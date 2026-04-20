Ungewöhnliche Klangwelten für Sound-Designer

Das LeafAudio Geophon ist ein Spezialmikrofon zur Aufnahme von Vibrationen und Körperschall. Es gehört zur Kategorie Körperschallmikrofone und verschafft uns einen Einblick in eine andere Klangwelt. Woher Geophone stammen, wo und wie sie eingesetzt werden und vor allem wie sie klingen, möchte ich euch gerne anhand des LeafAudio Geophons zeigen.

Kurz & knapp Was ist es? LeafAudio Geophon S, Spezialmikrofon zur Aufnahme von Körperschall und Vibrationen für Sound-Design und kreative Klangexperimente. Einsatzgebiet: Spezialmikrofon für Vibrationen und Körperschall, ideal für Sound Design, Film, Gaming und experimentelle Musik.

Spezialmikrofon für Vibrationen und Körperschall, ideal für Sound Design, Film, Gaming und experimentelle Musik. Klang: Liefert tiefe Frequenzen und ungewöhnliche, oft „größer als echt“ wirkende Sounds mit viel Charakter.

Liefert tiefe Frequenzen und ungewöhnliche, oft „größer als echt“ wirkende Sounds mit viel Charakter. Praxis: Vielseitig einsetzbar, besonders spannend in Kombination mit anderen Mikrofonen.

Vielseitig einsetzbar, besonders spannend in Kombination mit anderen Mikrofonen. Handling: Benötigt etwas Einarbeitung, bietet aber großes kreatives Potenzial beim Experimentieren.

Benötigt etwas Einarbeitung, bietet aber großes kreatives Potenzial beim Experimentieren. Fazit: Hochwertiges Spezialmikrofon mit durchdachtem Zubehör und sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

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Was ist ein Geophon?

Das Geophon benötigt eventuell eine kurze Erläuterung. Ein Geophon ist ein elektromechanischer Sensor zur Erfassung niederfrequenter Vibrationen (zur Messung der Geschwindigkeit einer Bodenbewegung) und wird eigentlich eher in der Seismik (Teilgebiet der angewandten Geophysik) verwendet, um den Erdboden, genauer gesagt dessen Schwingungen, zu erkunden.

Mit einem Geophon können sehr tiefe Frequenzen aufgenommen werden und an einer vibrierenden Oberfläche angebracht, klingt es, als ob man ein Objekt von seinem Inneren abhört. Auch eine nicht wahrnehmbare Vibration, wie beispielsweise bei einem Heizkörper, reicht hierfür bereits aus. Im Inneren eines Geophons befindet sich eine bewegliche Spule, die sich relativ zu einem Magneten bewegt und so elektrische Spannung erzeugt, sobald Vibrationen auftreten.

Wichtig zu wissen: Geophone ergeben vor allem in Kombination mit Luftschall-Mikrofonen oder anderen Kontaktmikrofonen Sinn, da sie selbst lediglich untere Frequenzen übertragen (Geophone S/L nur bis 1000 Hz).

Das Geophon kann sich zum einen als sehr nützlich erweisen, wenn man Geräusche, getreu dem Hollywood-Motto „Larger than Life“ wirken lassen möchte. Dann reicht das Geophon alleine natürlich nicht aus, sondern muss mit anderen Mikrofonen kombiniert werden, spielt aber eine wichtige Rolle. Doch auch nur mit einem Geophon und einem Field-Recorder macht es schon Spaß, auf die Klangsuche zu gehen. So können sich unter allerhand verschiedener Klangkörper, beispielsweise tolle Quellen für Drone-Sounds, verbergen. Typische Klangquellen sind große Metallstrukturen, Rohre, Heizkörper oder auch Gebäudestrukturen. Doch wie immer gilt auch hier, Neues zu entdecken und zu erforschen.

Lieferumfang des Geophons

Zum LeafAudio Geophon erhält man ein praktisches Transport-Case dazu. Hier lassen sich alle zusätzlichen Add-Ons, von denen die meisten ebenfalls mitgeliefert werden, sicher verstauen.

