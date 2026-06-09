Kampfansage an Kemper & Co.

Das Line6 Helix Stadium XL Floor war wohl eins der beliebtesten Geräte auf dem letztjährigen Guitar Summit in Mannheim. Es war quasi unmöglich, ohne zermürbende Wartezeit einen der Testplätze zu ergattern. Und wer einen hatte, hat dann – das ist ein subjektiver Eindruck – den Rest des Tages verdaddelt. Und womit? Mit Recht!

Kurz & knapp Was ist es? Das Line6 Helix Stadium XL ist die neue Flaggschiff-Generation der Helix-Serie und kombiniert Amp-Modeling, Cloning, Effekte, Audiointerface und Live-Controller in einem einzigen Gerät. Agoura Engine: Neue Amp-Generation mit realistischerem Spielgefühl, mehr Dynamik und authentischer Ansprache.

Neue Amp-Generation mit realistischerem Spielgefühl, mehr Dynamik und authentischer Ansprache. Bedienung: Großer Touchscreen, Focus View und kapazitive Fußschalter sorgen für einen modernen Workflow.

Großer Touchscreen, Focus View und kapazitive Fußschalter sorgen für einen modernen Workflow. Leistung: Deutlich mehr DSP-Reserven für komplexe Presets, Poly-Effekte und aufwendige Routings.

Deutlich mehr DSP-Reserven für komplexe Presets, Poly-Effekte und aufwendige Routings. Showcase: Mächtige Live-Automation für Presets, MIDI, Licht, Backingtracks und komplette Shows.

Mächtige Live-Automation für Presets, MIDI, Licht, Backingtracks und komplette Shows. Fazit: Das bislang leistungsfähigste und durchdachteste Helix – allerdings auch eines der teuersten.

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Line6 Helix Stadium XL Floor – der erste Eindruck

Das Line6 Helix Stadium XL Floor mischt die Karten neu. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist mein erstes, kurzes Fazit aus den letzten paar Tagen, in denen ich mich ausgiebig mit dem Gerät auseinandergesetzt habe. Hatte das „alte“ Helix in letzter Zeit deutlich Boden gegen die starke Konkurrenz von Kemper, Neural DSP, IK Multimedia, Boss, Fender, Fractal Audio oder Headrush verloren, hat sich die lange Wartezeit auf das Update in Form des Stadium gelohnt. Warum? Nun, das wird eine längere Antwort. Nehmt euch Tee und Kekse und setzt euch …

Unboxing und erste Inbetriebnahme

Ein ganz schöner Brocken schält sich da aus dem hochwertigen Karton. Nein, ein Leichtgewicht ist das Line6 Helix Stadium XL wahrlich nicht. In der Größe vergleichbar mit einem Fender ToneMaster Pro oder einem Kemper Stage, wirkt der Proband – vor allem im Vergleich zu letzterem – auf den ersten Blick moderner, edler und reifer. Dazu trägt sicherlich das große 8″-Touch-Display bei, das dank seiner matten Oberfläche und hohen Strahlkraft auch bei ungünstigen Bedingungen gestochen scharfe Grafiken liefert.

Die Verarbeitung und die Optik lassen keine Wünsche offen, wecken aber das Bedürfnis, die edle Kiste in ein mit Samt gefüttertes Case zu betten. Im Karton liegen stabile Charts in mehreren Sprachen, das deutschsprachige trägt den Titel „Spickzettel“ und leistet anfangs gute Dienste, um sich dem Helix Stadium zu nähern. Wer sich im Line6-Universum bislang nicht bewegt hat, kann diese Starthilfe gut gebrauchen, erklärt sie doch übersichtlich und kompakt all die leuchtenden Gizmos und bunten Drückerchen.

