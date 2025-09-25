ANZEIGE
Test: LD Systems ICOA Pro 12 A und SUB Pro 21 A, PA-Anlage

So klingt Power pur!

25. September 2025

 

LD Systems ICOA PRO 12 A und ICOA PRO Sub 21 A PA Anlage Aufmacher

Test: LD Systems ICOA Pro 12 A und ICOA SUB Pro 21 A

Die LD Systems ICOA Pro 12 A Aktivlautsprecher sind in Verbindung mit dem aktiven ICOA SUB Pro 21 A Subwoofer ein echtes Powerhouse für Bands und DJs. Unser PA-Spezialist Jörg Kirsch hat sich diese spannende PA-Anlage genauer angeschaut und wie immer einem Härtetest unterzogen. Lest selbst.

Kurz & knapp
Was ist es? LD Systems ICOA Pro 12 A Aktivlautsprecher und ICOA SUB Pro 21 A Subwoofer – ein modulares PA-System für Profis.
  • Klangqualität: Sehr klare Mitten, kontrollierter Tiefbass, homogener Sound über den gesamten Abstrahlbereich.
  • Leistung: Spitzenpegel bis 130 dB SPL, Fullrange-tauglich und mit großem Tiefgang.
  • Features: SysCore-DSP, App-Steuerung, Cardioid-Presets, Delay und praxisgerechte Konnektivität.
  • Preis-Leistung: Premium-Performance zu deutlich günstigerem Preis als viele High-End-Hersteller.

Inhaltsverzeichnis

LD Systems ICOA Pro 12 A und ICOA SUB Pro 21 A

Für diesen Test stand mir ein Set aus der neuen ICOA-Pro-Serie von LD Systems zur Verfügung: ein ICOA SUB Pro 21 A sowie zwei ICOA Pro 12 A Tops. Getestet wurde im Freifeld mit kalibriertem Messmikrofon, Mischpult und einer Auswahl von Referenzmaterial im WAV-Format. Damit lassen sich verlässliche Aussagen über Frequenzgang, Abstrahlverhalten, Pegelfestigkeit und den klanglichen Gesamteindruck gewinnen. Zusätzlich konnte das System bei einem pegelfordernden DJ-Einsatz einem Härtetest unterzogen werden.
Spoiler: Die ICOA-Pro-Lautsprecher haben mich in allen wichtigen Parametern völlig überzeugt und stoßen hier in die Premium-Liga vor. Und dafür gibt es gute Gründe, die wir uns im Test anschauen.

IKOA SUB Pro 21 A + die beiden IKOA Pro 12 A

Der Hersteller LD Systems

LD Systems, eine Marke aus dem Hause Adam Hall, hat in den vergangenen Jahren mehrfach mit innovativen Lösungen überrascht. Die MAUI-Systeme, die überarbeitete Dave-2.1-Serie oder das innovative MAILA-Line-Array sind Beispiele dafür, wie LD durch clevere Technik und praxisnahe Konzepte neue Maßstäbe gesetzt hat. Mit der ICOA-Pro-Serie verfolgt LD den Anspruch, professionelle Performance auf einem Niveau zu liefern, das sonst eher bei hochpreisigen Premiumherstellern zu finden ist – allerdings zu einem deutlich günstigeren Preis.

Die LD Systems ICOA Pro Reihe

Die neue ICOA-Pro-Familie von LD Systems besteht aus zwei aktiven Koaxial-Topteilen und einem aktiven 21″-Sub:

  • ICOA Pro 12 A – 12″, koaxial, 1.000 W RMS/2.000 W Peak, 133 dB Max. SPL, 90° × 50° Abstrahlung
  • ICOA Pro 15 A – 15″, koaxial, 1.500 W RMS/3.000 W Peak, 135 dB Max. SPL, 90° × 50° Abstrahlung
  • ICOA SUB Pro 21 A – 21″ Bassreflex-Sub, 1.500 W RMS/3.000 W Peak, 136 dB Max. SPL, –10 dB bis 29 Hz, acht Griffe, M20 oben/seitlich

Alle Lautsprecher verfügen über lüfterlose Elektronik, Powercon (der Sub mit zusätzlicher Durchschleifoption) und App-Steuerung. Die App ist sowohl für Android- als auch für Apple-Geräte kostenlos downloadbar.

