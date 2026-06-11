Leistungsstarkes Wunder für Bühne und Event

Vor Kurzem hat der US-amerikanische Hersteller Mackie die vierte Generation der Thump-Lautsprecher vorgestellt: Eine 12″- und eine 15″-Multifunktionsbox sowie einen 15″- und einen 18″-Subwoofer. Heute widmen wir uns ganz den großen 15″-Lautsprechern, denn ich hatte davon ein Paar zum Testen und erzähle euch alles, was ihr wissen müsst.

Kurz & knapp Was ist es? Mackie Thump 15v4, aktive 15″-Multifunktionsbox für Live-Beschallung, Monitoring und mobile Anwendungen. Ausstattung: Die Mackie Thump 15v4 bietet 1400 Watt Leistung, DSP-Modi, Bluetooth und App-Steuerung.

Die Mackie Thump 15v4 bietet 1400 Watt Leistung, DSP-Modi, Bluetooth und App-Steuerung. Praxis: Dank geringem Gewicht, M10-Montagepunkten und Monitorwinkel ist die Box vielseitig einsetzbar.

Dank geringem Gewicht, M10-Montagepunkten und Monitorwinkel ist die Box vielseitig einsetzbar. Klang: Der Lautsprecher spielt tief in den Bassbereich und klingt angenehm unauffällig.

Der Lautsprecher spielt tief in den Bassbereich und klingt angenehm unauffällig. Live-Einsatz: Bei Open Stage und Kindermusical überzeugte der Lautsprecher mit Pegelreserven und guter Sprachverständlichkeit.

Bei Open Stage und Kindermusical überzeugte der Lautsprecher mit Pegelreserven und guter Sprachverständlichkeit. Fazit: Die Mackie Thump 15v4 ist eine flexible Aktivbox für Partys, kleine Bands und Veranstaltungen.

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Facts und Features zur Mackie Thump 15v4

Im Herzen der Mackie Thump 15v4 arbeiten ein 15″-Tieftöner und ein 1″-Hochton-Kompressionstreiber. Angetrieben werden beide von einer 1400 Watt starken Endstufe, die von einem DSP gesteuert wird. Das Gehäuse des Lautsprechers besteht komplett aus Kunststoff und mir persönlich gefällt das Design. Vom Gewicht war ich sehr überrascht: Trotz ihrer Größe kommt die Mackie Thump 15v4 auf angenehme 14,8 kg und lässt sich problemlos alleine handhaben.

Außerdem ist das Gehäuse des Lautsprechers mit drei M10-Montagepunkten ausgestattet. Dadurch lassen sich die Boxen auch fliegen. „Boxen fliegen“ bedeutet in diesem Zusammenhang übrigens, dass die Lautsprecher an einer Traverse oder einem anderen geeigneten Tragwerk hoch aufgehängt werden, um die Schalldruckverteilung im Publikum zu verbessern. Auf der Unterseite finden wir einen Stativflansch, leider ohne die Möglichkeit, den Lautsprecher zu neigen. Dafür gibt es jedoch auch Lösungen direkt für das Stativ, daher sehe ich das nicht als großes Problem.

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Die Mackie Thump 15v4 ist außerdem so gebaut, dass man sie auch als Bühnenmonitor auf dem Boden nutzen kann. Der Winkel, in dem die Box dann steht, sieht für den Einsatz als Monitor auf jeden Fall sehr gut aus. Auf der Rückseite des Lautsprechers finden wir ein aufgeräumtes Bedien- und Anschlussfeld: Im oberen Segment befinden sich unterschiedliche Taster, mit denen wir durch die verschiedenen Modi schalten und die Bluetooth-Verbindung mit einem weiteren Lautsprecher sowie einem Abspielgerät steuern. Die unterschiedlichen Funktionen lassen sich ebenfalls per Knopfdruck ein- und ausschalten.

Darunter befinden sich die beiden XLR-Klinke-Kombibuchsen-Eingänge, die beide getrennt voneinander regelbar sind. Der zweite Kanal der Box hat sogar noch einen Miniklinken-Eingang, falls man sein Abspielgerät ganz „old-school“ nicht über Bluetooth verbinden möchte oder kann, sondern lieber mit einem Kabel.

Kanal 1 ist hierbei übrigens zwischen Line-Level und Mic-Level umschaltbar, Kanal 2 arbeitet nur mit Line-Level. Dadurch lassen sich ganz einfache Anwendungen – wie zum Beispiel Mikrofon plus Musik vom Band – direkt am Lautsprecher auch ohne Mischpult realisieren. Über den „Mix Out“-XLR-Ausgang lässt sich die Summe der beiden Eingangskanäle an einen beliebigen anderen Lautsprecher weitergeben.

Alle Funktionen der Mackie Thump 15v4 lassen sich übrigens auch über eine kostenlos erhältliche App steuern. Der verbaute DSP bietet vier unterschiedliche Modi: Flat, DJ, Live und Wedge sowie einen zusätzlichen Outdoor-Modus und einen eingebauten Feedback-Eliminator.

Mackie gibt an, dass die Lautsprecher hinunter bis 41 Hz spielen und einen maximalen Schalldruck von 130 dB gemessen in 1 m Entfernung erzeugen können. Der Lautsprecher hat einen Abstrahlwinkel von 60° vertikal × 140° horizontal. Zwei optionale Tragetaschen sind separat erhältlich.

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Erster Höreindruck

Für den ersten Test habe ich das Lautsprecherpaar draußen vor dem Studio aufgebaut. Dabei habe ich komplett auf die Verkabelung zwischen einem Mischpult und den Lautsprechern verzichtet, um die Bluetooth-Fähigkeiten der Lautsprecher zu testen.

