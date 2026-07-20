Ein flexibler Preamp mit 50s-Vibes

Der Locomotive Audio 86B-2 ist ein 2-Kanal-Röhrenpre-Amp, der eines besonders gut kann: den Klang färben und zwar von subtiler Wärme bis hin zu kräftiger Röhrensättigung und Verzerrung. Seine Schaltung basiert auf dem „Ampex 601 Tape Recorder“ aus den 1950er-Jahren, dessen röhrenbasierter Preamp besonders dafür bekannt war, mit seinen großen Gain-Reserven ein enorm breites Spektrum an Sättigung und Dichtheit im Klang erreichen zu können. Genau diese klangliche Essenz haben Entwickler Eric Strouth und sein Team von Locomotive Audio in die Gegenwart geholt. Entstanden ist ein hochwertiger Vorverstärker, der nicht nur in puncto Klangfärbung sehr flexibel ist, sondern dank seiner Mic-, Line- und DI-Funktionen für verschiedenste Klangquellen und Szenarien geeignet ist. Let it roar!

Kurz & knapp Was ist es? Locomotive Audio 86B-2, zweikanaliger Röhrenpreamp auf Basis der legendären Ampex-601-Schaltung mit Mic-, Line- und DI-Funktion. Klangcharakter: Reicht von transparenter Offenheit bis zu kräftiger Röhrensättigung mit viel Charakter.

Reicht von transparenter Offenheit bis zu kräftiger Röhrensättigung mit viel Charakter. Vielseitigkeit: Geeignet für Aufnahmen, Reamping, Mix-Bearbeitung und Klangveredelung kompletter Stereomixe.

Geeignet für Aufnahmen, Reamping, Mix-Bearbeitung und Klangveredelung kompletter Stereomixe. Bedienung: Intuitives Gain-/Level-Konzept ermöglicht eine sehr gezielte Steuerung der Sättigung.

Intuitives Gain-/Level-Konzept ermöglicht eine sehr gezielte Steuerung der Sättigung. Verarbeitung: Hochwertige Bauteile, robuste Fertigung in den USA und lebenslange Garantie auf das Gerät.

Hochwertige Bauteile, robuste Fertigung in den USA und lebenslange Garantie auf das Gerät. Fazit: Außergewöhnlich flexibler Röhren-Preamp mit großem Sweet-Spot und erstklassiger Klangqualität.

Bewertung Locomotive Audio Model 86B-2 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

Affiliate Links Locomotive Audio 86B-2 Kundenbewertung: (1) 2.379,00€

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Was ist der Locomotive Audio 86B-2?

Der Locomotive Audio 86B-2 wurde gezielt für all jene Toningenieure und Studioschaffenden entwickelt, die in ihrer modernen Signalkette mit nur einem Tool ein breites Klangspektrum und Einsatzgebiet abdecken wollen. Dies gelingt dank seiner hochwertigen Class-A-Bauweise und speziellen Röhrenschaltung, vielseitigen Eingangsoptionen und der geradlinigen Bedienung überaus gut.

Der 86B-2 hat ingesamt vier Röhren verbaut: pro Kanal eine EF86 und eine 12AY7. Ergänzt wird die Schaltung durch hochwertige Ein- und Ausgangsübertrager mit MuMetal-Abschirmung sowie Nickel- und Stahlkernen. Über das einfache 2-Regler-Konzept lassen sich Verstärkung und Ausgangspegel unabhängig voneinander und feinauflösend steuern, wodurch sich der Grad der Röhrensättigung gezielt dosieren lässt. Das Ergebnis ist ein äußerst flexibles Werkzeug zur Klangformung, untergebracht in einem massiven und hochwertig gefertigten Gehäuse.

Die Aussicht auf einen Test dieses American-Style-Röhren-Preamps von Locomotive Audio hat mich bereits mit reger Vorfreude erfüllt, hatte ich doch in meinem letzten Testbericht zum Vari-Mu-Kompressor Model 14B ein ausgesprochen positives Urteil, um nicht zu sagen: Ich war begeistert.

