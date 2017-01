Auf der NAMM 2016 stellte M-Audio ein ganzes Paket neuer Audiointerfaces aus der M-Track-Serie vor. Nach Aussage des Herstellers wurden diese von Grund auf neu entwickelt und aufgebaut – Konverter, Mic-PreAmps und auch das ansprechende „Tabletop“-Design: Alles neu. Zu sehen waren da im Januar der M-Track-Hub (angekündigt für 79 Dollar), M-Track-Solo (99 Dollar), M-Track 22 (149 Dollar), M-Track 84 (299 Dollar) und das neue Flaggschiff, der M-Track 1212 (399 Dollar – alles UVP).

Inzwischen ist der M-Track 22 nun erschienen – erst in den USA, seit dem 9. August auch bei uns. Etwas verwirrend: Kurzfristig wurde der Name noch geändert – aus dem M-Audio M-Track 22 wurde der M-Audio M-Track 2x2M, dazu gibt es nun auch noch eine leicht abgespeckte Version, den M-Audio M-Track 2×2. Was die beiden 2-Kanal-Geräte mit der 24Bit/192 kHz-Auflösung unterscheidet und wie sich die kleinen Table-Topper im großen Feld der Audiointerfaces behaupten können, klären wir jetzt mal.

Ausgepackt

Erster Gedanke beim Auspacken: Endlich mal wieder ein stabiles Metallgehäuse. Seiten und Boden bestehen aus erdbebenfesten Blechen im Aludesign, während Front-, Rück- und Oberseite aus Kunststoff in schwarzer Klavierlackoptik gehalten sind. Sieht gut aus mit seinem abgeschrägten Gehäuse und macht sich auch verdammt gut auf meinem Studiotisch, wo er sich nahtlos ins übrige Equipment einfügt. Dank seiner großen gummierten Füße hat er einen festen Stand, anscheinend will er da gar nicht mehr weg. Dass die schwarze Lackoptik dann extrem anfällig für Fettfinger und Staub ist, liegt in der Natur der Sache – also öfter mal kurz drüber feudeln.

Mit zum Lieferumfang gehören noch zwei USB-Kabel – ein Adapterkabel von USB-C auf USB-A und eines von USB-C auf USB-C. Womit dann auch die Bedeutung des kleinen Schriftzuges „C-Series“ geklärt wäre, der unterhalb des Namens auf dem Gehäuse zu finden ist. Wer aber mit seinem Rechner noch nicht in der C-Klasse angekommen ist. Kein Problem, der M-Track beherrscht auch USB 2.0. Etwas länger als einen Meter hätten die Kabel dann aber schon sein sollen. Gerade bei einem Tabletop-Gehäuse darf man davon ausgehen, dass das eben nicht oben auf dem Rechner, sondern auf dem Schreibtisch landet. Und nicht jeder PC steht nun direkt darunter. Ich weiß, Kleinkram – aber für ein paar Cent mehr wäre das gar kein Thema gewesen. So dürfte sich dann so mancher Käufer besser gleich noch ein längeres Kabel gleich mit in den Korb legen.

Ebenfalls mit in der Kiste: Eine Karte mit dem Hinweis, wo ich die aktuellen Treiber herbekomme, eine mit einem Link zum „Software Download“ (ohne zu verraten, um welche Software es denn nun eigentlich geht) und eine weitere mit einem Download-Link samt Key für Cubase LE. Nun ja – inzwischen ist es ja normal geworden, dass man da selber initiativ wird und sich um das Software-Treiber-Drumherum kümmert. Wie auch um das multilinguale Kurzhandbuch, das ich auf der englischsprachigen Seite finde. Kein Wunder: Zum Testzeitpunkt war der M-Track 2×2 bei uns auch noch nicht auf dem Markt.