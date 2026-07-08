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Test: M-Live DIVO Basic, Soundmodul und Live-Player

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M-Live DIVO Basic im Überblick: Funktionen, Klang und Einsatz

8. Juli 2026
m-live divo basic player soundmodul test

Test: M-Live DIVO Basic, Soundmodul und Live-Player

Für Playback-Zuspielungen oder zusätzliche Sounds setzen viele Musiker heutzutage auf Laptops, sind diese doch flexibel im Studio und auf der Bühne nutzbar und bieten, mit ausreichend CPU-Power, RAM und den passenden Softwares ausgestattet, nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Doch im stressigen Bühnenalltag muss man mit Trackpad und Tastatur schon geübt sein, um im Ernstfall schnell etwas umzustellen. Wer da lieber auf eine dedizierte Hardware zurückgreifen möchte, findet beim italienischen Hersteller M-Live unterschiedliche Produkte für Solokünstler, kleinere Combos und Bands. So u. a. das M-Live DIVO Basic, das wir uns einmal näher für euch angeschaut haben.

Kurz & knapp

Was ist es? M-Live DIVO Basic, Live-Player und Soundmodul für Backing-Tracks, MIDI-, Audio- und Videowiedergabe.

  • Konzept: M-Live DIVO Basic kombiniert Playback-Player und Soundmodul für den Live-Einsatz ohne Computer.
  • Bedienung: Großes Touch-Display, 23 Tasten und Encoder sorgen für eine intuitive und bühnentaugliche Steuerung.
  • Anschlüsse: Umfangreiche Audio-I/Os, USB-Ports, Ethernet, HDMI sowie Nutzung als Audiointerface und Pedal-Anbindung.
  • Einsatz & Klang: Flexibles Playback-System mit soliden Effekten und brauchbaren Sounds, jedoch klanglich hinter hochwertigen Arranger-Keyboards.
Bewertung

M-Live DIVO Basic

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Inhaltsverzeichnis

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M-Live DIVO: Übersicht

Der Fokus der M-Live-DIVO-Serie, deren Geräte als Live-Player für Backing-Tracks und MIDI-Files und als Soundmodul nutzbar sind, liegt auf einer möglichst intuitiven Bedienung. Entsprechend verfügen diese über ein großes Touch-Display und große Bedienelemente, die auch in stressigen Situationen gut und vor allem sicher zu bedienen sein sollen.

Das M-Live DIVO Basic ist der günstigste Einstieg in die Serie, wobei sich die insgesamt drei Modelle vor allem hinsichtlich der Speichergröße, der Verbindungsmöglichkeiten, der Multitrack-Unterstützung und den enthaltenen Software-Tools/Plug-ins unterscheiden. Die Bedienung ist bei allen drei Modellen dagegen nahezu identisch.

m-live divo basic

Was ist das M-Live DIVO Basic?

Beim M-Live DIVO Basic handelt es sich um eine Kombination aus Live-Player (für Audio-, MIDI- und Video-Daten) und Soundmodul. Das Gerät lässt sich auf der Bühne komplett ohne Computer nutzen, wobei es für die Vorbereitung von Auftritten und Shows sowohl per USB als auch per Ethernet verbunden werden kann. Grundsätzlich lässt sich der DIVO Basic auch per WLAN verbinden (auch zur Fernsteuerung via Smartphone/Tablet auf der Bühne), allerdings ist hierfür zusätzlich die M-Live M-Pen Antenne notwendig. Während die beiden größeren Modelle DIVO Pro und DIVO Plus diese bereits integriert haben, kostet das beim BASIC-Modell 57,- Euro extra.

Das M-Live DIVO Basic misst 235 x 265 x 70 mm und bringt knapp 1,2 kg auf die Waage. Auf der Bühne lässt es sich am besten oben auf einem Rack platzieren oder man platziert es auf einem speziellen Ständer für Zubehör. Eine Vorrichtung zur Platzierung auf einem Mikrofonständer fehlt dem DIVO Basic leider.

Das zweiteilige Gehäuse besteht aus einem Metall-Kunststoff-Mix (unten Metall, oben Kunststoff) und die Bedienoberfläche hat der Hersteller leicht nach vorne geneigt. So lässt sich das Display stets gut ablesen. Die Verarbeitungsqualität gibt keinen Anlass zur Kritik. Das Gehäuse ist sehr gut verarbeitet, die Anschlüsse sitzen fest im Gehäuse und die Bedienelemente verrichten gute Arbeit.

m-live divo basic

Das Touch-Display misst 15,5 x 8,5 cm (Auflösung 1.024 x 600 Pixel) und bietet einen hohen Informationsgehalt. Die Helligkeit lässt sich über das Menü individuell einstellen.