Die Zubehör-Ausstattung ist sinnvoll und hochwertig. Das reicht vom arretierbaren Rollbrett für den Bass bis hin zu Flugzubehör für die Tops. Zu allen Modellen gibt es passende Transporthüllen.

Aufbau und Verarbeitung

LD Systems ICOA PRO 12 A

LD Systems ICOA Pro 12 A Aktivlautsprecher

Das 12″-Topteil ist als koaxiales Punktquellen-System ausgelegt. LF- und HF-Treiber teilen sich einen gemeinsamen Antrieb („Common Motor“). Diese Bauweise sorgt für eine kohärente Abstrahlung, insbesondere im kritischen Übergangsbereich um 800 Hz. Die Kombination aus langhubigem 12″-Basslautsprecher in Verbindung mit einem 3″-Treiber und einem großen, drehbaren Horn erlaubt eine sehr tiefe Trennfrequenz und somit eine bessere Schallsteuerung. Ein zusätzlicher Vorteil ist eine leichte Kompression vor dem 12″-Lautsprecher, was dessen Performance nochmals zugutekommt.

Das Gehäuse besteht aus verstärktem ABS mit integrierter Stahlstruktur. Es verfügt über sechs M10-Flugpunkte, einen Dual-Tilt-Flansch (0°/5°) sowie ein rotierbares, BEM-optimiertes Constant-Directivity-Horn mit 90° × 50°. Das Gewicht liegt bei rund 23 kg und ist damit für ein aktiv betriebenes 12″-Top noch gut handhabbar. Die Rückseite bietet ein farbiges Display mit One-Knob-Bedienung und Powercon-Anschlüssen. Frontseitigen Schutz bietet ein stabiles, mit Vlies hinterlegtes Gitter.

LD Systems ICOA Pro 12 A geflogen an Traverse

LD Systems ICOA Pro 12 A geflogen an Traverse

LD Systems ICOA PRO 12 A geflogen an Traverse

Als Zubehör für das senkrechte Fliegen gibt es einen sehr durchdachten Cradle, mit dem das System auch im bereits hängenden Zustand feinjustiert werden kann. Eine weitere Option ist ein Standard-U-Bügel.

Die handwerkliche Ausführung ist sehr gut und hochwertig.

LD Systems ICOA Pro 12 A Aktivlautsprecher als Monitorlautsprecher Wedge

Funktioniert auch für das Monitoring als Wedge: LD Systems ICOA Pro 12 A

ICOA SUB Pro 21 A

Der Subwoofer setzt auf ein 21″-Neodym-Chassis mit 4,5″-Schwingspule in einem Bassreflexgehäuse aus Birkenmultiplex. Die Oberfläche ist mit Polyurea beschichtet, die Kanten sind abgerundet, acht Griffe erleichtern den Transport. Mit 57 kg ist der Sub zwar kein Leichtgewicht, durch die Griffanordnung und ein optionales Rollbrett aber gut zu bewegen.

Der Sub verfügt über M20-Flansche sowohl auf der Ober- als auch auf der Seitenfläche, was flexible Setups ermöglicht. Sehr gelungen sind die auf zwei Seiten angebrachten rutschfesten Kufen. Auch hier findet sich ein Farbdisplay mit intuitiver DSP-Steuerung, inklusive Presets für Cardioid-Anwendungen, wählbaren Trennfrequenzen (80/100/120 Hz), 4-fach parametrischem EQ, Delay bis 50 m sowie Schutzschaltungen für Spannung und Temperatur.

