten wie „demnächst mehr“ oder „Mehr Infos in Kürze“ oder gar „lieferbar in mehreren Monaten“ sind dann schon ziemlich nervig. Man bekommt den Eindruck, dass das Produkt noch gar nicht fertig ist, aber das Promomaterial schon mal verfasst wurde.

Es gibt aber auch große Hersteller, die es hinkriegen, ein Gerät vorzustellen und es in der darauffolgenden Woche bei den Musikhäusern anzuliefern. Wir wollen hier keine Namen nennen, Kurzweil gehört allerdings definitiv nicht dazu. Aber ich will nicht jammern, vielmehr gilt es jetzt zu entscheiden, ob sich das Warten gelohnt hat.

Ich hatte zum Test einen Kurzweil K2088 zur Verfügung, bis auf die Tastatur sind K2061 und K2088 technisch identisch.

Wie der geschulte Laie schon am Namen erkennen kann, wurde der Kurzweil K2088 als Nachfolger des legendären K2000 angekündigt. Und die Tastaturgröße kann man praktischerweise an den Endziffern ablesen. Das schreit ‚obvious‘ in Caps Lock.

Die Features der neuen K2000 Serie

Hier zunächst einmal die Features der neuen Serie:

Kurzweil K2088: 88 gewichtete Tasten mit Hammermechanik (Fatar TP/40L) und Aftertouch, Kurzweil K2061: 61 Tasten Synth-Action mit Aftertouch (Fatar TP/9)

Neues Gehäuse mit Aluminium und Stahl

Neu gestaltete K2000-Synthesizer-Bibliothek – kompatibel mit Bibliotheken der K2-Ära

256-stimmige Polyphonie

V.A.S.T.-Synthese mit bis zu 32 Layern pro Programm und anpassbaren Algorithmen

6-Operator-FM-Engine mit DX7-Kompatibilität

KB3 ToneReal Orgeln und VA1 Virtual Analog Synthesis

Flash-Sample-Wiedergabe – 4 GB Speicher (2 GB Factory, 2 GB User)

Über 2000 Factory-Programme und 500 Multis

16fach multitimbral

16 konfigurierbare Zonen mit eigenem Arpeggiator

32 Effektprozessoren mit über 1.000 Presets

4,3-Zoll-LCD-Farbdisplay (480 x 272 Pixel)

Eingebauter Ribbon-Controller

Kurzweil und V.A.S.T.

Die Instrumente von Kurzweil sind, bis auf wenige Ausreißer der letzten Jahre – ich erinnere hier an das PC4 – die Volvos der Musikinstrumente: solide gebaut, verlässlich, langlebig, qualitativ hochwertig. Sie überleben problemlos Umzüge, Kleinkinderattacken und DHL – und unter der Haube eine Allzweckwaffe für Klangerzeugung.

Die K2000-Serie präsentierte zum ersten Mal die sogenannte V.A.S.T.-Synthese, Variable Architektur Synthese Technologie, die bis heute als Herzstück der Klangerzeugung fungiert. Wer mehr über die Serie und Sounds erfahren will, findet hier ist eine schöne Zusammenfassung von Peter Grandl.

Besonders auf dem amerikanischen Markt ist die Marke ziemlich präsent. Viele der großen Musical-Häuser in den USA und Großbritannien setzen die Instrumente für die Orchester und Bands gerne als Synthesizer- oder ROMpler-Allzweckwaffe ein.

Ich mochte den Sound der Kurzweil-Geräte immer. Sie sind besonders als Live-Instrumente im Bandkontext verlässliche Arbeitstiere und decken den Bereich der Brot-und Butter-Sounds mit guten, durchsetzungsfähigen Klängen sehr gut ab.

Neues Design

Das Design der neuen Kurzweil-Synthesizer spannt den Bogen zwischen Tradition und Moderne. Der Bezug zum K2700 ist erkennbar. Aber man hat ihm ein Facelift verpasst.

Das Bedienfeld ist übersichtlich angeordnet: Neun Fader, Potis und Druckfelder links neben dem Display, das zwar farbig und hochaufgelöst ist, allerdings nicht per Touch bedient werden kann. Und bisweilen braucht man wegen der geringen Größe – 4,3 Zoll mit 480 x 272 Pixeln bei 95 mm Breite und 54 mm Höhe – eine Lupe oder Lesebrille. Denn die Untermenüs sind schon manchmal ziemlich vollgestopft mit Optionen und das geht zu Lasten des Überblicks. Auch die Bedienung über die sechs Druckknöpfe unter dem Display empfinde ich als etwas fummelig und nicht mehr ganz zeitgemäß.