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Die Bedienung erfolgt über insgesamt 23 Buttons und einen großen Push-Encoder mit LED-Ring. Dabei hat der Hersteller, passend für den Live-Einsatz, ausreichend große Buttons gewählt. Stop- und Play-Button messen bspw. 2,5 x 2,5 cm, das sollte man auch auf der Bühne gut treffen können. Zusätzlich bietet das M-Live DIVO Basic zwei kleine Drehregler für die Master- und Kopfhörerlautstärke.

m-live divo basic

Die Bedienung des DIVO Basic ist intuitiv, vor allem die im Live-Betrieb wichtigsten Funktionen erreicht man ohne größeres Menü-Diving. Positiv ist auch die Reaktionsfähigkeit des Touch-Displays. In Zeiten von immer besser werdenden Smartphones und Tablets ist man da heutzutage ja sehr verwöhnt und merkt schnell, wenn ein qualitativ schlechteres Display zum Einsatz kommt. Das ist beim M-Live DIVO Basic nicht der Fall, hier macht das Arbeiten viel Spaß und das Gerät reagiert sauber auf alle Berührungen.

Welche Anschlüsse bietet das M-Live DIVO Basic?

Ein Großteil der Anschlüsse des DIVO Basic ist von der Rückseite aus zugänglich. Hier befinden sich zwei Combo-Buchsen (XLR/TRS) für Mikrofonsignale sowie ein Line-Eingang in Form eines 6,3-mm-Stereopärchens.

Ausgangsseitig gibt es ein 6,3-mm-Klinkepärchen mit zusätzlichem AUX-Ausgang und einem Kopfhörerausgang. Ein Click-Signal kann der DIVO Basic über eine separate Klinkenbuchse ausgeben, dazu lässt sich ein Pedal anschließen und über HDMI sogar ein Videosignal ausgeben. Betrieben wird das Modul über ein externes Netzteil. Dieses gehört ebenso wie eine gedruckte Bedienungsanleitung zum Lieferumfang des DIVO Basic dazu.

m-live divo basic anschlüsse

Die Anschlüsse des M-Live DIVO Basic

An der linken und rechten Gehäuseseite bietet das M-Live DIVO Basic fünf USB-Ports (4x Host, 1x Audio/MIDI zum Computer), ein Ethernet-Anschluss und ein Kensington Lock. An die USB-Ports lassen sich u. a. MIDI-Controller, über die die internen Sounds des Moduls gespielt werden können, oder USB-Speichermedien anschließen. Dazu kann das DIVO Basic als 2-In/2-Out-Audiointerface genutzt werden. MIDI-DIN-Anschlüsse bietet das Gerät nicht.

m-live divo basic

Wie lässt sich das M-Live DIVO Basic einsetzen?

Schauen wir uns zunächst die Player-Funktionen des DIVO Basic an. Das Modul kann MP3s, MIDI-Files und Videos (MP4/MOV im H.264 Format) wiedergeben. WAV-Dateien werden ab Werk nicht unterstützt, hierfür ist das „Audio Pro Plugin“ von M-Live notwendig, was 29,- Euro kostet und zusätzlich auch die Nutzung der Formate AAC, OGG, FLAC, AIF und AU ermöglicht. Auch Mehrspuraufnahmen, die bei M-Live unter der Format MTA laufen, unterstützt das Basic-Modell nicht. Das Weglassen der MTA-Dateien kann ich noch irgendwie nachvollziehen, um das Basic-Modell günstiger anzubieten und die beiden größeren Versionen PRO und PLUS funktional abzugrenzen, aber dass man für das WAV-Format (und die anderen o. g. Dateitypen) ein zusätzliches, kostenpflichtiges Tool benötigt, finde ich nicht gut.

m-live divo basic

Auch andere Funktionen, die bei den größeren Modellen PRO und PLUS bereits enthalten sind, müssen sich Nutzer des Basic-Modells erst hinzukaufen, so u. a. das Prompter Plug-in, das dazu genutzt werden, Texte und Akkorde auf einem Smartphone/Tablet anzuzeigen, oder Grinta Live, ein System zur Verwaltung und Organisation eines Karaoke-Abends. Da diese Zusatzfunktionen sicherlich nicht von jedem benötigt werden, finde ich den optionalen Kauf in diesen beiden Fällen vollkommen ok.

m-live divo basic

Song-Auswahl beim M-Live DIVO Basic

Ab Werk bietet das M-Live DIVO Basic bereits etliche Songs im MIDI- und MP3-Format. Gespeichert sind diese auf der internen 64 GB SSD, wobei der Speicherplatz über externe USB-Festplatten ohne Weiteres erweitert werden kann. Hierüber, wie auch über Ethernet, lassen sich auch eigene MIDI/MP3s laden, in Playlists ablegen und nutzen. Dabei unterstützt das DIVO Basic die Anzeige von Songtexten (mit oder ohne Akkorde), Akkorden oder Tabulatoren. Praktischerweise lässt sich einstellen, dass über den HDMI-Ausgang etwas anderes angezeigt wird als auf dem internen Touch-Display. Damit lassen sich effektiv zwei Anzeigemöglichkeiten mit dem M-Live DIVO Basic nutzen.

m-live divo basic

Tabulaturen kann das DIVO Basic anzeigen

Auch eine rudimentäre Bearbeitung der Playbacks ist möglich. So lassen sich die einzelnen Spuren der MIDI-Dateien über einen kleinen Mixer passend einstellen, solo- oder stummschalten, das Instrument wechseln oder bearbeiten und mit Effekten anreichern.

