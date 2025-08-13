Lava Genie ausprobiert: Wie gut ist der smarte Controller wirklich?

Lava Genie sieht aus wie eine Gitarre, ist aber keine. Lava Genie ist einem Arranger-Keyboard näher als einer Gitarre, ist aber kein Keyboard – denn Lava Genie hat keine Tasten. Es handelt sich um ein neuartiges Musikinstrument, das es ermöglicht, auf einfache Art und Weise Lieder zu begleiten. Wir haben uns dieses eigenartige Instrument näher angeschaut.

Kurz & knapp Spielprinzip: Lava Genie ermöglicht Akkordbegleitung über drucksensitive Pads, orientiert an der Stufentheorie. Lava+-App: Unverzichtbar für vollen Funktionsumfang, bietet Tausende Songs, Styles und Tutorials. Für Einsteiger bedingt geeignet: Der 7-Pad-Modus erleichtert den Einstieg, komplexere Songs überfordern jedoch schnell. Technische Einschränkungen: Kein USB-MIDI, teils träge Pads und kein automatischer Sync mit Bass/Drums. Zielgruppe unklar: Interessant für Experimentierfreudige, aber als ernsthafte Begleitlösung nur eingeschränkt empfehlenswert.



Lava Genie

Lava Genie wurde von Lava Music entwickelt, die auch mit Lava Me, Blue Lava und Lava U moderne Ausführungen klassischer Saiteninstrumente im Programm haben. Anders als diese drei Instrumente hat Lava Genie allerdings keine Saiten, sondern berührungsempfindliche Pads.

Funktionsweise

Akkorde nach Stufentheorie spielen

Lava Genie funktioniert ähnlich wie die Ein-Finger-Begleitautomatik eines Home- oder Arranger-Keyboards: Ein Fingerdruck auf ein Pad am „Gitarrenhals“ löst einen vorprogrammierten Akkord aus. Dieser erklingt jedoch erst, wenn mit dem Daumen eines der beiden Softpads berührt oder über eine spezielle Fläche gestrichen wird – Letzteres erzeugt ein arpeggiertes Abspiel, das je nach Position variiert und sich spielerisch leicht beeinflussen lässt.

Das Instrument bietet verschiedene Spielmodi. Im einfachsten Modus stehen sieben Pads zur Verfügung, die den sieben Stufen einer Tonleiter entsprechen – am Beispiel von C-Dur erklärt:

Aus den Tönen einer Tonleiter lassen sich durch Terzenschichtung Dreiklänge bilden – die sogenannten Stufenakkorde. Auf den Stufen I, IV und V entstehen Dur-Akkorde, auf II, III und VI Moll-Akkorde, auf VII ein verminderter Akkord.

Eine einfache Kadenz könnte also so aussehen:

Takt 1 Takt 2 Takt 3 Takt 4 I V V I I V V I

Das wäre zum Beispiel die Akkordfolge des Refrains von „Yellow Submarine“ der Beatles.

Möchten wir diesen Song auf dem Lava Genie Controller spielen, drücken wir bei jeder I das erste Pad (1. Bund) und bei jeder V das fünfte Pad (5. Bund). Die Strophe würde dementsprechend so aussehen:

Takt 1 Takt 2 Takt 3 Takt 4 V I II V V I II V

In der Strophe müssten wir also zusätzlich noch an zwei Stellen das zweite Pad (2. Bund) drücken.

Bezogen auf die Tonart C-Dur wären die Akkorde von „Yellow Submarine“ also C (I), G (V) und Dm (II). Lava Genie ist dabei nicht auf eine Tonart festgelegt – diese kann frei eingestellt werden.

Akkorde programmieren

Neben einem erweiterten Akkordmodus, in dem die Pads in mehrere Bereiche unterteilt sind, mit denen sich pro Bund mehr Akkorde greifen lassen, gibt es auch die Möglichkeit, die Pads mit eigenen Akkorden zu belegen. Auf diese Weise lassen sich auch komplexe Songs spielen.

