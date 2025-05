Flexible Kleinbeschallungsanlage

Es kommt nicht oft vor, dass wir Testkandidaten über einen längeren Zeitraum ausgiebig im Praxiseinsatz testen können. Als unser STAGE-Autor Jörg Kirsch begeistert von seinen vielen Einsätzen der LD Systems Dave 10 G4X berichtete, kam die Idee, einen ausgiebigen Praxistest über diesen Kompaktlautsprecher zu verfassen, in den alle Erfahrungswerte, die er bislang damit gesammelt hat, einfließen können. Herausgekommen sind jede Menge Tipps zum Einsatz der LD Systems Dave 10 G4X, die nicht nur die offensichtlichen Einsatzorte berücksichtigen.

Kurz & knapp

Bedienkomfort: Intuitive Nutzung ohne Vorkenntnisse – perfekt auch für Technik-Laien.

Intuitive Nutzung ohne Vorkenntnisse – perfekt auch für Technik-Laien. Einschränkung: Kein Signalausgang zum Weiterschleifen oder für Recording vorhanden.

Praxiseinsatz der LD Systems Dave 10 G4X

Nachdem wir im ersten Teil die technischen Grundlagen und die verschiedenen Anlagenkonstellationen der LD Systems DAVE-Serie beleuchtet haben, gehen wir nun den nächsten Schritt: Wir zeigen dir, wie die LD Systems DAVE 10 G4X in der Anwendungspraxis überzeugt – von akustischen Messungen bis hin zu vielfältigen praktischen Einsatzmöglichkeiten.

Wir stellen dir acht Szenarien vor, in denen dieser kleine Tausendsassa im Alltag überraschend gut performt. Das beginnt in den eigenen vier Wänden und reicht über Commercial-Anwendungen bis in den Stage- und DJ-Bereich. Ergänzt wird das Ganze durch einige clevere Zubehörteile, die dir die Arbeit erleichtern. Und für alle Technikbegeisterten gibt es interessante Fakten rund um das System.

Zur Erinnerung: Die LD Systems DAVE 10 G4X ist ein Sub-Sat-Audiosystem des deutschen Herstellers Adam Hall. Es besteht aus den folgenden Komponenten:

10”-Subwoofer mit integrierter Elektronik und eingebautem 6-Kanal-Mixer, Systemleistung: 680 W Peak / 340 W RMS

Zwei Satelliten in D’Appolito-Anordnung mit 2× 4” / 1”-Bestückung

Die Stärke der LD Systems DAVE 10 G4X liegt nicht nur in ihren technischen Daten, sondern auch in ihrer beeindruckenden Vielseitigkeit. Das System fühlt sich überall dort zu Hause, wo hohe Ansprüche an Mobilität, Klangqualität und Flexibilität gestellt werden – sei es im privaten Wohnraum, in der Gastronomie oder im professionellen Bühnenbetrieb. Die LD Systems DAVE 10 G4X macht in jeder Umgebung eine hervorragende Figur.

Heimischer Wohn- oder Arbeitsbereich

Die LD Systems DAVE 10 G4X kommt in den eigenen vier Wänden häufig als leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen HiFi-Systemen oder Soundbars zum Einsatz. Die kompakten Abmessungen und das zurückhaltend-elegante Design fügen sich harmonisch in Wohn- oder Arbeitszimmer ein. Dabei gestaltet sich der Aufbau denkbar einfach:

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten: Du kannst gleichzeitig einen PC, eine klassische HiFi-Stereoanlage sowie Bluetooth-Geräte anschließen. Wer das Audiosignal vom Fernseher aus direkt digital übertragen möchte, nutzt einfach den optischen Toslink-Eingang.

Über die integrierte Klangregelung im Bass- und Hochtonbereich lässt sich der Sound individuell an den eigenen Geschmack anpassen.

Gastronomie, kleine Clubs und Sportbars

In Restaurants, Sportbars, Bars oder kleinen Clubs überzeugt die LD Systems DAVE 10 G4X durch ihre gelungene Kombination aus Erweiterbarkeit, Klangqualität und Pegelstärke. Wer beispielsweise in einer Sportsbar eine Live-Übertragung oder Hintergrundmusik realisieren möchte, findet in der DAVE 10 G4X eine schnelle, leicht bedienbare Lösung, die dank ihrer Pegelreserven auch mühelos für Partys und Feiern eingesetzt werden kann.