Die Inbetriebnahme erfolgt per Schalter an der Stirnseite, der Boot-Vorgang dauert deutlich länger, als die Geduld des Testers zulässt. Das spricht aber auch dafür, dass das Gerät über ganz ordentlich Features verfügt, die im Hintergrund geladen werden. Mein erster Check erfolgt direkt am Rechner, die Verbindung erfolgt per USB-C. Der iMac und das bereits laufende Logic Pro erkennen das Line6 Helix Stadium XL erfolgreich, innerhalb der DAW steht es nun als Audiogerät zur Verfügung. Alle anderen Anschlussmöglichkeiten lassen wir jetzt mal außen vor.

Das bei solchen Geräten obligatorische Firmware-Update erfolgt nach der Eröffnung eines Accounts auf der Line6 Homepage und dem Download der Helix Software problemlos. Auch wenn ich daran nicht gedacht hätte, hat dankenswerterweise mein Vorgänger beim Test dieses Gerätes alle Presets bis auf ein einziges gelöscht und mich somit zum Update gezwungen. Die Verbindung von Helix und Rechner erfolgt per Wi-Fi oder Bluetooth.

Ab Start zeigt das Display das geladene Preset „1A Stadium Rock Rig“, wobei „1A“ Bezug nimmt auf die Bank (1) und den Speicherplatz (A). Bislang komme ich ohne Bedienungsanleitung aus. Der Fußtaster, dessen „Scribble Strip“ die Auskunft erteilt, dass das Gerät jetzt im Preset-Modus sei, lässt die Optionen „Stomp A“ und „More“ durchscheinen, dazu später. Im Preset-Modus habe ich jetzt Zugriff auf acht Presets in zwei Bänken (Bank 1 und 2, jeweils Preset A bis D). Zwei Bank-Taster erlauben das Durchschalten der Bänke, ein weiterer dient als TAP-Tempo-Schalter und startet den Tuner.

Damit lässt sich direkt starten, und das mache ich dann auch. Logic läuft, Backing erstellt, Record gedrückt und losgenudelt. Alle Sounds stammen aus Preset 4A „Quiet Time“ und sind frei improvisierte First Takes.

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Das klingt höchst ansprechend und macht Lust auf mehr. Doch bevor wir uns in die Tiefen der Bedienung stürzen, der unvermeidliche Abschnitt über die

Facts & Features

Wer an technischen Details nicht interessiert ist, kann den folgenden Abschnitt locker überspringen. Für alle anderen hier ein Überblick über die Specs:

neue Agoura-Modeling-Technologie mit aktuell 21 Gitarren- und 6 Bass-Amps

Hype-Regler zur stufenlosen Anpassung zwischen authentischem und optimiertem Amp-Sound

8″-Touchscreen mit Multi-Touch-Unterstützung

Focus View für schnellen Zugriff auf die wichtigsten Parameter eines Blocks

Proxy-Amp-, Cabinet- und Pedal-Cloning

Showcase-Automation-System zur Steuerung kompletter Liveshows

Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität

deutlich gesteigerte DSP-Leistung gegenüber bisherigen Helix-Modellen

Unterstützung für bis zu vier unabhängige Stereo-Signalwege

über 480 Amp-, Cabinet- und Effektmodelle

umfangreiche Routing-Möglichkeiten mit frei konfigurierbarer Signalkette

OLED-Scribble-Strips über den Fußschaltern

kapazitive Fußschalter mit LED-Farbringen

integriertes Expression-Pedal mit Toe-Schalter (nur XL-Version)