LD Systems ICOA Pro Sub 21 A

LD Systems ICOA Pro Sub 21 A Subwoofer

Technische Daten der LD Systems ICOA-Pro-Speaker (Herstellerangaben)

ICOA PRO 12 A

  • 12″/3″-Koax-Treiber (Common Motor)
  • 1.000 W RMS / 2.000 W Peak
  • Maximaler Schalldruck: 133 dB (Peak, Pink Noise, Fullspace)
  • Frequenzgang: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)
  • Abstrahlwinkel: 90° × 50° (rotierbar)
  • Übergangsfrequenz: 800 Hz
  • 2 Inputs XLR/TRS + Bluetooth, umschaltbar Mic/Line
  • DSP mit 4-fachem EQ in Ein- und Ausgängen, Presets: Flat, Satellite, Monitor, Voice, Delay, Szenenspeicherung

ICOA SUB Pro 21 A

  • 21″-Neodym-Treiber, 4,5″-Schwingspule
  • 1.500 W RMS / 3.000 W Peak
  • Maximaler Schalldruck: 136 dB (Peak, Pink Noise, Halfspace)
  • Frequenzgang: 29 Hz – 120 Hz (-10 dB)
  • Delay bis 50 m, Presets inkl. Cardioid, 4-Band parametrischer EQ
  • lüfterloses Kühlsystem

Diese Daten lassen bereits erkennen, dass LD Systems die Serie im professionellen Umfeld positioniert: hohe Leistung, praxisgerechte Features, robuste Bauweise und DSP-Funktionen, die man sonst in höheren Preisregionen erwartet.
Wie mittlerweile bei fast allen neuen Systemen von LD Systems wird auch in der ICOA-Pro-Serie auf eine klangoptimierende Kombination aus FIR- und IIR-Filtern gesetzt. Damit liegen die Systeme in einem sehr auskömmlichen Latenzbereich von ca. 7 ms. Allerdings finden sich auch Presets, welche die Latenz bei Bedarf auf ca. 2 ms reduzieren.

Bedienung und DSP

Sowohl Tops als auch Subwoofer sind mit dem SysCore-DSP ausgestattet. Über das Farbdisplay lassen sich EQs, Delays, Presets und Limiter per Push-Turn-Encoder einfach konfigurieren. Zusätzlich können die Lautsprecher per kostenloser ICOA-Pro-App (iOS/Android) gesteuert und in Gruppen zusammengefasst werden.

LD Systems ICOA Pro Sub 21 A Subwoofer Anschlussfeld und Display

Alle Features der übersichtlichen und einfach zu bedienenden App aufzuzählen, würde hier zu weit führen. Ein Feature soll allerdings genannt werden: Um bei einer Vielzahl von gleichzeitig eingesetzten ICOA-Systemen den Überblick zu behalten, gibt es die „Wink“-Funktion. Damit lassen sich die Einzelsysteme anhand ihrer blinkenden Front-LED identifizieren.

Bluetooth 5.1 erlaubt die drahtlose Verbindung für Steuerung und im Notfall auch für Audiostreaming, wobei Letzteres in professionellen Anwendungen eher eine Ausnahme bleiben sollte. Für Abbaumusik, Dry Hire, einen schnellen Audiocheck oder eine Party ist das aber absolut in Ordnung. In der Praxis ist die App vor allem für die schnelle Systemeinrichtung und Kontrolle hilfreich.

Was mir nicht so gut gefallen hat, war die Ablesbarkeit des Displays bei hellem Tageslicht. Spiegelungen an der glänzenden Oberfläche und eine etwas schwache Helligkeit erschwerten mir beim Aufbau die Einstellungen.

Praxis

Testaufbau und Messungen

Die Messungen und Hörtests fanden im Freifeld statt. Der Subwoofer wurde im Halfspace (Boden) aufgestellt, die Tops auf Stativen in ca. 2 m Höhe. Gemessen wurde in verschiedenen Entfernungen ab 1 m.

Schnappschuß vom Messaufbau der LD IKOA Pro Systeme

Schnappschuß vom Messaufbau der LD ICOA Pro Systeme

Der große Moment nach dem Einschalten: Was wollen uns die Lautsprecher mitteilen?
In diesem Fall: nichts. Eigengeräusche wie Rauschen, Surren, Brummen oder digitale Artefakte waren überhaupt kein Thema – absolute Stille. Etwas anderes hätte mich nach mittlerweile vielen LD-Systems-Tests auch gewundert.