Einfache Erweiterbarkeit: Wird mehr Pegel benötigt, lässt sich das System jederzeit durch zusätzliche LD Systems DAVE 10 G4X oder größere Modelle derselben Serie erweitern. So wächst die Anlage mit den Anforderungen und bleibt flexibel für Partys, Livebands oder DJ-Sets.

In größeren Locations empfiehlt sich in der Regel eine zentrale Steuerungseinheit, über die sich das System kontrollieren lässt – auch in Kombination mit weiteren Lautsprecher- und Verstärkervarianten.

Langlebigkeit und Robustheit: Dank zuverlässiger Limiter-Systeme und leistungsfähiger Verstärker kann das System auch bei höheren Lautstärken betrieben werden – ohne die Gefahr von Ausfällen oder Beschädigungen.

Boutiquen, Verkaufs- oder Geschäftsräume

Wenn es in einem Geschäft oder einer Boutique darum geht, Kunden eine angenehme Atmosphäre zu bieten, spielt die Wahl der Musikanlage eine zentrale Rolle. Hier kann die LD Systems DAVE 10 G4X ihre Stärken in puncto Klangqualität, dezentem Design und Flexibilität voll ausspielen:

Wohlfühlatmosphäre: Der Klang ist warm, differenziert und unaufdringlich. So lassen sich Verkaufsflächen effektiv beschallen, ohne dass sich Kunden durch zu laute oder schrille Musik gestört fühlen.

Unauffälliges Design: Mit ihrer schlichten, modernen Optik wirkt die Anlage hochwertig, bleibt aber dezent im Hintergrund und lenkt nicht vom eigentlichen Produktangebot ab.

Gerade in hochwertigen Etablissements überzeugt die Anlage durch ihre solide Verarbeitung und den zuverlässigen Betrieb – ganz ohne störende Lüftergeräusche. Auch wenn sie optisch kaum in Erscheinung tritt, sorgt die DAVE 10 G4X doch für ein hör- und spürbar angenehmes Flair.

Medien- und Konferenzräume, Tagungshotels

In Tagungs- und Konferenzräumen kommt es nicht nur auf eine klare und verständliche Sprachwiedergabe an, sondern auch auf die schnelle Anpassung an unterschiedliche Präsentationsformen. Genau hier spielt die LD Systems DAVE 10 G4X ihre Stärken aus:

Mobil oder fest installiert: Besonders in Tagungshotels eignet sich die DAVE 10 G4X ideal als mobile Konferenzlösung. Bei Bedarf lässt sie sich jedoch auch fest installieren – dank kompakter Bauweise und der einfachen Integration in bestehende Medientechnik.

Gerade bei Veranstaltungen mit bis zu etwa 100 Zuhörern liefert die LD Systems DAVE 10 G4X ausreichend Pegel und Präzision, um den Raum gleichmäßig und störungsfrei zu beschallen. Ich selbst hatte das System bereits bei einem deutlich größeren Praxiseinsatz mit nahezu 200 Personen in einem akustisch ungünstigen Raum im Einsatz – auch dort funktionierte alles reibungslos und selbst die letzte Reihe konnte jedes Wort klar verstehen.

Kleines Theater: Lüfterlos, rauschfrei und flexibel

In Theaterumgebungen sind laut surrende Lüfter oder hörbares Rauschen ein absolutes No-go. Hier spielt die LD Systems DAVE 10 G4X ihre Stärken voll aus: Lüfterlose Kühlung und rauschfreie Elektronik sorgen dafür, dass das System selbst in stillen Passagen flüsterleise bleibt – und somit weder Schauspieler noch Publikum stört.

Schnelle, unauffällige Installation: Mit passenden Montagesystemen lassen sich die Topteile unauffällig an Portalen oder Bühnenaufbauten befestigen – ganz ohne das Bühnenbild zu stören.

Einfache Erweiterung: Soll das System für größere Spielstätten mehr Leistung bringen, kann es jederzeit um weitere Komponenten aus der DAVE-Serie ergänzt werden.

Gerade bei experimentellen Stücken oder interaktiven Formaten, die häufig Umbauten erfordern, zahlt sich das kompakte Format besonders aus. Die Anlage lässt sich schnell verstauen, neu positionieren oder für spezielle Effekte in Szene setzen.

Die Topteile können mithilfe entsprechender Adapter zügig an Wandhaltern oder Lautsprecherstativen mit 35-mm-Aufnahme montiert und ebenso schnell wieder demontiert werden.

