Test: Lexicon MX400, Effektgerät

Effekte in Surround

Vorwort

Neben dem kürzlich neu vorgestellten Lexicon MX200 bietet Lexicon auch weiterhin das Multi-Effektgerät MX400 an. Auch dieses gehört mittlerweile zu den Klassikern, ist es doch bereits rund 12 Jahre erhältlich. Wenn auch die meisten Nutzer mittlerweile mit Plug-ins arbeiten, gibt es doch etliche Hardware-Freunde, die lieber echten Direktzugriff nutzen, anstatt mit Maus und Tastatur Parameter einzustellen. Und im Live-Segment kommen die Lexicon Hardware-Geräte ohnehin noch regelmäßig zum Einsatz. Daher ab zum Test des Lexicon MX400.

Lexicon MX400

In alter Tradition baut der renommierte Hersteller Lexicon weiterhin echte Hardware und bewahrt sich damit, ihre wohl behüteten Algorithmen in Software-Form preiszugeben. Auch wenn es das Lexicon Pantheon als kostenlose Software in Sequencern wie Sonar oder als Beilage zum Lexicon Audiointerface gibt, sind die wirklich guten Algorithmen immer noch der Hardware vorbehalten. Um trotzdem am Ball zu bleiben, schickt sich auch das Lexicon MX400 an, mit einer Plug-in Technologie aufzuwarten, die es als echtes Hardware-Plug-in nutzbar macht. Was es damit wirklich auf sich hat, werden wir weiter unten sehen.

Der Aufbau des Dual-FX Gerätes Lexicon MX400 ist vollkommen anders als das des kleinen Bruders MX200. Es stehen zwei identische FX-Prozessoren zur Verfügung, die in vier Strukturen (Seriell, Parallel, Dual-Mono und Dual-Mono-Send/Stereo Out) verschaltbar sind. Jeder der beiden Prozessoren verfügt über eine große Zahl an hochwertigen Algorithmen, die jeweils mit zahlreichen Parametern den Bedürfnissen angepasst werden können. Die drei wichtigsten Parameter sind als weitere Bedienelemente ausgeführt. Dies ermöglicht eine sehr direkte und schnelle Bedienung, da man nicht durch Menüs steppen muss, sondern alles sofort von der Front bedienbar ist. Zusätzlich kann man aber über das Display alle Effekte bis ins Detail an seine Bedürfnisse anpassen. Audition-Samples wie beim MX200 sind hier nicht zu finden.

Das MX400 ist mit Klinkenbuchsen ausgestattet, während das Schwestermodell MX400XL mit XLR-Buchsen aufwarten kann.

Effekte des Lexicon MX400

Die Qualität der Effekt-Algorithmen ist mit den bekannten MX-Geräten vergleichbar, bewegt sich also auf MX200 Niveau. Während dies vor allem für Live und ambitioniertes Homerecording vollkommen ausreichend ist, werden anspruchsvolle Toningenieure doch eher zu einem PCM91 greifen. Dies trifft vor allem für den Hall zu, die Modulationseffekte können auch Profis voll überzeugen.

Die Hallqualität übertrifft dennoch sämtliche anderen Effektgeräte dieser Preisklasse und kann sich dadurch sehr positiv absetzen. Im Vergleich zu den günstigen TC Geräten klingen die Räume ausgewogener und ‚runder‘, wenngleich auch andere Hersteller eine Berechtigung in diesem Preissegment haben.

Plug-in Einbindung beim Lexicon MX400

Das Lexicon MX400 ist auf der Rückseite mit einem USB 1.1 Port ausgestattet. Wie schon beim MX200 fungiert dieser lediglich als ein MIDI-In- und Output, hat also keinerlei Audio-Funktionalität. Somit wartet auf den Anwender sowohl unter OSX als auch unter Windows je nach Audio-Sequencer eine Routing-Orgie. Bei Cubase SX3, Cubase4 und Logic gibt es ja mittlerweile eine gute Integration von externer Hardware.

Zunächst installiert man die Software und das Plug-in mit der beiliegenden CD, schließt dann das MX400 an und findet danach einen MX400 MIDI-Port im Gerätemanager. Da über USB hier kein Audio fließt, ist man gezwungen, das MX400 an je vier freie Ein- und Ausgänge seiner Soundkarte anzuschließen. Man kann dies auf analogem oder digitalem Weg (S/PDIF) tun, wobei kaum eine Soundkarte zwei S/PDIF-Ports besitzt. Im Sequencer ohne einfache Hardware-Einbindung muss man zunächst einen globalen Ausgang definieren, auf den dann ein oder zwei Effekt-Sends geroutet werden. Der Ausgang des MX400 wird mit einem Eingang des Sequencers verbunden und muss dann auf den Main-Out geroutet werden, ohne eine Feedbackschleife zu erzeugen. Während der fortgeschrittene Nutzer dies meist erledigen kann, wird man als Anfänger so seine Schwierigkeiten haben.

Bevor man nun das Plug-in öffnen kann, muss man zusätzlich in allen Sequencern die MIDI-Ein- und Ausgänge des MX400 abschalten, sonst kann das Plug-in nicht arbeiten. Im Endeffekt kommuniziert das Plug-in einfach per MIDI mit dem MX400 und bildet die Bedienoberfläche ab.

Der Vorteil ist, dass man nach einmaliger Konfiguration alle Settings des MX400 mit einem Projekt abspeichern kann. Für jeden Modus des MX400 gibt es ein Plug-in, d.h. es ist nicht möglich, aus einem Plug-in die Modi zu ändern! Etwas ungewöhnlich für ein VST-Plug-in ist ebenfalls, dass der Installer erst noch das Micorsoft Frame-Network installieren muss.

Insgesamt erscheint das Plug-in in der Version 3.1.1 noch sehr unausgereift. Zum Beispiel funktioniert das Speichern eines Songs mit den Plug-in-Settings nicht korrekt. Zudem hat das Plug-in eine interne Soundverwaltung, so dass das Sequencer-interne System nicht funktioniert. Dies lässt vermuten, dass die Produktmanager bei Lexicon solche Aspekte in der Produktentwicklung augenscheinlich zu gering bewerten.