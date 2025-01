Test: M-Audio Forty Eighty, Nahfeldmonitore

Für die Music Maker der aktuellen Generation!

Bei der M-Audio Forty Eighty handelt es sich um einen Nahfeldmonitor, der primär für den Einsatz im Music Maker- und Creator-Bereich konzipiert wurde.

ANZEIGE

Das Konzept der M-Audio Forty Eighty

Der Ansatz war schon immer da, aber in den letzten Jahren hat sich die Tendenz noch einmal deutlich verstärkt. Die Rede ist von der Schere zwischen dem Pro- und dem Consumer-Bereich, die gerade im Bereich der Nahfeldmonitore langsam, aber stetig immer weiter auseinander geht. Dies ist gar nicht wertend zu verstehen, sondern nur der Tatsache geschuldet, dass sich die beiden Bereiche des Musikkonsums bzw. Bearbeitung mittlerweile, insbesondere aufgrund der sozialen Medien und einer völlig geänderten Medienstruktur allgemein, komplett diametral entgegengesetzt weiterentwickelt.

Professionelle Tonstudios mit einem bestimmten Anspruch an Qualität sind trotz gesunkener Equipmentpreise immer noch sehr teuer in der Anschaffung bzw. im Unterhalt, haben aber auf der anderen Seite den Nachteil, dass sich die Mehrkosten im Bereich Budget nicht mehr in höheren Einnahmen im Bereich Musikverkauf widerspiegeln; sie sind daher leider größtenteils zu einer Art Liebhaberei verkommen.

M-Audio geht daher ein ganz konsequenten Weg und richtet sich mit ihren M-Audio Forty Eighty Nahfeldmonitoren bereits in ihren Werbeprospekten ganz gezielt an den Bereich Content Creator und Music Maker, der in Bezug auf Musik einen ganz anderen Ansatz hat als der klassische Pro Bereich. Eingemessene und akustisch berechnete Räume sucht man in den Werbevideos vergebens; stattdessen wird man mit lockerer Atmosphäre und Arbeitsumgebung auf spartanischen Holztischen im Bereich Podcasting/Video Editing und in entspannter DJ-Umgebung in einem einfach gehaltenen Party- bzw. Proberaum konfrontiert. Entsprechend günstig sind auch die Ladenpreise der M-Audio Forty Eighty, die mit gerade einmal 219,- € pro Box für einen System mit einem 8 Zoll Tieftöner sehr attraktiv erscheinen.

Die Konstruktion der M-Audio Forty Eighty

Bei der M-Audio Forty Eighty handelt es sich um einen aktiven 2-Wege Studiomonitor, der mit einem 8-Zoll Tieftöner mit Kevlar-Membran und einem 1,25 Zoll Hochtöner mit Waveguide ausgestattet ist. Die Verstärkung ist mit 150 Watt ausgelegt, wobei 80 Watt an den Tieftöner gehen und 70 Watt an den Hochtöner. Dies ist eine relativ ungewöhnliche Aufteilung der Leistungsreserven, da der Hochtöner im Normalfall deutlich weniger Leistung benötigt als der Tieftöner. Hier haben wir es aber fast mit einer 1:1-Aufteilung zu tun, was die Neugier auf den Klang deutlich erhöht. Um das Volumen im Tiefbassbereich zu erhöhen, sitzt auf der Rückseite im oberen Drittel des Gehäuses eine Bassreflexöffnung. Insofern ist darauf zu achten, dass die Box nicht zu nah an einer stehenden Fläche, wie z.B. einer Wand, positioniert wird.

Mit den Abmessungen 381 x 245 x 292 mm und einem Gewicht von 10 kg ist die Box für den stationären Betrieb durchaus in einem annehmbaren Rahmen. Für den mobilen Betrieb ist das System allerdings eindeutig zu schwer. Dies ist insofern interessant, da man für den Content Creator bzw. Music Maker- Bereich gerade die Mobilität sehr schätzt. Immerhin tritt man gegen den Kopfhörer als Hauptkonkurrent in Sachen Abhöre an, der in Sachen Mobilität erwartungsgemäß unschlagbar ist. Der maximale Grenzschalldruck wird vom Werk mit 118 dB (SPL), der Frequenzgang mit 33 Hz – 22.000 Hz (-10 dB) angegeben.

Welche Anschlüsse bietet die M-Audio Forty Eighty?

Bezüglich der Anschlüsse geht M-Audio einmal mehr ganz genau auf seine Zielgruppe ein. Als normale Hardwareanschlüsse liegen TRS und XLR vor. Für den Consumer-Bereich wurde eine Bluetooth 5.0 Schnittstelle verbaut, die zum Beispiel mit der hauseigenen M-Audio App angesteuert werden kann. Diesbezüglich wurde eine DSB-Frequenzweiche mit 5 Band-Equalizer und drei wählbaren Presets verbaut. Die Presets sind mit den Namen Hype, Flat und Custom bezeichnet, wobei der Custom-Bereich individuell über die App programmierbar ist. Die Presets können über einen Druckschalter auf der linken unteren Seite der Vorderseite des Gehäuses umgeschaltet werden. Auf der gegenüberliegenden Seite unten rechts befindet sich der On-Off Schalter des Systems.

