Test: Lemonaide Seeds, KI-gestützter Melodie-/Akkordgenerator

KI-Generator für den nächsten Hit

Mit Lemonaide Seeds haben wir ein weiteres Exemplar der KI-gestützten Programme im Test, das uns auf die Sprünge helfen soll, wenn die eigene Muse stolpert. Ob das Desktop-Programm mit DAW-Anbindung ein genialer Ideenlieferant oder mediokrer Akkordbegleiter ist, wollen wir in diesem Test erkunden.

Installation von Lemonaide Seeds

Das Desktop-Programm ist lauffähig ab Windows 10 bzw. macOS 14 (Sonoma). Allerdings lief es auch problemlos auf einem Testsystem mit macOS 10.14. Der Download erfolgt von der Lemonaide-Website, aber erst nach der Erstellung eines Accounts ist es möglich, die Desktop-App zu nutzen.

Lemonaide Seeds bietet auch eine Anbindung an die DAW über ein Bridge-Plug-in, das im VST3- oder AU-Format vorliegt. In diesem Fall sendet die Desktop-App über die Bridge MIDI-Daten an die DAW, so dass eigene Plug-ins eingesetzt werden können.

Obwohl es eine Testphase für Lemonaide Seeds gibt, die mit 3 Tagen nicht gerade üppig bemessen ist, muss auch für diese Testphase zwingend eine Eingabe von Kreditkarteninformationen stattfinden. Wahlweise kann auf den Bezahlservice Cash App Pay zurückgegriffen werden – allerdings nur in UK oder den USA. Die monatlichen Kosten von Lemonaide Seeds belaufen sich auf 9,99 US-Dollar.

Hier gleich eine Kritik. Mir gefällt es gar nicht, dass nach Ablauf des Testzeitraums automatisch der erste Monat abgebucht wird. Allerdings ist das Abmelden des Abos nur zwei Klicks entfernt und direkt aus der Desktop-App zu erledigen.

Der Aufbau von Lemonaide Seeds

Die Desktop-App präsentiert sich in einem modernen Design, das für meinen Geschmack zu düster ist; andere Farbschemata sind leider nicht möglich. Links befinden sich die abonnierten Modelle. Die Sektion rechts daneben ist für das Kreieren von neuem Audio/MIDI-Material zuständig, das in drei einfachen Schritten erreicht werden kann. Nach einer Generierung über den „Get Seeds“-Button präsentiert Lemonaide Seeds dann auf der rechten Seite acht Kreationen in einer Playlist.

Diese können über die vier mitgelieferten Instrumente angehört werden, die die üblichen Einsatzmöglichkeiten gut abdecken. MIDI- sowie Audio-Daten können einfach auf den Desktop bzw. in die DAW gezogen werden. Aber erst, nachdem diese in die eigene Library überführt wurden.

Und auch erst bei dieser Überführung wird ein Credit verbraucht, von dem pro Monat 150 zur Verfügung stehen. Übrige gebliebene Credits am Ende des Monats verfallen zum Glück nicht. Ich denke, ein guter Kompromiss, denn so werden Credits auch nur für Kreationen eingesetzt, die man auch wirklich nutzen möchte.

Im unteren Bereich werden die generierten Audio- bzw. MIDI-Daten angezeigt. Eine Editierung der MIDI-Noten ist auch möglich, jedoch nur im DAW Mode.

Generierung von Akkorden und Melodien in Lemonaide Seeds

Widmen wir uns nun der eigentlichen Erstellung unserer musikalischen Ideen. Dazu bietet Lemonaide Seeds einen einfachen 3-Schritte-Prozess. Hier wird nicht mit Prompt gearbeitet, sondern eine Auswahl aus bestehenden Optionen getroffen. Die Erste bestimmt die Art der Erzeugung.

Melody & Chords,

Chords und

Melody.

Die ersten beiden Optionen profitieren vom verbesserten Seeds 2.0 Modell; Melodien beschränken sich auf das 1.0 Modell.

Im zweiten Schritt wird die Tonart gewählt, wobei nur Dur und Moll zur Verfügung stehen. Dieser zweite Schritt hat aber noch eine andere Option: Mood. Hier stellt ein Regler die gewünschte Stimmung des zu erzeugenden Materials ein:

Chill,

Uplifting,

Dark und

Energetic

beschreiben recht eindeutig die Zielvorgabe. Durch einen Klick auf „Get Seeds“ wird dann in ca. 2 Sekunden eine Auswahl von acht Kadenzen generiert, die maximal acht Takte lang sein können. Dabei greift Lemonaide Seeds im Hintergrund auf die Netzwerkadressen Lemonaide.ai sowie googleapis.com zu – blockiere ich den Netzwerkverkehr, so funktioniert auch die Generierung nicht mehr. Eine Internetverbindung ist also zwingend notwendig. Auch auf tiktok möchte die App zugreifen; hier ist allerdings eine Blockierung möglich.

Qualität der von Lemonaide Seeds generierten Kadenzen

Beim ersten Ausprobieren war ich angenehm überrascht. Mir kam definitiv brauchbares Material zu Ohr, das mich ab und an tatsächlich inspiriert hat. Das habe ich bei anderen MIDiI-Generatoren schon ganz anders erlebt, denn dort kam im wahrsten Sinne einfach nur „MIDI-Müll“ heraus.

Nicht alle Kadenzen sind toll, aber etwas zu finden, was einem gefällt, sollte nicht lang dauern. Durch die DAW-Bridge ist es einfach, das Ergebnis auch gleich auf dem Zielinstrument vorzuhören.

