Test: Mackie M-Caster Live, Mobile Streaming Mixer

Mobiler Mixer mit Unterbodenbeleuchtung

Mackie verstärkt seinen Einsatz im Produktfeld der Streamer und Podcaster. Nach diversen einschlägigen Kopfhörern und Mikrofonen kündigte Mackie Anfang 2022 in einer Pressemeldung weitere Produktneuheiten für diese Zielgruppe an. Neben Accessoires wie einer Tasche (CreatorSling) und zwei Ringleuchten (mRing-6 und mRing-10) war da auch der M-Caster Live aufgeführt, mit dem Zusatz „Streaming Mixer“. „Das könnte ja mal wirklich interessant sein“, dachte ich – und so musste ich dann auch nicht lange überlegen, als der deutsche Vertrieb sich meldete und anfragte, ob ich den Mackie M-Caster Live nicht gerne schon vorab vor dem offiziellen Release antesten möchte.

ANZEIGE

Nun fallen ja Produkte, die einem Trend folgen, nicht selten in die Kategorien „Spielzeug“ oder „alles schon mal da gewesen, brauchen wir nicht noch mal“. Doch wie sieht das mit dem Mackie M-Caster Live aus? Bietet der tatsächlich einen Mehrwert? Macht er Produktionen wirklich besser und das Leben einfacher (oder zumindest lustiger)? Wozu brauche ich den überhaupt? Und wie schlägt er sich dabei im Praxiseinsatz?

Was ist der Mackie M-Caster Live?

“Easily Mix, optimize, and enhance audio for live streaming and content creation on mobile devices and Mac/PC“, so definiert Mackie selber den Wirkungsbereich seines neuesten Produktes für die Streamer-Podcaster-Fraktion. Das Mackie M-Caster Live ist Mixer, Audiointerface, Effektlieferant, Soundveredler, Schnittstelle und noch einiges mehr. Zu den technischen Daten habe ich bislang (noch) keine Infos, liefere die aber nach, wenn sich da etwas tut.

Mackie M-Caster Live ausgepackt

Der M-Caster Live kommt in einer großen, quadratischen, schwarzen Box mit einigen farbigen Akzenten und natürlich mit dem stylishen Mackie-Logo, dem Running Man (der aber ebenso gut ein Dancing Man oder ein Sneaking Man sein kann, da scheiden sich die Geister).

Neben dem M-Caster Live selber finde ich da noch vier Kabel: Zwei Mal USB-A auf USB-C (zum Anschluss des Mixers an Computer und/oder Smartphone) plus zwei Audiokabel – einmal Stereo Miniklinke auf Stereo Miniklinke (also dreipolig, TRS) und einmal die vierpolige Miniklinken-Version (TRRS), wie sie etwa bei Headsets verwendet werden.

Außerdem noch mit dabei ist ein USB-Netzstecker, der hier beim Testgerät (das direkt aus den USA kam) nur in einer US-Version vorlag. In der deutschen Verkaufsversion wird es dann aber das passende EU-Netzteil geben. Außerdem kann laut Support auch jedes andere USB-Netzgerät genutzt werden, oder – im mobilen Einsatz – eine Powerbank. Da gibt es keinerlei technische Einschränkungen oder Vorgaben.

Ein viersprachiger gedruckter Quickstart-Guide liefert Infos über die mannigfaltigen Anschlüsse am Gerät, nicht aber über die Bedienung. Es wird aber auch noch ein ausführliches deutsches (Online)-Manual geben, wie mir der deutsche Mackie-Vertrieb versicherte. Wie gesagt, unser Testmuster kam eine ganze Weile vor dem offiziellen Release. Bereits mit im Karton ist aber der Gutschein/Link für den ERA Voice Leveler und den ERA De-Esser (jeweils mit einer Lifetime License) und für die „All Access Suite“ von Accusonus, bestehend aus ERA Bundle, Voice Changer, SFX Cellar und Music Cellar; da allerdings gilt der Zugang“ nur“ für drei Monate. Aber „haben ist besser als brauchen“, wie mein Nachbar stets zu sagen pflegt.

Überblick zum Mackie M-Caster: Design mit Unterbodenbeleuchtung

Mein erster Gedanke beim Auspacken: Der ist ja größer, als er auf den Bildern aussieht. Was vielleicht auch daran liegen mag, dass man bei „Portable“ immer gleich an irgendein Gerät in Smartphone-Größe denkt. Ich zumindest. Mit seinen 52 x 129 x 203 mm (was – abgesehen von der Höhe natürlich – in etwa DIN-A5-Format entspricht, also einer halben DIN-A4-Seite, um das mal zu veranschaulichen) ist der M-Caster ja nun doch schon ein Stück entfernt vom „mal eben in die Jackentasche stecken“; aber für den Transport hat Mackie dann ja auch zeitgleich mit der CreatorSling das passende Behältnis im Angebot.