Seither habe ich die Entwicklung der Firma mit Sitz in Missouri/USA interessiert verfolgt. Locomotive Audio baut in Handarbeit High-End-Outboard-Equipment auf Grundlage legendärer Vintage-Studiogeräte mit charaktervollem Klang.

Model 86B-2: Where it all began …

Die Geschichte des Locomotive Audio 86B-2 beginnt lange vor der Gründung von Locomotive Audio, denn seine Schaltung basiert auf dem Ampex 601, einem portablen Tonbandgerät aus den 1950er-Jahren. Der interessante und legendäre Teil dieses Tape-Recorders liegt in seinen Vorverstärkern, die später vielfach aus dem Gehäuse der Maschine ausgebaut und dann in modifizierter Form alleine benutzt wurden. Die Preamps des Ampex 601 lieferten einfach so viel Gain, dass sie wahlweise clean und Hi-Fi klingen konnten, aber heißer ausgesteuert eine sehr charmante musikalisch satte Röhrenverzerrung lieferten.

Gleichzeitig war der Eingang des 601 aber auch ziemlich empfindlich mit lauten Mikrofonen, weshalb der Input-PAD häufig aktiviert werden musste. Der Vorgänger Locomotive Audio 286A, im Jahr 2014 erschienen, nahm die originale Ampex-601-Schaltung und hat genau dies verbessert. Ein moderner 601-Style-Röhren-Preamp in Stereo war geboren.

Der aktuelle 86B-2 als Nachfolger hat einige interessante Neuerungen: ein neues Frontpanel, das die beiden Hauptwerkzeuge der Klangformung GAIN und LEVEL hervorhebt und direkt nebeneinander anordnet. Damit erreichte man eine perfekte Haptik, aber dazu später mehr. Darüber hinaus gibt es nun separate MIC- und LINE-Inputs sowie höhere DI-Input-Impedanz. Gleichzeitig konnte der Preis auch noch etwas optimiert werden, zwar immer noch High-End, aber etwas bezahlbarer als vorher.

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Erster Eindruck und Äußeres

Der in St. Louis, Missouri, USA gefertigte Model 86B-2 kommt über den deutschen Vertrieb zu mir nach Hause. Ich befreie das Gerät aus seinem Karton und hier beginnt auch schon der erste Eindruck: mit 7 kg liegt er ordentlich schwer in der Hand. Locomotive Audio ist ja mittlerweile bekannt für seine solide Bauweise und auch beim 86B-2 ist dies offensichtlich und erzeugt direkt Vertrauen.

Der erste optische Eindruck ist überaus positiv. Die Frontplate wirkt dermaßen aufgeräumt und übersichtlich, dass das Teil einfach nur eine souveräne Ruhe ausstrahlt. Alle Potentiometer und Kippschalter von Kanal 1 und 2 sind nun symmetrisch und in einer Linie angeordnet. Sofort wird klar, dass die beiden großen Potis GAIN und LEVEL die Hauptwerkzeuge sind und mit einem Durchmesser von ca. 3,3 cm und einer Grifftiefe von 1,4 cm diese sichäußerst präzise und komfortabel bedienen lassen.

In der Tat wirkt das Design nahezu perfekt, sowohl bei der Wahl der Bedienelemente als auch bei der graublauen Lackierung der Frontplatte. Das Auge gleitet mühelos über die Funktionen, nichts muss gesucht werden. Der große Netzschalter und die klassische gelblich-rote Statusleuchte erzeugen Vintage-Vibes. Einfach ein schönes Gerät mit einer deutlichen Verbesserung des Layouts zum Vorgänger 286A.

Das beim Vorgänger vorhandene VU-Meter ist nun einer neuen dreifarbigen LED-Indikatorleuchte gewichen, die nun jeweils zentral zwischen GAIN und LEVEL sitzt und in drei Bereichen den Signalpegel anzeigt.