Transport-Case

Magnet

Klemme

Saugnapfhalterung

Stahlstachel (zur Befestigung im Boden)

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Versionen und Spezifikationen des Geophons

Das LeafAudio Geophon gibt es in zwei unterschiedlich großen Versionen: Version S und Version L. Hier zunächst ein Vergleich der Spezifikationen (S – L):

Geophon S:

Breite: 38 mm

Höhe: 70 mm

Gewicht: 214 g

Kabeltyp: XLR (2 m)

Frequenzbereich: 28 Hz – 1 kHz

Impedanz: 1850 Ohm

Klirrfaktor: 0,2 %

Empfindlichkeit: 28 V/m/s (Ausgangsspannung pro Meter/Sekunde)

Geophon L:

Breite: 42 mm

Höhe: 76 mm

Gewicht: 250 g

Kabeltyp: XLR (2 m)

Frequenzbereich: 15 Hz – 1 kHz

Impedanz: 5.222 Ohm

Klirrfaktor: 0,05 %

Empfindlichkeit: 74,8 V/m/s (Ausgangsspannung pro Meter/Sekunde)

Bei beiden kommen wohlgemerkt keine Klinken- sondern XLR-Stecker zum Einsatz. Das Geophon benötigt als elektromechanischer Wandler auch keinen Hi-Z-Vorverstärker und verhält sich eher wie ein dynamisches Mikrofon. Hier reicht in der Regel jeder solide Mikrofonvorverstärker völlig aus.

Zubehör für das Geophon

Für beide Varianten des LeafAudio Geophons gibt es jeweils ein optionales Zubehörpaket. Dieses besteht aus folgenden Elementen:

Bogenhalterung

Holzschraube

Adapter von M4 auf 1/4“-Universal-Kamerahalterung.

Mit der Bogenhalterung lässt sich das Geophon nicht nur im 90°-Winkel oder parallel zu Oberflächen befestigen, sondern auch in einem variablen Winkel. Somit lässt sich der Klang nochmals etwas beeinflussen, da das Geophon, je nach Winkel, unterschiedliche Ergebnisse liefern kann. Die Art der Befestigung hat beim Geophon einen großen Einfluss auf den Klang, da verschiedene Materialien Vibrationen unterschiedlich übertragen.

Einsatzgebiete eines Geophons

Obwohl die LeafAudio Geophone dieselben Sensor-Kapseln enthalten wie im wissenschaftlichen Bereich üblich, sind die Produkte als solche für die künstlerische Anwendung konzipiert und zum Beispiel nicht explizit als wasserdicht ausgewiesen.

Für Sound-Designer lässt es sich bspw. hervorragend für verschiedene Zwecke nutzen:

LFE-Quelle (Low-End Rumbles)

Drone-Quelle

Kombination mit anderen Mikrofonen um Objekte größer oder surreal wirken zu lassen.

Die potentiellen Klangquellen sind dabei nahezu unbegrenzt. Von Metallplatten über Treppengeländer bis hin zu Gebäuden und Brücken lässt sich alles, was eine noch so kleine Schwingung übertragen kann, auch aufnehmen. Als LFE-Quelle kann dabei prinzipiell alles dienen und als Drone-Quelle eignen sich Heizkörper und alle Objekte mit einer natürlichen Eigenresonanz hervorragend.

Doch vor allem das Kombinieren mit anderen Mikrofonen kann nochmal sehr spannend sein. So lassen sich kleine Fußschritte beispielsweise als riesiges Stampfen oder eine kleine Metallplatte als schweres Erdbeben erscheinen.

Wie klingt das LeafAudio Geophon?

Das Geophon kann manchmal genauso klingen wie man erwartet, eröffnet aber oftmals auch ungeahnte Klangquellen – je nach Objekt versteht sich. Stellenweise ist es sehr empfindlich und vermutlich ist für die meisten von uns das Arbeiten mit einem Geophon auch zunächst ungewohnt.

Es gibt Quellen, die sind so leise, dass selbst das Geophon ordentlich Vorverstärkung benötigt. Andere Quellen sind für das Geophon wiederum so laut, dass auch ohne jegliche Verstärkung eine Verzerrung auftreten kann. Das ist aber auch immer von vielen Faktoren abhängig, wie beispielsweise der Platzierung am Objekt oder auch davon ob und welche Befestigung man nutzt.

Doch es lohnt sich eine Weile zu experimentieren und das Geophon kennenzulernen, denn nach den ersten Aha-Effekten, möchte man auf ein Geophon nicht mehr verzichten. Typische Foley-Geräusche klingen hierdurch größer, mächtiger und viel mehr nach „Kino“. Aber auch rhythmische Basselemente zur Musikproduktion sind denkbar.

Praxisbeispiele

Die Klangbeispiele zum LeafAudio Geophon habe ich alle mit der Herkunft des Sounds benannt. Lediglich für Beispiel 1 sei erwähnt, dass das Geophon zuerst direkt am Backofenfenster befestigt war und ich es während der Aufnahme zu einer ca. 2 m entfernten Küchenzeile umplatziert hatte. Bei dem Beispiel mit dem Massagegerät habe ich das Geräusch mit einem Kontaktmikrofon, dem Geophon und einem Richtrohrmikrofon aufgenommen. Das ist auch die Reihenfolge, wie ihr die Klänge im Beispiel hört.