ANZEIGE

Mit gerade einmal einem halben Kilo Gewicht ist der mobile Einsatz zudem auch für Musiker machbar, die nicht täglich im Gym Eisen biegen. Allerdings wird das relative Leichtgewicht durch den 100-prozentigen Einsatz von Kunststoff erreicht, weshalb man beim Transport und beim Außeneinsatz des M-Caster Live schon ein gewisses Maß an Vorsicht walten lassen sollte – wirklich 100 Prozent Sturz-stabil scheint der nicht zu sein.

Außerdem hat der M-Caster Live als deutliches Zeichen seines mobilen Einsatzwillens einen praktisch-lustigen Henkel/Tragegriff, der als abgerundeter Rand einmal das komplette Gehäuse umschließt. Zwar wird den kaum jemand daran spazieren tragen, aber es sieht schon irgendwie nett aus. Und man könnte ja, wenn man wollte.

Das Design ist – abgesehen davon – auf den ersten Blick eher praktisch orientiert. Wahlweise in dunkelgrau oder weiß erhältlich, mit hellgrauen bzw. weißen, ausreichend großen Drehreglern und Buttons, die mit viel Abstand zueinander Platz auch für größere Finger lassen; lediglich dem FX-Preset-Wahlregler und dem Kontur-Preset-Regler (dazu gleich mehr) hat man eine Mackie-grüne Oberfläche zugestanden, ein Farbton, der sich auch im Namenszug beim „Live“ wiederfindet. So fällt das M-Caster Live im Setup auf dem Schreibtisch eigentlich gar nicht weiter auf – bis man die Unterbodenbeleuchtung einschaltet. Unter what? Ja, der Mackie M-Caster Live hat – wie jeder Wagen, der am Ende von „Pimp my Car“ die Werkstatt verlässt – tatsächlich eine zuschaltbare deutlich sichtbare Unterbodenbeleuchtung in Wunschfarbe; im Angebot sind da weiß, mackiegrün, rot, blau, gelb, hellblau (aka aquamarin) und lila, wobei Mackie dabei dankenswerterweise auf nervige Disco-Effekte verzichtet, wie sie ja inzwischen zur Weihnachtszeit zunehmend in den Vorgärten flackern. So wird aus dem unscheinbaren Kästchen in Sekundenbruchteilen ein echter Eyecatcher, das hat was.

Welche Anschlüsse bietet der Mackie M-Caster Live?

Sämtliche Anschlüsse sind an der linken und rechten Seite untergebracht. Das sorgt schon mal für Ordnung und verhindert, dass Strippen quer über das Gehäuse hängen. Die rechte Seite ist sparsam besetzt: Dort haben wir eine XLR-Buchse für symmetrische Mikrofon- oder Line-Pegel für Kanal 1, daneben die 48V Phantompower-Taste – auf sein Lieblings Großmembran-Kondensatormikrofon muss also niemand verzichten. Auf der gegenüberliegenden Seite dann die Ausgänge für Stereokopfhörer und die Main-Ausgänge, jeweils als Miniklinke-Stereo angelegt. Unter Umständen braucht man da für den Main-Ausgang dann noch einen Adapter.

Es folgen die Eingangsbuchsen für die Kanäle 1 bis 3: Einen Line-Pegel-Eingang (Miniklinke, TRRS) für ein Headset, der alternativ zur XLR-Buchse für Kanal 1 genutzt wird, einen Instrumenten/Line-Eingang für Instrumenten/Line-Pegel-Signale (Kanal 2, Miniklinke) und einen Eingang für Line-Pegel-Signale vom Smartphone (Kanal 3, Miniklinke, TRRS), wobei da wohl auch andere Signalquellen denkbar sind. Fehlt noch was? Ja klar, zwei Mal USB: Einmal, um den M-Caster Live mit dem Computer zu verbinden und einmal für den Netzanschluss (beides USB-C). Dank der Beschränkung auf die Miniklinke ist das alles recht kompakt gehalten. Fehlt was? Ja, ein Power-Schalter; finde ich ja dann doch schöner als zum Ausschalten den Stecker rauszuziehen.

