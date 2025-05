Kleiner Akku-Lautsprecher mit großer Power

Für eine Gartenparty, Durchsagen beim Schulfest oder als Begleiter für Straßenmusiker braucht es Lautsprecher, die mehr können, als nur laut zu sein. Sie sollten leicht zu transportieren und einfach zu bedienen sein sowie auch ohne Stromanschluss zuverlässig funktionieren. Die LD Systems ANNY 8 Akkubox verspricht genau das. Dieser kompakte Akku-Lautsprecher soll Klangqualität, Flexibilität und mobile Einsatzmöglichkeiten in einem Gerät vereinen. Mit Bluetooth, eingebautem Mixer und kabelloser Stereo-Funktion klingt das nach einem vielseitigen Begleiter für viele Gelegenheiten. Aber wie gut schlägt sich die LD Systems ANNY 8 Akkubox nun in der Praxis?

Kurz & knapp Klangqualität: Kompakter Lautsprecher mit überraschend vollem und ausgewogenem Sound.

Kompakter Lautsprecher mit überraschend vollem und ausgewogenem Sound. Flexibilität: Zahlreiche Anschlüsse, Bluetooth, USB-C und Funkoption machen ihn vielseitig einsetzbar.

Zahlreiche Anschlüsse, Bluetooth, USB-C und Funkoption machen ihn vielseitig einsetzbar. Mobilität: Leicht, robust und mit wechselbarem Akku – ideal für mobile Einsätze.

Leicht, robust und mit wechselbarem Akku – ideal für mobile Einsätze. Funktionen: Durchdachte Features wie Prioritätsmodus und Tablet-Halterung erhöhen den Praxiswert.

Durchdachte Features wie Prioritätsmodus und Tablet-Halterung erhöhen den Praxiswert. Preis-Leistung: Gute Ausstattung und Verarbeitung zum fairen Preis.

LD Systems ist Teil der Adam Hall Group mit Sitz in Neu-Anspach bei Frankfurt und hat sich als feste Größe im professionellen Audiobereich etabliert. Die Produktpalette reicht von PA-Systemen über Mikrofone bis hin zu kleinen, praktischen Features für den Bühnenalltag. Dabei richtet sich die Marke sowohl an professionelle Anwender als auch an ambitionierte Hobbymusiker. Seit der Gründung im Jahr 2002 steht LD Systems überwiegend für durchdachtes Design, praxisorientierte Anwendungen und ein gutes Verhältnis von Qualität und Preis. Mit der LD Systems ANNY 8 Akkubox erweitert das Unternehmen sein Sortiment nun um einen mobilen Akku-Lautsprecher, der sich sowohl für Musik als auch für Sprache eignen soll.

LD Systems ANNY 8 Akkubox im Detail

Die LD Systems ANNY 8 Akkubox präsentiert sich kompakt und vielseitig. LD Systems richtet sich mit diesem Gerät vor allem an Menschen, die unterwegs nicht auf gute Klangqualität und flexible Anschlussmöglichkeiten verzichten möchten. Der Akku-Lautsprecher ist die kleinere Variante des LD Systems ANNY 10, zu dem es auf AMAZONA.de bereits einen eigenen Testbericht gibt. Die Kombination aus Bluetooth, eingebautem Mixer und Akku-Betrieb macht die ANNY 8 besonders für mobile Anwendungen interessant. Im Folgenden werfen wir zunächst einen Blick auf das Äußere, bevor wir anschließend die technischen Details unter die Lupe nehmen.

Blick auf das Äußere

Das Gehäuse der LD Systems ANNY 8 Akkubox besteht aus robustem Kunststoff und wirkt solide verarbeitet. Die matte Oberfläche verleiht dem Lautsprecher eine ansprechende Optik, die sich gut in verschiedene Umgebungen einfügt. Mit einer Größe von knapp 25 × 28 × 39 cm und einem Gewicht von fast 9 kg ist das Gerät handlich und lässt sich gut transportieren. Ein oben angebrachter Griff erleichtert zusätzlich das Tragen. Auf der Oberseite befindet sich darüber hinaus ein Schlitz als Halterung für Handys oder Tablets, was beispielsweise bei Präsentationen nützlich sein kann.