Pedal-Edit-Funktion über Touch und Fußschalter

Stereo-Effektweg

Mikrofoneingang mit Phantomspeisung

Instrumenteneingang mit umschaltbarer Impedanz

AES/EBU

S/PDIF

USB-Audiointerface

MIDI In/Out/Thru

Wordclock-Anbindung

Kopfhörerausgang

XLR-Ausgänge

symmetrische Klinkenausgänge

Nexus-Port für zukünftige Erweiterungen

Unterstützung für externe Expression-Pedale und Fußschalter

Aufnahmefunktion für Audio-Stems und Show-Automationen

Firmware-Updates über Cloud-Anbindung

Gewicht: ca. 7 kg

robustes Metallgehäuse für den Tour-Einsatz

Bereits beim Blick auf dieses Datenblatt wird klar, dass das Helix Stadium XL weit mehr als nur ein Facelift des bisherigen Helix Floor ist. Neben der komplett neuen Agoura-Engine spendiert Line 6 dem Topmodell einen großen Touchscreen, deutlich mehr Rechenleistung, Cloning-Funktionen, Wi-Fi, Bluetooth sowie das neue Showcase-System zur Automatisierung kompletter Liveshows. Allein die Feature-Liste liest sich bereits so, als hätte man versucht, Helix, Quad Cortex, Kemper und einen Show-Controller in einem einzigen Gerät zu vereinen.

Die wichtigsten Neuerungen des Line6 Helix Stadium gegenüber dem bisherigen Helix Floor/LT/Rack schauen wir uns jetzt im Einzelnen an.

1. Agoura-Modeling-Engine

Die Agoura-Modeling-Engine stellt eine große technische Neuerung dar und bietet folgende Features:

komplett neues Modeling-Verfahren

deutlich detaillierteres Modeling

realistischere Dynamik und Ansprache

authentischeres Verhalten beim Zurückdrehen des Gitarren-Volume-Potis

aktuell (Stand Juni 2026) 21 neue Gitarren-Amps, 6 neue Bass-Amps in der Firmware enthalten

2. Hype-Regler

Das ist ein völlig neues Feature und anwendbar auf die Agoura Amp-Models.

stufenlos zwischen „ultra-authentisch“ und „idealisiert“ faden

macht den Sound auf Wunsch „produzierter“ und moderner

ist pro Agoura-Amp-Modell verfügbar

3. 8″-Touchscreen

Der größte Unterschied in der Bedienung zum bisherigen Helix.

hochauflösendes 8″-Display

Touch-Bedienung

Drag-and-Drop für Signalwege

deutlich schnellere Preset-Erstellung

Smartphone-/Tablet-ähnliche Bedienung

4. Focus View

Eine neue Editieroberfläche, die mittels eines Touch-Buttons im Display auf jedes gemodelte Gerät anwendbar ist. Man kennt das von Synthesizern oder manchen DAW-Plug-ins, per Fingertip bewegt man ein Fadenkreuz auf dem Bildschirm und ändert so mehrere Parameter gleichzeitig. Für mich ein absolutes Highlight des Helix Stadium.

kontextabhängige Parameteransicht

wichtige Einstellungen eines Blocks sofort sichtbar

schnelleres Sounddesign ohne Menü-Tauchen

5. Showcase Automation Engine

Möglicherweise die spektakulärste Neuerung. Hier erspart man sich den Ableton-Kurs an der Volkshochschule.

Automatisierung kompletter Liveshows

Steuerung von zum Beispiel Presets, Snapshots, MIDI-Geräten, Backing-Tracks, Videos

ersetzt in vielen Setups den Live-Laptop

6. Wi-Fi und Bluetooth

Das gab es beim bisherigen Helix nicht. Das macht vieles leichter, vor allem die Bearbeitung von Sounds, Setlists und Live-Szenen am Rechner.

drahtlose Kommunikation

Firmware-Management

Steuerung und Datenaustausch

zukünftige Cloud-Funktionen

7. Proxy Cloning Engine

Die fällige Antwort auf Kemper und Quad Cortex:

Cloud-basiertes Capturing

Amps klonen

Preamps klonen

Pedale klonen (nicht für zeitbasierte Effekte verfügbar)

soll per Firmware weiter ausgebaut werden

8. Deutlich mehr Rechenleistung

Für viele Helix-Nutzer vermutlich wichtiger als neue Amp-Modelle:

erheblich mehr DSP-Reserven

komplexere Presets möglich

weniger DSP-Limits

mehrere Poly-Effekte gleichzeitig nutzbar

mehr Spielraum für große Ambient-Setups

9. Neue grafische Benutzeroberfläche

komplett neue 3D-Darstellung der Geräte

neue Signalpfad-Icons

übersichtlichere Navigation

modernes Workflow-Konzept

11. OLED Scribble Strips (nur XL-Version)

Neu gegenüber dem normalen Helix Floor:

hochauflösende OLED-Anzeigen über den Fußschaltern

bessere Ablesbarkeit auf dunklen Bühnen

12. Nexus-Port

Neues System, das zukünftige Erweiterungen ermöglicht.