Die Bedienung des Mackie M-Caster Live

Das Regelwerk ist samt und sonders auf der Gehäuseoberseite zu finden und – hat man das System dahinter erst einmal verinnerlicht und die dazugehörigen Symbole übersetzt – eigentlich auch recht sinnig geordnet. So gibt es für die Kanäle 1 und 2 jeweils einen FX-Drehregler, einen Kontur-Drehregler (um den Klang zu modellieren) und einen Volume-Drehregler, um die Lautstärke des Kanals relativ zum Master Bus einzustellen. Hinzu kommt je ein beleuchteter Wahlschalter, um den Input der beiden Kanäle auszuwählen: Für Kanal 1 ist das Mikrofon (XLR) oder Headset (Miniklinke), für Kanal 2 der Instrumenten/Line-Eingang (Miniklinke) oder der PC(USB). Bei Druck auf die Umschalter wechselt das jeweils beleuchtete Symbol, so sieht man auf den ersten Blick, welches Signal gerade anliegt. Man kann also durchaus alle Quellen beschalten, um dann schnell mal umzuschalten, je nachdem, was gerade gebraucht wird.

Für Kanal 3 – der Smartphone-Kanal – gibt es keine Effekte oder Konturen, wohl aber ebenfalls einen Volume-Regler. Die beiden dadurch freien Plätze in der dritten Reihe werden von den bereits angesprochenen jeweils 7-stufigen Auswahl-Drehreglern in mackiegrün besetzt, die für die Auswahl der Effekte und der Konturen (also Klangfarben) zuständig sind. Heißt: Diese beiden Aspekte werden für beide Kanäle gleichermaßen festgelegt, der jeweilige Anteil (oder richtiger: Das Mischverhältnis, aber dazu gleich mehr) jedoch über die Drehregler in den Kanalzügen. Und da es für Kanal 3 auch keine Umschaltmöglichkeit auf eine andere Signalquelle gibt (Smartphone only), hat Mackie diesen freien Platz dem Ein/Umschalter für die Unterbodenbeleuchtung zugewiesen, der ebenfalls in Form eines Tasters daherkommt. Ganz oben über der 3×3 Regler Matrix dann schließlich noch der Drehregler für das Main Volume, der sich auf beide Outputs (Kopfhörer und Main) gleichermaßen auswirkt, aber trotzdem nur mit einem Kopfhörer-Symbol gekennzeichnet ist – etwas irritierend.

Nicht ganz so gelungen (zumindest in unserem Vorab-Testsample): Die Drehregler sitzen (bis auf die grünen Umschalter) ein wenig wacklig, da ist viel Spiel nach allen Seiten. Scheint also so, dass die Regler nicht mit dem Gehäuse verschraubt sind, sondern direkt auf der Platine sitzen. Was dann immer kleine Zweifel an der Langlebigkeit einer solchen Konstruktion hinterlässt. Bei den beiden grünen Reglern dachte ich (vor dem ersten Einschalten) auch, dass diese Push-Regler seien, da die beim Druck auf den Regler leise, aber schon deutlich vernehmbar knacken – sind sie aber gar nicht. Übrigens: Dreht man an den grünen Reglern, wackeln die Taster – ein weiteres Indiz dafür, dass alles auf der Platine befestigt und sonst nirgendwo weiter gesichert ist.

So, und nun ans Werk, nach all der Vorrede mal ausprobieren, was der Mackie M-Caster Live leistet. Ich bin da mindestens genauso neugierig wie ihr.

Der Mackie M-Caster live in der Praxis: Die Effekte

Zum Test schließe ich zu Beginn ein Mikrofon an der XLR-Buchse an, inklusive +48 V Phantom. Es gibt zwar keine LED, die über den Status der Zusatz-PS Auskunft gibt, doch lässt sich der so leidlich auch über die Position des Buttons erkennen. Zuerst einmal probiere ich die Effekte durch. Hier bin ich ein wenig im Blindflug unterwegs, da es zum Testzeitpunkt noch kein Manual gab, das mir verrät, was die Effekte darstellen sollen, doch hört man das auch so recht gut.

Welcher Preamp da im M-Caster Live für den guten Mikrofonton sorgt, verrät Mackie nicht. Zwar hört sich das schwer nach dem bewährten Onyx-Preamp an, doch da Mackie nicht explizit damit wirbt (was sie sonst eigentlich immer tun), wird es wohl eher eine wirklich gut klingende Alternative sein. Die hier mal ganz trocken zu hören ist.