ANZEIGE

Die Gesamtlautstärke der Box wird über einen auf 12 Uhr mittig gerasterten Volumeregler auf der Rückseite des Gehäuses eingestellt. Leider steht dieser relativ weit nach hinten raus und ist auch in keinster Weise vor äußeren Einwirkungen geschützt. Ein Punkt mehr, den mobilen Betrieb dieser Box mit einem Fragezeichen zu versehen. Es sei denn, man kann eine passende Schutzhülle erwerben oder packt die Box gleich in ein entsprechendes Case.

Die M-Audio Forty Eighty in der Praxis

Nach Einschalten der Boxen wird man zunächst vom Flat-Preset begrüßt. Aufgrund des 8-Zoll-Tieftöners hatte ich mir ehrlich gesagt eine vergleichsweise starke Basswiedergabe gewünscht bzw. erwartet, was allerdings nicht der Fall war. In der Flat-Einstellung klingt die Box sehr unspektakulär, um nicht zu sagen, etwas enttäuschend. Wir haben keine echte Tiefe, wir haben kein entsprechendes Volumen und der 8 Zoll Lautsprecher bleibt im Bassbereich deutlich hinter meinen Erwartungen zurück.

Ob dies der Tatsache geschuldet ist, dass der Tieftöner im Vorfeld wie gesagt vergleichsweise wenig Leistung von der Endstufe erhält, sei dahingestellt. Fakt jedochist, dass diese Einstellung in meinen Augen eigentlich zu unspektakulär ist, als dass man mit ihr einen wirklich guten Klangcharakter herausführen kann. Selbst Referenzaufnahmen, die ich benutzt habe, die über einen extrem hohen Bassanteil verfügen, kommen in dieser Einstellung relativ flach daher. Das heißt, man wäre in einem Mix zum Beispiel ganz deutlich verführt, viel zu viel Bass hineinzudrehen, um einen entsprechenden Klang zu erhalten. Demnach wäre nur ein Mix mit einem entsprechendem Analyser Tool zu empfehlen.

Was die Box sehr gut wiedergibt, ist der Hochmittenbereich, was insbesondere bei verzerrten E-Gitarren sehr gut zum Tragen kommt. Hier hat das System glücklicherweise nicht das Mittenloch, was man gerne bei Zwei-Wege-Monitoren findet, sondern schafft es, ein gut ausgewogenes und prägnantes Bild um die 2 bis 4 Kilohertz zu generieren.

Kommen wir nun zum Hochtonbereich, der meines Erachtens auch ein wenig hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Die Auflösung ist relativ „straff“ und lässt alles Feine, was eine Aufnahme etwas eleganter erscheinen lässt, vermissen. Dies hat zur Folge, dass die Aufnahmen alle etwas belegt klingen, was sich insbesondere im Bereich der Vocals und der Schlagzeug-Becken bemerkbar macht. Dies hat ebenfalls zur Folge, dass die Tiefenstaffelung aufgrund der etwas geringen Auflösung ins Hintertreffen gerät. Echte Staffelungen im Räumlichen sind mit dieser Hochtonauflösung nicht so gut zu erkennen, als wenn wir entsprechend höherwertige Systeme dagegen halten.

Das Klangverhalten ändert sich jedoch rapide, sobald man das Hype-Preset aktiviert. In diesem Fall haben wir es mit einer Art Loudness-Schaltung zu tun, die sowohl den Bassbereich als auch den Hochtonbereich massiv boostet. Zwar bringt die Box jetzt deutlich mehr Volumen an den Start, man merkt aber, dass letztendlich nur mehrere Frequenzbereiche geboostet werden und die Qualität der Lautsprecher dies nicht wirklich in dem gleichen Maße umsetzen kann. Sprich, der Hauptschwachpunkt in der Konstruktion ist die Qualität der Lautsprecher.

Man muss allerdings der Fairness halber auch sehen, dass der Ladenpreis des in China gefertigten Systems sehr günstig für ein System dieser Größenordnung ist und man das System nicht mit echten Pro-Systemen vergleichen darf. Im Consumer-Bereich ist dieses System durchaus ansprechend und sollte auch seine Abnehmer finden, zumal die Boxen auch optisch sehr schön aussehen und sehr gut verarbeitet sind.

Natürlich könnte man hingehen und mittels der Custom-Einstellung und im direkten A-B-Vergleich mit anderen Systemen eine Frequenzkurve nachbauen, um das Maximale an Sound aus der Box herauszuholen. Hierfür würde es allerdings zum einen ein deutlich höherwertigeres Systems und zum anderen entsprechende Utensilien wie Messmikrofone, akustisch optimierte Räume usw. erfordern. Sprich, die Ressourcenanforderungen wären sehr hoch.

Was mir persönlich noch ein wenig Kopfzerbrechen bereitet, ist letztendlich der Einsatzbereich des M-Audio Forty Eighty Systems. Für den schnellen Einsatz erscheint mir das System zu groß und zu schwer. Für den stationären Bereich in einem Studio ist mir die Klangqualität etwas zu „average“. Ich bin mir aber sicher, M-Audio wird entsprechenden Research gemacht haben, was Music Maker heutzutage benötigen und gerne haben wollen. Von daher werden sie sich schon ihren Teil dazu gedacht haben.