Unter dem Display, oberhalb der Tastatur, sitzt der Ribbon-Controller. Bei vielen Geräten der Marke war das ein optionales Gadget, jetzt ist es im Kurzweil K2088 fest eingebaut.

Rechts neben dem Display befinden sich die Menü- und Soundauswahl mit Buttons und Value-Rad sowie das Transportfeld. Ganz links befinden sich zwei Handräder (Modulation und Pitch) sowie zwei Transpose-Buttons.

Das sieht erst einmal aufgeräumt und übersichtlich aus.

Der Ribbon-Controller ist – wie gesagt – fest verbaut oberhalb der Tastatur. Er ist erkennbar in drei Zonen eingeteilt. Gesteuert wird er mit dem Finger und er ermöglicht Veränderungen von Filtern und Modulationen. Man kann damit beispielsweise einen Glissando-Effekt erzeugen, verschiedene Filter steuern, die Tonhöhe des gespielten Tons verändern und vieles, sehr vieles mehr. Wer sich einmal damit angefreundet hat, weiß ihn zu schätzen.

Links unter dem Modulationsrad und Pitchbender prangt das in die Oberfläche eingelassene Kurzweil-Emblem. Auf die Pads, die noch beim K2700 zu finden sind, hat man beim Kurzweil K2088 verzichtet.

Die Rückseite des Kurzweil K2088

Die Rückseite des Kurzweil K2088 ist vorbildlich leicht nach oben angeschrägt, damit man beim Einstecken der Kabel nicht hinter das Gerät kriechen muss. So etwas mag ich. Hier hat jemand einfach praktisch mitgedacht. Kein großer Aufwand, aber großer Effekt. Dort finden sich dann vier symmetrische Ausgänge in zwei Paaren, ein Kopfhöreranschluss, zwei Audioeingänge und eine MIDI-In- und eine MIDI-Out-Buchse. Dazu kommen zwei Controller-Anschlüsse, eine Sustainpedal-Buchse und eine Switch-Buchse. Außerdem ein Storage- und ein Computer-USB-Anschluss. Warum man auf eine MIDI-Thru-Buchse verzichtet hat, erschließt sich mir nicht ganz.

Ein sehr sinnvolles Feature: An den Computer-USB-Anschluss kann man auch einen externen Controller anschließen. Ob zusätzliche Tasten oder Pads, einfach MIDI-Kanal zuweisen und los geht’s. Eine gute Sache für den Live-Betrieb.

Das Innenleben des K2088

V.A.S.T. mit PCM, FM, VA und KB3

Mit 256 Stimmen Polyphonie tritt der neue Kurzweil-Synthesizer in den Ring. Die einzelnen Programme können aus bis zu 32 Layern bestehen – und das Interessante daran ist, dass jede Layer-Ebene frei definiert werden kann, was die Syntheseform angeht. Das lässt aufhorchen, setzt aber natürlich voraus, dass man in der Lage ist, so etwas Komplexes zu programmieren. Dazu später. Aus den einzelnen Programmen können dann noch entsprechend Multis zusammengebaut werden.

Im Grunde ermöglicht V.A.S.T. eine Kombination aus Sampling, Subtraktion (Tonerzeugung durch Entfernen von Filtern), FM und Waveshaping. Heißt so viel wie: Ein „Layer“ kann aus einer Reihe von DSP-Blöcken bestehen, zum Beispiel Oszillatoren (Samples, Wellenformen, Noise), Filtern (Tiefpass, Bandpass, Hochpass, Formant usw.), Waveshapern, FM-Blöcken sowie mathematischen DSP-Funktionen. Wer will und wer es kann, darf da bis in die mathematischen Formeln bei der Programmierung dieser Funktionen vordringen.

Mit der FM-Engine lassen sich DX7-Programme importieren. Damit wird ein ziemlich großer Bereich von Klangbibliotheken geöffnet. Die bereits seit längerer Zeit bei Kurzweil eingesetzte KB3-Engine reproduziert Orgel-Sounds, die sich durch die neun Fader steuern lassen. Manche Programme sind so programmiert, dass der Leslie-Effekt per Anschlag gesteuert wird, sonst liegt die Steuerung der Geschwindigkeit auf dem Variation-Button links unterm Volume-Regler. Alle gängigen Elemente, Chorus, Vibrato, Key-Klick, Percussion lassen sich regeln.

Neben den Synthese-Engines kommen dann hochwertige Effekte ins Spiel. Bei Kurzweil werden die Effekte in sogenannten „Chains“ programmiert, wobei eine Chain, zu Deutsch Kette, bis zu 16 Effekte enthalten kann. Viele der entsprechenden Parameter können dann mit den Reglern und Slidern in Echtzeit gesteuert werden.

Um es mal etwas flapsig zusammenzufassen: V.A.S.T. im Kurzweil K2088 ist damit ein bisschen wie LEGO Technik für Sounds: Man kann bis zu 32 Mini-Synths stapeln, sie frei verkabeln, VA, FM und Samples nach Belieben zusammensetzen und dann alles durch FX-Ketten jagen – am Ende lässt sich das auch noch live-tauglich mit einem Haufen Controllern steuern. Und dann gilt: Wenn’s nicht fett genug ist, hast du’s einfach noch nicht tief genug verkabelt. Oder mit anderen Worten:

Das V.A.S.T. im K2088 ist eine modulare, frei verdrahtbare DSP-Engine mit 32-Layer-Stacking und Cascade-Routing, in dem VA, FM, Samples und KB3 Orgeln in einem Programm zusammengeführt werden können – mit hoher Polyphonie und großer FX/Mod-Tiefe für detailreiche, komplexe Klangkonstruktionen. Vom Brot-und-Butter-Sound bis Frankenstein-Klang ist hier alles drin. Mein persönliches Manko dabei:

Ich hatte schon Schwierigkeiten, die FM-Synthese, die im Gegensatz dazu angeblich relativ simpel arbeitet, ernsthaft nachvollziehen zu können. Am DX7 dachte ich immer, ich müsse nur lang genug eine Schwingung mit einer anderen so durchwackeln, bis aus einem simplen Pieps plötzlich Glocken, E-Pianos und ‚Wie-hab-ich-das-gemacht?‘-Klänge werden. Ich bin schließlich Musiker und kein Mathematiker. Ich will doch nur spielen … insofern wird das Arbeiten mit V.A.S.T. für mich schnell zur Überforderung. Für echte Klangbastler scheint mir das aber ein mögliches Paradies auf Erden.

Abgerundet wird das Paket mit einem Sequencer und Arpeggiatoren. Wem es zu fummelig wird am Gerät selbst, kann auf den MAC/PC-Editor von Kurzweil zurückgreifen.

Ein Audiointerface bietet das Gerät nicht. Irgendwie schade. Das ist inzwischen eigentlich Standard – und der K2700 aus dem gleichen Hause kann das.

Die Tastatur des Kurzweil K2088

Es handelt sich laut Hersteller um eine gewichtete Hammermechanik mit Aftertouch aus dem Hause Fatar. Die Typenbezeichnung lautet TP/40L. Es ist eine gute Allroundtastatur, die sich wohl schon im PC3K8 des Herstellers befand. Sie ist für mein Empfinden relativ schwergängig. Aber ich empfinde sie dennoch immer noch als guten Kompromiss für Pianisten, um nicht nur die Klaviere, sondern auch Orgeln und Synthies gut spielen zu können. Auf eine Graduierung von Bass bis Diskant sowie Escapement oder spezielle Oberflächen (Ivory-Touch oder Ähnliches) muss man verzichten. Die TP/40L ist nicht die leiseste Tastatur, aber es wackelt und wabbert auch nichts.

Sounds

Was die Sounds angeht, spielt der Kurzweil K2088 meines Erachtens im Vergleich mit anderen Workstations und Synthesizern auf dem Markt durchaus in der Oberklasse mit, auch wenn er sich da im Vergleich „out of the box“ etwas schwer tut. Das Instrument deckt auf jeden Fall ein breites und umfangreiches Spektrum an Sounds ab und steht damit in guter Tradition zu den Vorgängern.

Die Pianos, E-Pianos, Clavs und Orgeln gefallen mir im Grunde durch die Bank gut und es ist für jeden Geschmack etwas dabei, vom drahtigen Flügel – zum Anstinken gegen eine Gitarre im Bandspiel – über den warmen Soloflügel bis hin zum poppigen Upright, vom rotzigen Fender-Rhodes übers Wurly bis zum digitalen DX-Piano, von der Jimmy Smith bis zur John Lord-Orgel ist alles geboten. Hier punktet Kurzweil mit Masse und Klasse.

