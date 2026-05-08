Günstige Studio-Monitore mit Bluetooth und App

Die M-Audio BX5BT sind kompakte Nahfeldmonitore im Aktiv/Passiv-Konzept, die sich mit Bluetooth-Streaming und App-gesteuertem Equalizer an Content Creator, Podcaster & Co. richten.

Kurz & knapp Was ist es? M-Audio BX5BT, kompakte Nahfeldmonitore im Aktiv/Passiv-Konzept mit Bluetooth und App-EQ für Content Creator und Heimstudio-Anwendungen. Einsatzbereich: Geeignet für Videoschnitt, Podcasting und Desktop-Monitoring, nicht für referenzfähige Studio-Produktionen.

Geeignet für Videoschnitt, Podcasting und Desktop-Monitoring, nicht für referenzfähige Studio-Produktionen. Ausstattung: Bluetooth 5.3, App-gesteuerter 5-Band-EQ und drei Abhörmodi bieten praxisnahe Flexibilität.

Bluetooth 5.3, App-gesteuerter 5-Band-EQ und drei Abhörmodi bieten praxisnahe Flexibilität. Klang: Bassbetont mit Schwächen in Mittenauflösung und Höhenzeichnung, insgesamt dem Preis angemessen.

Bassbetont mit Schwächen in Mittenauflösung und Höhenzeichnung, insgesamt dem Preis angemessen. Verarbeitung: Solide MDF-Konstruktion, aber unpraktisches Verbindungskabel mit Mini-DIN-Stecker.

Solide MDF-Konstruktion, aber unpraktisches Verbindungskabel mit Mini-DIN-Stecker. Fazit: Preiswertes Monitoring-Tool für einfache Anwendungen mit klaren klanglichen und konzeptionellen Grenzen.

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Vorab-Fazit: Für wen lohnt sich der Kauf?

Direkt zu Beginn die wichtigste Frage: Was bekommt man für knapp unter 200,- Euro für ein Paar Monitore? Die ehrliche Antwort lautet: Mehr als man erwarten darf, aber weniger als man sich wünscht!

Die M-Audio BX5BT sind solide Werkzeuge für einen klar umrissenen Einsatzbereich. Wer als YouTuber seinen Videoschnitt beschallt, als Podcaster den Eigenklang seiner Stimme beurteilen möchte oder schlicht ein kompaktes Monitoring-System für den Schreibtisch sucht, das bei Bedarf auch kabellos funktioniert, findet hier ein durchaus brauchbares Paket.

Wer dagegen erwartet, mit diesen Monitoren referenzfähige Produktionen zu mischen, die auf jedem Abhörsystem bestehen, wird auf dem falschen Fuß erwischt. Das ist keine Kritik an M-Audio, das ist eine Frage der physikalischen Gesetze und der kaufmännischen Realität.

M-Audio: Marke und Konzept

M-Audio ist ein Name, der in der Branche seit Jahrzehnten verankert ist. 1988 unter dem Label Midiman gegründet, hat sich das Unternehmen früh als pragmatischer Ausrüster für das praxisorientierte Heimstudio positioniert.

Wer in den frühen 2000er-Jahren eine DAW betrieb, kam an M-Audio kaum vorbei. Die Oxygen-Serie trug maßgeblich dazu bei, die Gattung der MIDI-Controller-Keyboards zu etablieren. Nach einer Ära unter dem Dach von Digidesign und Avid gehört die Marke heute zum inMusic-Verbund, der auch Namen wie Akai, Alesis und Denon DJ unter einem Dach vereint. Das Produktversprechen ist geblieben: solide Funktionalität zu einem Preis, der keine tiefen Taschen voraussetzt.

„Handlich“, dies ist wohl die erste Assoziation, die sich auftut sobald man die M-Audio BX5BT aus ihrer „Eierkarton“-Verpackung schält. Der erste Eindruck? Sauber verarbeitet, einfaches Konzept und einen starken Fokus auf eine preiswerte Umsetzung der Konstruktion.

