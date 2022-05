Test: LAVA MUSIC ME 3, Akustik-Gitarre

Die äußerst smarte Akustikgitarre

Mit der ME 3 präsentiert der chinesische Hersteller LAVA MUSIC nun die nächste Generation seiner Carbon-Westerngitarre im kompakten und reisefähigen Shortscale-Format. So lange ist es noch gar nicht her, dass wir das Vorgängermodell ME 2 für einen Test bei uns begrüßen durften, wer noch mal schnell über mein damaliges Review schauen möchte, der erreicht den Artikel mit einem Klick HIER.

Abgesehen von den neuen Farben sieht das neue Modell ME 3 erst einmal genau so wie sein Vorgänger aus, unter der Haube jedoch hat sich einiges getan. Während die wabenförmige Carbon-Konstruktion noch einmal überarbeitet wurde und sich somit noch schwingungsfreudiger verhalten soll, hat man bei den digitalen Features ganz weit ausgeholt und der kleinen Western ein komplexes Sound-System spendiert, das weit über den bloßen Einsatz von Effekten hinaus geht und mittels eines Touchscreen-Displays im oberen Zargen bedient wird.

LAVA MUSIC ME 3 – Specs & Facts

Wir erinnern uns: Die LAVA ME 2 besitzt drei Regler im oberen Zargen, mit denen die Effekte Chorus, Echo und Hall dem akustischen Grundsound der Gitarre hinzugefügt werden. Wohl gemerkt ohne den Anschluss an einen Verstärker, denn die von LAVA MUSIC patentierte FreeBoost-Technologie macht ein konventionelles Verstärken zur Wahrnehmung der Effekte überflüssig. Um das zu erreichen, wird die Rückseite der Gitarre quasi als Lautsprecher genutzt und das ist beim neuen Modell ME 3 nicht anders, wobei auch das Sound-System des Frischlings überarbeitet wurde, so lautet die Ansage des Herstellers. Allerdings erwartet uns hier ein ungleich größeres Angebot an Effekten und vielen weiteren Tools, die kaum einen Wunsch zum Jammen, Üben oder für Aufnahmen übrig lassen. Dazu aber später mehr, beschäftigen wir uns zunächst noch etwas mit der überarbeiteten Hardware.

Sechs Farben in 36″ oder 38″

Das uns zum Test zur Verfügung gestellte Instrument besitzt die Größe von 36″ bei einer Mensur von 597 mm, erhältlich ist die ME 3 darüber hinaus noch in einer 38″ Variante mit entsprechend längerer Mensur (609 mm). Allerdings sind für diese größere Version noch einmal 100,- Euro Aufpreis fällig. Das Griffbrett besteht erneut aus einem High-Pressure-Laminat und verfügt über 18 Bünde, die perfekt eingesetzt, an den Kanten sorgfältig abgerichtet und auf den Oberflächen gründlich poliert wurden. Das Finish unserer Testgitarre wird vom Hersteller als „Stealth Grey“ bezeichnet und zeigt sich als eine silbrig-matte und raue Oberfläche, die das gesamte Instrument rundherum sauber bedeckt. Wem dieser Farbton zu düster oder gar martialisch erscheint, der kann aus fünf weiteren (und freundlicheren) Farben seinen persönlichen Favoriten wählen:

Eine weitere Neuerung im Vergleich zum Vorgängermodell fällt beim Betrachten des Korpus an seiner Unterseite auf. Wie gewohnt befindet sich an dieser Stelle zunächst der Gurtknopf mit der integrierten Klinkenbuchse, die eine Verbindung zu einem Verstärker, einem Mixer oder auch zu einem Stereokopfhörer ermöglicht. Von nun an sitzt die Buchse aber nicht mehr ganz so allein dort, denn hinzugefügt wurde ein Micro-USB-Port, mit dem der integrierte 8000 mAh Akku nachgeladen wird. Das Laden kann jedes Standard-USB-Ladegerät übernehmen – oder aber über das Space Charging Dock, das vom Hersteller als optionales Zubehör angeboten wird und in dem die LAVA MUSIC ME 3 darüber hinaus sicher abgestellt werden kann. Innerhalb von sechs Stunden ist der Akku wieder vollständig aufgefüllt und ermöglicht dann eine Betriebsdauer der Elektronik von bis zu neun Stunden.

Die auffälligste Neuerung im Vergleich zum Vorgänger wurde jedoch im oberen Zargen eingesetzt – das farbige Multi-Touchscreen, das einen umfassenden Zugriff auf eine Unmenge an Effekten und weiteren sinnvollen Optionen ermöglicht.

Multi-Touchscreen und HILAVA-OS

HILAVA nennt sich das Betriebssystem unter der Oberfläche des farbigen Touchscreen-Displays. Nach einem Druck durch das Schallloch auf den Schalter und einer Startdauer von rund 20 Sekunden begrüßt das System seinen Nutzer mit einer Stimmfunktion, ehe man durch eine Wischbewegung nach oben in das Hauptmenü gelangt. Das wiederum besteht aus zwei Seiten mit aktuell zehn Menüpunkten, das Reservoire wird sich in Zukunft mit jedem Update aber sicherlich mehr füllen. Apropos Update: Ein solches wurde mir nach erfolgter WLAN-Verbindung prompt angeboten, innerhalb weniger Minuten wurde das System so auf den aktuellen Stand gebracht.