Einzelmusiker, Duos und kleine Bands

Für Musiker und Bands, die gelegentlich auf kleineren Bühnen oder bei Straßenfesten auftreten, zählt jede Minute beim Auf- und Abbau. Genau hier spielt die LD Systems DAVE 10 G4X ihre Stärken aus:

Klangqualität für bis zu 80 Personen: Mit ihren 10-Zoll-Subwoofern und den passenden Topteilen erzeugt die Anlage ausreichend Pegel, um kleinere Events souverän zu beschallen. Die Bässe bleiben druckvoll und die Höhen bleiben auch bei höheren Lautstärken klar und präsent.

Flexibler als Säulensysteme: Im Vergleich zu vielen kompakten Säulenanlagen überzeugt die LD Systems DAVE 10 G4X mit einem variablen Setup: Die Topteile können unabhängig voneinander positioniert werden, während der Subwoofer zentral oder seitlich aufgestellt wird. Dadurch lässt sich die Beschallung optimal an die jeweilige Raum- oder Bühnensituation anpassen.

Wer einen schnellen Soundcheck schätzt, profitiert von der guten Grundabstimmung des Systems – das spart Zeit am EQ und lässt mehr Raum für den eigentlichen Auftritt.

Bei komplexeren Setups mit mehreren Kanälen und Monitoring empfiehlt sich ohnehin ein externes Mischpult. Für kleinere Gigs reichen jedoch oft die integrierten Möglichkeiten: Bis zu vier physikalische Eingangskanäle – davon zwei wahlweise als Mikrofon- oder Instrumentenkanäle mit Hall nutzbar – plus Bluetooth-Zuspielung bieten vielen Solisten oder Duos bereits genügend Flexibilität.

Stereo-Monitoring für Keyboarder oder Schlagzeuger

Gerade im Live-Betrieb stellt das Monitoring eine besondere Herausforderung dar: Keyboarder oder Drummer benötigen einen direkten, klaren Sound, haben dabei aber oft nur wenig Platz zur Verfügung. Die DAVE 10 G4X bietet hierfür eine clevere Lösung:

Kompakte Topteile nah am Ohr: Die kleinen Lautsprecher lassen sich beidseitig in unmittelbarer Nähe zum Ohr positionieren – unauffällig und platzsparend, ohne die Bühnenästhetik zu beeinträchtigen.

Reduziertes Störpotenzial: Dank der präzisen Abstimmung zwischen Subwoofer und Topteilen entsteht ein Monitor-Sound, der feedbackarm und gleichzeitig durchsetzungsfähig ist. Selbst bei hohen Lautstärken bleibt der Klang sauber und definiert.

Für die Praxis bedeutet das: Mehr Spielfreude, weil man sich selbst und die Mitmusiker besser hört – und weniger Stress mit aufwendigen Umbauten oder unzuverlässigem Equipment.

Hochzeits-DJ: Klein, schnell und fein

Ob bei einer Hochzeit, einer privaten Feier oder einem Firmenevent – als DJ wünscht man sich ein leicht transportierbares Soundsystem, das wenig Platz beansprucht und trotzdem kraftvoll klingt. Die LD Systems DAVE 10 G4X erfüllt genau diese Anforderungen.

Elegantes Design: Gerade bei Hochzeiten spielt das äußere Erscheinungsbild eine wichtige Rolle. Wer eine unauffällige und stilvolle Lösung sucht, ist mit der DAVE 10 G4X gut beraten – sie fügt sich dezent in die Raumgestaltung ein und wirkt gleichzeitig hochwertig.

Partytauglich: Trotz ihrer kompakten Maße liefern die Topteile genug Power, um Tanzflächen mit bis zu 80 Personen bei mittlerem Pegel souverän zu beschallen. Der Bass klingt knackig, die Höhen klar und die Mitten angenehm präsent – ganz ohne unangenehme Schärfen oder klangliche Artefakte. Selbst im Grenzbereich bleibt das Klangbild dank effektiver Limiter-Schaltungen ausgewogen und das System zuverlässig geschützt.

Vor allem die Kombination aus dezentem Design und robuster Bauweise macht die DAVE 10 G4X zur idealen Wahl für DJs, die auf Hochzeiten und Events Wert auf Stil, Qualität und Effizienz legen.

Akustische Messung und DSP-Feinheiten

Neben den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten überzeugt die DAVE 10 G4X auch durch ein durchdachtes Zubehörprogramm. Verschiedene Halterungen, Transporttaschen und Kabeloptionen ermöglichen einen flexiblen Einsatz in nahezu jeder Umgebung – ob mobil oder fest installiert.

