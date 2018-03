Test: L.E.P. Leploop V2, Analoge Groovebox Teil 2

L.E.P. Leploop V2 ist eine analoge Groovebox der kleinen italienischen Zwei-Mann-Schmiede Laboratorio Elettronico Popolare. Mit einem sehr eigenwilligen Konzept werden im Leploop V2 Synthesizer, Drummachine und Sequencer vereint, die sich flexibel mit einander verschalten lassen und so äußerst ungewöhnliche klangliche Resultate erzeugen.

Der allgemein als undurchsichtig und äußerst schwierig geltende Sequencer macht seinem Ruf alle Ehre, ist aber dennoch kein unlösbares Mysterium, wie der zweite Teil dieses Tests nun zeigen soll. Alle weiteren Informationen zum Leploop findet ihr in unserem ersten Teil des Tests.

Programmierung des Sequencers

Die Bedienung des Sequencers des L.E.P. Leploop V2 ist – unverblümt ausgedrückt – eine Zumutung.

Mit Hilfe einer mehrfarbigen LED und zahllose Tastenkombinationen müssen die einzelnen Menüebenen aufgerufen werden. Zwar ist unten links auf der Bedieneroberfläche eine Tabelle zur Strukturübersicht aufgedruckt, jedoch ergibt diese erst nach dem Lesen des Handbuchs Sinn.

Wenn man sich erfolgreiche durch diesen Strukturdschungel geschlagen und die Bedienung erlernt hat, lassen sich mit der digitalen Trigger-Sektion relativ leicht Sequenzen erstellen. Natürlich ist es Teil des Lernprozesses zu verstehen, dass bei laufendem Sequencer nicht zu zügig editiert werden darf, da ansonsten einzelne Spuren verspringen und versetzt erklingen.

Zudem ist der Leploop V2 kein Freund von MIDI-Positions-Befehlen bei der Synchronisation via MIDI-Clock: Der Master-Sequencer muss einige Male gestartet und gestoppt werden, bis die Sequenz am Anfang startet. Eine sichere Lösung für dieses Problem besteht darin, den Leploop Sequencer vor dem Starten manuell auf den ersten Step zu setzen.

So richtig haarsträubend wird es aber erst bei dem analogen Part des Sequencers. Jeder der 16 Steps ist transistorbasiert und speichert einen Spannungswert, der per Sample & Hold oder mittels manueller Programmierung eingegeben wird. Das Problem dabei ist, dass die Transistoren nur für einen bestimmten Zeitraum die Speicherinformation aufrecht erhalten können, was glücklicherweise in der Bedienungsanleitung auch in einem kurzen Satz am Ende des Abschnitts zum Sequenzer erklärt wird.

In der Praxis sind es dann maximal fünf Minuten, in denen die Steuerspannung konstant bleibt, anschließend verringert sie sich zunehmend, bei manchen Steps schneller, bei anderen langsamer. Beschleunigt wird dieser Vorgang, sobald in der digitalen Sektion weiter editiert wird, dann kann die Spannung auch schon mal innerhalb einer Minute absacken.

Wenn man die manuelle Programmierung des analogen Part bei laufendem Sequencer vornimmt, geht beim Leploop alles drunter und drüber: Einzelne Spuren der Triggersektionen verschieben sich, die eingegebenen CV-Werte werden teils gespeichert, teils nicht gespeichert oder plötzlich an völlig anderer Stelle wiedergegeben. Des Rätsels Lösung besteht darin, den analogen Part nur bei gestopptem Sequencer zu editieren, was dann ähnlich wie bei einer TB-303 Step-by-Step erfolgt. Wenn die Tonhöhe eines Oszillators eingestellt werden soll, ist auch jeder Ton bei der Eingabe zu hören. Sobald man ein Ergebnis hat, das gefällt, heißt es: sofort speichern!

Auf diesem Wege lässt sich tatsächlich das Problem mit dem kurzlebigen Speicher der Transistoren umschiffen. Wenn man live aus mehreren Sequenzen einen Song arrangieren möchte, werden durch das Wechseln der Sequenzen auch stets die Transistoren neu aufgeladen, geschieht dies regelmäßig, wird ein Absacken der Steuerspannung verhindert.

Das gilt leider nicht für Sequenzen, die mit dem Sample & Hold erstellt wurden. Da diese nicht gespeichert werden können, handelt es sich hierbei tatsächlich um 5-Minuten-Einweg-Sequenzen.

