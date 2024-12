Praktisches PA-System mit starkem Klang

Die LD Systems Stinger G3-Serie bietet in der dritten Generation eine große Auswahl an professionellen aktiven und passiven Full-Range-Lautsprechern und Subwoofern. Das LD Systems Stinger G3 Event Set besteht aus zwei 10″ Passiv-PA-Lautsprechern, zwei 15″ Passiv-Subwoofern und einem Endstufen-Rack. Es stellt ein leistungsstarkes PA-System dar und richtet sich an Bands und DJs. In diesem Test betrachten wir die Verarbeitung, das Klangbild und die Performance des PA-Systems im Live-Einsatz auf der Bühne.

Das LD Systems Stinger G3 Event Set

Ein kurzer Überblick

Die LD Systems Stinger G3-Serie bietet Full-Range-Lautsprecher in den Größen 8″, 10″, 12″ und 15″ sowie passende Subwoofer in 15″ oder, für größere Anforderungen, in 18″. Speziell entwickelte, hoch belastbare Treiber und BEM-optimierte Waveguides garantieren einen präzisen Klang, einen tiefreichenden Frequenzgang und ein gleichmäßiges Abstrahlverhalten. LD Systems legt nicht nur Wert auf robuste Materialien und exzellenten Sound, sondern auch auf ein modernes Design. Zusätzlich zu den Einzelkomponenten bietet LD Systems auch komplette PA-Sets in verschiedenen Größen an.

Die Lautsprecherserie konnte bereits in der aktiven Version im Test überzeugen. Das LD Systems Stinger G3 Event Set ist ein passives Komplettsystem und bietet mit seinen zwei passiven 10″ Satelliten und zwei ebenfalls passiven 15″ Subwoofern inklusive Endstufen-Rack eine optimale Lösung für Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen. Zusätzlich werden zwei praktische Rollbretter und passende Schutzhüllen für die Lautsprecher und Subwoofer mitgeliefert.

Das Set wiegt insgesamt 109,68 kg und liefert eine Leistung von 1.800 W (RMS). Der Abstrahlwinkel beträgt 90° x 50° (H x V), und der Gesamtfrequenzgang von Topteilen und Subwoofern reicht von 40 Hz bis 20.000 Hz.

Die Topteile und Subwoofer

Die Stinger G3 10″ Satelliten haben Abmessungen von 325 mm x 527 mm (B x H) und wiegen jeweils 11,5 kg. Sie erreichen einen maximalen Schalldruckpegel von 121 dB SPL bei einem Frequenzgang von 65 Hz bis 20.000 Hz.

Die Stinger G3 15″ Subwoofer messen 567 mm x 477 mm (B x H) und wiegen jeweils 29,7 kg. Der maximale Schalldruckpegel beträgt 127 dB SPL und der Frequenzgang beginnt bei 40 Hz.

Die Gehäuse bestehen aus resonanzarmem Birkensperrholz mit einer robusten, abrieb- und stoßfesten Polyurea-Beschichtung, die für hohe Langlebigkeit sorgt und die Lautsprecher vor äußeren Einflüssen schützt. Dank der Dual-Tilt-Stativaufnahmen können die Lautsprecher in 0°-Position oder um 5° nach vorne geneigt aufgestellt werden. Alternativ können die Topteile auch als Bühnenmonitore eingesetzt werden. Stapelmulden und praktische Griffe erleichtern den Auf- und Abbau sowie die Lagerung und machen die Handhabung besonders benutzerfreundlich.

Die in der dritten Generation verbauten BMS-Hochtöner bieten ein dynamisches Zusammenspiel zwischen Wandler und Schall. Der geringe Abstand zwischen Hoch- und Tieftönern minimiert dabei Kammfiltereffekte.

Das Endstufen-Rack

Zum LD Systems Stinger G3 Event Set gehört die DSP 45K 4-Kanal-Endstufe mit 24 Bit DSP. Das Endstufen-Rack wird in einem 19″ Rack geliefert, beansprucht 3 HE und wiegt 17,9 kg. Die DSP 45k Endstufe bietet zahlreiche Schutzfunktionen, darunter Clip-Limiter, Kurzschlussschutz, Multiband-Limiter, RMS-Lautsprecher-Limiter, Gleichstromschutz, Überhitzungsschutz, Soft-Start und Überspannungsschutz. Die Lüfterlautstärke der Endstufe ist auch unter großer Last angemessen und nicht störend laut. Aber das kommt am Ende auch auf die Veranstaltungsgröße an.