Anbindung zukünftiger Hardware

Expand D10 Erweiterung

Ausbau der I/O-Möglichkeiten

Bedienung – Bänke, Presets, Sounds und Snapshots

Die Vielzahl der Neuerungen im Line6 Helix Stadium macht es nahezu unmöglich, alle Einzelheiten der Bedienung aufzuzählen und zu erklären. Das ist auch tatsächlich gar nicht nötig, denn vieles ist selbsterklärend. Wer natürlich mit dem Helix Stadium in die Welt der Modeler und Cloner einsteigen will, der braucht Starthilfe.

Dank der Scribble-Strips über den Fußschaltern (leider nur beim XL verfügbar) und dem großen Display hat man schnell Überblick über alles, was im Inneren des Gerätes vor sich geht. Am Beispiel des oben schon genannten Presets „1A Stadium Rock Rig“ möchte ich die grundlegende Bedienung im Live-Betrieb erläutern. Die folgenden Screenshots entstammen der Software vom Mac, sind aber mit der Darstellung am Gerät weitestgehend identisch.

Hat man sich per Fußschalter Nr. 6 (das ist der in der oberen Reihe ganz rechts) und den beiden Banktastern (Fußschalter 1 und 7 ganz links) ein Preset ausgesucht, erweckt man dieses per Druck auf den entsprechenden Taster unterhalb des Scribble-Strips zum Leben. Im Display erscheint nun die Signalkette, die in diesem Fall aus einer einzigen Linie besteht. Die hell erleuchteten Blocks sind dabei aktiv, die unbeleuchteten inaktiv. Die zweite Signalkette ist nicht in Betrieb.

Per Fingertip auf einen der Blocks kann dieser bearbeitet oder komplett geändert werden, per Drag & Drop kann auch die Position im Signalweg beliebig verschoben werden. Aktiviert bzw. deaktiviert werden die Blocks per Tip auf den In/Out-Button. Nun können die Parameter des Effekts/Amps (in diesem Fall Modulation Script Mod Phase) einzeln per Poti oder Maus geändert werden. Der deutlich coolere Weg führt aber über die neue Focus View-Funktion, die über den Kreis links neben dem Namen des Effekts aktiviert wird.

Im Fall des aktivierten Script Mod Phasers erscheinen nun vier individuell nach Gerät bezeichnete Klangeigenschaften. Hier sind das „Swirl“, „Warp“, „Glide“ und „Wave“. Je nach Position des Cursors verändern sich in diesem Fall die drei Parameter „Rate“, „Mix“ und“Level“ gleichzeitig. Cooles Feature!

Änderungen der Presets sind natürlich immer im Preset selbst speicherbar oder man wählt einen neuen Speicherplatz aus einem der jeweils vier Plätze in den 128 Bänken. Das sollte an Speicherplatz auch für größere Shows reichen. Aber damit nicht genug. Innerhalb jedes Presets können bis zu acht Snapshots gespeichert werden. Snapshots sind jeweils unterschiedliche Settings, die aus den im Preset aktiven Blocks kreiert werden. So können, wie es im Beispiel des Presets 1A ab Werk gemacht wurde, sieben unterschiedliche Snapshots mit unterschiedlichsten Parametereinstellungen abrufbar gemacht werden.

