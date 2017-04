Test: LD Systems Maui 11 G2, aktive Säulen-PA

LD Systems hat die Maui 11 überarbeitet und bietet sie nun als Maui 11 G2 in der nächsten Version an. Dabei ist die Neue keine Weiterentwicklung der ursprünglichen Maui 11, sondern der später hinzu gekommenen Maui 11 Mix. Ein kleiner Mixer ist also, soviel sei schon verraten, mit an Bord.

Neuheiten

Sowohl die Maui 11 als auch die Maui 11 Mix wurden hier schon vom Kollegen Peter Ludl vorgestellt. Da ich beide Systeme nicht selbst getestet habe, nehme ich seine Artikel zum Vergleich her.

Geliefert wird die Anlage in zwei Kartons. Der Größere beherbergt den Bass, im Kleineren findet sich die Mittel-/Hochtonsäule. Hier ist auch sofort der erste Unterschied zu den Vorgängermodellen zu finden. Während die Maui 11 und Maui 11 Mix eine einteilige Säule verwendeten, bei der die Speaker im oberen Teil saßen, ist dieses Bauteil bei der Maui 11 G2 zweigeteilt. Der untere Teil ist ein reines Distanzelement, die Chassis sitzen im oberen Teilstück.