Die im Rack ebenfalls verbaute Patchbay verfügt über vier speakON-, vier XLR/Female-, vier XLR/Male- und eine RJ45-Neutrik-Buchse für Ethernet. Eine integrierte Preset-Bibliothek bietet viele fertige Einstellungen für den Betrieb von passiven LD Systems PA-Systemen. Die Endstufe erlaubt alle professionellen Einstellungen wie Input- und Output-Routing-Optionen, DANTE-Einbindung, Delay-Zeiten, Amp Presets, DSP-Einstellungen, parametrischen Equalizer, Polarität und Gain.

Besonders praktisch ist die USB-Schnittstelle, die die Verwaltung und Steuerung der DSP-Endstufe über die kostenlose LD Systems OCS-Software ermöglicht. Individuelle Presets können mithilfe der Software erstellt und gespeichert werden.

LD Systems Stinger G3 Event Set im Live-Einsatz

Lieferung und Vorbereitung

Das LD Systems Stinger G3 Event Set wird sicher verpackt geliefert. Dank der mitgelieferten Schutzhüllen und der praktischen Rollbretter kann das PA-System geschützt und einfach transportiert sowie eingelagert werden. Der erste Aufbau im Studio verlief problemlos und intuitiv. Die Lautsprecher sind nicht zu schwer, so dass ich alleine alles wunderbar aufbauen und transportieren konnte. Auch die beiden 15″ Subwoofer sind durch das Rollbrett und durch die Griffe an jeder Seite sehr flexibel.

Das Einrichten der Endstufe mit der kostenlosen OCS-Software ging schnell vonstatten. Die Software ist übersichtlich, und die Einstellungsmöglichkeiten lassen sich schnell erfassen. Die verschiedenen Möglichkeiten, den Computer mit der Endstufe zu verbinden, ermöglichen große Flexibilität. Leider ist die OCS-Software nur für Windows verfügbar und nicht für macOS. Ebenfalls wichtig zu beachten ist, dass Distanzstangen nicht mitgeliefert werden.

Ich habe zunächst Subwoofer und Satelliten an einen Ausgang (zwei Channel-Modus) gesteckt und das Flat Preset gewählt. Das Klangbild war sehr ausgeglichen und auch in verschiedenen Positionen im Raum gut wahrnehmbar. Das Abstrahlverhalten der Boxen hat mir dabei sehr gut gefallen. Für mein Gefühl war das Grundrauschen etwas lauter als bei vergleichbaren Anlagen, welches bei lauter Musik aber auch kein großes Problem darstellt.

Um die Funktionen in der OCS-Software zu testen, habe ich mir ein eigenes Preset erstellt. Zunächst habe ich im Equalizer etwas die Bässe um 60 Hz angehoben, die Mitten etwas abgesenkt und leicht die Höhen hervorgehoben. Für Musik vom Band war für mich das Klangbild so stimmig. Ich habe den Gain der Channels etwas abgesenkt, was das Grundrauschen direkt angenehm vermindert hat. Anschließend habe ich noch einen Limiter hinzugefügt. Das PA-Set habe ich auch im 4-Channel-Modus getestet und Subwoofer und Satelliten getrennt angefahren, so hatten die einzelnen Channel natürlich mehr Leistung.

Wie schlägt sich das LD Systems Stinger G3 Event Set?

Das LD Systems Stinger G3 Event Set wurde in der Location rasch aufgebaut und eingerichtet. Die praktischen Rollbretter machen den Transport einfach. Der Test erfolgte bei einem Konzert der Band Menu One in einer kleinen Gaststätte. Ein klassisches Setup in einer schwierigen Location. Gerade jetzt war es für mich interessant, weil das LD Systems Singer G3 Event Set im Studio in einer kontrollierten Umgebung bereits gut klang. Spannend war es, wie es jetzt in einer unkontrollierten und auch akustisch eher schwierigen Umgebung klingen wird.