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Das Gehäuse der M-Audio BX5BT besteht aus vinylbeschichtetem MDF. Kein billiges Plastik, sondern ein Material, das auch bei der Konkurrenz in diesem Preissegment Standard ist. Scharfe Kanten sucht man vergebens, die Verarbeitung hinterlässt keinen Anlass zur Beanstandung. Man hält ein Produkt in Händen, das seine Preisklasse kennt und respektiert.

Aufbau und Technik der M-Audio BX5BT

Das Konzept Aktiv/Passiv ist in diesem Preissegment keine Seltenheit, aber es verdient eine spezielle Erwähnung. Die gesamte Elektronik, also Verstärker, DSP, Bluetooth-Modul, Anschlüsse etc., ist im linken Lautsprecher untergebracht, der rechte ist rein passiv ausgelegt und wird über ein Kabel mit seinem Signal versorgt. Nicht dass mir irgendetwas unangenehm aufgefallen wäre bei den Monitoren, aber bei einem Ladenpreis von unter 200,- Euro für beide Boxen, sollte man das Einsatzgebiet des Systems durchaus klar vor Augen haben.

Beim Verbindungskabel zwischen den beiden Gehäusen muss man allerdings eine deutliche Anmerkung machen. Selbst in meinem moderater dimensionierten Projektstudio reicht das mitgelieferte Kabel nur in stramm gespanntem Zustand gerade so aus, um die Monitore auf Boxenständern sinnvoll zu positionieren. Sieht optisch furchtbar aus und gibt einem nicht wirklich ein gutes Gefühl.

Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei der Steckverbindung um den eher seltenen 4-poligen Mini-DIN-Stecker handelt. Jenen Anschluss, den hartgesottene Vintage-Enthusiasten noch aus der S-VHS- und S-Video-Ära kennen. Eine konfektionierte Verlängerung ist nicht ohne Weiteres im nächsten Elektronikmarkt erhältlich. Das ist ein hausgemachtes Problem, das M-Audio hätte vermeiden können.

Technisch bietet der linke Monitor auf der Rückseite einen Stereo-Eingang über 6,3-mm-Klinke (TRS, symmetrisch und unsymmetrisch verwendbar) sowie einen Lautstärkeregler.

Der Burr-Brown A/D-Wandler mit einem Signal-Rausch-Abstand von über 120 dB ist eine ordentliche Zutat, die man in diesem Preissegment nicht automatisch voraussetzen darf. Bluetooth 5.3 erlaubt kabellose Verbindungen bis zu einer Reichweite von 30 Metern. Ein praktisches Feature für den Alltag, das für ernsthaftes Abhören allerdings durch kabelgebundene Zuspielung ersetzt werden sollte. Exotische Codecs sucht man vergebens; es bleibt beim Bluetooth-Standard, was für eine unkritische Alltagsnutzung völlig ausreicht.

Die Bestückung umfasst einen 5-Zoll-Tieftöner mit Kevlar-Membran sowie einen 1-Zoll-Hochtöner mit Waveguide. Der Bi-Amp-Aufbau (2 x 50 W Tieftöner, 2 x 10 W Hochtöner, Class-D) ergibt eine Systemleistung von 120 W, der angegebene Maximalpegel liegt bei 109 dB SPL. Die DSP-gestützte Frequenzweiche arbeitet mit Schutzschaltung, was zumindest auf dem Papier für Betriebssicherheit sorgt.

Bedienung und EQ-Konzept

Eine Klangregelung gibt es auf der Rückseite der M-Audio BX5BT nicht. Vielmehr nimmt man sich im Plug-in-Style in einer downloadbaren App einen 5-Band-EQ und verbiegt die Frequenzkurve nach Belieben. Das mag für Nutzer mit entsprechendem Hintergrundwissen ein brauchbares Werkzeug sein. Wohl dem, der weiß, was er tut.

Für alle anderen öffnet sich damit eine Einladung, den Frequenzgang nach subjektivem Gusto zu modellieren, was mit neutralem Monitoring herzlich wenig zu tun hat.