Effekt 1 ist unverkennbar ein Halleffekt, in einem ziemlich großen Raum, also so etwas wie „Cathedral“, „large cavern“ oder ähnliches. Wie bei allen übrigen Effekten des M-Caster Live auch wird über den betreffenden Kanalregler aber nicht – wie sonst üblich – einer der Effektparameter geregelt, sondern das Mischverhältnis zwischen trockenem Signal und Effektsignal. Wobei aber nach kurzem Regelweg in erster Linie dann das Effektsignal leiser wird und nicht gleichzeitig das trockene Signal lauter, wodurch es zwischen Null- und Maximalstellung ein längeres Volume-Loch gibt, das gegen Ende dann wieder mit viel Effektsignal gefüllt wird. Sicher wäre es noch schöner, auch Effektparameter selber ändern zu können, doch würde das der erklärten „Keep-it-simple“-Philosophie des Mixers widersprechen.

Effekt 2 ist ebenfalls ein Halleffekt, allerdings in einem etwas kleineren Raum, dafür aber mit einem Echo.

Effekt 3 ist ein typischer Telefoneffekt, oder auch ein 20er Jahre Radio – Mikrofon. Ihr wisst schon, was ich meine – mittig und dünn eben, Marke „Rahn müsste schießen…!“

Effekt 4 ist ein Phaser oder Flangereffekt, der – wie fast alle Effekte hier – dabei auch etwas Rauschen mit ins Signal bringt, je weiter ich den Mixregler im Kanal aufdrehe.

Effekt 5 ist ein Voice-Transformer, der Klassiker Marke Darth Vader. „Luke, ich bin dein Vater“. Die Stimmfärbung hier ist fix und kann nicht verändert werden. Wie bei allen Effekten wird auch hier über den Regler im Kanalzug nur das Mischverhältnis verändert und kein Effektparameter. Hier ist auch wieder der Volume-Abfall zwischen den beiden extremen Reglereinstellungen zu hören.

Effekt 6 dann ebenfalls ein Voice-Transformer, aber dieses Mal mit hoher Stimme. Ist ja ein netter Partyspaß, aber in der Praxis sonst eigentlich eher sehr begrenzt einsetzbar.

Effekt 7 dann schließlich ist ein sehr extremes Ping Pong Stereo Delay. Und wenn ich schreibe „sehr extrem“, dann ist das auch so gemeint, springt das doch gefühlt mindestens 10x hin und her.

Das sind jetzt natürlich keine Effekte für Musiker oder die anspruchsvolle Profiproduktion – dafür sind sie a) zu extrem und b) auch nicht veränderbar. Aber Streamer, die mal eben ein kleines akustisches Ausrufezeichen setzen oder Farbe in ihren Podcast oder ihr Let’s Play bringen möchten, bedienen sich sicher gern an diesem bunten Effekt-Bauchladen, sollten da aber sparsam und vorsichtig zu Werke gehen – so was wirkt bei „too much“ dann schnell albern.

Der Mackie M-Caster live in der Praxis: Die Kontur-Regler (ContourFX)

„Plug in your mic, sweeten your sound with ContourFX and StreamFX, then stream in minutes.“, schreibt Mackie auf der Produktseite. Und im Manual heißt es: „Drehen Sie den (Kontur)regler, um den Klang zu modellieren.“ Erzeugt werden die verschiedenen Preset-Konturen aus einem Mix aus EQ und Kompressor, zwei beliebte Zutaten, an denen besonders Laien sich ja gerne mal die Finger verbrennen – ein schlecht eingestellter Kompressor ist der Tod jeder Aufnahme. Hier dagegen bekommt man das Ganze als Fertiggericht geliefert und muss nur (wie beim „Chinamann“ um die Ecke) die entsprechende Nummer auswählen, um den passenden Klang zu finden. “An audio engineer right in this unit“ nennt Mackie das (dann doch eine Spur zu dick) in einem der Erklärbär-Videos zum M-Caster.

Auch hier habe ich (als Tester einer Vorabversion) noch keine etwaigen Handbuchangaben, was genau welches Preset darstellen soll. Aber zum einen sollte man da ohnehin besser nach Gehör vorgehen, zum anderen verwirren Preset-Namen erfahrungsgemäß oft mehr als sie nutzen. Nachfolgend also mal die sieben Kontur (ContourFX)-Regler-Einstellungen von Null bis sechs (so sind sie auf dem M-Caster benannt) zum Anhören, mit einem Satz aus einer unserer News. Wie bei den Effekten auch kann der Anteil des Kontur-Presets im Kanalzug per Drehregler hinzugefügt werden. Ich beginne mit Preset Null in der Reglerstellung Null, anschließend dann jeweils die nur noch die Reglerstellungen „halb“ und „voll“.

Natürlich muss man auch da ein wenig am Regler herumprobieren, wann der Klang am besten passt, das lässt sich ja stufenlos regeln. Hier ein Klangbeispiel von Preset 1, bei dem ich den Kontur-Regler langsam von Null bis Voll hochziehe.

Mir scheint, dass der Regelweg da nicht ganz linear verläuft, sondern kurz vor Ende etwas steiler geht; aber wer das weiß (wie gesagt: viel ausprobieren), der kann sich darauf einstellen und kommt damit gut klar.

Einsatzgebiete des Mackie M-Caster Live

So, nachdem ich die Effekte und Konturen ausführlich vorgestellt habe, kommen wir zur Gretchenfrage: Was genau kann ich mit dem Mackie M-Caster Live eigentlich alles machen? Welche Einsatzszenarien sind möglich? „From live streaming and podcasting to mobile journalism and production” – meint Mackie in seinem Trailervideo zum M-Caster live.

Effekte und die Konturen lassen sich ja auf die Kanäle eins und zwei des Mackie M-Caster Live anwenden. Also auf Mikrofon oder Headset (Kanal 1) und auf PC oder Line-In/Instrumente (Kanal 2), nicht aber auf Kanal 3, der für das Smartphone vorgesehen ist. Schließe ich den M-Caster Live an einen PC an (in meinem Fall ist das ein Windows 10 PC), so wird der automatisch erkannt und als Audiointerface eingetragen, sowohl beim Eingabe- als auch beim Ausgabegerät. Das heißt, dass ich dann zum einen die Signale, die beispielsweise über Kanal 1 und 3 kommen (Mikrofon und Smartphone) am PC/Notebook aufzeichnen kann, zum anderen aber auch den Stream aus dem PC über die Effekt- und Konturregler des Kanal 2 manipulieren kann. Und was passiert, wenn ich am M-Caster auf Kanal 2 von PC auf Line In/Instrument umschalte? Auch dann bleibt der M-Caster eingetragenes Audiointerface am PC und nimmt brav weiter die bei ihm eingehenden Signale auf; nur der umgekehrte Weg – der PC als Signalquelle – funktioniert in diesem Fall dann nicht mehr.

An Kanal 2 kann ich auch über den Line-In ein Instrument (Synthesizer, Drum Machine o.ä.) ankoppeln, was allerdings dann angesichts des Miniklinkenanschlusses (TRS) in den meisten Fällen einen oder mehrere Adapter erforderlich macht. Auch der Anschluss eines Mixers ist kein Problem; ich habe zum Beispiel meinen kleinen Mackie 802 VLZ (der mit Signalen aus meinem Desktop-PC gefüttert wird) über den Tape-Out an den Line-In von Kanal 2 des M-Caster Live angeschlossen, ihn dort mit dem Kontur-Regler noch etwas aufgehübscht, kann dort dann noch zwei Signale hinzufügen (etwa Mikrofon und Smartphone) und habe das Ganze dann per USB an mein Notebook zur Aufnahme geschickt – funktioniert wunderbar und ist wesentlich simpler, als es dieser viel zu lange Bandwurmsatz vermuten lässt.

Was geht noch? Na, zum Beispiel auf einem angeschlossenen Notebook ein Instrument (wie z. B. Synthie mit Pianosound) plus Gesang aufnehmen und mit Klangverbesserung und Effekten anreichern. Womit der Punkt „Production“ in Mackie Aufzählung der Möglichkeiten auch abgehakt wäre. Nun sind das alles stationäre Anwendungen, wie sieht es mobil aus?

Dank möglicher Stromversorgung durch eine Powerbank und optionaler Transporttasche spricht grundsätzlich ja schon einmal nichts gegen den Außeneinsatz (bis auf die nicht übermäßig robuste Kunststoffbauweise natürlich). Aber kann ich zum Beispiel auch mit meinem Smartphone aufnehmen? Ja, das funktioniert. Im Test habe ich mein Samsung S10 mit dem beiliegenden TRRS-Kabel mit Kanal 3 des Mackie M-Caster Live verbunden, dann testweise Musik vom über USB angeschlossenen Notebook eingespielt und mit einer App auf dem Smartphone aufgenommen, ging ohne Probleme, so dass man dann – ein einigermaßen leistungsstarkes Smartphone und die richtige App vorausgesetzt – draußen tatsächlich reportieren (oder Telefoninterviews aufzeichnen) kann. Wer das Handy nur als Zuspieler einsetzen will, kann da auch über den Line-In von Kanal 2 reingehen und so dann auch zwei Smartphones nutzen. Wobei das Smartphone als Aufnahmemedium wiederum auch durch einen Mobilerecorder ersetzt werden kann, der über die Main-Outs die Signale bekommt. Ihr seht, der M-Caster bietet so einiges an Möglichkeiten. Und vermutlich habe ich die ein oder andere da noch gar nicht bedacht oder ausprobiert.