Zur Verfügung stehen neben einem Arsenal an Effekten eine Recorder-Funktion zum Aufzeichnen des eigenen Spiels, eine App zum Abspielen vorgefertigter Loops in vielen Stilistiken, ein einfaches Metronom sowie eine umfangreiche Bibliothek an Übungsmaterialien, wie etwa Grifftabellen für Akkorde und Tonleitern. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, sowohl Musik als auch Bilder dauerhaft abzuspeichern und diese im Netz zu teilen – die WLAN-Verbindung erspart hier den Umweg über den Computer. Den Abschluss bilden die Menüpunkte „Updates“ sowie „Settings“, die zum einen für eine stets aktuelle Version des HILAVA-OS sorgen und zum anderen den Zugriff auf WLAN, Bluetooth, die Helligkeit des Displays oder etwa die Lautstärke der Loops oder importierter Musik regeln.

Der sicherlich interessanteste Teil bei diesem Angebot sind die umfangreichen Effekte, die in verschiedene Kategorien (Chorus, Reverb, Delay, Tremolo) unterteilt wurden. Zum Teil sind es die reinen Effekte, zum Teil wurden aber vom Hersteller auch eigene Kreationen geschaffen und mit Fantasienamen versehen. So nennt sich ein Delay etwa „Big Ben“ oder ein psychedelischer Chorus-Effekt „Magic Mushroom“. Selbstverständlich können Veränderungen der Parameter dauerhaft gesichert werden, dafür stehen so genannte „Templates“ zur Verfügung, mit denen man sich sein persönliches Set-up zusammenstellen kann. Die Gesamtlautstärke des Effektsignals bleibt jederzeit analog im Griff, dafür sorgt ein Drehregler direkt neben dem Power-Schalter des Systems.

Die LAVA MUSIC ME 3 in der Praxis

Akustischer Grundklang/Handling

Trotz der nochmals überarbeiteten Carbon-Konstruktion kann die LAVA ME 3 die Grenzen der Physik immer noch nicht überlisten und präsentiert sich im akustischen Grundklang durch ihren kleinen Korpus nach wie vor als typisch für eine Shortscale-Steelstring. Das Mittenbild ist überproportional kräftig ausgefallen, im Gegensatz zum Höhenbereich, dem es etwas an Brillanzen mangelt und Bässen, die auch gerne etwas kräftiger hätten ausfallen dürfen. Die Bespielbarkeit ab Werk geht in Ordnung, die Saitenlage war bei unserem Testmodell zwar etwas hoch ausgefallen, was beim Solieren nicht immer optimal ist. Allerdings verweist der Hersteller im beiliegenden Handbuch auf die Möglichkeit, die Stegeinlage nach dem persönlichen Geschmack durch Abfeilen mit einem Stück Schleifpapier auf die gewünschte Höhe anzupassen.

HILAVA in Aktion

Auch wenn die gebotenen Effekte bei Weitem keine Studioqualitäten erreichen, macht es doch unglaublichen Spaß, mit ihnen zu jammen oder sich von ihnen inspirieren zu lassen. Die Bedienung ist kinderleicht und von jedem zu bewerkstelligen, der schon mal ein Smartphone bedient hat. Das Repertoire ist enorm breit gefächert und um nicht den Überblick zu verlieren, sorgen die „Templates“ dafür, dass bis zu drei Favoriten auf Knopfdruck bereitstehen und unkompliziert bearbeitet werden können. Jedoch können nicht mehrere Effekte gleichzeitig genutzt werden, was jedoch nicht besonders schlimm ist, da viele Presets bereits einen Mix verschiedener Algorithmen beinhalten und das Sortiment ohnehin mit jedem Update wachsen sollte.

Absolut zuverlässig und so wie es sein soll arbeiten die übrigen Funktionen: Das Unterrichtsprogramm (Practice) kann selbst fortgeschrittenen Spielern dann und wann schnell weiterhelfen, der Recorder nimmt das Signal sauber inklusive der Effekte auf und die vorhandenen Loops laden zum ausgiebigen Jammen und Üben ein. Mittels Bluetooth kann das System auch mit einem Handy/Tablet gekoppelt werden, um so mit weiteren LAVA-Usern aufgenommenes Material zu tauschen oder einfach nur zu plaudern.

LAVA MUSIC ME 3 Klangbeispiele

Für die nun folgenden Klangbeispiele wurde die LAVA MUSIC ME 3 direkt aus ihrem Klinkenausgang mit meinem UAD-Interface verbunden. Zu hören sind sechs Presets, die nicht weiter bearbeitet wurden. Weitere Effekte wurden nicht eingesetzt.