Im Nachhinein können immerhin noch die Tonhöhe transponiert und die BPM variiert werden. Inhaltliche Variationen zu einer einmal generierten Kadenz sind aber nicht möglich.

Die Colab Club Models von Lemonaide Seeds

Lemonaide Seeds besitzt auch vier zusätzliche KI-Modelle, die auf spezielle Genres trainiert wurden. Nicht nur das; die Modelle wurden mit Songs von vier bekannten Produzenten der jeweiligen Szene trainiert und sollen es uns noch leichter machen, die nächste Inspiration für einen potentiellen Hit zu finden. Zur Auswahl stehen

DJ Pain 1 – Hip-Hop / R&B,

Kato On The Track – Trap / Hip-Hop,

KXVI – Soul R&B und

Mantra – Pop.

Jedes dieser Modelle muss allerdings einzeln abonniert werden und schlägt dann mit 9,99 US-Dollar zu Buche. Es gibt auch für alle vier Modelle eine Testmöglichkeit, die einfach mit einem Klick aktiviert werden kann. So ist es zumindest möglich herauszufinden, ob sich diese zusätzlichen Modelle für den eigenen Einsatzzweck auch lohnen. Die Option, die MIDI-Daten über das Bridge-Plug-in auszuspielen, wird hier unterbunden.

Auch hier sind zwei Möglichkeiten für die Generierung durch die KI vorhanden. Entweder wird wieder eine Tonart ausgesucht oder einfach der Modus „Inspire Me“ aktiviert. Bei diesem gibt es aber keine zusätzlichen Regler, um die Mood zu beeinflussen.

Hier mal die ersten vier Vorschläge der vier Colab Club Models.

Die einzelnen Modelle sind nun schon etwas unterschiedlich. Vor allem, da jedem Produzentenmodell eigene Instrumente zugeordnet wurden, die nicht in der einfachen Seeds-Version zu hören sind. Aber ich kenne die einzelnen Produzenten nicht gut genug, um da eine eindeutige Aussage treffen zu können, wie nah das tatsächlich ist.

Was mich stört, ist, dass alle Modelle insgesamt ähnlich klingen; wirklich große Unterschiede konnte ich nicht ausmachen. Zudem frage ich mich, wieviel KI in Lemonaide Seeds nun tatsächlich steckt. Heutige KI zeichnet ja eher durch die Eingabe eines Prompt aus, wie das z.B. bei UDIO oder SUNO der Fall ist. Für mich kommt hier eher das Gefühl auf, wir haben es mit einer Riesendatenbank zu tun, aus der etwas ausgewählt wird und zu deren Inhalten Variationen erstellt werden können.

Aber wie immer lassen sich die Hersteller hier nicht in die Karten schauen. Mir ist das ihm Prinzip auch egal, so lange Lemonaide Seeds hier vernünftige Ergebnisse liefert – und das macht es definitiv. Die Kadenzen, die explizit keine komplette Songs sein sollen, sondern Ideen-Keime, also Seeds, sprechen mich oft an.

Probleme von Lemonaide Seeds

Diesen Teil finde ich also positiv, allerdings kam auch schnell ein eindeutiges Problem zu Tage. Im Mood-Modus war es beinahe egal, welche Mood ich nun eingestellt hatte – die Kadenzen hatten immer irgendwie alles zu bieten. Also was Chilliges kam heraus, wenn ich Energetic gewählt hatte usw. In den Soundbeispielen habe ich nur das gewählt, was sich auch tatsächlich nach der eingestellten Mood anfühlte – und auch das ist diskussionswürdig.

Das gilt auch für die Erstellung über eine bestimmte Tonart. So hatte ich zwar C-Moll eingestellt, aber die Kadenz bewegte sich eindeutig um Es-Dur als Tonika, also der parallelen Dur-Tonart. Das macht diese Einstellung irgendwie ein wenig nutzlos.

Auch gibt es nach der Übernahme in die Library keine Möglichkeit, eine ähnliche Kadenz zu erzeugen. Es muss solange neu erzeugt werden, bis was passendes dabei ist.

Zudem sind mir kleine Fehler aufgefallen, so z.B., dass die letzte Note der Kadenz offensichtlich im DAW-Mode kein Note-Off Befehl sendet und deswegen nachklingt. Oder das manche generierten Audiodateien übersteuerten und auch eine manuelle Einstellung der Lautstärke in der App keine Abhilfe brachte.

Die Sache mit der Freigabe

Bis hierhin war ich noch bereit, Lemonaide Seeds eine gute Bewertung zu geben. Dann las ich nochmal auf der Website nach. Es ist wahr, dass mit Lemonaide Seeds erstellte Melodien frei verwendbar sind und ganz dem Nutzer gehören – bis es eben nicht mehr wahr ist. Denn auf der Website steht eindeutig:

Alle Melodien sind lizenzfrei für Online-Beat-Leasing und kleine Veröffentlichungen (unter 1 Million Streams). Sobald eine Veröffentlichung über 1 Million Streams erreicht hat, muss die Melodie freigegeben werden und die Tantiemen / Veröffentlichungen werden fair aufgeteilt.

Das heißt, solltet ihr einen Smash-Hit landen, will Lemonaide euch dann zusätzlich zum Abo in die Taschen greifen. Lange Rede, kurzer Sinn: Das geht gar nicht! Und wie diese „faire“ Aufteilung genau aussieht, ist leider auch nicht in Erfahrung zu bringen.