Direkter zugänglich sind die drei Abhörmodi, die über einen Schalter auf der Vorderseite gewählt werden können. FLAT verspricht eine möglichst unverfälschte Wiedergabe, HYPE simuliert den Klangcharakter populärer Consumer-Lautsprecher und Kopfhörer – Stichworte Earbuds, Car-HiFi – und CUSTOM öffnet den Weg zur App-gesteuerten 5-Band-EQ-Kontrolle inklusive Raumkorrektur.

Der Gedanke dahinter ist nachvollziehbar. Wer wissen will, wie seine Mischung auf dem Smartphone-Lautsprecher oder der billigen Bluetooth-Box des Konsumenten klingt, kann dies direkt am Monitor simulieren. Das ist ein konzeptionell sinnvoller Ansatz, der allerdings voraussetzt, dass der Anwender die Bedeutung der jeweiligen Einstellung versteht.

Wie klingen die M-Audio BX5BT?

Klanglich überraschen die Monitore durch einen starken Fokus auf den Bassbereich. Anscheinend war es dem Hersteller ein großes Bedürfnis, mehr Tiefton aus dem System heraus zu holen, als man ihm aufgrund der Komponenten zutrauen würde.

Anhand des Frequenzdiagramms kann man sehr gut erkennen, wie das System selbst in der „Flat“-Einstellung ab 80 Hz für einen 5-Zöller eine typische Absenkung erfährt, diese dann aber zwischen 45 und 65 Hz eine Art Boost verpasst bekommt. Dies sorgt für einen vergleichsweise kräftigen Bass, lässt aber eine homogene Wiedergabe auf der Strecke.

Über den gesamten Frequenzbereich bietet die M-Audio BX5BT keine echten Frequenzeinbrüche, hat in Sachen Auflösung aber schon ihre Defizite. Der Höhenbereich kommt etwas „belegt“ daher, das Mittensegment um die 2 kHz ist deutlich unterrepräsentiert. Dies macht sich folglich in einer eher schwachen Wiedergabe im Bereich Vocals und Gitarren bemerkbar, genau jene Frequenzbänder, in denen die Energie natürlicher Instrumente und Sprache primär angesiedelt ist.

Einen wirklich „edlen“ Klang kann die M-Audio BX5BT nicht bieten. Man sollte sich aber immer vor Augen halten, in welchem Preissegment sich das System tummelt, von daher ist die klangliche Wiedergabe dem Ladenpreis durchaus angemessen.

In Sachen Leistung ist man mit 2 x 60 Watt in einem Bereich unterwegs, wo man bis zu einer ambitionierten Zimmerlautstärke das Ausgangsmaterial abhören kann. Für die meisten Anwendungsbereiche der genannten Zielgruppe sollte dies ausreichen.

Starke Impulse insbesondere im Bassbereich bringen das System in Sachen Headroom jedoch schnell an seine Grenzen, was aufgrund fehlender Feinarbeit im Bereich Limiter mit unangenehmer Sättigung und unausgewogener Kompression quittiert wird. Wer also mit perkussivem, bassbetontem Material arbeitet, sollte die Abhörlautstärke mit Bedacht wählen.

Aufstellung und Praxis

Die kompakten Abmessungen von 254 × 176 × 202 mm und das Gewicht von 7,1 kg pro Paar machen die M-Audio BX5BT zu einem System, das sich auch in beengten Verhältnissen gut platzieren lässt. Die beiliegenden Isolationspads dämpfen eine körperschallbedingte Übertragung auf den Schreibtisch, was für einen derartig kompakten Aufbau eine sinnvolle Beilage ist.

Ich glaube, jeder ist sich darüber im Klaren, dass man mit dem M-Audio BX5BT keine professionelle Produktionen mischen kann, aber für Content Creator, Podcaster, im Videoschnitt und alle Bereiche, wo es schnell gehen soll, findet das System bestimmt eine Nische, in der die Konstruktion überzeugen kann.

Aufgestellt in einem Winkel von etwa 60° zueinander ergibt sich ein stabiles Stereodreieck mit definiertem Sweet Spot, vorausgesetzt, das Verbindungskabel lässt den gewünschten Boxenabstand überhaupt zu.