Die Rückseite ist funktional gestaltet und bietet Zugriff auf alle Bedienelemente und Anschlüsse. Diese sind aus meiner Sicht übersichtlich angeordnet und anbringbare Elemente wie die Antenne wirken sehr stabil. Der Lautsprecher kann sowohl aufrecht als auch leicht nach hinten geneigt aufgestellt werden, was eine gezielte Schallverteilung ermöglicht. Alternativ lässt er sich über einen 35 mm Flansch auf ein Stativ montieren. Auf der Rückseite kann der beiliegende Akku entnommen und ausgetauscht werden, er ist auch separat erhältlich. Ein praktisches Detail ist der USB-C-Anschluss, über den sich beispielsweise Handys aufladen lassen, während Musik abgespielt wird. Besonders ansprechend: Der Akku-Lautsprecher ist in vier schlichten Farbvarianten erhältlich.

Für diesen Test liegt mir die Variante HHD mit zugehörigem Funkmikrofon vor. Betrieben wird es mit zwei AA-Batterien und ist ohne separates Koppeln mit dem Lautsprecher sofort einsatzbereit. Das Mikrofon sendet in den Frequenzbereichen 823–832 MHz und 863–865 MHz und verfügt über einen Mute-Schieber. Die manuelle Auswahl der jeweiligen Frequenz erfolgt per Knopfdruck am Lautsprecher, über die SYNC-Taste kann sich das Funkmikrofon per Infrarot auf den am Lautsprecher gewählten Kanal einstellen. Unter der Bezeichnung LD Systems ANNY 8 BPH B5 ist das System auch mit einem Funk-Headset anstelle eines Funkmikrofons erhältlich. Zusätzlich verfügbar sind eine passende Transporttasche sowie ein Ersatzakku.

Weitere technische Daten

Im Inneren arbeiten ein 8-Zoll-Tieftöner und ein 1-Zoll-Hochtöner, die gemeinsam für einen klaren und ausgewogenen Klang sorgen sollen. Die Leistung liegt bei 80 W RMS und erreicht bis zu 160 W Spitzenleistung. Laut Hersteller beträgt der maximale Schalldruckpegel 117 dB. Der Frequenzgang reicht von 53 bis 20.000 Hz und bietet damit sowohl für Sprache als auch für Musik eine mehr als solide Grundlage.

Ein zentrales Merkmal ist der integrierte 5-Kanal-Mixer, der zwei Kombibuchsen für Mikrofon- oder Line-Signale (XLR und 6,3 mm Klinke), einen Stereoeingang (3,5 mm Klinke oder Cinch) sowie einen XLR-Ausgang zum Durchschleifen des Signals bietet. Ein einfacher 3-Band-Equalizer ermöglicht die klangliche Anpassung an den jeweiligen Raum oder Musikstil. Das Ein- und Ausschalten von Effekten wie Hall und Delay lässt sich bequem über einen Fußschaltereingang auch freihändig steuern.

In der mir vorliegenden erweiterten Variante LD Systems ANNY 8 HHD wird, wie bereits erwähnt, ein Funkmikrofon mitgeliefert. Hierfür ist im oberen Bereich der Rückseite des Lautsprechers ein entsprechendes Modul verbaut. Der dort integrierte sogenannte Prioritätsmodus (Ducking-Effekt) senkt die Lautstärke der Musik automatisch ab, sobald über das Mikrofon gesprochen wird – ein Feature, das vor allem bei Durchsagen oder Moderationen nützlich sein kann. Dieser Effekt dürfte vielen von Schaustellern auf einer Kirmes oder einem Jahrmarkt bekannt sein.