Allerdings halte ich das für solche Tests immer sehr wichtig, da viele Anlagen in dieser Größe in kleineren Locations, die nicht immer professionellen akustischen Ansprüchen genügen, verwendet werden.

Die Lautsprecher mussten wir aufgrund der breiten Spielfläche sehr weit auseinander platzieren. Ich habe mein zuvor erstelltes Preset in der Endstufe geladen und die PA im 2-Channel-Modus angefahren (Subwoofer und Satelliten zusammen pro Seite auf einem Kanal). Beim ersten hören war ich überrascht, dass wir in diesem kleinen Raum wenig Frequenzauslöschungen und Kammerfiltereffekte hatten. Ich habe erstmal ein paar Tracks abgespielt und gehört, wie sich die Frequenzen im Raum verteilen.

Durch die niedrige Deckenhöhe wurden relativ viele Höhen reflektiert und waren etwas zu stark präsent im Raum. Deshalb habe ich sie im Equalizer am Mischpult etwas abgesenkt. Der Bass hat sich wunderbar gleichmäßig im Raum verteilt. Da die Lautsprecher relativ weit auseinander standen und das Publikum zum Teil sehr nah und mittig an der Band stand, habe ich die Satelliten etwas zur Mitte eingedreht, damit die Abstrahlwinkel stimmig sind und in der Mitte immer noch ein klarer Sound zu hören ist. Außerdem konnte so weniger Schall von der Wand reflektiert werden.

Ich war absolut zufrieden und vor allem sehr erfreut darüber, dass ich die PA komplett alleine transportieren und aufbauen konnte.

Auch mit kompletter Band klingt die Anlage gut und liefert genügend Leistung. Für diese Location war es völlig ausreichend. Kick und Bass kommen zur Geltung und auch hinten im Raum war das Klangbild immer noch gut. Wir hatten keine Schwierigkeiten mit Rückkopplungen oder ähnlichen Problemen. Im Bassbereich habe ich die Kick um 60 Hz angehoben und unter 50 Hz abgesenkt. Dadurch wurde der Bassbereich etwas klarer. Ich hatte das Gefühl, dass gerade die Frequenzen unter 60 Hz bei der Anlage wenig zur Geltung kommen, was sicherlich auch am Übertragungsbereich des kleinen Subwoofers liegt.

Besonders gut hat mir die Höhenwiedergabe gefallen. Der Klang war nicht unangenehm spitz und dafür sehr klar. Letztendlich war ich auch mit der gewählten Größe der PA mit 10″ Satelliten und 15″ Subwoofern zufrieden, da diese nicht zu viel Platz eingenommen, aber genügend Leistung geliefert haben. Ebenfalls ein echter Pluspunkt ist die Endstufe, die einfach zu bedienen ist und einen angenehm leisen Lüfter besitzt. Die Veranstalter haben gutes Feedback zum Sound an dem Abend gegeben und die Band war ebenfalls zufrieden – so soll es ja schließlich auch sein!

Alternativen

HK Audio Premium PR:O 12 Power Bundle

Dieses PA-System bietet eine größere Alternative mit 12″ Fullrange-Topteilen und 18″ Subwoofern. Allerdings bietet die the t.amp TA1400 Endstufe nicht die vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten der LD Systems DSP 45K Endstufe.

the box pro Achat Club Power Bundle MK II

Das Bundle enthält 15″ Topteile und 18″ Subwoofer sowie ein vorverkabeltes Amp-Rack mit DSP und eigenen Presets. Es bietet ebenfalls individuelle Einstellungsmöglichkeiten.

Seeburg Acoustic Line C30/G Sub 1801 Power Bundle

Dieses professionelle PA-System überzeugt mit einer hochwertigen 4-Kanal-Endstufe und ausgezeichnetem Klang. Ein ähnliches Set wurde kürzlich auf AMAZONA.de getestet.

Wer bei LD Systems bleiben möchte, findet in der Stinger G3-Serie viele weitere PA-Systeme in unterschiedlichen Größen. Zudem können alle Lautsprecher und Subwoofer auch einzeln erworben werden. Ein Blick auf die Website lohnt sich!