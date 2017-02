Test: Livid Minim, Bluetooth Controller

Ein Controller absolut kleinster Baugröße liegt heute vor mir, der Livid Instruments Minim. Flach wie eine Flunder und nicht viel größer als eine TV-Fernbedienung erscheint er zunächst so gar nicht als Studio- oder Live-Tool. Aber schauen wir mal, was der Livid Minim so leistet.

Dass ich den Livid Minim heute testen darf, hängt ganz alleine an euch. Oder zumindest einem Teil von den AMAZONA Lesern, denn der Minim wurde offiziell erst nach einer Kickstarter Finanzierung ins Leben gerufen. Es kann also sein, dass der ein oder andere Leser seinen ganz persönlichen Anteil am Minim hat. Doch zunächst mal zu der Frage, was der Livid Minim überhaupt ist und kann:

Es handelt sich dabei um einen frei programmierbaren, drahtlosen MIDI-Controller, der seine Verbindung zu iOS-Geräten oder Apple Computern per Bluetooth herstellt. Der Bluetooth LE Standard ist aktuell ja immer mehr im Kommen und kommt u.a. auch bei den kürzlich getesteten AKAI Controllern LPK25 und LPD8 zum Einsatz.

Der erste Eindruck des Minim ist sehr gut. Mit einer Größe von 16,5 x 8,3 x 1,3 cm bringt er rund 450 Gramm auf die Waage. Leicht und kompakt genug, um ihn beispielsweise auf der Bühne einzusetzen. Das Gehäuse besteht aus einer Art Soft-Touch Kunststoff mit rutschfester Unterseite. So schnell bewegt sich der Livid Minim also nicht von der Stelle, wenn man denn nicht möchte. Die Oberseite beherbergt verschiedenste Padsm Buttons sowie einen Touch Fader. Seitlich angebracht sind zwei kleine Taster, gegenüberliegend ein Power On/Off Button sowie eine Micro-USB-Buchse.

Hier zunächst ein kleines Video zum Minim: