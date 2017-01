Test: Mackie Axis DL32R DC16, Digital Mixing System

Mackie Axis Digital Mixing System im Test bei Amazona. Mackie hat seit jeher einen gewissen Pioniergeist bei der Entwicklung von Produkten bewiesen und so zum Beispiel die Klasse der iPad-Mixer mit dem DL1608 begründet. Doch die Ingenieure bei Mackie haben ebenso wie viele Nutzer erkannt, dass auch der beste Touchscreen keine professionelle Mischoberfläche mit echten Fadern und Drehreglern ersetzen kann. Anstatt nun das Rad neu zu erfinden, hat Mackie sich dazu entschlossen, das bisherige System auszubauen und einen Hardware-Controller auf die virtuelle Mischoberfläche maßzuschneidern. Doch ist es möglich ein Mischkonzept, das für Nicht-Tonleute entwickelt wurde, so aufzubohren, das es auch Profis zufriedenstellen kann? Der folgende Testbericht wird es zeigen.

On the Road to Mackie Axis

Dieser Test war etwas anders als üblich, denn das Testgerät kam diesmal nicht zu mir nach Hause. Stattdessen habe ich mich auf den Weg in den Speckgürtel von Hamburg gemacht und den Produktspezialisten Dimitri Metzeltin vom deutschen Mackie-Vertrieb Loud Technologies besucht. Ich möchte nun die Gelegenheit nutzen und mich bei Dimitri für die Gastfreundschaft und den Kaffee zu bedanken.

Da Dimitri selbst Musiker ist und in seinem heimischen Keller nicht nur ein kleines Studio, sondern auch eine Auswahl exquisiter Bassgitarren beherbergt, war der Grundstein für ein paar kurzweilige Stunden des musikalischen Austauschs gelegt. Natürlich blieb noch genug Zeit, um sich das Axis System ausgiebig vorführen zu lassen, ein paar Fotos zu schießen und vor allem auch selbst Hand anzulegen.

Vom Einsteiger zum Profi

Viele Musiker und Tontechniker werden das Mackie DL1608 kennen, bietet es doch auf kleinstem Raum eine Mischpultausstattung, die ihres Gleichen sucht. Mit dem DL1608 hat Mackie im Jahr 2012 die Klasse der iPad-Mixer begründet und mit ihrem Erfolg den Weg für das nun vorliegende Mackie Axis System bereitet. Ich benutze seit ein paar Jahren regelmäßig ein DL1608 für kleinere Veranstaltungen und kenne die Software dementsprechend ganz gut. Auch die Entwicklung habe ich dabei mitverfolgt. Anfangs gab es beispielsweise regelmäßig kurze Unterbrechungen bei der Verbindung zwischen dem DL1608 und dem iPad. Es hat manchmal nur Sekunden gedauert, bis sich das iPad wieder synchronisiert hatte, manchmal musste die App auch komplett neu gestartet werden. Im Live-Betrieb tropft da schnell mal die ein oder andere Schweißperle von der Tontechnikerstirn. Zum Glück hat das DL1608 aber analoge Gain-Regler, so ließ sich zumindest der Eingangspegel verändern. Im Laufe der Update-Historie der Mackie Master Fader App ist dieses Problem zum Glück komplett behoben worden. Hier zeigt sich die Stärke des Bedienkonzeptes. Die Bedienoberfläche wird ausgelagert und als App fürs iPad bereitgestellt. Der Nutzer muss sich also selbst um die Hardware kümmern, während die Software zur Steuerung stetig angepasst und erweitert werden kann. Das spart Zeit und Ressourcen, denn das Konzept kann auch nach der Markteinführung noch geändert und vor allem erweitert werden, was bei konventionellen Mischpulten so nur eingeschränkt möglich ist. Nach und nach wurden zum Beispiel VCA-Fader in die App integriert. Mit Einführung des Mackie Axis ist die Master Fader App bei Versionsnummer 4.5 angekommen und bringt abermals wichtige Verbesserungen, auf die ich später noch detaillierter eingehen werde. Das Beste daran ist, dass alle Mixer der DL-Serie davon profitieren. Mackie ist nämlich so vorausschauend gewesen und hat auch den ersten DL-Mixern genug DSP-Power eingepflanzt, so dass späteren Verbesserungen und Funktionserweiterungen nichts im Wege steht.