Bei MP3s sehen die Funktionen etwas anders aus, denn diese lassen sich natürlich nicht neu mischen. Dafür gibt es hier einen parametrischen 4-Band-Equalizer pro Kanal sowie einen 10-Band Master EQ.

Für eine Erweiterung des Song-Repertoires bietet M-Live eine enge Verzahnung mit dem Anbieter Song-Service. Hierüber können Nutzer neue Songs (und die o. g. Add-ons/Plug-ins) erwerben und mit Hilfe der zugehörigen Software M-Live Live-Manager für Mac/PC verwalten und transferieren. Bei einer aktiven Internetverbindung ist ein Zugriff auf die Plattform direkt vom DIVO Basic möglich. Grundsätzlich lassen sich aber wie gesagt auch eigene MIDI-Files bzw. von anderen Anbietern mit dem M-Live DIVO Basic nutzen.

m-live divo basic

Wer live zu den Playbacks singen möchte, kann maximal zwei Mikrofone direkt am DIVO Basic anschließen und betreiben. Das Modul bietet 48 V Phantomspeisung sowie Kompressor, Noise-Gate, Reverb, Delay und Equalizer. Dazu gibt es für Mic-Eingang 1 einen 4-stimmigem Vocal-Harmonizer-Effekt.

Wie klingt der M-Live DIVO Basic?

Arbeitet man mit MP3s (und Live-Gesang) stehen bei der Beurteilung des Klangs natürlich die internen Effekte im Vordergrund. Hier zeigt der DIVO Basic eine durch die Bank weg gute bis sehr gute Qualität. Während es für Kompressor und Noise-Gate lediglich die Funktion On/Off sowie Threshold gibt, zumindest hätte der Kompressor also durchaus noch 3-4 zusätzliche Parameter vertragen können, lassen sich die beiden Effekte Reverb und Delay sehr detailliert einstellen. Verschiedene Presets stehen hier zur Auswahl und auf Wunsch lassen sich im „Advanced Modus“ auch gezielt einzelne Parameter justieren. Mit den Equalizern pro Kanal sowie dem Master-EQ lässt sich der Klang des DIVO Basic dazu gezielt an örtliche Gegebenheiten anpassen, sehr gut.

m-live divo basic

Equalizer

Bei der Nutzung von MIDI-Files hängt die Klangqualität natürlich stark von den internen Sounds des Moduls ab und da sehe ich das DIVO Basic eher im guten Mittelfeld. Vergleicht man die Klänge mit den Entertainer- und Arranger-Keyboards von Korg oder Yamaha, wird einem schnell bewusst, dass diese Firmen klanglich deutlich mehr zu bieten haben. Selbst die Mittelklasse, wie das Yamaha PSR-SX720+ oder das Korg Pa700, liegt aufgrund der besseren Samples und den teils per Tastendruck aufrufbaren Artikulationen vor dem DIVO Basic.

Hier muss man letztlich abwägen, ob man eher auf der Suche nach einem Entertainer-Keyboard mit zusätzlichen Player-Funktionen (denn die besseren Keyboards bieten ja ebenfalls MIDI- und Audio-Player-Funktionen, je nach Preisklasse aber weniger als die DIVO-Serie) oder einen Player mit zusätzlichen MIDI-Sounds sucht.

Insgesamt bietet das DIVO Basic über 500 Sounds und eine maximale Polyphonie von 240 Stimmen.

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Klangbeispiele
Fazit

Mit dem DIVO Basic bietet M-Live einen guten Einstieg in seine Serie von Live-Playern und Soundmodulen. Das BASIC-Modell vereint die wichtigsten Funktionen, wie das Abspielen von MP3s, MIDI- und Video-Files, eine intuitive Bedienung und eine einfache Verwaltung von Dateien, Sounds und Playlists. Weitergehende Funktionen wie die Unterstützung von anderen Audiodateien wie WAV, FLAC usw. sowie die Nutzung als Prompter oder für Karaoke-Abende sind dagegen den beiden größeren Modellen PLUS und PRO vorbehalten. Auch hinsichtlich der Speichergröße ist der DIVO Basic mit seiner 64 GB SSD gegenüber den beiden anderen Versionen leicht eingeschränkt.

Das alles ändert aber nichts daran, dass man sich mit dem M-Live DIVO Basic einen guten Live-Player auf die Bühne holt, der viele Funktionen bietet und den Auftritt von Duos oder kleineren Combos erleichtert und deren Möglichkeiten erweitert.

Plus

  • vielseitiger Audio-/MIDI-Player
  • einfache Bedienung
  • Verarbeitungsqualität
  • Effekte

Minus

  • durchschnittliche Qualität der MIDI-Sounds
  • kostenpflichtiges Plug-in für WAV-Unterstützung benötigt

Preis

  • 859,- Euro
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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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