Akustische Messungen

Die Frequenzkurve des Systems zeigt sich über den gesamten Übertragungsbereich hinweg erfreulich linear. Die Abstimmung ist hörfreundlich und praxisnah ausgelegt – was sich unter anderem an den leichten Senken im Frequenzgang erkennen lässt.

Zum Glück wurde auf die gelegentlich im Consumer-Bereich anzutreffende „Marketingabstimmung“ – mit überbetonten Bässen und überzogenen Höhen – bewusst verzichtet. Solche Klangprofile mögen im Showroom beeindrucken, erweisen sich aber im Alltag schnell als ermüdend und erschweren präzises Arbeiten. Die DAVE 10 G4X hingegen erlaubt ein entspanntes Langzeithören und eine verlässliche Einschätzung des Klangs – sei es bei Sprache, Musik oder Effekten.

Integrierter DSP, sinnvolle Trennung, Maximalpegel

LD Systems setzt bei der DAVE 10 G4X auf einen integrierten DSP mit FIR-Filtern, um Phasenverschiebungen zu minimieren und die Impulswiedergabe deutlich zu verbessern – ein klarer Vorteil gegenüber einfacheren Systemen.

Die Trennung zwischen Subwoofer und Satelliten erfolgt bei akustisch günstigen 110 Hz und sorgt für ein stimmiges, kohärentes Klangbild ohne hörbare Brüche im Übergangsbereich.

In Sachen Maximalpegel erreicht die DAVE 10 G4X laut eigener Messungen bis zu 110 dB SPL – ein sehr guter Wert für ein System dieser Größenklasse. Selbst im Bereich des Limiters bleibt der Klang ausgewogen und transparent, ohne ungewollte Verfärbungen oder unangenehme Artefakte.

Gerade diese durchdachten Details machen den Unterschied zwischen einer brauchbaren Kompaktlösung und einer wirklich professionellen Beschallungsanlage. Da die DSP-Funktionen unauffällig im Hintergrund arbeiten, muss man sich nicht mit aufwendigen Einstellungen herumschlagen – einfach anschließen, aufstellen und loslegen.

Festinstallationen – robust und zuverlässig

Nicht nur bei mobilen Einsätzen, sondern auch in festen Installationen beweist die DAVE 10 G4X, dass sie für den Dauerbetrieb konzipiert wurde. In kleineren Medienräumen, Konferenzbereichen oder Studios wird das System aufgrund seiner hochwertigen Verarbeitung und der klaren Klangreproduktion besonders geschätzt.

Modularer Aufbau: Die klassische 2.1-Struktur mit separaten Topteilen und Subwoofer ermöglicht eine präzise Integration in bestehende Installationsumgebungen – flexibel und anpassbar an räumliche Gegebenheiten.

Geringer Platzbedarf: Selbst in beengten Regieräumen oder verwinkelten Locations findet sich in der Regel ein geeigneter Platz für den Subwoofer, während sich die kompakten Tops dezent an Wänden, Decken oder Stativen montieren lassen.

Störungsfreier Dauerbetrieb: Die im Subwoofer integrierte Endstufe arbeitet effizient und lüfterlos – selbst bei stundenlangem Einsatz entstehen kaum thermische Probleme. Das sorgt für geräuschlosen Betrieb und eine lange Lebensdauer, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Die DAVE 10 G4X erweist sich somit als echte All-in-one-Lösung für alle, die eine langlebige, flexible und klanglich überzeugende Beschallungsanlage suchen – ganz gleich, ob mobil oder fest installiert.

Ein Beispiel: Eine Installation in einem multifunktional genutzten Raum läuft dort seit Monaten zuverlässig und zur vollsten Zufriedenheit – ohne Ausfälle oder Nachjustierungen.

Ich hoffe, die Lektüre konnte den einen oder anderen von euch inspirieren.

Einen Wunsch hätte ich dennoch, der die Skalierbarkeit des Systems verbessern würde: Auch wenn man sich mit ein paar Tricks behelfen kann, wäre es wünschenswert, eine offizielle Möglichkeit zu haben, das fertig gemischte Ausgangssignal unkompliziert weiterzuleiten – sei es an zusätzliche Endstufen, aktive Lautsprecher oder zur Aufnahme. Das würde den professionellen Einsatzbereich des Systems noch einmal deutlich erweitern.