Die Rückseite zeigt die Anschlüsse des 86B-2, die alle als XLR ausgeführt sind. Interessant dabei: Es gibt nun für jeden Kanal einen LINE- und MIC-Input. Dies ist ideal für eine permanente Verbindung, um Audio aus der DAW wieder zum 86B-2 zu schicken und dabei sicher zu sein, dass keine Phantomspeisung anliegt. Ebenfalls vorhanden ist ein Wahlschalter von 115 V oder 230 V für die Netzspannung.

Die Features des Locomotive Audio 86B-2

Der Locomotive Audio 86B-2 ist als extra vielseitiger 2-Kanal-Preamp konzipiert und verfügt neben klassischen Mikrofoneingängen auch über hochohmige Instrumenteneingänge für Gitarre, Bass oder Synthesizer. In jedem Kanal befinden sich eine EF86-Eingangsröhre und eine 12AY7-Ausgangsröhre, die zusammen für bis zu 75 dB Verstärkung sorgen und dem Gerät sein charakteristisches Klangpotential ermöglichen.

Besonders flexibel ist der Preamp durch seinen vierstufigen Eingangswahlschalter. Neben zwei Mikrofonimpedanzen (500 Ω und 1,8 kΩ) stehen ein dedizierter 10 kΩ Line-Modus sowie ein hochohmiger DI-Eingang mit 1,6 MΩ zur Verfügung. Dadurch eignet sich der 86B-2 sowohl für klassische Aufnahmen mit verschiedensten Mikrofontypen als auch für die analoge Nachbearbeitung bereits aufgezeichneter Signale.

Zur weiteren Ausstattung gehören ein Phasenumkehrschalter, ein -20-dB-Pad zur Pegelabsenkung, ein Hochpassfilter bei 100 Hz mit sanften 6 dB/Okt sowie eine zuschaltbare 48-Volt-Phantomspeisung. Der dreifarbige LED-Indikator informiert über den aktuellen Ausgangspegel: Grün für > -10 dBu, Orange für > +10 dBu und Rot für > +18 dBu. Auf klassische VU-Meter verzichtet Locomotive Audio diesmal bewusst und schafft so mehr Platz für die großen Gain- und Output-Regler.

Bei den verwendeten Komponenten macht Locomotive Audio keine Kompromisse. Ein Blick ins Innere zeigt einen äußerst aufgeräumten Aufbau mit großzügig dimensionierten Übertragern, hochwertigen WIMA-Kondensatoren, separaten Abschirmblechen zwischen den Kanälen sowie einem kräftig ausgelegten Ringkerntransformator.

Gefertigt wird der 86B-2 vollständig in den USA und ist durch eine lebenslange Garantie auf Teile und Arbeitsleistung abgesichert, lediglich die Röhren selbst sind davon ausgenommen.

Der Model 86B-2 in der Praxis

Beim Locomotive Audio 86B-2 muss man nicht wirklich das Handbuch studieren, um loszulegen, schließlich ist er ausgesprochen intuitiv aufgebaut. Grundsätzlich regelt man über den GAIN-Regler, wie viel Röhrensättigung man erreichen möchte. Möchte man also einen cleanen Sound erreichen, sollte LEVEL eher hoch eingestellt sein. Je nach Klangquelle kann man vom Pad-Schalter Gebrauch machen, wenn man bei niedrigen Gain schon Verzerrung erhält.

Mein Testaufbau im Studio war wie folgt: Ich habe den 86B-2 mit verschiedenen Mikrofonen getestet, von Kleinmembrankondensator-Mikrofonen wie dem Neumann KM184, Rode NT2, Shure SM57 bis hin zum SM7B. Aufgenommen wurde über ein RME Fireface 802 bei 44,1 kHz und 24 Bit. Neben Mikrofonaufnahmen habe ich viele Signale aus der DAW über den LINE-In in den 86B-2 geschickt, um von der Röhrensättigung und den Übertragern Gebrauch zu machen. Denn der 86B-2 ist gleichzeitig Mic-Preamp als auch Saturation-Tool.