Bei den Natursounds, von der akustischen Gitarre bis zu Streichern und Bläsern, hat sich seit meiner letzten Begegnung mit Kurzweil, dem Forte, nicht so viel getan. Das ist qualitativ immer noch völlig in Ordnung. Das letzte Quäntchen an Realismus bleibt dennoch auf der Strecke. Ich kann nicht so recht beschreiben, woran es liegt. Im Vergleich mit Korg oder Yamaha stehen die Kurzweil-Sounds der Naturinstrumente mit starker Brust in der zweiten Reihe, aber eben doch in der zweiten Reihe.

Die Programs sind irgendwie zeitlos und absolut praxistauglich, aber dadurch vielleicht auch ein bisschen altmodisch? Ein Freund von mir behauptet, Kurzweil klingt „amerikanisch“ – was immer das heißen mag. Oder ist das der Preis der Abwärtskompatibilität? Hinter der glänzenden Oberfläche bleibt für mein Gefühl im Bereich der PCM-Samples seine digitale Seele spürbar. Die Streicher und Orchestersounds, für deren Vielfalt und Qualität Kurzweil einmal stand, sind ein wenig in die Jahre gekommen und wurden von der Konkurrenz mit zahlreichen Artikulationen und aufwändigeren Samples überholt.

Die Synthesizer-Sounds, die Leads, Pads, FX, sind von sehr hoher Qualität. Sowohl die VA-Engine als auch die FM-Engine sind zweifelsohne sehr gut klingende Klangerzeugungen – und in Verbindung mit den Effektmöglichkeiten gibt es hier wirklich erste Sahne-Sounds. Es macht Spaß, die Sounds durchzuspielen. Da kommt wirklich Freude auf. Und als Multi zusammengesetzt, kommt echtes Analog-Feeling auf, da zeigt der Kurzweil K2088 richtig Zähne. Bis zu vier Zonen kann man layern oder splitten.

Hier ein Querschnitt an Klangbeispielen von ein paar Programs. Ich habe dafür die „Programm Demo“-Sequenz der jeweiligen Sounds abgefeuert und aufgenommen.

Klangbeispiele

Übrigens: Wenn im Program-Mode der aktuelle Sound mit Sustain gehalten wird, kann man währenddessen einen neuen Sound auswählen. Eine Art Seamless-Sound-Switching. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass das aufgrund der Klangerzeugung innerhalb der KB3-Sounds nicht funktioniert. Kein Manko, wie ich finde.

Auch im Multimode umschalten geht nicht ohne Weiteres. Das fällt jedoch auch nicht weiter ins Gewicht, denn für den Livebetrieb ist ja eher der Quick Access Mode zuständig und dort funktioniert es. Der Modus mit seinen frei belegbaren Slots (10 pro Seite) ist wie eine Set List oder wie Scenes; die dort abgelegten Sounds können Programs oder Multis sein.

Sequencer im K2088

Im Song-Mode kann man einen klassischen 16-Spur-Sequencer aufrufen. Nicht mehr selbstverständlich bei Workstations heutzutage.

Im Bereich des Arpeggiators fallen auch die sogenannten CC-Sequenzen, also Continuous Controller Befehle. Alle erdenklichen Controller-Befehle lassen sich hier zuordnen, wobei sich die Anzahl der Steps und Sync-Modes einstellen lassen.

Außerdem stehen – wie schon bei früheren Geräten von Kurzweil – sogenannte Riffs, also im Grunde Patterns, ebenso zur Verfügung.

Auch bei der Arbeit in diesem Modus wird der Workflow mit dem Display und den Buttons doch etwas sehr fummelig. Auf einen Piano-Roll-Editor wird verzichtet, es wäre auch nicht wirklich darstellbar in der Größe. Für die Arbeit mit dem Sequencer ist er aber doch schon ein Muss geworden. Schade. Da muss man zwangsläufig auf die DAW ausweichen.

Praxis

Fürs Studio ist der Kurzweil K2061 oder K2088 im Bereich der Synthesizer-Sounds ein sehr guter Klanglieferant. Wer ihn programmieren kann, dem öffnet sich hier auch ein riesiger Kosmos an Möglichkeiten. Was die Natursounds angeht, würde ich dann doch eher auf VSTs umsteigen.

Live gibt das Instrument sich meines Erachtens keine Blöße. Ich würde ihn jederzeit auf einen Gig mitnehmen, ohne dass mir dabei irgendetwas fehlen würde. Allein um meinen Rücken würde ich mir etwas Sorge machen, aber das ist nun wirklich mein Problem.