Bluetooth 5.0 sorgt für eine stabile Verbindung mit mobilen Endgeräten wie Handys oder Tablets. Zwei LD Systems ANNY 8 lassen sich zudem per Bluetooth zu einem Stereo-Paar koppeln, was in größeren Räumen oder im Freien ein echter Vorteil sein kann. Der eingebaute Lithium-Ionen-Akku mit 12 V und 5 Ah Kapazität bietet bis zu 11 Stunden Laufzeit im Eco-Modus. Bei maximaler Lautstärke sind laut Hersteller etwa dreieinhalb Stunden möglich. Damit dürfte der Lautsprecher auch längere Veranstaltungen ohne Netzstrom zuverlässig begleiten – besonders praktisch für mobile Anwendungen.

LD Systems ANNY 8 Akkubox in der Praxis

In der Handhabung wirkt der ANNY 8 Akku-Lautsprecher sehr unkompliziert. Die Regler und Anschlüsse sind selbsterklärend, was eine schnelle Inbetriebnahme ermöglicht. So ist das Verbinden meines Handys per Bluetooth beispielsweise nach wenigen Sekunden problemlos abgeschlossen. Klanglich liefert der Lautsprecher eine saubere Wiedergabe, die besonders im Mittenbereich überzeugt. Die Bässe wirken trotz der geringen Größe druckvoll, ohne aufdringlich zu sein, während die Höhen recht klar erscheinen. Auch bei höheren Lautstärken bleibt der Klang stabil.

Was besonders auffällt: Trotz seiner kompakten Bauweise kann der Akku-Lautsprecher auch im Freien über größere Distanzen überraschend viel Druck entwickeln und beschallt den Garten, in dem ich die ANNY 8 getestet habe, problemlos.

Die Akkuleistung dürfte für die meisten Einsatzzwecke ausreichen – insbesondere bei moderater Lautstärke. Während meines ausgiebigen Tests ist beispielsweise kein einziger Balken der Akkuanzeige verschwunden. Der eingebaute Equalizer und die sehr einfach anzusteuernden Effekte erweitern die Einsatzmöglichkeiten deutlich. Auch die Präzision des Ducking-Effekts bei gleichzeitiger Nutzung von abgespielter Musik und Funkmikrofon hat mich positiv überrascht. Über den kleinen „Mute Level“-Regler am Funkmodul musste zwar zunächst etwas justiert werden, um die passende Intensität zu finden, doch das Ergebnis war anschließend mehr als zufriedenstellend: Beim Sprechen wird die Musik abrupt abgesenkt und fährt anschließend in angemessenem Tempo wieder hoch.

Praxis-Szenarien für LD Systems ANNY 8

Gerade aufgrund seines geringen Gewichts und der kompakten Größe ist der Akku-Lautsprecher von LD Systems flexibel einsetzbar. Im Folgenden stelle ich drei Anwendungsszenarien vor, in denen die ANNY 8 Akkubox ihre Stärken besonders gut ausspielen kann:

Praxis-Szenario 1: Schule und Kita

Bei einem Schulfest oder in der Kita kann der LD Systems ANNY 8 Akku-Lautsprecher durch seine einfache Bedienung und die Prioritätsfunktion des Mikrofons überzeugen. Durchsagen sind klar verständlich, während Musik unkompliziert vom Handy abgespielt werden kann. Die geringe Größe des Gerätes erlaubt einen vielseitigen Einsatz – sei es im Klassenraum, in der Turnhalle oder auf dem Schulhof. Auch die Möglichkeit, mobile Geräte während der Veranstaltung über den USB-C-Anschluss aufzuladen, bietet einen praktischen Mehrwert in Sachen Flexibilität.

Praxis-Szenario 2: Gartenparty

Auch für eine Gartenparty ist der Akku-Lautsprecher eine passende Wahl. Die Leistung reicht aus, um selbst eine große Terrasse oder einen Garten musikalisch zu beschallen. Musik lässt sich kabellos per Bluetooth abspielen – bei Bedarf auch in Stereo über eine zweite ANNY 8. Die Klangregelung über den Equalizer ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Musikrichtungen oder Umgebungen. Der Akku hält problemlos einen ganzen Abend durch und die Ladefunktion für das Handy, das als Musikquelle dient, kann auch hier von Vorteil sein. Die robuste Verarbeitung sorgt zudem für Sicherheit bei Einsätzen im Freien.