Bedienelemente

Lava Genie ist sofort spielbar, zeigt sein volles Potenzial jedoch erst mit der Lava+-App. Der Gitarrenhals besitzt druckempfindliche Bünde; das berührungsempfindliche Griffbrett wird durch eine LED-Leiste ergänzt, die als „Guiding Lights“-System die Orientierung beim Spielen unterstützt.

Die Tonart kann über Bedienelemente auf der Rückseite des Halskopfs geändert werden (sofern in der Lava+ App freigeschaltet). Anstelle von Saiten gibt es zwei Pads, die verschiedene Begleitmuster auslösen. Direkt daneben befindet sich ein sensibler Bereich für Wischgesten (Arpeggios) sowie sechs LEDs zur Statusanzeige.

Drei weitere Touch-Zonen am Halsende steuern Tap Tempo, Drum-Patterns und Styles, eine vierte Zone schaltet die Begleitung stumm. Der Creative Mode wird aktiviert, indem drei untere Pads gleichzeitig mit dem oberen Pad gedrückt werden – damit lassen sich über die App programmierte Begleitmuster abspielen.

Ein Push-Regler dient zum Einschalten, zur Lautstärkeregelung und zum Abrufen von Presets. Zwei integrierte Lautsprecher (12 W Höhen, 20 W Bässe) sorgen für Klang; alternativ kann das Instrument per 6,3-mm-Kabel an einen Verstärker oder über 3,5-mm-Klinke als Lautsprecher genutzt werden.

Der Akku (2500 mAh) wird via USB-C geladen (ca. 3 Std. Ladezeit) und hält bis zu sechs Stunden bei interner bzw. acht Stunden bei externer Audioausgabe. Lava Genie wiegt 1,9 kg, wird mit Tasche und Gurt geliefert und lässt sich durch abnehmbaren Hals und klappbaren Bügel kompakt transportieren.

Zur Haltbarkeit: Die Halsverbindung ist für 10.000 Steckvorgänge ausgelegt, die Pads für rechte Hand und Chords für je 100.000 Nutzungen. Das klingt viel – doch bei längerem Spiel wird deutlich, wie schnell sich diese Zahl annähern kann. Einen austauschbaren Akku gibt es nicht.

Lava+ App

Die Lava+ App ist kostenlos im App Store erhältlich und bietet tausende Songs sowie Tutorials – unerlässlich, denn außer einem knappen Quickstart-Manual gibt es keine Anleitung.

Einfache Songs lassen sich mit etwas Rhythmusgefühl direkt spielen. Wer jedoch nicht sicher in verschiedenen Taktarten „mitzählen“ kann, wird Schwierigkeiten haben – wie auch bei herkömmlichen Begleitautomatik-Systemen.

Komplexer wird es bei Songs mit vielen Akkorden außerhalb der Grundtonart, etwa Zwischendominanten wie im Beatles-Klassiker „Yesterday“: Spielt man das Stück in C-Dur, folgt auf den Grundakkord ein E7 – eine Zwischendominante zum Am, aber nicht Teil der Tonart.

Im 21-Pad-Modus (drei Spielzonen pro Bund: L, M, R) zeigt die App zwar an, wo gedrückt werden muss, doch selbst einfache Songs können hier herausfordernd sein.

Fortgeschrittene können sich Akkorde einblenden lassen und Tonarten frei wählen – transponiert oder in der Originalfassung, etwa zur Anpassung an die eigene Gesangslage.

Anfänger nutzen besser den vereinfachten 7-Pad-Modus. Leider bricht dieser bei komplexeren Liedern mit der Logik der Stufentheorie – wohl aus technischen Gründen unvermeidlich, aber dennoch bedauerlich.

Die Lava+ App ist extrem mächtig und es kann sehr viel konfiguriert werden. Die Zahl der Begleitmuster und Sounds ist sehr hoch und wird vor allem ständig aktualisiert. Mit Lava+ lässt sich der Lava Genie Controller sehr gut und vor allem umfangreich den eigenen Bedürfnissen anpassen.

Praxis

Lava Genie macht Spaß – vorausgesetzt, man nutzt die App. Es kommen ständig neue Songs und Sounds hinzu, darunter auch aktuelle Titel, nicht nur Klassiker. Klar, alles klingt stark nach Home-Keyboard, aber das stört kaum.

