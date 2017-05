Test: LG 38UC99, Mega-Wide-Screen

Displays sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Wir alle schauen ständig auf Smartwatches, Kameras, Handys, Tablets und natürlich auf Monitore und Fernseher. Selbst Kassensysteme in fast jedem Bereich funktionieren heute nur noch mit und nicht mehr ohne.

Ich möchte vorausschicken, dass ich kein Monitorfachmann bin. Allerdings würde ich mich vielleicht neusprachlich als „Poweruser“ bezeichnen, denn mit den richtigen Farben und Auflösungen von Bild und Ton arbeite ich seit einem guten Jahrzehnt professionell.

Der LG 38UC99 fällt aus dem Rahmen

Ein so spezielles Display wie der leicht gebogene und extrem breite Monitor LG 38UC99 hatte ich allerdings selten beachtet. Es ist offenbar gedacht für Kreative, also vermutlich Foto-, Film- und Musikbearbeiter aller Art. Diese Spezies Mensch arbeitet häufig mit zwei oder gar mehr Bildschirmen gleichzeitig. Und mit dieser Art von Breitformat sieht der Schaffende in der Bildmitte nun nicht mehr die zwei Balken der beiden Ränder der Monitore, sondern eben nahtlose Inhalte!

Eine Besonderheit des LG 38UC99 ist die Möglichkeit der gleichzeitigen Nutzung von je einem Windows- und einem Mac-Rechner über nur eine Tastatur und Maus über die „Dual-Link-Up“-Funktion. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die dieses Feature nutzen, aber dazu mehr weiter unten.

Ich kann verraten, dass das LG 38UC99 auf den ersten Blick gar nicht besonders wuchtig aussieht, trotz seiner etwa 90 cm Breite und fast 10 kg Gewicht, sondern unerwartet zart und elegant erscheint. Dieser Eindruck wird unter anderem sicherlich durch den dünnen silbernen Rand und die großartige Abbildungsqualität erzeugt. Dass hier nun ein weit besserer Monitor als mein gewohnter alter 24-Zöller auf dem Tisch steh zeigt sich bereits beim Anschluss über HDMI und Betrachten meines gewohnten Bildschirmhintergrundes.