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Der Aufbau und die Verbindung der Boxen untereinander sowie mit meinem Smartphone gingen sehr schnell und einfach von der Hand: Boxen aus der Verpackung nehmen, auf die Stative stellen, mit Strom versorgen und schon konnte es losgehen. Je ein Knopfdruck pro Lautsprecher reicht aus, um die beiden Lautsprecher untereinander via Bluetooth zu verbinden und schon habe ich ein Stereo-System, ohne die Boxen untereinander mit Kabeln verbinden zu müssen.

Das ist vor allem dann praktisch, wenn man die Lautsprecher zum Beispiel als Beschallung bei einer Party oder Ähnlichem verwendet. Viel unkomplizierter geht es kaum und auch ein Laie könnte dieses System problemlos aufbauen und bedienen.

Für meine Musiktests habe ich mittlerweile eine kleine Liste von Songs, die ich bei Tests abspiele, um unterschiedliche Genres abzudecken und die Stärken und Schwächen von Lautsprechern zu entdecken, unter anderem:

„Crash and Burn Delight“ von Dirty Loops

„Nocturnal“ von The Midnight

„Something Happened on the Way to Heaven“ von Phil Collins

Beim Test mit der Musik ist mir vor allem eines zuerst aufgefallen: Die Lautsprecher spielen tatsächlich sehr tief in den Bassbereich. Natürlich fehlt hier der physische Druck, also das Gefühl im Magen, den ein Subwoofer erzeugen würde. Aber die Lautsprecher haben so auf jeden Fall Potenzial, je nach Einsatzgebiet auch ohne Subwoofer eingesetzt zu werden. Für eine Party-Beschallung oder als kleine Anlage für eine Akustikband oder Ähnliches sollte der Druck im Bassbereich auf jeden Fall ausreichen.

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Gerade beim Song „Nocturnal“ hört und spürt man den Bass, ohne dass es anfängt, dröhnend zu werden. Der Sound der Mackie Thump 15v4 ist wirklich angenehm unauffällig. Nichts dröhnt oder rappelt und keine Frequenz sticht irgendwo unangenehm heraus. Was mir beim Stereobetrieb über Bluetooth positiv auffällt: Wenn ich den Modus an einem der Lautsprecher ändere, zieht der andere direkt mit.

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Die unterschiedlichen Modi habe ich auch einmal kurz ausprobiert. Der DJ-Modus hebt den Bassbereich und die Höhen noch einmal ordentlich an, also das klassische „Hi-Fi-V“. Im Live-Modus werden die Mitten etwas stärker betont, was vor allem der Sprachverständlichkeit und den Vocals bei Konzerten zugutekommen dürfte. Und im Wedge-Modus wird der Bassbereich beschnitten. Den brauchen wir in der Regel bei einem Bühnenmonitor nicht so ausgeprägt wie bei einem Einsatz als PA-Lautsprecher.

Praxistest bei Veranstaltungen

Ich konnte die Lautsprecher bei insgesamt zwei Veranstaltungen live im Einsatz testen: Bei einer Open Stage, die ich einmal im Monat veranstalte und bei einem Kindermusical.

Open Stage

Zunächst geht es um den Aufbau bei der Open Stage. Da hier immer ein vollständig verstärktes Drumset und durchaus auch einmal Bands der härteren Art vertreten sind, benötigen wir auf jeden Fall eine PA mit Subwoofern. Deshalb habe ich die Lautsprecher zusammen mit zwei alten 18″-HK-Subwoofern betrieben, die ich zusammen im Cardioid-Modus laufen lasse. Normalerweise haben wir zu den HK-Subwoofern auch passende 12″-Topteile.

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Ich habe alle Lautsprecher über ein the t.racks DSP 206 angeschlossen und darüber die Trennung der Frequenzen sowie den Cardioid-Betrieb der Subwoofer geregelt.

Die Übergangsfrequenz in diesem Aufbau habe ich bei 90 Hz angesetzt. Die Mackie Thump 15v4 standen dabei im Flat Mode und den Feedback-Eliminator habe ich bei dieser Veranstaltung nicht gebraucht. Wir haben bei dieser Veranstaltung selten bis nie Probleme mit Feedback. Alles in allem bin ich mit dem Sound des Systems wirklich zufrieden gewesen. Durch das Hinzufügen der 18″-Subs bekommt das ganze System spürbaren Druck und es hat mir richtig Spaß gemacht, die Veranstaltung mit dem System zu mischen.

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Auch beim Team und den Zuschauern ist der Sound der Anlage gut angekommen. Hier konnten die Lautsprecher auch beweisen, dass sie problemlos mit höheren Lautstärken spielen können, ohne dabei zu verzerren oder an ihre Grenzen zu kommen.

Kindermusical

Bei dem Kindermusical kam die Anlage in derselben Konstellation mit den Subwoofern, aber in einer anderen Räumlichkeit zum Einsatz. Hier waren wir in einem größeren Saal mit einer sehr hohen Decke und somit mit viel hörbarem Hallanteil. Aber auch hier konnte sich die Mackie Thump 15v4 beweisen. Trotz der schwierigen räumlichen Gegebenheiten hatten wir eine gute Sprachverständlichkeit. Durch den Feedback-Eliminator musste ich mir auch beim Einsatz von zwölf Headsets für die Schauspieler und vier Chormikrofonen keine großen Gedanken über Rückkopplungen machen.