Das Shure SM7B hat ja einen verhältnismäßig geringen Ausgangspegel und stellt daher höhere Anforderungen an die Verstärkungsreserven eines Vorverstärkers als viele Kondensatormikrofone.

Im Praxiseinsatz zeigte sich, dass man das SM7B am 86B-2 auch ohne zusätzlichen Inline-Vorverstärker wie einen FetHead oder Cloudlifter betreiben kann. Hierfür muss der Gain-Regler allerdings bereits deutlich weiter aufgedreht werden als bei pegelstärkeren Mikrofonen. Dank der guten Gain-Reserven von 75 dB ist jedoch ausreichend Verstärkung verfügbar, ohne dass der Preamp an seine Grenzen gerät.

Interessant war dabei insbesondere die umschaltbare Mikrofonimpedanz. Je nach Stellung von 500 Ω oder 1,8 kΩ verändert sich das Zusammenspiel mit dem SM7B leicht. Während die niedrigere Impedanz etwas kontrollierter und kompakter wirkt, vermittelt die höhere Einstellung einen etwas offeneren und lebendigeren Eindruck. Die Unterschiede fallen nicht dramatisch aus und man muss schon genau hinhören, bieten jedoch eine zusätzliche Möglichkeit, den Klang bereits bei der Aufnahme an die jeweilige Stimme oder Anwendung anzupassen.

Die GAIN- und OUTPUT-Regler des Locomotive Audio 86B-2 sind nicht gerastert ausgeführt, sondern einfach kontinuierlich arbeitende Potentiometer. Eine identische Einstellung für beide Kanäle zu finden, ist jedoch unproblematisch. Die Potis erlauben mit ihrem großen Radius sehr exakte Einstellungen, was wegen ihres relativ leichtgängigen Laufs gut gelingt. Soll eine exakte Kanalgleichheit hergestellt werden, genügt es, ein konstantes Testsignal (beispielsweise rosa Rauschen oder einen Sinuston) auf beide Kanäle zu geben und die Pegel anhand der Ausgangsanzeige oder des Audiointerfaces präzise anzugleichen.

Seine breiten Anwendungsbereiche haben sich in der Praxis auch bei der Verwendung von Stereogruppen und auch ganzen fertig gemischten Tracks gezeigt. Stereomixe konnten von einer Behandlung mit dem Locomotive Audio 86B-2 durchaus profitieren und gezielt dosiert mit Sättigung, Präsenz und Tiefe anreichern. Das Signal wird vom Preamp sanft gepackt und eingeebnet, Pegelspitzen werden geglättet, ohne dass es an Klarheit oder Impact verliert, im Gegenteil.

Der Klang des Locomotive Audio 86B-2

Der Klang des 86B-2 lässt sich nur schwer in die üblichen Kategorien „clean“ oder „gefärbt“ beschreiben, denn tatsächlich beherrscht er beides und vor allem alles dazwischen. Bereits bei sparsameren Gain-Einstellungen klingt der Preamp offen, detailreich und transparent. Dabei fällt eine gewisse Luftigkeit und Brillanz auf, die dem Klangbild zusätzliche Tiefe verleiht, ohne dabei scharf oder aufdringlich zu wirken. Der 86B-2 gehört definitiv nicht zu den dunklen oder bedeckter klingenden Röhren-Preamps. Vielmehr verbindet er Klarheit und Präsenz mit einer angenehmen Portion harmonischer Sättigung.

Er besitzt eine starke Treue zu den Transienten, auch bei Röhrensättigung. Deshalb ist seine Klangsignatur so detailreich und genau. Das wiederum lässt ihn auch für Stereomixe gut klingen, komplexes transientenreiches Material verliert nicht an Durchsichtigkeit, im Gegenteil.