Hörtest

Zum Test habe ich mir neben meinem üblichen Hörprogramm auch einige Einzelspuren von selbst aufgenommenen Konzerten eingespielt. Wer Lust auf weniger bekannte Titel und Interpreten hat, dem empfehle ich The Aristocrats. Wenn es um die Integration und Qualität subfrequenter Tonlagen geht – und das ist bei einem 21″ wie dem ICOA Pro 21 A angesagt – dann lege ich The Trentemøller Chronicles ans Herz.

Stimmen und Quellenabbildungen des LD Systems ICOA Pro 12 A

Der ICOA Pro 12 A überzeugt durch die Vorteile des koaxialen Designs: Stimmen stehen stabil und klar im Raum, auch bei höheren Pegeln. Instrumente im Mittenbereich – Gitarren, Keyboards, Snare – bleiben differenziert, auch in dichtem Klanggemisch. Auffällig ist die geringe Schärfe in den Höhen: HiHats und Sibilanten wirken nie unangenehm. Auch der Tiefgang des 12″-Modells ist beeindruckend. Zum Musikhören fehlt eigentlich nichts. Der Lautsprecher reicht im Fullrange-Betrieb für „normale“ Partys und Events locker aus – auch ohne zusätzliche Subbass-Erweiterung. Sehr bemerkenswert. Innerhalb des definierten horizontalen Abstrahlbereichs bleibt der Sound über alle Frequenzen homogen.

Tiefton und Subwoofer LD Systems IKOA Pro 21

Der 21″-Subwoofer liefert eine tiefe und kontrollierte Basswiedergabe. Im Bereich 40 bis 80 Hz bleibt der Punch erhalten, selbst bei hohen Pegeln. Auffällig ist die Sauberkeit im unteren Frequenzbereich: kein übermäßiges Wummern, sondern ein straffer, präziser Bass. Gerade bei Live-Material (Kickdrum, Bassgitarre) wirkt das System ausgewogen und differenziert, auch bei schnellen Doppel-Bassdrum-Passagen. Beeindruckend ist zudem der Tiefgang: 30 Hz gibt das System noch mit ordentlichem Pegel wieder. Bei einem ersten Test mit Tongenerator im Büro fielen sogar ein paar Brocken aus der Decke.

Beide Systeme spielen zusammen wie aus einem Guss. Auch die Spitzenpegel in der 130 dB SPL Liga wurden im praktischen Betrieb erreicht. Eine wirklich gelungene Vorstellung lieferten die Limiter-Schaltungen, die den Sound auch an der Pegelgrenze noch sehr sauber hielten. Ein Lob auch an die großzügig dimensionierten Bassreflexöffnungen des Subs, die völlig frei von Strömungsgeräuschen sind.

Das System spielte sehr verfärbungsarm, impulsfreudig und knackig auf – und das bei jeder Musikrichtung, inklusive Klassik.
Die Cardioid-Funktion des Subwoofers reduziert laut Hersteller rückwärtige Schallanteile im Bereich 40 bis 100 Hz deutlich um bis zu 15 dB. Testen konnte ich das mit nur einem Sub natürlich nicht selbst.

Messungen der LD Systems ICOA Pro Lautsprecher

Messungen beruhigen und verifizieren das Hörerlebnis. Ich habe draußen gemessen – natürlich nicht in völlig reflexionsfreier Umgebung, dafür detailliert: Frequenzgang, akustische Phase, Abstrahlverhalten, Max-SPL, THD, An- und Abklingverhalten.

Vorstellen möchte ich einige Diagramme daraus.

LD Systems ICOA SUB Pro 21 A + ICOA Pro 12 A als Gesamtsystem

Schon hier zeigt sich, wie gut Top und Sub im Bereich der Übergangsfrequenz (hier 100 Hz) harmonieren.

LD Systems IKOA SUB pro 21 A + IKOA Pro 12A

LD Systems ICOA SUB pro 21 A + ICOA Pro 12A_Flat / Sub +12dB

Das Abstrahlverhalten der Tops ist gleichmäßig. Besonders im Bereich um die Trennfrequenz von 800 Hz zeigt sich, dass die Punktquellen-Konstruktion klare Vorteile bringt. Auch an den Randbereichen des definierten Abstrahlwinkels bleibt alles stimmig – es gibt keine Sprünge. Der Frequenzgang ist bis annähernd 20 kHz vorbildlich.

LD Systems IKOA Pro 12A Abstrahlverhalten horizontal 0°-30°-45°

LD Systems ICOA Pro 12A Abstrahlverhalten horizontal 0°-30°-45°

Auch bei den Gruppenlaufzeiten ist alles bestens: Was gleichzeitig reinkommt, verlässt das System auch gleichzeitig und sorgt so für eine punktgenaue Ortung. Lediglich im Bereich unter 50 Hz treten die unvermeidlichen Phasendrehungen durch das Bassreflexsystem auf – für die knackige, impulsfreudige Wiedergabe des ICOA-Systems hat das jedoch keine Relevanz.

IKOA SUB Pro21 A + IKOA Pro 12 A_ Gruppenlaufzeit relativ

ICOA SUB Pro21 A + ICOA Pro 12 A, Gruppenlaufzeit relativ

Beim An- und Abklingverhalten hat LD Systems ganze Arbeit geleistet. Das insgesamt sehr zügige An- und Ausschwingen über den gesamten Frequenzbereich trägt maßgeblich zu einer spritzigen Wiedergabe bei.

Spektogram IKOA SUB Pro 21A + IKOA Pro 12A

Spektogram ICOA SUB Pro 21A + ICOA Pro 12A

Wasserfall IKOA 21" +12" in nicht völlig reflexionsfreier Umgebung

Wasserfall ICOA 21″ +12″ in nicht völlig reflexionsfreier Umgebung

In der Summe haben wir es hier mit einem Top-Soundsystem zu tun, das von seinen Eigenschaften her in der Spitzenklasse seiner Kategorie spielt – und das zu einem wirklich günstigen Preis.
Die LD Systems ICOA-Pro-Reihe ist ideal für professionelle Verleiher, Bands, DJs und Location-Betreiber.

Noch ein Wort zum ICOA-Subwoofer: Ich bin der Meinung, dass man mit einem dieser 21″-Bolliden vom Pegel her gut zwei mittelmäßige 18″-Subs ersetzen kann – erst recht unter klanglichen Aspekten.

Alternativen

Alternativen im 12″-Bereich

Alternativen im 21″-Bereich

Oder auch passiv

Fazit

Die Kombination aus ICOA Pro 12 A und ICOA SUB Pro 21 A zeigt eindrucksvoll, wie LD Systems seine Position im professionellen Markt festigt und weiter ausbaut. Hier steht ein System, das klanglich überzeugt, pegelstark ist, praxisgerechte Features bietet und robust verarbeitet ist – zu einem Preis, der im Vergleich zu Premium-Marken fast schon als Kampfansage wirkt.

Für Verleiher, Bands, DJs und Veranstalter, die ein vielseitiges System suchen, ist dieses Setup eine hervorragende Wahl. Es liefert hohe Leistung, flexible Einsatzmöglichkeiten und erleichtert den Alltag als professionelles Werkzeug.

Die ICOA-Pro-Serie ist ein Beispiel dafür, wie man mit durchdachtem Engineering und realistischem Preis ein Produkt schafft, das sich ohne Kompromisse einsetzen lässt.

Plus

  • Topteil: koaxiales Punktquellen-Design mit klarer Mittenabbildung, flugfähig
  • Subwoofer: leistungsstarker, impulsschneller 21″-Sub mit kontrolliertem Tiefbass
  • praxistaugliche DSP-Funktionen inkl. Cardioid und Delay, App-Steuerung
  • Premium-Sound in der 130-dB-Liga
  • robuste Verarbeitung, gute Transportlösungen
  • preislich deutlich günstiger als viele Premiumhersteller bei vergleichbarer Leistung

Preis

  • ICOA Pro 12 A: 1.179,- Euro
  • ICOA SUB Pro 21 A: 2.259,- Euro

Links