Die Navigation innerhalb eines Presets kann auf unterschiedliche Art erfolgen. Dazu gibt es den Stomp-Mode, der direkt per einfachem Druck auf Fußschalter No. 6 aufgerufen wird. Hier kann jedem der 10 freien Fußschalter einer oder mehrere Block(s) zugeordnet werden. Hier kommt jetzt eine weitere Neuerung ins Spiel, die kapazitiven Fußschalter.

Um einen Block per Fuß schaltbar zu machen, wird er zunächst am Display ausgewählt. Anschließend berührt man den Fußschalter der Wahl leicht für etwa zwei Sekunden. Es öffnet sich ein Auswahlmenü, in dem die Funktion des Schalters (Latching oder Momentary) ausgewählt werden kann. Dann entscheidet man sich für „ersetzen“ oder „zufügen“ und das war’s eigentlich schon. Im Stomp-Modus erscheint jetzt der Name des Blocks im Scribble-Strip und der Ring um den Schalter leuchtet. Name und Farbe des Schalters können frei festgelegt werden. Das ist besonders sinnvoll, wenn einem der Schalter gleich mehrere Funktionen zugewiesen werden.

Wem die Anzahl der Fußschalter nicht reicht nicht reicht, kann auf die Funktion „Stomp B“ ausweichen, die ebenfalls über Schalter Nr. 6 erreichbar ist. Damit stehen 10 weitere Fußschalter je Preset zur Verfügung.

Eine weitere Möglichkeit innerhalb eines Presets zu agieren, ist der Snapshot-Modus. Wieder wird Schalter Nr. 6 benötigt, der im gehaltenen Zustand Zugriff auf die Snapshots bietet. In unserem Beispiel-Preset 1A zeigen die Scribble-Strips nun die Namen der Snapshots, die innerhalb des Presets erzeugt wurden.

Als dritte Variante kann die untere Reihe der Fußschalter die Funktion der Kanalumschaltung der virtuellen Amps übernehmen. Dieser „Combo Mode“ getaufte Modus lässt die Effekte unangetastet.

Bislang völlig ignoriert habe ich das Pedal, das an der rechten Gehäuseseite wartet, von mir getreten zu werden. Das Pedal ist angenehm schwergängig, bietet also auch mit Wanderstiefeln genügend Tretwiderstand, um zuverlässig zu arbeiten. In der Zehenposition ist ein Schalter integriert, der auf Druck zwischen zwei Funktionen des Pedals umschaltet. Beide Funktionen sind völlig frei belegbar, hier kann jeder Parameter zugewiesen werden, der geregelt werden soll. Sogar die externen Effekt-Loops können hier geregelt werden, bei Bedarf auch nur Send oder Return, Mono oder Stereo.

Konnektivität

Das Line6 Helix Stadium XL ins eigene Setup einzubinden, dürfte aangesichts der Anschlussvielfalt an der Stirnseite kein Problem darstellen.. Vier Effektwege stehen bereit, die im Signalweg frei positioniert werden können. Für den Stereobetrieb werden zwei Loops benötigt, Send, Return und Mix sind jeweils regelbar.

Bis zu zwei Instrumente und ein Mikro können angeschlossen werden, somit dürften auch anspruchsvollere Singer-Songwriter oder Top40-Alleinunterhalter mit dem Line6 Helix Stadium glücklich werden.

Zwei TRS-Buchsen stehen zur Steuerung von insgesamt vier möglichen Quellen bereit und zwar in beide Richtungen. Mit Hilfe dieser Anschlüsse können sowohl weitere Expression-Pedale oder Taster angeschlossen, externe Amps umgeschaltet oder Drum-Trigger empfangen werden.

MIDI In und Out sind ebenso an Bord wie S/PDIF In und Out und die schon erwähnte Nexus-Schnittstelle, die externe Erweiterungen aus dem Line6-Universum integriert. Im Studio dient der USB-C-Anschluss als das Werkzeug der Wahl, um direkt mit der DAW zu kommunizieren, das Helix wird als Audiointerface mit 24 Bit/96 kHz erkannt und angezeigt, insgesamt 8 USB-Kanäle ermöglichen alle Schweinereien des modernen Recordings möglich, darunter selbstverständlich auch das Reamping.