Praxis-Szenario 3: Straßenmusiker

Straßenmusiker benötigen ein System, das leicht zu transportieren ist und unabhängig von einer Stromquelle funktioniert. Der LD Systems ANNY 8 Akku-Lautsprecher ist hierfür ideal geeignet. Mikrofon und Instrument – etwa eine Akustikgitarre – lassen sich gleichzeitig anschließen, während Effekte bequem per Fußschalter ein- und ausgeschaltet werden können. Die Leistung reicht definitiv aus, um auch auf belebten Plätzen gehört zu werden, ohne dass die Klangqualität leidet. Die Möglichkeit zur Stativmontage ist ein zusätzlicher Vorteil, um den Sound besser zu verteilen. Insgesamt bietet der Lautsprecher alles, was für einen gelungenen Straßenauftritt erforderlich ist.

Alternativen zu LD Systems ANNY 8

Neben dem LD Systems ANNY 8 Akku-Lautsprecher gibt es einige Geräte, die sich als Alternativen anbieten – beispielsweise ein Akku-Lautsprecher von Bose. Die ANNY 8 erreicht mit 117 dB Peak eine etwas höhere Lautstärke als die Bose S1 Pro+, die bei 109 dB Peak liegt und derzeit für etwa 619,- Euro erhältlich ist. Auch im Bassbereich bietet der ANNY 8 mehr Tiefgang: Er beginnt bei 53 Hz, während die Bose-Box erst ab 62 Hz einsetzt.

Hinzu kommt ein vielseitigerer 5-Kanal-Mixer mit mehr Anschlussmöglichkeiten sowie die Option, eine Funkstrecke zu integrieren – ein Vorteil für Anwender mit komplexeren Anforderungen. Die Bose S1 Pro+ punktet hingegen mit einem kompakteren Design, einer Schnellladefunktion und flexibleren Aufstellmöglichkeiten. Die Akkulaufzeit beider Modelle liegt laut Hersteller bei bis zu 11 Stunden, womit sie für mobile Einsätze gleichermaßen gut gerüstet sind.

Der EV Everse 8 für rund 745,- Euro kann mit 121 dB Peak noch lauter spielen als der LD Systems ANNY 8 Akku-Lautsprecher. Im Bassbereich sind beide Modelle ähnlich stark, wobei der Everse 8 bis 50 Hz hinabreicht und die ANNY 8 bis 53 Hz. Der Everse 8 überzeugt zudem mit einem wetterfesten Gehäuse und einem 4-Kanal-Digitalmixer von Dynacord.

Die ANNY 8 hingegen bietet mit ihrem 5-Kanal-Mixer, einem USB-C-Ladeanschluss und der Option für eine drahtlose Funkstrecke mehr Flexibilität – ist dafür jedoch nicht wettergeschützt. Wer also maximale Lautstärke und ein robustes, wetterfestes Design sucht, ist mit dem EV Everse 8 gut beraten. Wer hingegen mehr Anschlussmöglichkeiten und praktische Zusatzfunktionen benötigt, findet im LD Systems ANNY 8 Akku-Lautsprecher die vielseitigere Lösung.

Die LD Systems ANNY 8 Akkubox ist mit knapp 9 kg deutlich leichter als der Yamaha Stagepas 200BTR, der 13,3 kg auf die Waage bringt. Auch bei der Akkulaufzeit hat der ANNY 8 mit bis zu 11 Stunden gegenüber den 10 Stunden des Yamaha-Modells leicht die Nase vorn.

Zwar erreicht der Yamaha Stagepas 200BTR mit 125 dB Peak eine höhere maximale Lautstärke und ist derzeit für rund 695,- Euro erhältlich, doch der LD Systems ANNY 8 Akku-Lautsprecher punktet mit einer größeren Anschlussvielfalt, der Möglichkeit zur Integration einer drahtlosen Funkstrecke sowie einer integrierten Halterung für Tablets und Handys – ein praktisches Plus für Präsentationen oder mobile Anwendungen.