Was hingegen stört, ist der Klang der integrierten Lautsprecher: eher topfig. Ein externer Verstärker (z. B. Aktivbox oder Keyboard-Amp) ist dringend zu empfehlen. Anfänger sollten zunächst ohne Drummer und Bassist üben, denn diese spielen unabhängig weiter – anders als die restliche Begleitung, die man selbst steuert. Das macht den Einstieg nicht leicht. Immerhin lassen sich Songs verlangsamen, was das Üben erleichtert.

Leider ist die Wiedergabe auch über den Audio-Ausgang nur in Mono möglich, was das Klangerlebnis deutlich schmälert.

Wünschenswert wäre eine Option, ob Drummer und Bass bei Spielfehlern stoppen – ich habe sie nicht gefunden. Selbst für Fortgeschrittene ist es schwierig, das eigene Spiel exakt mit den Begleitern zu synchronisieren. Ein günstiges Home-Keyboard bekommt das besser hin. Hier fehlt eine Funktion wie bei Ableton Live, die Loops automatisch im Takt hält. Kleine Verzögerungen bringen schnell den Groove durcheinander – das nervt.

Weitere Schwächen: kein USB-MIDI, träge reagierende Akkord-Pads und Anschlag-Pads und das Übertragen der Patches dauert ein paar Sekunden. Immerhin meldet das Instrument akustisch, wenn es bereit ist. Der Songstart erfolgt dann über ein Pad – allerdings nur mit einem Takt Intro, was bei schnellen Songs oft zu knapp ist.

Mangels Anleitung konnte ich im Testzeitraum nicht alle App-Funktionen erkunden. Eigene Songs lassen sich wohl über eine Website hinzufügen – per QR-Code, der mit der App gescannt wird. In meinem Fall blieb die Website allerdings weiß.

Alternativ kann man Songs auch direkt am Smartphone eingeben, was allerdings fummelig ist – es sei denn, man nutzt das Clipboard in Kombination mit einem Mac. Danach müssen die Akkorde manuell eingefügt werden.

LavaAI bietet außerdem automatisch generierte Akkordfolgen aus Audio an – allerdings nur gegen Aufpreis. 30 Minuten kosten 4,99 US$ und das Ergebnis ist ungewiss. Auch Lava selbst weist per Disclaimer auf unberechenbare Resultate hin – zu Recht, denn solche Funktionen sind noch nicht ausgereift.

Alternativen

Wer sich beim Singen selbst begleiten möchte, ist m. E. mit einem Arranger-Keyboard von Yamaha oder Casio besser bedient. Für einen Anfänger ist es nicht schwer, die smarten Ein-Finger-Akkorde zu erlernen. Es ist allerdings auch nicht viel komplizierter als mit Lava Genie, die benötigten Fingersätze für die vollständigen Dreiklänge zu lernen – denn ob ich nun bei Lava Genie schnell von Pad zu Pad auf dem Hals springen muss oder mit drei Fingern von Dreiklang zu Dreiklang, macht für mich keinen großen Unterschied.

Und: Wer sich mit einem Lehrwerk für Keyboard sowie einigen Akkordgriffbildern und Umkehrungen vertraut macht, wird auch innerhalb kürzester Zeit erste Erfolge feiern und Lieder spielen können.

Ein weiterer Vorteil: Es ist noch eine Hand frei, um damit Melodien zu spielen, wenn man das möchte – und fast alle Keyboards können über USB-MIDI mit einer DAW kommunizieren.

Tipp: Viele Keyboard-Modelle gibt es beim Musikhaus Thomann inklusive einem kostenlosen 3-monatigen Music2me-Kurs. Dieser ist zwar auf das Klavierspiel spezialisiert, hilft aber Einsteigern in Verbindung mit dem, was die meisten Hersteller wie z. B. Yamaha als Übungsmaterial ihren Keyboards beilegen und den oft integrierten interaktiven Lernfunktionen, den Einstieg ins Keyboard-Spiel zu meistern.