Besonders beeindruckt hat mich auch die Art und Weise, wie der Preamp mit dem Frequenzspektrum umgeht. Im Test entstand häufig der Eindruck, dass Signale quasi zusammengerückt werden. Einzelne Frequenzbereiche wirken homogener miteinander verbunden, ohne dass dabei Details verloren gehen. Gerade bei kompletten Stereo-Mixen zeigte sich dieser Effekt ziemlich deutlich. Das Klangbild erscheint geschlossener, ausgewogener und gleichzeitig transparenter. Der Bassbereich bleibt dabei straff und präsent, wird tendenziell aber eher etwas gezähmt, während Mitten und Höhen eine schöne Geschmeidigkeit bekommen.

Ein weiterer Effekt, der sich durch den Großteil der Anwendungen zog, war die gesteigerte subjektive Lautheit. Klar, ist ja erstmal auch normal bei Sättigung. Die Klangbeispiele habe ich nach subjektiver Lautheit angeglichen, die mit dem Locomotive Audio 86B-2 aufgenommenen Varianten sind aber immer pegelmäßig unter dem Original. Stimmen, Instrumente und komplette Mischungen wirken nach der Bearbeitung größer, präsenter und näher am Hörer, bei gleichzeitig gleichem bzw. niedrigerem Pegel.

Besonders bei Gesangsaufnahmen führt dies zu einer verbesserten Sprachverständlichkeit und einer höheren Durchsetzungskraft im Mix, gerade auch wegen des luftigen Charakters vom Model 86B-2. Sehr geschmackvoll! Im direkten Vergleich zu den Vorverstärkern vieler Audiointerfaces wirkt das Signal oftmals kohärenter und selbstverständlicher im Gesamtbild verankert.

Die eigentliche Stärke des Locomotive Audio 86B-2 liegt natürlich auch in seiner enormen Bandbreite – das ist schließlich eines seiner Kaufargumente. Mit zurückhaltenden Gain-Einstellungen arbeitet er sauber und detailreich. Dreht man den Gain-Regler weiter auf und kompensiert dies über den Output-Regler, treten zunehmend die typischen Eigenschaften der Single-Ended-Class-A-Schaltung, der Röhren und Übertrager in den Vordergrund. Das Klangbild wird dichter, griffiger und obertonreicher. Je nach Einstellung reicht das Spektrum von subtiler Wärme bis hin zu kräftiger Röhrensättigung und deutlich hörbarer Verzerrung. Dennoch verliert der Preamp selbst in extremeren Einstellungen nie vollständig seine Durchzeichnung und Präzision – das ist seine besondere Stärke, die ihn von anderen färbenden Röhrengeräten abhebt.

Begriffe wie „glassy“, „articulate“ oder „growly“ passen tatsächlich – so beschreiben es auch die Nutzer auf der Herstellerseite. Besonders das Wort „glassy“ beschreibt den Charakter wirklich treffend. Gemeint ist damit keine deutlich wahrnehmbare Höhenanhebung, sondern vielmehr die besondere Offenheit und Klarheit im oberen Frequenzbereich.

Ob Gesang, Akustikgitarre, Bass, Schlagzeug, Piano, Synthesizer oder komplette Mischungen, der Locomotive Audio 86B-2 kann wirklich viele Klangquellen mit wenig Zeitaufwand veredeln. Es gibt einen riesigen Sweet-Spot. Genau hierin liegt letztlich die tolle Leistung dieses Vorverstärkers. Er besitzt einen prägnanten Charakter, drängt diesen dem Signal jedoch nicht auf. Stattdessen kann der Anwender den gewünschten Grad an Färbung sehr gezielt dosieren und bewegt sich dabei auf einem Spektrum, das von moderner Transparenz bis hin zum charmanten Vintage-Sound einer klassischen Röhrenschaltung reicht.