Das ist wirklich schade, da durch das Zufallsprinzip absolut unkonventionelle Ergebnisse entstehen, die meist jenseits der Tonalität sind und die man in dieser Form nie programmieren würde.

Klang

Trotz all der bisher genannten Widrigkeiten und Unzulänglichkeiten hat der L.E.P. Leploop V2 ein schlagendes Argument – und das ist sein Klang.

Allein die Bassdrum ist für sich gesehen schon ein großes Highlight. Obwohl es nur vier Regler zur Klanggestaltung gibt, lassen sich äußerst unterschiedliche Bassdrum-Sounds kreieren. Das liegt vor allen Dingen an der starken Abhängigkeit der Parameter Frequenz und Resonanz. Das Klangspektrum reicht von zurückhaltenden, weichen Elektro-Bassdrums, über 909 ähnliche, Mitten betonte Techno-Kicks bis hin zu kreischenden, brüllenden, endlos nachklingenden Drum’n’Bass Sounds. Je nach Anteil der Resonanz wird sowohl die Ausklingzeit verlängert als auch der Mittenbereich verstärkt. Im Tiefbass kann dabei ein beeindruckendes Fundament entstehen, das sehr sauber getrennt von den anderen Frequenzbereichen erklingt. Die Attack nimmt bei höherer Resonanz zu und entwickelt dabei eine enorme Durchsetzungskraft.

Mit der Distortion-Einheit wird das Klangspektrum noch mal deutlich erweitert. Im Verlauf ihres Regelbereiches sorgt sie zunächst für subtile Sättigungen, anschließend lässt sich die Attack erst leicht dann äußerst kräftig betonen und schließlich wird der Bassanteil immer geringer und das gesamte Signal sehr dünn.

Die Sequencer-Spur des Sample & Holds kann zusätzlich zum Editieren der Anschlagsstärke genutzt werden und die Bassdrum lässt sich sogar auch mit dem Filter der Synthesizer-Sektion bearbeiten.

Die Oszillatoren des Leploop V2 haben einen sehr rohen, analogen Klang, der nicht unbedingt als vollmundig betrachtet werden sollte, sondern vor allen Dingen durch die zahlreichen Modulationsmöglichkeiten interessant wird. Trotzdem können mit beiden Oszillatoren auch klassische Synthsounds umgesetzt werden.

Das Filter hat im unteren Regelbereich bei abgesenkter Resonanz einen sehr warmen und weichen Charakter. Bei zunehmender Resonanz wird zunächst vor allen Dingen der Bassbereich des Eingangssignals beschnitten, was hilfreich für die Abstimmung mit der Bassdrum ist.

Ab der Mittelstellung des Resonanzreglers fängt das Filter sehr plötzlich an, durchgehend zu pfeifen, der Übergangsbereich dazu könnte etwas filigraner sein.

Dennoch hat das Filter einen kräftigen, aggressiven Klang, der manchmal ein bisschen an das der ersten Generation des MS20 erinnert.

Das Besondere an dem Leploop V2 ist die Tatsache, dass es – abgesehen von der Bassdrum – keine festgelegten Instrumente wie bei einer klassischen Groovebox gibt. Durch die modulare Oszillator- und Filtersektion sowie die zahlreichen Routingmöglichkeiten steht es dem Anwender frei, wie er die Instrumente gestaltet:

Wenn zum Beispiel mit dem Noise-Generator eine Hihat erzeugt werden soll, kann man entweder das weiße Rauschen auf einen der VCAs legen oder es durch das modulierte Filter in rhythmische Form bringen. Ebenso lassen sich durch die parallele Nutzung von VCA und Filter äußerst interessante Layer erstellen. Angenommen der Ton eines Oszillator wird auf beide verteilt, dann kann der VCA einen kurzen, perkussiven Klang generieren, der durch das Hinzufügen des völlig anders gearteten Filtersignals ergänzt wird.

Durch die vielseitigen Möglichkeiten Modulationsquellen mehrfach zu nutzen, lassen sich unterschiedliche Sounds wunderbar miteinander verweben. Ein einfaches Exempel dafür wäre eine in Achtelnoten editierte Melodielinie des zweiten Oszillators, während eine weitere Sequencerspur eine Snare mit zwei Schlägen pro Takt triggert. Wird nun der Envelope der Snare als Quelle für die Frequenzmodulation von VCO 2 verwendet, entsteht nicht nur eine schöne Betonung des Grooves, sondern die Melodie wird auch für die Dauer jedes Snare-Schlages völlig verfremdet.