Live stehen zwei Klinken- und zwei XLR-Ausgänge zur Verfügung, wobei auch zusätzlich noch ungenutzte FX-Sends genutzt oder Instrument und Mikro oder auch Backingtracks getrennten Ausgängen zugewiesen werden können. Ein SD-Kartenslot, der die Karte mittels einer Arretierung sicher festhält, dient der Speichererweiterung für den Looper oder Backingtracks/Songs. Flexibilität ist also ausreichend vorhanden.

Showcase

Der Showcase-Modus ist ein mächtiges Tool, das eine komplette Show organisieren kann. Vereinfacht gesagt macht Line 6 aus dem Modeler eine Art Regiezentrale für die komplette Liveshow. Neben dem automatischen Umschalten von Presets und Snapshots lassen sich auch MIDI-Befehle senden, Lichtanlagen, externe Geräte, Backingtracks oder sogar Videoinhalte steuern. Wer bisher für solche Aufgaben zusätzlich einen Laptop und entsprechende Software benötigt hat, könnte in Zukunft vieles direkt über das Helix erledigen.

Besonders spannend wird das für Coverbands, Musical-Produktionen oder größere Tour-Setups. Für jeden Song lassen sich komplette Abläufe vorbereiten, sodass Sounds, Effekte und Steuerbefehle exakt zum richtigen Zeitpunkt ausgelöst werden. Das nimmt nicht nur Stress von den Schultern der Musiker, sondern reduziert auch die Gefahr von Bedienfehlern während der Show. Natürlich wird nicht jeder Wohnzimmer-Gitarrist eine derart umfangreiche Steuerzentrale benötigen. Beeindruckend ist aber trotzdem, wie weit sich das Helix Stadium XL damit von einem klassischen Multieffektgerät entfernt und sich dadurch auch immer mehr von der harten Konkurrenz absetzt.

Das Showcase-Feature ist so umfangreich, dass es hierzu ein gesondertes Special geben wird. Gleiches gilt für die Cloning-Funktion, da darf sich das Line6 Helix Stadium dann auch gegen die anderen Kandidaten beweisen. So stay tuned …

Die neuen Sounds

So Steiger, jetzt halt die Klappe und spiel! Ihr hört ein paar der neuen Amps, die mit der Agoura-Modeling-Engine erstellt wurden. Den Anfang macht der Whowatt. Basis für dieses Modell ist der Hiwatt DR-103. Während des Einspielens habe ich mit der Focus-View-Funktion gespielt und den Cursor aus der Mitte (Lily) nach rechts oben (Spirit) gezogen. Auf den Wink mit dem Gilmour-Zaunpfahl in Form der „Wall-Ecke“ habe ich bewusst verzichtet, denn da muss der Amp im Zusammenhang überzeugen.

Nächster Neuzugang ist der US Tweedman, basierend auf einem Fender Bassman. Vor allem der „Noon Tweed“ im zweiten Teil des Files überzeugt mit seinem warmen Sound.

Die nächsten Files habe ich alle nach gleichem Verfahren aufgenommen, ich habe den Amp geladen und dann mit dem Focus-View gespielt. Die Namen der Amps sollten aussagekräftig genug sein, um die Originale zu identifizieren, oder?

Die Ampmodels sind durchgehend von sehr guter Qualität und fühlen sich auch verdammt gut an. Vor allem der oftmals schwierige Bereich zwischen Clean und Crunch ist gelungen, die Amps reagieren „echt“ auf die Dynamik des Anschlags.

Zum Schluss gibt’s noch die Hype-Funktion zu hören, mit der man ja angeblich stufenlos zwischen „ultra-authentisch“ und „idealisiert“ faden kann. Dreimal das gleiche Riff, Regler steht zu Beginn auf 0 %, dann auf etwa 50 % und im letzten Durchgang auf 100 %.